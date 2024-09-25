Спікер Палати представників Джонсон не впевнений, що зустрінеться із Зеленським
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не впевнений у зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.
Про це він заявив у коментарі журналістці "Голосу Америки" Катерині Лісуновій, передає Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються до дому через це. Тож, поки я не впевнений", - сказав він.
ЗМІ повідомили, що кандидат у президенти США Дональд Трамп не планує зустрічатися цього тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває наразі у Сполучених Штатах.
Нагадаємо, зараз президент Володимир Зеленський перебуває із візитом у США.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі Плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.
Згодом президент заявив, що План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що План перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
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США не хоче перемоги України, а хоче щоб кожний день вмирали українці, а українська нація вимирала. Це їм -норм, тому таке відношення.
Джонсону краще поїхати на барбекю - воно важливіше за життя українців!
Такий самий недомірок -гном як Путін
Бути людиною, а не маленьким покидьком, якому чиєсь життя до сраки, бо хоче барбекю.
А потім давайте згадаємо Роттердам-плюс Порошенко-Ахметова-Медведчука у 2014, коли угольок з ДНР ця компашка видавала за Роттердамовський?
За них теж нарід голосував?
Твої спогади зараз зупинять війну та геноцид українців ****** ?
Нарід дурять коломойські, фірташі, пінчуки, ахметови, та уся ця гопкомпанія.
Але це не робить вчинки трампівського недомірка Майка Джонсона добрими, коли йому нас... на українських дітей та жінок, які кожний день гинуть.
І твоя радість теж досить дивна. Чому ти радієш? Що Джонсон не зустрівся з Зеленським, не запропонував допомогу, а послав його під три чорти і гайнув їсти барбекю?
Це тебе так розвеселило?
Ти радієш смерті українців ???
хоч хтось цих фсбешних потвор кварталівських на місце поставив.
а ставлегня до Зєлі ототожнюється зі ставленням до України і обумовлено, усього лише політичною грою, намаганням набрати голоси і виграти вибори і аж ніяк тупістю і коруппційністю нашого преЗедента та його ОПи...які, на відміну від дописувачів, мають надійні тили і запасний аеродром
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На Америку насувається ураган. На ім'я Дональд Трамп.
А Дороті з Канзасу може не встигнути добігти до погрібця дядечка Генрі і тітоньки Ем.
Тому всі шугаються щось вирішувати і брати на себе відповідальність.
Зеленский лишь представитель, функция.
Когда будет другой президент, тогда и поговорим. А пока, Зеленский действующий президент страны и надо исходить из реальности, а не из того что "возможно, когда и если...
Я не вступаю в дискуссии по поводу внутренней политики в Украине. Я лишь говорю о международной площадке.
Но я вам совсем о другом говорил. Подумайте, может со временем дойдёт о чём я.
Надо результаты показывать, а не пилить тупо бабло.
величайшему просто надо знать свое место, а не делать из себя офигезного Наполеона.
Ще я трохи покурвую поки молодая"