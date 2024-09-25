Зеленський зустрівся із президентом В’єтнаму То Ламом: Обговорили збільшення товарообігу. ФОТО
Президент Володимир Зеленський зустрівся із лідером В'єтнаму То Ламом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Говорили про розвиток двосторонніх відносин і збільшення товарообігу між нашими державами, зокрема в аграрній промисловості.
Дякую за гуманітарну підтримку та готовність долучитися до відновлення України після війни", - зазначив він.
Топ коментарі
+4 Бандерівець
показати весь коментар25.09.2024 11:39
+3 Ig Shu
показати весь коментар25.09.2024 11:51
+2 Юрій Петрович #301281
показати весь коментар25.09.2024 11:37
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але в українцям немає діла до того українцям би зиму перезимувати під керівництвом найпотужнішого лідора і його 5-6 ефективних манагера
А по друге зараз буду розбивати рожеві окуляри. Китайські компанії в свої смартфони ставлять або американські Квалкомовські Снепдрегони чи американські АMD Райзен або тайванські процесори від МедіаТек. В основному флагмани та преміум сегмент це Снепдрегони, більш бюджетні моделі це МедіаТек.
Хуавей зі своїм Кірін, це виняток.
І ще дещо, Квалком це безфабрична компанія, її чіпи на Тайвані виготовляються. Так само як і МедіаТек.
та срав, зе!поц, на свої ж заборони.
не зрозумів.
де вони зустрілися? в нью йорку, чи зе!лідор, вже до в'єтнама чухнув?
от що за халепа? ніде не хочуть надавати притулок, зе!гундосу.
У 60р , коли була війна у вьетнамі , до СЛОВАЧЧІНІ перевезли 60 тис вьетнамців. І зараз вже підростає 4 покоління тих вьетнамців- вони громадяни Словаччіни , для них словацька мова - рідна. Вьетнамці дуже працьовити .
Потрібно працювати по великих країнах- В'єтнам, М'янма. Можна ще Мадагаскар.
Ось так старпери- не вдасться вам старість зустрічати у теплому креслі оон 🤣🤣