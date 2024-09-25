У Зеленского будет две встречи с Байденом, – Никифоров

Президент Владимир Зеленский во время визита в США будет иметь две встречи с президентом Джо Байденом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Никифоров отметил, что главная цель визита в США - передать "план победы" президенту США и кандидатам в президенты, а также Конгрессу.

"Эти все действия запланированы на позже. Будет завтра встреча у президента с президентом США, короткая встреча на полях ООН. И уже развернутая встреча, большая, будет послезавтра, 26 числа. Вот это события, от которых мы ожидаем больше всего результатов", - пояснил пресс-секретарь Зеленского.

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План победы Зеленского

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

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