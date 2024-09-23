УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9781 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 305 13
зброя (7283) Фінляндія (1241) Стубб Александр (49)

Стубб закликав зняти обмеження на далекобійні удари України по РФ: Путін повинен програти

Стубб закликав дозволити Україні бити по РФ західною зброєю

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав дозволити Україні бити по Росії західною зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Він закликав союзників на Глобальному Заході, зокрема США, дозволити Україні воювати без "зв'язаної за спиною рукою" та скасувати обмеження на удари по РФ.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, починаючи з фінансів, починаючи з боєприпасів, починаючи з транспортних засобів, а також дозволити Україні використовувати зброю так, як вона вважає за потрібне, якщо це буде самооборона і в межах міжнародних правил", - зазначив фінський лідер.

Читайте також: Час для початку мирних переговорів між Україною та Росією настав, - президент Фінляндії Стубб

За словами Стубба, Росія - імперська держава, а експансія "зашита в її ДНК".

"Тому нам потрібно переконати Путіна, що йому немає сенсу продовжувати цю війну, і я думаю, що Путін повинен програти і війну, і мир, тому що єдине, що він розуміє – це сила. Головне – дозволити Україні вести цю війну без будь-яких обмежень, а все, що після цього – вторинне", - наголосив він, додавши, що більша свобода дій України дозволить швидше наблизити "мирні переговори".

Читайте: Стубб закликає виключити РФ із Радбезу ООН та скасувати право вето однієї держави

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Велика подяка Фінляндії за добру історичну пам"ять, що таке РАШИСТСЬКА ІМПЕРІЯ!
Багато пам"ятаю картинок з оповідей батька про цих ублюдків у 1939-му на теренах захоплених у фінів. Він у 19 р потрапив по призову з глибинки України, як син розкулачених . А я змалечку підслуховувала згадки його з друзями за чарочкою на свято - кожен про свою АТЄЧЕСТВЄННУЮ... Пізніше підлітком сперечалася з вчителькою совдепоісторії прямо на уроках. Але можу сказати одне - КДБісти України були значно м"якишими до батька, ніж та **** українська вчителька , що заявила на нього. Друждина українка ,доречі, рашистського полковника приїхавшого на пенсію доживати у квітучу Україну. Ми усім класом називали ЗАЦУЦІ ( так вона віталась з нами україномовними заходячи до класу)
показати весь коментар
23.09.2024 17:46
+2
Треба спочатку деяким переляканцям памперси замінити, а тоді закликати
показати весь коментар
23.09.2024 18:07
+2
Важлива заява. Потрібна. Чим більше тиск тим швидше буде позитивний результат.
показати весь коментар
23.09.2024 18:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мені здається вони просто чекають доки по нас не в'їбуть іранською балістикою, до того ніззя нікак бо ескалація.
А взагалі треба просто не коментувати, у буданги навчились все на роки уперед анонсувати?
показати весь коментар
23.09.2024 17:31 Відповісти


Цей Стубб вже визначився б якось.
показати весь коментар
23.09.2024 17:32 Відповісти
Мабуть, його повноваження незабаром закінчуються. Такі сміливі та рішучі заяви роблять зазвичай різноманітні "екси".
показати весь коментар
23.09.2024 18:20 Відповісти
Ні, я помилився. Лише навесні цього року він став Президентом.
Трохи почитав про нього - розумний дядько)
показати весь коментар
23.09.2024 18:23 Відповісти
Велика подяка Фінляндії за добру історичну пам"ять, що таке РАШИСТСЬКА ІМПЕРІЯ!
Багато пам"ятаю картинок з оповідей батька про цих ублюдків у 1939-му на теренах захоплених у фінів. Він у 19 р потрапив по призову з глибинки України, як син розкулачених . А я змалечку підслуховувала згадки його з друзями за чарочкою на свято - кожен про свою АТЄЧЕСТВЄННУЮ... Пізніше підлітком сперечалася з вчителькою совдепоісторії прямо на уроках. Але можу сказати одне - КДБісти України були значно м"якишими до батька, ніж та **** українська вчителька , що заявила на нього. Друждина українка ,доречі, рашистського полковника приїхавшого на пенсію доживати у квітучу Україну. Ми усім класом називали ЗАЦУЦІ ( так вона віталась з нами україномовними заходячи до класу)
показати весь коментар
23.09.2024 17:46 Відповісти
Тільки силою Украіна взмозі поставити в стойло кремлівського
упиря і захватчика , якою вкрай потрібен радянський союз🙁
показати весь коментар
23.09.2024 17:49 Відповісти
Якому
показати весь коментар
23.09.2024 17:50 Відповісти
Но тоді вже і загарбника .
показати весь коментар
23.09.2024 18:31 Відповісти
Саме так , дякую 👍🏼
показати весь коментар
23.09.2024 19:01 Відповісти
Треба спочатку деяким переляканцям памперси замінити, а тоді закликати
показати весь коментар
23.09.2024 18:07 Відповісти
Важлива заява. Потрібна. Чим більше тиск тим швидше буде позитивний результат.
показати весь коментар
23.09.2024 18:18 Відповісти
 
 