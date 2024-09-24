У Зеленського буде дві зустрічі з Байденом, – Никифоров
Президент Володимир Зеленський під час візиту до США матиме дві зустрічі з президентом Джо Байденом.
Про це повідомив речник президента Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Никифоров зазначив, що головна мета візиту до США – передати "план перемоги" президенту США та кандидатам у президенти, а також Конгресу.
"Ці всі дії заплановані на пізніше. Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І вже розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось це події, від яких ми очікуємо найбільше результатів", – пояснив прессекретар Зеленського.
План перемоги Зеленського
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс
Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
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Краще так:
"Незламний український Лідер призначив Байдену дві аудиєнції"
Черговий нізащоневіповідальний, як раніше Арестович.
То нафіга цитувати пусте місце?
Виктор Андреевич всем
******врагам устроил и Степана Бандеру героем в последние дни героем сделал.
"А вы теперь прыгайте"
«Терміни повноважень Президента та Віце-президента закінчуються опівдні 20 січня. З цього часу починаються терміни повноважень їхніх наступників».
Тому Байден Президент до полудня 2025 року і до цього часу може ухвалити дуже багато рішень.
"ТРЕБА МЕНШЕ КРАСТИ!"?
Сумніваюся.
Вигадуєш за опонента його "аргументи" і "героїчно" їх спростовуєш.
До 1 жовтня 2024 - президент Байден має право підпису 5.8млрд PDA 2024 року.
1 жовтня вони згорають
До 20 січня 2025 - президент Байден має право надати 5.8млрд PDA 2022-2023 років, котрі підписали, проте "забули" поставити
Після 20 січня 2025 - новий президент буде мати право надати 5.8млрд PDA 2022-2023 років
Чекаємо
1 жовтня 2024 - якщо 5.8млрд згорають, побачемо кого буде звинувачувати преса
5 листопада 2024 - хто буде новий президент, та чи залишать йому 5.8млрд PDA 2022-2023 років
Не залежно від президента, https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf буде виконуватись программа USAI
Станом на 26 квітня 2024, в контрактах 13.7млрд
В кінці 2025 року, повинні закінчити виготовлення 6 батарей Насамс від 2022 року, 1.1млрд
313млн на Himars, приблизно 70шт
311млн на M777, приблизно 50шт
Все інше розхідники...