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Новости Война
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Китай (2791) США (24813) Совбез ООН (1093)

Мирный план Китая не предусматривает поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, - США в Совбезе ООН

путін,сі

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд раскритиковал китайский план достижения мира в Украине.

Об этом дипломат заявил на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Вуда, мирное предложение Китая из шести пунктов по урегулированию того, что КНР называет "украинским кризисом", не дополняет украинскую формулу мира и не предусматривает поддержки суверенитета и территориальной целостности.

"План Китая из шести пунктов создаст опасный прецедент. Мы здесь не для того, чтобы вознаграждать нарушителей Устава ООН", - заявил он.

Американский дипломат подчеркнул: "Самый быстрый путь к миру для России - вывести свои войска из Украины и прекратить воздушные атаки. Если Россия не хочет мира, то следующий, самый быстрый путь к миру для всего мира - лишить ее возможности продолжать свои незаконные нападения".

По его словам, Пекин способствует российской агрессии с помощью так называемого партнерства "без ограничений" и широкомасштабной поддержки оборонно-промышленной базы РФ, что позволяет России продолжать войну в Украине.

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Представитель США отметил передачу Китаем материалов двойного назначения, таких как компоненты вооружения, оборудование и сырье, которое использует Россия в оборонном секторе. Китайский экспорт, по его словам, включает нитроцеллюлозу, станки, микроэлектронику, оптику, БпЛА, технологии для крылатых ракет, которые Россия использует для убийства мирных жителей и разрушения инфраструктуры Украины.

"Как Китай может быть сторонником мира, если он позволяет России воевать?" - подчеркнул Вуд.

Кроме того, он заявил, что Китай помогает России распространять пропаганду и дезинформацию об Украине, оправдывая войну "законными соображениями безопасности". Американский дипломат подчеркнул в этой связи, что "действиям России в Украине нет законного оправдания - ни одного".

Вуд призвал Китай - как постоянного члена Совета Безопасности ООН, несущего особую ответственность за соблюдение Устава, - уважать принципы суверенитета и территориальной целостности и "прекратить любую материальную и политическую поддержку незаконной войны, которую ведет Россия".

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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и другие государства будут обеспечивать, чтобы Россия не была вознаграждена за нарушение Устава ООН. "Мы не отступим", - добавил дипломат.
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Топ комментарии
+14
Скажимо відверто - мирний план китаю понуроє лайно.
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13.09.2024 22:21
+13
А як же Арахам і я? Він так ретельно читав маоцзедунові твори. Це ж така кросіва страна
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13.09.2024 22:15
+10
Як тільки здадуть Україну, Китай нападе на Тайвань. А потім буде розповідати що якщо Україну можна то чому не можна Тайвань?
І протиставити не має чого.
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13.09.2024 22:21
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А як же Арахам і я? Він так ретельно читав маоцзедунові твори. Це ж така кросіва страна
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13.09.2024 22:15 Ответить
Він заробляє на дронах і не кашляє.
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13.09.2024 22:18 Ответить
Скажимо відверто - мирний план китаю понуроє лайно.
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13.09.2024 22:21 Ответить
Комуністи мразі падли!! Пригадати обов'язково!!
І аграхімію в розход, хоть би не втік
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13.09.2024 22:21 Ответить
Як тільки здадуть Україну, Китай нападе на Тайвань. А потім буде розповідати що якщо Україну можна то чому не можна Тайвань?
І протиставити не має чого.
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13.09.2024 22:21 Ответить
який такий мирний план китаю?
достатньо бубіного мирного...
в очі там і все таке - кацапи теж люде...
знаємо, плавали...
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13.09.2024 22:23 Ответить
"Якщо росія не прагне миру, то наступний, найшвидший шлях до миру для всього світу - позбавити її можливості продовжувати свої незаконні напади, але ми забороняємо Україні бити по території росії нашою зброєю"
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13.09.2024 22:26 Ответить
а що, скажеш, що Трамп дозволить бити по болотам?
Якщо він грозиться припинити постачання допомоги...
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13.09.2024 23:06 Ответить
Нехаи китаиози витягують другии план
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13.09.2024 22:27 Ответить
Китай приєднався до Будапештського меморандуму, але на суверенітет і територіальну цілісність України йому начхати так само як й ***** з його Рашистської Фашизацією.
Мірний план Китаю такий самий як й в *****: заставити Україну капітулювати.
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13.09.2024 22:29 Ответить
я б абрахімію в ті китайскі ***** послав разів чотири...
а шо нормальний такий комуняка p- та із мордою без підозри...
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13.09.2024 22:31 Ответить
А в чем суть иметь дипломатические отношения с Китаем если Китай не уважает суверенитета и территориальной целостности Украйны?

Тоже самое можно спросить у Израиля о Россий которая передает военые технологий Ирану.
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13.09.2024 22:52 Ответить
>> в чем суть иметь дипломатические отношения с Китаем...

Тільки на днях опублікували дані з товарообігу України. Подивіться на імпорт і подивіться звідки. От в чому суть.

В України з серйозної промисловості немає майже ні**я, от і ввозять з коммі_китаю на десятки мільярдів доларів щороку.
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13.09.2024 23:10 Ответить
Чому Китай має підтримувати територіальну цілісність України, коли донедавно єдиний реальний кандидат на перемогу на президентських виборах в США закликає Україну до поступок #уйлу? . Та й сам Трамп про це теж казав, що .

Якщо США насрати на дотримання статуту ООН, то Китаю - тим більше.
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13.09.2024 23:00 Ответить
'єдиний реальний' - це той в кого емігранти собак і котів жеруть?

Та ще й його жінка є емігранткою, так?

Та їх Венса ще й собака зник, так?
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14.09.2024 06:47 Ответить
Типа штаты могут предложить что то лучше , п333еть не мешки ворочать
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13.09.2024 23:16 Ответить
Какая-то шизофрения. Как эти слова сочетаются со словами очередного кирби, что Украина не получит разрешение на удары по военным объектам кацапов. Гребанный, сцыкливый маразм долб..**** в Белом доме и их фсбшных советников типа салливана
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14.09.2024 00:17 Ответить
Это не маразм. Это реальная политика. Левачье и марксисты захватили власть в передовых государствах и подыгрывают рашке и Китаю. А США сливают своих союзников начиная примерно с войны в Корее.
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14.09.2024 01:36 Ответить
Ого, а зелені розказують що китай наш партнер і майже союзник.
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14.09.2024 01:39 Ответить
 
 