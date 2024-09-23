Стубб закликав зняти обмеження на далекобійні удари України по РФ: Путін повинен програти
Президент Фінляндії Александр Стубб закликав дозволити Україні бити по Росії західною зброєю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Він закликав союзників на Глобальному Заході, зокрема США, дозволити Україні воювати без "зв'язаної за спиною рукою" та скасувати обмеження на удари по РФ.
"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, починаючи з фінансів, починаючи з боєприпасів, починаючи з транспортних засобів, а також дозволити Україні використовувати зброю так, як вона вважає за потрібне, якщо це буде самооборона і в межах міжнародних правил", - зазначив фінський лідер.
За словами Стубба, Росія - імперська держава, а експансія "зашита в її ДНК".
"Тому нам потрібно переконати Путіна, що йому немає сенсу продовжувати цю війну, і я думаю, що Путін повинен програти і війну, і мир, тому що єдине, що він розуміє – це сила. Головне – дозволити Україні вести цю війну без будь-яких обмежень, а все, що після цього – вторинне", - наголосив він, додавши, що більша свобода дій України дозволить швидше наблизити "мирні переговори".
Будь ласка, зачекайте...
А взагалі треба просто не коментувати, у буданги навчились все на роки уперед анонсувати?
Цей Стубб вже визначився б якось.
Трохи почитав про нього - розумний дядько)
Багато пам"ятаю картинок з оповідей батька про цих ублюдків у 1939-му на теренах захоплених у фінів. Він у 19 р потрапив по призову з глибинки України, як син розкулачених . А я змалечку підслуховувала згадки його з друзями за чарочкою на свято - кожен про свою АТЄЧЕСТВЄННУЮ... Пізніше підлітком сперечалася з вчителькою совдепоісторії прямо на уроках. Але можу сказати одне - КДБісти України були значно м"якишими до батька, ніж та **** українська вчителька , що заявила на нього. Друждина українка ,доречі, рашистського полковника приїхавшого на пенсію доживати у квітучу Україну. Ми усім класом називали ЗАЦУЦІ ( так вона віталась з нами україномовними заходячи до класу)
упиря і захватчика , якою вкрай потрібен радянський союз🙁