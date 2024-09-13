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Новини Війна
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Мирний план Китаю не передбачає підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, - США у Радбезі ООН

путін,сі

Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд розкритикував китайський план досягнення миру в Україні.

Про це дипломат заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Вуда, мирна пропозиція Китаю з шести пунктів стосовно врегулювання того, що КНР називає "українською кризою", не доповнює Українську формулу миру й не передбачає підтримки суверенітету й територіальної цілісності.

"План Китаю з шести пунктів створить небезпечний прецедент. Ми тут не для того, щоб винагороджувати порушників Статуту ООН", - заявив він.

Американський дипломат підкреслив: "Найшвидший шлях до миру для Росії - вивести свої війська з України й припинити повітряні атаки. Якщо Росія не прагне миру, то наступний, найшвидший шлях до миру для всього світу - позбавити її можливості продовжувати свої незаконні напади".

За його словами, Пекін сприяє російській агресії за допомогою так званого партнерства "без обмежень" і широкомасштабної підтримки оборонно-промислової бази РФ, що дає Росії змогу продовжувати війну в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про "мирний план" Китаю та Бразилії: "Ми ж не дурні. Для чого цей театр"

Представник США відзначив передання Китаєм матеріалів подвійного призначення, таких як компоненти озброєння, обладнання та сировина, якій використовує Росія в оборонному секторі. Китайський експорт, за його словами, включає нітроцелюлозу, верстати, мікроелектроніку, оптику, БпЛА, технології для крилатих ракет, які Росія використовує для вбивства мирних жителів і руйнування інфраструктури України.

"Як Китай може бути прихильником миру, якщо він дозволяє Росії воювати?" - наголосив Вуд.

Крім того, він заявив, що Китай допомагає Росії поширювати пропаганду й дезінформацію про Україну, виправдовуючи війну "законними міркуваннями безпеки". Американський дипломат наголосив у цьому зв'язку, що "діям Росії в Україні немає законного виправдання - жодного".

Вуд закликав Китай - як постійного члена Ради Безпеки ООН, що несе особливу відповідальність за дотримання Статуту, - поважати принципи суверенітету й територіальної цілісності та "припинити будь-яку матеріальну й політичну підтримку незаконної війни, яку веде Росія".

Також читайте: У Пекіні відповіли на критику "мирного плану" КНР та Бразилії від Зеленського: Обговорюємо його із Києвом

Він наголосив, що Сполучені Штати та інші держави забезпечуватимуть, щоб Росія не була винагороджена за порушення Статуту ООН. "Ми не відступимо", - додав дипломат.

Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

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Топ коментарі
+14
Скажимо відверто - мирний план китаю понуроє лайно.
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13.09.2024 22:21
+13
А як же Арахам і я? Він так ретельно читав маоцзедунові твори. Це ж така кросіва страна
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13.09.2024 22:15
+10
Як тільки здадуть Україну, Китай нападе на Тайвань. А потім буде розповідати що якщо Україну можна то чому не можна Тайвань?
І протиставити не має чого.
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13.09.2024 22:21
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А як же Арахам і я? Він так ретельно читав маоцзедунові твори. Це ж така кросіва страна
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13.09.2024 22:15 Відповісти
Він заробляє на дронах і не кашляє.
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13.09.2024 22:18 Відповісти
Скажимо відверто - мирний план китаю понуроє лайно.
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13.09.2024 22:21 Відповісти
Комуністи мразі падли!! Пригадати обов'язково!!
І аграхімію в розход, хоть би не втік
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13.09.2024 22:21 Відповісти
Як тільки здадуть Україну, Китай нападе на Тайвань. А потім буде розповідати що якщо Україну можна то чому не можна Тайвань?
І протиставити не має чого.
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13.09.2024 22:21 Відповісти
який такий мирний план китаю?
достатньо бубіного мирного...
в очі там і все таке - кацапи теж люде...
знаємо, плавали...
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13.09.2024 22:23 Відповісти
"Якщо росія не прагне миру, то наступний, найшвидший шлях до миру для всього світу - позбавити її можливості продовжувати свої незаконні напади, але ми забороняємо Україні бити по території росії нашою зброєю"
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13.09.2024 22:26 Відповісти
а що, скажеш, що Трамп дозволить бити по болотам?
Якщо він грозиться припинити постачання допомоги...
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13.09.2024 23:06 Відповісти
Нехаи китаиози витягують другии план
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13.09.2024 22:27 Відповісти
Китай приєднався до Будапештського меморандуму, але на суверенітет і територіальну цілісність України йому начхати так само як й ***** з його Рашистської Фашизацією.
Мірний план Китаю такий самий як й в *****: заставити Україну капітулювати.
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13.09.2024 22:29 Відповісти
я б абрахімію в ті китайскі ***** послав разів чотири...
а шо нормальний такий комуняка p- та із мордою без підозри...
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13.09.2024 22:31 Відповісти
А в чем суть иметь дипломатические отношения с Китаем если Китай не уважает суверенитета и территориальной целостности Украйны?

Тоже самое можно спросить у Израиля о Россий которая передает военые технологий Ирану.
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13.09.2024 22:52 Відповісти
>> в чем суть иметь дипломатические отношения с Китаем...

Тільки на днях опублікували дані з товарообігу України. Подивіться на імпорт і подивіться звідки. От в чому суть.

В України з серйозної промисловості немає майже ні**я, от і ввозять з коммі_китаю на десятки мільярдів доларів щороку.
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13.09.2024 23:10 Відповісти
Чому Китай має підтримувати територіальну цілісність України, коли донедавно єдиний реальний кандидат на перемогу на президентських виборах в США закликає Україну до поступок #уйлу? . Та й сам Трамп про це теж казав, що .

Якщо США насрати на дотримання статуту ООН, то Китаю - тим більше.
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13.09.2024 23:00 Відповісти
'єдиний реальний' - це той в кого емігранти собак і котів жеруть?

Та ще й його жінка є емігранткою, так?

Та їх Венса ще й собака зник, так?
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14.09.2024 06:47 Відповісти
Типа штаты могут предложить что то лучше , п333еть не мешки ворочать
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13.09.2024 23:16 Відповісти
Какая-то шизофрения. Как эти слова сочетаются со словами очередного кирби, что Украина не получит разрешение на удары по военным объектам кацапов. Гребанный, сцыкливый маразм долб..**** в Белом доме и их фсбшных советников типа салливана
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14.09.2024 00:17 Відповісти
Это не маразм. Это реальная политика. Левачье и марксисты захватили власть в передовых государствах и подыгрывают рашке и Китаю. А США сливают своих союзников начиная примерно с войны в Корее.
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14.09.2024 01:36 Відповісти
Ого, а зелені розказують що китай наш партнер і майже союзник.
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14.09.2024 01:39 Відповісти
 
 