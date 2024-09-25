Спікер Палати представників Джонсон не впевнений, що зустрінеться із Зеленським

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не впевнений у зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

Про це він заявив у коментарі журналістці "Голосу Америки" Катерині Лісуновій, передає Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються до дому через це. Тож, поки я не впевнений", - сказав він.

ЗМІ повідомили, що кандидат у президенти США Дональд Трамп не планує зустрічатися цього тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває наразі у Сполучених Штатах.

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Нагадаємо, зараз президент Володимир Зеленський перебуває із візитом у США.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі Плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що План перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

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