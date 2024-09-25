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Спікер Палати представників Джонсон не впевнений, що зустрінеться із Зеленським

Майк Джонсон може не зустрітися із Зеленським

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не впевнений у зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

Про це він заявив у коментарі журналістці "Голосу Америки" Катерині Лісуновій, передає Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються до дому через це. Тож, поки я не впевнений", - сказав він.

ЗМІ повідомили, що кандидат у президенти США Дональд Трамп не планує зустрічатися цього тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває наразі у Сполучених Штатах.

Читайте також: Трамп пообіцяв "вивести" США з війни в Україні у разі перемоги на виборах

Нагадаємо, зараз президент Володимир Зеленський перебуває із візитом у США.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі Плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що План перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

Також читайте: У Зеленського буде дві зустрічі з Байденом, – Никифоров

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) США (22979) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+15
Нельзя так поступать с величайшими лидерами **********
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25.09.2024 11:01
+14
гарно послали клоуна і єрмака!
хоч хтось цих фсбешних потвор кварталівських на місце поставив.
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25.09.2024 11:02
+11
Коли Трамп копитнув Зелю - то и Джонсон иого дорогою
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25.09.2024 10:58
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Коли Трамп копитнув Зелю - то и Джонсон иого дорогою
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25.09.2024 10:58 Відповісти
Ім до кінця місяця в Конгресі потрібно дати добро на 5.5 млд допомоги зброєю
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25.09.2024 11:09 Відповісти
после гондона венса, одним больше, одним меньше, яка ризниця?
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25.09.2024 10:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=csmOuJFOeVw Це ж було вже!
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25.09.2024 10:59 Відповісти
Ну і Х з ними обома. 🤢
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25.09.2024 10:59 Відповісти
норм нашому лідору ляпасів навішують
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25.09.2024 10:59 Відповісти
Це не саме страшне.
США не хоче перемоги України, а хоче щоб кожний день вмирали українці, а українська нація вимирала. Це їм -норм, тому таке відношення.
Джонсону краще поїхати на барбекю - воно важливіше за життя українців!
Такий самий недомірок -гном як Путін
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25.09.2024 11:31 Відповісти
Джонсон має бути українцем більше ні президент України?
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25.09.2024 11:33 Відповісти
Джонсон має співчувати хоч на грам українським людям, що кожний день гинуть.
Бути людиною, а не маленьким покидьком, якому чиєсь життя до сраки, бо хоче барбекю.
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25.09.2024 11:59 Відповісти
А давайте замість барбекю шашлики згадаємо?І нарід у 19 голосував за шашлики а не за боротьбу.
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25.09.2024 12:08 Відповісти
А давайте ще Януковича-Шапкокрада згадаємо, нарід за нього теж голосував.
А потім давайте згадаємо Роттердам-плюс Порошенко-Ахметова-Медведчука у 2014, коли угольок з ДНР ця компашка видавала за Роттердамовський?
За них теж нарід голосував?
Твої спогади зараз зупинять війну та геноцид українців ****** ?
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25.09.2024 13:02 Відповісти
Янека шапкокрада теж нарід обирав.По Пороху усі звинувачення у пшик вийшли.Так,нарід обирає усю ***** а не "спікер палати представників".
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25.09.2024 13:05 Відповісти
Нарід нічого не обирає, так само як і угольком ДНРівскім він не торгує, та через Медведчука з ****** не підторговує газком.
Нарід дурять коломойські, фірташі, пінчуки, ахметови, та уся ця гопкомпанія.

Але це не робить вчинки трампівського недомірка Майка Джонсона добрими, коли йому нас... на українських дітей та жінок, які кожний день гинуть.
І твоя радість теж досить дивна. Чому ти радієш? Що Джонсон не зустрівся з Зеленським, не запропонував допомогу, а послав його під три чорти і гайнув їсти барбекю?
Це тебе так розвеселило?
Ти радієш смерті українців ???
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25.09.2024 15:57 Відповісти
Яка ж маячня пафосна.Обманюють дурня руками продажних журналістів.А тобі усі винні щось навкруги .Ще про масонів та гуманоїдів треба згадати
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25.09.2024 16:01 Відповісти
Так а худі з ********* зустрічатися? Там на пряму до секретаркі офісу президента а він вже з комоунікується з лубянкою.
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25.09.2024 11:00 Відповісти
Нельзя так поступать с величайшими лидерами **********
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25.09.2024 11:01 Відповісти
Видно Вєлічайший Лідор таки має один недолік - він надто токсичний. І це погано для України. Токсикоз може розповсюдитись на всіх.
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25.09.2024 11:09 Відповісти
👍😄😁😅🤣
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25.09.2024 11:15 Відповісти
Он так поступает в данном случае не с лидером страны, а со всей страной
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25.09.2024 12:18 Відповісти
гарно послали клоуна і єрмака!
хоч хтось цих фсбешних потвор кварталівських на місце поставив.
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25.09.2024 11:02 Відповісти
куем по лобі поводили ...
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25.09.2024 11:03 Відповісти
Не по лобі. Лоб трохи вище.
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25.09.2024 11:11 Відповісти
Получается, что всей Украине. Непонятнозлорадство.
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25.09.2024 12:20 Відповісти
Ти Майк Джонсон, що є тільки спікером Палати, не бузи бо із віслюком вЗе!світу та лідором клінічних ідіотів імені 73% вавививерження, навіть віслюківські галюни хочуть зустрітись та погундоЗе!ти...
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25.09.2024 11:04 Відповісти
хитра криса...
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25.09.2024 11:08 Відповісти
Джонсон і Трамп просто нерозуміють, як можна продовжувати транспортувати українською територією нафтодолари для росії з Угорщини і Словаччини, коли Україна заливається кров"ю від російських нафтодоларів.................................
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25.09.2024 11:09 Відповісти
В цій темі також буде дописувач, який писав, що мудрий зеленський САМ відмовився від зустрічі з Трампом?
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25.09.2024 11:13 Відповісти
багато хто не розуміє що взагалі то ляпасів Україні навішали, а не Зєлє...поки що це ляпаси, далі може бути мовчазна піздюліна і відмова від допомоги...а дурні все будуть радіти що Зєлю макають у лайно, не помічають що країна гине а її народ захлинається у крові...
а ставлегня до Зєлі ототожнюється зі ставленням до України і обумовлено, усього лише політичною грою, намаганням набрати голоси і виграти вибори і аж ніяк тупістю і коруппційністю нашого преЗедента та його ОПи...які, на відміну від дописувачів, мають надійні тили і запасний аеродром
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25.09.2024 11:15 Відповісти
Ду'рні не радіють, ду'рні голосували, а ім'я їм 73% 😜
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25.09.2024 11:17 Відповісти
А правда класно🟢💩🐷рилом по 💩💩💩,- ржунімагу🤡-95 чітко вказали на їх місце Бугагагагага
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25.09.2024 11:15 Відповісти
Джонсон просто нерозуміє, як так можна безжалісно красти в країні, де вмирають від війни тисячами люди......................
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25.09.2024 11:18 Відповісти
Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Джерело:
*********

На Америку насувається ураган. На ім'я Дональд Трамп.
А Дороті з Канзасу може не встигнути добігти до погрібця дядечка Генрі і тітоньки Ем.

Тому всі шугаються щось вирішувати і брати на себе відповідальність.

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25.09.2024 11:19 Відповісти
Пан має рацію. Він може не мати часу на дурниці.
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25.09.2024 11:32 Відповісти
Ходять чутки, що США послали Гундоса за русскім ваєнним карабльом. Розкусили нарешті цю гниль, і не хочуть з нею мати справу. Гундос став токсичним.
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25.09.2024 11:35 Відповісти
Как можно было макнуть так бубачку? Он у нас человек с тонкой душевной организацией. Думает, что он лидер современности и ключевая фигура в мире. А тут такое? У нас, говорит, ветер, непогода. В баню того Зеленского.... . Как такое бубачка переживет, после оповской, тёплой ванны? Ц,ц,ц,ц... не хорошо как-то получилось, тревожно. Переживаю за хрипыша...
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25.09.2024 11:44 Відповісти
Ума, видимо, не хватает понять, что макнули не Зеленского, а всю Украину.
Зеленский лишь представитель, функция.
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25.09.2024 12:40 Відповісти
О, чувака с за поребрика видать из далека. Рабская психология тебя выдаёт, понимающий ты наш. Видишь ли, свободные люди думают иначе, чем ты. Они знают, что президент, это не вся страна. Я понимаю, что тебя воспитывали по другому. Что есть некий царь-батюшка, что-то вроде наместника Бога на земле. Он и есть государство. Типо обижают его, значит обижают всю страну. Но я тебе открою маленькую тайну- такое воспитывается только в диктаторских странах. Потому что царям выгодно, чтобы народ их отождествлял с государством. Т.е на@бывал холопов в своих интересах. Видимо, потому что у них ума видимо-невидимо для понимания. Так много, что аж невидимо.
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25.09.2024 12:57 Відповісти
Много написал, только какое отношение это имеет ко мне? Я вообще не из Рассеи.
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25.09.2024 13:16 Відповісти
Ну тогда и не путай Зеленского со всей Украиной. Ничего Джонсон этот, Украину не макнул. Лично Зеленского- да. Джонсону зашкварно встретиться с Зе, именно как с личностью. А не из-за того, что он типо представитель Украины, а раз Украины, значит не буду. Нет, с каким-нибудь незашкаренным представителем он с удовольствием бы встретился. Когда изберут нового президента, возможно, приедет лично в Киев на инаугурацию к примеру. А тут, он показал своё "фи" Зеленскому как отдельной личности.
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25.09.2024 13:31 Відповісти
Проблема в том, что Зеленский не "типо представитель Украины" а на самом деле официальный представитель Украины в контексте международной политики и права. Это не мной придумано.

Когда будет другой президент, тогда и поговорим. А пока, Зеленский действующий президент страны и надо исходить из реальности, а не из того что "возможно, когда и если...
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25.09.2024 13:36 Відповісти
А что президент - это функция, записано в законодательстве. За рубежом действующий президент страны - это представитель этой страны. Это во всем цивилизованном мире так. Так что не умничай, лучше подтяни уровень образования.
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25.09.2024 13:20 Відповісти
А я с этим и не спорил. Это временный, наёмный рабочий по сути. Работодатель и наниматель которого, является народ.
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25.09.2024 13:34 Відповісти
Ну вот и прекрасно, я о том же.
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25.09.2024 13:37 Відповісти
Если бы ты сказал, что Джонсон макнул временного представителя Украины. Я бы ответил ок., ничего страшного. В семье представителей не без урода. Но ты сказал за всю Украину. Делаешь вид, что умный, а так и не врубаешься о чём я тебе говорю.
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25.09.2024 13:47 Відповісти
Временный представитель или представитель, в данном случае смысл моих изначальныхслов не меняется.
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25.09.2024 13:53 Відповісти
Ясно. Ты так и не врубился о чём я.
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25.09.2024 13:57 Відповісти
PSНа цивилизованной международной площадке все представители временные. Я просто не думала, что такие очевидные вещи надо проговаривать вслух.
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25.09.2024 13:56 Відповісти
Я, вообще, о другом. Ключевое во всех моих ответах "ОН НЕ УКРАИНА. ОН ПРОСТО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ПРИЧЁМ ВРЕМЕННЫЙ, И ОДИН ИЗ.".
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25.09.2024 13:59 Відповісти
В данном случае он в США как представитель Украины. Временный, не временный. Единственный или один из. Это уже детали. По сути, он в данной функции представляет страну на международной арене. Отношение конкретно к данному президенту страны не меняет его функцию или правовой статус.

Я не вступаю в дискуссии по поводу внутренней политики в Украине. Я лишь говорю о международной площадке.
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25.09.2024 14:05 Відповісти
Когда Украинский МИД посещал США они тоже были официальными представителями Украины. Речь не о личностях, а о функции и занимаемой, пусть и временно, должности. Повторюсь, это не мной придумано. Это во все мире так.
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25.09.2024 14:09 Відповісти
Вы издеваетесь? Вы что, действительно, не понимаете, о чём я вам говорю? Каждый гражданин Украины(и не только) в той или иной ситуации может оказаться представителем Украины. Например, какая-нибудь тётя Галя с села ********* может быть представителем Украины на конкурсе по лепки вареников среди домохозяек, проходящем в Папуа Новой Гвинеи. Понятно, что у каждого свой статус, уровень и полномочия.
Но я вам совсем о другом говорил. Подумайте, может со временем дойдёт о чём я.
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25.09.2024 14:21 Відповісти
все логично, попрошаек нигде не любят.
Надо результаты показывать, а не пилить тупо бабло.

величайшему просто надо знать свое место, а не делать из себя офигезного Наполеона.
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25.09.2024 11:54 Відповісти
Яка делікатність, а міг би просто сказати НА Х У Я ВОНО МЕНІ ?
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25.09.2024 11:55 Відповісти
Тобто Маріупіль злив не зєля, а Джонсон?
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25.09.2024 12:27 Відповісти
Цікаво, хтось розповість херпіду про те, як його українці чмирять під цією новиною?
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25.09.2024 12:26 Відповісти
ніхто не хоче зустрічатися із ********
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25.09.2024 12:39 Відповісти
Зеленский лишь представитель Украины, функция. Речь идет о всей стране. Прикалывайтесь и дальше.
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25.09.2024 12:43 Відповісти
довбні завжди в більшості...доведено 2019 роком...
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25.09.2024 22:06 Відповісти
"Кажуть люде що я курва - а я то не знаю
Ще я трохи покурвую поки молодая"
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25.09.2024 13:07 Відповісти
Стали избегать встречь с бородатым гундосым мальчиком в кросовках
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25.09.2024 13:38 Відповісти
 
 