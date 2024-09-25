У Зеленского будет две встречи с Байденом, – Никифоров
Президент Владимир Зеленский во время визита в США будет иметь две встречи с президентом Джо Байденом.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Никифоров отметил, что главная цель визита в США - передать "план победы" президенту США и кандидатам в президенты, а также Конгрессу.
"Эти все действия запланированы на позже. Будет завтра встреча у президента с президентом США, короткая встреча на полях ООН. И уже развернутая встреча, большая, будет послезавтра, 26 числа. Вот это события, от которых мы ожидаем больше всего результатов", - пояснил пресс-секретарь Зеленского.
План победы Зеленского
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
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Краще так:
"Незламний український Лідер призначив Байдену дві аудиєнції"
Черговий нізащоневіповідальний, як раніше Арестович.
То нафіга цитувати пусте місце?
Виктор Андреевич всем
******врагам устроил и Степана Бандеру героем в последние дни героем сделал.
"А вы теперь прыгайте"
«Терміни повноважень Президента та Віце-президента закінчуються опівдні 20 січня. З цього часу починаються терміни повноважень їхніх наступників».
Тому Байден Президент до полудня 2025 року і до цього часу може ухвалити дуже багато рішень.
"ТРЕБА МЕНШЕ КРАСТИ!"?
Сумніваюся.
Вигадуєш за опонента його "аргументи" і "героїчно" їх спростовуєш.
До 1 жовтня 2024 - президент Байден має право підпису 5.8млрд PDA 2024 року.
1 жовтня вони згорають
До 20 січня 2025 - президент Байден має право надати 5.8млрд PDA 2022-2023 років, котрі підписали, проте "забули" поставити
Після 20 січня 2025 - новий президент буде мати право надати 5.8млрд PDA 2022-2023 років
Чекаємо
1 жовтня 2024 - якщо 5.8млрд згорають, побачемо кого буде звинувачувати преса
5 листопада 2024 - хто буде новий президент, та чи залишать йому 5.8млрд PDA 2022-2023 років
Не залежно від президента, https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf буде виконуватись программа USAI
Станом на 26 квітня 2024, в контрактах 13.7млрд
В кінці 2025 року, повинні закінчити виготовлення 6 батарей Насамс від 2022 року, 1.1млрд
313млн на Himars, приблизно 70шт
311млн на M777, приблизно 50шт
Все інше розхідники...