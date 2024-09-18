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Стубб закликає виключити РФ із Радбезу ООН та скасувати право вето однієї держави

Президент Фінляндії Александр Стубб виступив за виключення РФ із Радбезу ООН

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав розширити склад Ради Безпеки ООН, скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Стубб, який відповідає за зовнішню політику Фінляндії, заявив, що приєднає свій голос до закликів до реформ наступного тижня в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН, де буде обговорено склад Ради безпеки цієї всесвітньої організації.

Рада Безпеки, що включає п'ять постійних членів і 10 ротаційних країн-членів, відповідає за підтримання миру в усьому світі, але геополітичне суперництво завело її в глухий кут з низки питань, включаючи вторгнення Росії в Україну.

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Аргументи Стубба щодо виключення Росії

Лідер Фінляндії заявив, що він запропонує збільшити кількість постійних членів із п'яти до десяти, додавши ще одного представника Латинської Америки, двох представників Африки та двох представників Азії.

"Жодна держава не повинна мати право вето у Раді безпеки ООН", - наголосив він.

США, одна з п'яти країн, що мають право вето, разом з Росією, Китаєм, Францією і Великобританією, також підтримали надання двох постійних місць для Африки.

Стубб зауважив, що будь-який член організації, який веде незаконну війну, "подібну до тієї, яку Росія зараз веде в Україні", має бути усунений.

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Підтримка України

Зазначається, що будь-які зміни у складі Ради безпеки, включаючи п'ять повноважень вето, мають бути схвалені двома третинами Генеральної асамблеї.

"Моя основна ідея полягає в тому, що якщо країни глобального Півдня, з Латинської Америки, з Африки, з Азії не матимуть повноважень у системі, вони відвернуться від Організації Об'єднаних Націй. А цього ми не хочемо", - сказав він.

Також Стубб закликав західні країни зняти обмеження на використання наданої зброї, які залишають Україну "зі зв'язаною рукою за спиною".

"Ми повинні відпустити цю руку і дозволити Україні робити те, що робить з нею Росія", - додав президент Фінляндії.

Також читайте: Найкращий спосіб досягти миру – постачати Україні зброю, - президент Фінляндії Стубб

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Топ коментарі
+23
Взагалі Парашна ********* НЕЗАКОНО знаходиться у самому ООН.
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18.09.2024 13:01
+16
Невже почало доходити?
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18.09.2024 12:51
+15
Ше 10р назад гнати зі всіх організаціи
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18.09.2024 12:51
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Ше 10р назад гнати зі всіх організаціи
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18.09.2024 12:51 Відповісти
Невже почало доходити?
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18.09.2024 12:51 Відповісти
Взагалі Парашна ********* НЕЗАКОНО знаходиться у самому ООН.
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18.09.2024 13:01 Відповісти
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18.09.2024 13:03 Відповісти
Це єдине більш- меньш розумне рішення нашої проблеми в осяжному майбутньому.
Країна, яка є стороною збройного конфлікту ( це трішки узагальнене поняття ніж війна) перебуваючи у радбезі ООН на постійній основі або тимчасово, позбавляється права вето на рішення радбезу ООН.
Цю ініціативу потрібно просувати усіма доступними засобами.
Бо за логікою це може набрати необхідну підтримку на асамблеї ООН.
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18.09.2024 13:11 Відповісти
А що зупинить кацапів ветувати будь-яке рішення Радбезу ООН руками китайців? Треба взагалі усунути право вето і приймати рішення більшістю - 66%. Тобто при 15ти членах - мають бути 10 голосів.
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18.09.2024 13:42 Відповісти
Думка слушна, але мертвій організації припарки не допоможуть.
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18.09.2024 13:11 Відповісти
Гнати потрібно було кацапню із Радбезу ООН ще давно ,
а не дозволяти ім мати право вето у Раді безпеки ООН 🙁
На смітник , падлюк і окупантів 😡
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18.09.2024 13:12 Відповісти
респект Саньку! Але чому всякі Джо та Манюелі мовчать?
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18.09.2024 13:15 Відповісти
Всі на підтримку президента Стубба.
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18.09.2024 13:17 Відповісти
Не він перший з політиків такого високого рангу, який це пропонує.
І не йому першому США обіцяють підтримку ініціатив по зміні Статуту ООН. Але, коли доходить до голосування на ГА ООН - США закулісно цього не підтримує.
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18.09.2024 13:20 Відповісти
Підтримка США не допоможе. Купа країн буде проти. Ті ж росія, китай, індія, бразилія і т.д.
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18.09.2024 13:29 Відповісти
Давно вже це треба було зробити. Пригріли біля себе козломордих та ще й незаконно набутих членства в ООНі.
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18.09.2024 13:21 Відповісти
Пан має рацію !
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18.09.2024 13:25 Відповісти
Давно вже час! Як може головний агресор ********** сидіти в Радбезі?!?!?
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18.09.2024 13:25 Відповісти
Ніхто цього не зробить, ООН повністю продажна ікорумпована, це кодло тільки розігнати повністю.
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18.09.2024 13:32 Відповісти
Схоже глобальне потепління то не міф, бо здоровий глузд та впевненість лишився тільки на півночі Європи.
Особливо, якщо порівнювати з Трампом та його боротьбою за життя песіків Огайо.
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18.09.2024 13:35 Відповісти
Правильно все каже.
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18.09.2024 13:57 Відповісти
ООН отримує від раські фєдєраські жирні внески, тому Ніколи їх не виключать з цієї пенсіонерської тусовки імпотентів.
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18.09.2024 14:10 Відповісти
Если бы это хоть что-то решало.
ООН - это не то место, где можно кого угодно заставить делать что-то.
На самом деле там сильные решают за слабых и фисё. Ну то есть договариваются.
Или кто-то всерьез думает, что выгнав Россию, можно будет что-то принять и заставить их выполнить, хм, ну такое себе.

С политической точки зрения конечно нужно.
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18.09.2024 14:18 Відповісти
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18.09.2024 14:36 Відповісти
СССР уже один раз исключали из Лиги Наций, а каков єффект ?
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18.09.2024 14:53 Відповісти
The UN is just a talking platform. Its utility is precisely in the possibility for any member to voice their position. It helps avoid surprises. If you start booting countries out of the UN, they will create their own alternative organizations, and there will be 2 or more mini-UNs, which will in fact be alliances of likeminded nations. As these alliances will need to talk to each other, they will need to create a new universal organization, i.e., a new UN. So why destroy it in the first place?
And no, the no-veto idea will not fly, all countries are equal, but some are more equal than other. The specific veto-holding countries may change, but the concept will remain unchanged.
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18.09.2024 17:37 Відповісти
 
 