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Новини
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У Зеленського буде дві зустрічі з Байденом, – Никифоров

Байден перепросив за затримку із допомогою від США

Президент Володимир Зеленський під час візиту до США матиме дві зустрічі з президентом Джо Байденом.

Про це повідомив речник президента Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Никифоров зазначив, що головна мета візиту до США – передати "план перемоги" президенту США та кандидатам у президенти, а також Конгресу.

"Ці всі дії заплановані на пізніше. Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І вже розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось це події, від яких ми очікуємо найбільше результатів", – пояснив прессекретар Зеленського.

Читайте також: Байден очікує почути від Зеленського стратегічні плани на найближчі місяці, - Білий дім

План перемоги Зеленського

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

Читайте також: Зеленський про можливу відмову Байдена від Плану перемоги: Україна опиниться у дуже довгій війні

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23923) США (22979) Сергій Никифоров (162)


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Топ коментарі
+14
Мало пафосу, нема потужності!
Краще так:
"Незламний український Лідер призначив Байдену дві аудиєнції"
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24.09.2024 23:09
+10
В чому досягнення? Зустріч з недієздатною особою, яка через два місяці вже навіть номінально не буде президентом.
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24.09.2024 23:14
+5
Викликав Байдена на зустріч. 😃
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24.09.2024 23:15
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Первая встреча-разрешение бить вглубь московских болот. Вторая встреча-самолёты. Штук так триста. Пока не закроешь эти вопросы-из Белого Дома не выходи! Ты меня понял, Зеленский??
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24.09.2024 23:06 Відповісти
Мало пафосу, нема потужності!
Краще так:
"Незламний український Лідер призначив Байдену дві аудиєнції"
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24.09.2024 23:09 Відповісти
Викликав Байдена на зустріч. 😃
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24.09.2024 23:15 Відповісти
навіть три, але одна буде секретною, про що нікіфоров, доповість додатково.
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24.09.2024 23:11 Відповісти
А хто такий цей Нікіфоров?
Черговий нізащоневіповідальний, як раніше Арестович.

То нафіга цитувати пусте місце?
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24.09.2024 23:13 Відповісти
В чому досягнення? Зустріч з недієздатною особою, яка через два місяці вже навіть номінально не буде президентом.
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24.09.2024 23:14 Відповісти
"Обескуражим пародистов, и мрачных птиц развеселим"
Виктор Андреевич всем ****** врагам устроил и Степана Бандеру героем в последние дни героем сделал.
"А вы теперь прыгайте"
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25.09.2024 00:13 Відповісти
20-та поправка до Конституції США говорить:
«Терміни повноважень Президента та Віце-президента закінчуються опівдні 20 січня. З цього часу починаються терміни повноважень їхніх наступників».
Тому Байден Президент до полудня 2025 року і до цього часу може ухвалити дуже багато рішень.
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25.09.2024 08:44 Відповісти
Чекаємо хороших рішень від зустрічі з Байденом!
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24.09.2024 23:27 Відповісти
Гадаєте, що він з другого разу зрозуміє, що:
"ТРЕБА МЕНШЕ КРАСТИ!"?
Сумніваюся.
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24.09.2024 23:47 Відповісти
Ось тут у всій красі логіка кацапа:
Вигадуєш за опонента його "аргументи" і "героїчно" їх спростовуєш.
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25.09.2024 01:16 Відповісти
З Єрмаком та без ?
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25.09.2024 00:10 Відповісти
до 20 січня 2025 - президент Байден

До 1 жовтня 2024 - президент Байден має право підпису 5.8млрд PDA 2024 року.
1 жовтня вони згорають

До 20 січня 2025 - президент Байден має право надати 5.8млрд PDA 2022-2023 років, котрі підписали, проте "забули" поставити

Після 20 січня 2025 - новий президент буде мати право надати 5.8млрд PDA 2022-2023 років

Чекаємо
1 жовтня 2024 - якщо 5.8млрд згорають, побачемо кого буде звинувачувати преса
5 листопада 2024 - хто буде новий президент, та чи залишать йому 5.8млрд PDA 2022-2023 років

Не залежно від президента, https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf буде виконуватись программа USAI
Станом на 26 квітня 2024, в контрактах 13.7млрд
В кінці 2025 року, повинні закінчити виготовлення 6 батарей Насамс від 2022 року, 1.1млрд
313млн на Himars, приблизно 70шт
311млн на M777, приблизно 50шт
Все інше розхідники...
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25.09.2024 00:26 Відповісти
ШОУ зенетряпка імітує представлення плана миру продовжується. А шоу б маст гоу це все ВОН!
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25.09.2024 03:05 Відповісти
Байден не витримає і однієх зустрічі з цим балваном.
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25.09.2024 07:50 Відповісти
Ніхто з цим наркоманом у світі уже не хоче і не буде мати справу, не хоче і не буде говорити. Зеленський - неадекватна істота, не відповідає за свої слова і не прогнозований. Його вчергове ввічливо пошлють *****, а при форму вручать якусь медальку чи тарілку. За "потужні досягнення". .. Україні треба негайно позбутися цього "президента" з кодляком, поки вони не угробили країну!
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25.09.2024 08:21 Відповісти
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25.09.2024 08:21 Відповісти
Пи...да с бородой.
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25.09.2024 09:08 Відповісти
 
 