У Зеленського буде дві зустрічі з Байденом, – Никифоров

Президент Володимир Зеленський під час візиту до США матиме дві зустрічі з президентом Джо Байденом.

Про це повідомив речник президента Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Никифоров зазначив, що головна мета візиту до США – передати "план перемоги" президенту США та кандидатам у президенти, а також Конгресу.

"Ці всі дії заплановані на пізніше. Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І вже розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось це події, від яких ми очікуємо найбільше результатів", – пояснив прессекретар Зеленського.

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План перемоги Зеленського

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

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