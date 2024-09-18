Стубб закликає виключити РФ із Радбезу ООН та скасувати право вето однієї держави
Президент Фінляндії Александр Стубб закликав розширити склад Ради Безпеки ООН, скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну
Про це він заявив в інтерв'ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Стубб, який відповідає за зовнішню політику Фінляндії, заявив, що приєднає свій голос до закликів до реформ наступного тижня в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН, де буде обговорено склад Ради безпеки цієї всесвітньої організації.
Рада Безпеки, що включає п'ять постійних членів і 10 ротаційних країн-членів, відповідає за підтримання миру в усьому світі, але геополітичне суперництво завело її в глухий кут з низки питань, включаючи вторгнення Росії в Україну.
Аргументи Стубба щодо виключення Росії
Лідер Фінляндії заявив, що він запропонує збільшити кількість постійних членів із п'яти до десяти, додавши ще одного представника Латинської Америки, двох представників Африки та двох представників Азії.
"Жодна держава не повинна мати право вето у Раді безпеки ООН", - наголосив він.
США, одна з п'яти країн, що мають право вето, разом з Росією, Китаєм, Францією і Великобританією, також підтримали надання двох постійних місць для Африки.
Стубб зауважив, що будь-який член організації, який веде незаконну війну, "подібну до тієї, яку Росія зараз веде в Україні", має бути усунений.
Підтримка України
Зазначається, що будь-які зміни у складі Ради безпеки, включаючи п'ять повноважень вето, мають бути схвалені двома третинами Генеральної асамблеї.
"Моя основна ідея полягає в тому, що якщо країни глобального Півдня, з Латинської Америки, з Африки, з Азії не матимуть повноважень у системі, вони відвернуться від Організації Об'єднаних Націй. А цього ми не хочемо", - сказав він.
Також Стубб закликав західні країни зняти обмеження на використання наданої зброї, які залишають Україну "зі зв'язаною рукою за спиною".
"Ми повинні відпустити цю руку і дозволити Україні робити те, що робить з нею Росія", - додав президент Фінляндії.
Будь ласка, зачекайте...
Країна, яка є стороною збройного конфлікту ( це трішки узагальнене поняття ніж війна) перебуваючи у радбезі ООН на постійній основі або тимчасово, позбавляється права вето на рішення радбезу ООН.
Цю ініціативу потрібно просувати усіма доступними засобами.
Бо за логікою це може набрати необхідну підтримку на асамблеї ООН.
а не дозволяти ім мати право вето у Раді безпеки ООН 🙁
На смітник , падлюк і окупантів 😡
І не йому першому США обіцяють підтримку ініціатив по зміні Статуту ООН. Але, коли доходить до голосування на ГА ООН - США закулісно цього не підтримує.
Особливо, якщо порівнювати з Трампом та його боротьбою за життя песіків Огайо.
ООН - это не то место, где можно кого угодно заставить делать что-то.
На самом деле там сильные решают за слабых и фисё. Ну то есть договариваются.
Или кто-то всерьез думает, что выгнав Россию, можно будет что-то принять и заставить их выполнить, хм, ну такое себе.
С политической точки зрения конечно нужно.
And no, the no-veto idea will not fly, all countries are equal, but some are more equal than other. The specific veto-holding countries may change, but the concept will remain unchanged.