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Зеленський зустрівся із президентом В’єтнаму То Ламом: Обговорили збільшення товарообігу. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із лідером В'єтнаму То Ламом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Говорили про розвиток двосторонніх відносин і збільшення товарообігу між нашими державами, зокрема в аграрній промисловості.

Дякую за гуманітарну підтримку та готовність долучитися до відновлення України після війни", - зазначив він.

Також читайте: Спікер Палати представників Джонсон не впевнений, що зустрінеться із Зеленським

Зеленський зустрівся із президентом В'єтнаму То Ламом
Зеленський зустрівся із президентом В'єтнаму То Ламом

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) В’єтнам (61)


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Топ коментарі
+4
Потужно............. Шкода, шо нема в України можливості українською трубою транспортувати російську нафту у В"єтнам...............
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25.09.2024 11:39
+3
кепського редактора виженіть, якщо так.
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25.09.2024 11:51
+2
Це єрмака руки з рукавами закоченими в кадрі?Яка ж ганьба.....
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25.09.2024 11:37
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Це єрмака руки з рукавами закоченими в кадрі?Яка ж ганьба.....
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25.09.2024 11:37 Відповісти
Але який "палітічессскій дєятєль" прийшов на офіційну зустріч з закоченими рукавами і напевно ще й був у шортах, чи плавках...? Зневага? Це теж саме, що сидіти перед арабами закинувши ногу на ногу, показуючи цим їх місце під підошвою його стопи..??! "Етикет" аж пре..., чи зловмисні дії.?
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25.09.2024 13:48 Відповісти
Зловмисні.Однозначно
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25.09.2024 14:48 Відповісти
А треба було ракети вимигати!!!!
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25.09.2024 11:38 Відповісти
яке надшвидке лайно, тільки й.баря дЄрьмака звозив до США, а вже тішить його члін по В'єтнамах...
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25.09.2024 11:39 Відповісти
Потужно............. Шкода, шо нема в України можливості українською трубою транспортувати російську нафту у В"єтнам...............
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25.09.2024 11:39 Відповісти
Знову турбо режим зустрічів порожніх увімкнув
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25.09.2024 11:40 Відповісти
правильно правильно, в*єтнамські самсунги на стопіцот краще китайських, бо в*єтнамці ставлять американські процики а китайці свій фуфломіцин.

але в українцям немає діла до того українцям би зиму перезимувати під керівництвом найпотужнішого лідора і його 5-6 ефективних манагера
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25.09.2024 11:41 Відповісти
Де ви Шарікови лізете? По перше, Самсунг це Корейська компанія. У Вьетнамі лише заводи мае.
А по друге зараз буду розбивати рожеві окуляри. Китайські компанії в свої смартфони ставлять або американські Квалкомовські Снепдрегони чи американські АMD Райзен або тайванські процесори від МедіаТек. В основному флагмани та преміум сегмент це Снепдрегони, більш бюджетні моделі це МедіаТек.
Хуавей зі своїм Кірін, це виняток.

І ще дещо, Квалком це безфабрична компанія, її чіпи на Тайвані виготовляються. Так само як і МедіаТек.
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25.09.2024 16:43 Відповісти
https://t.me/V_Zelenskiy_official/11811 повідомив у Telegram

та срав, зе!поц, на свої ж заборони.

не зрозумів.
де вони зустрілися? в нью йорку, чи зе!лідор, вже до в'єтнама чухнув?
от що за халепа? ніде не хочуть надавати притулок, зе!гундосу.
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25.09.2024 11:42 Відповісти
Цікаво , що у Словаччіні сама велика діаспора - це ветнамці.
У 60р , коли була війна у вьетнамі , до СЛОВАЧЧІНІ перевезли 60 тис вьетнамців. І зараз вже підростає 4 покоління тих вьетнамців- вони громадяни Словаччіни , для них словацька мова - рідна. Вьетнамці дуже працьовити .
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25.09.2024 11:44 Відповісти
Шановна, але у Словаччині...
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25.09.2024 11:48 Відповісти
Редактор плохо працює
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25.09.2024 11:49 Відповісти
кепського редактора виженіть, якщо так.
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25.09.2024 11:51 Відповісти
Я так розумію, до перемовин про танки М1А1 з Австралією справа не доходить.
Потрібно працювати по великих країнах- В'єтнам, М'янма. Можна ще Мадагаскар.
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25.09.2024 11:46 Відповісти
Мадагаскар може поставии партію бойових пінгвінів.
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25.09.2024 12:19 Відповісти
А презідент вьетнаму дивиться на Зе здивовано : грав грав а зараз ООН к чертоврй матері розвалить .
Ось так старпери- не вдасться вам старість зустрічати у теплому креслі оон 🤣🤣
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25.09.2024 11:47 Відповісти
Відповідь президента В'єтнаму: пу тін ху* ло.
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25.09.2024 11:52 Відповісти
З ТоЛяном можна хоч про кросівки та в'єтнамки поговорити.
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25.09.2024 11:52 Відповісти
Нічого він там не спосудиться - В"єтнам до рашки ближче чим до Украіни
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25.09.2024 11:55 Відповісти
Про які товари іде мова ?
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25.09.2024 12:20 Відповісти
Знав до війни у Харкові одну в"єтнамську бізнес-вумен. Так вона займалася тим, шо відправляла до В"єтнаму запчастини до старої української сільгосптехніки типу тракторів ХТЗ, сіялок та ін., а звідти оптом їшов арахіс і все таке. Мілліон баксів для неї була реальна сума, квартиру шукала.
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25.09.2024 13:06 Відповісти
Мабуть бальзам "зірочка"
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25.09.2024 19:55 Відповісти
Навіть в'єтнамці вище гундосої шльондри
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25.09.2024 12:28 Відповісти
в мене компова миша "LOGI" з написом "made in Vietnam"
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25.09.2024 13:00 Відповісти
А в мене черевики Clarks звідти.
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25.09.2024 13:10 Відповісти
 
 