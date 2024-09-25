Зеленський зустрівся із президентом В’єтнаму То Ламом: Обговорили збільшення товарообігу. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із лідером В'єтнаму То Ламом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Говорили про розвиток двосторонніх відносин і збільшення товарообігу між нашими державами, зокрема в аграрній промисловості.



Дякую за гуманітарну підтримку та готовність долучитися до відновлення України після війни", - зазначив він.

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