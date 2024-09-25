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У Зеленского будет две встречи с Байденом, – Никифоров

Байден перепросив за затримку із допомогою від США

Президент Владимир Зеленский во время визита в США будет иметь две встречи с президентом Джо Байденом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Никифоров отметил, что главная цель визита в США - передать "план победы" президенту США и кандидатам в президенты, а также Конгрессу.

"Эти все действия запланированы на позже. Будет завтра встреча у президента с президентом США, короткая встреча на полях ООН. И уже развернутая встреча, большая, будет послезавтра, 26 числа. Вот это события, от которых мы ожидаем больше всего результатов", - пояснил пресс-секретарь Зеленского.

Читайте также: Байден ожидает услышать от Зеленского стратегические планы на ближайшие месяцы, - Белый дом

План победы Зеленского

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

Читайте также: Зеленский о возможном отказе Байдена от Плана победы: Украина окажется в очень долгой войне

Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20456) США (26815) Сергей Никифоров (156)


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Топ комментарии
+14
Мало пафосу, нема потужності!
Краще так:
"Незламний український Лідер призначив Байдену дві аудиєнції"
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24.09.2024 23:09
+10
В чому досягнення? Зустріч з недієздатною особою, яка через два місяці вже навіть номінально не буде президентом.
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24.09.2024 23:14
+5
Викликав Байдена на зустріч. 😃
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24.09.2024 23:15
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Первая встреча-разрешение бить вглубь московских болот. Вторая встреча-самолёты. Штук так триста. Пока не закроешь эти вопросы-из Белого Дома не выходи! Ты меня понял, Зеленский??
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24.09.2024 23:06 Ответить
Мало пафосу, нема потужності!
Краще так:
"Незламний український Лідер призначив Байдену дві аудиєнції"
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24.09.2024 23:09 Ответить
Викликав Байдена на зустріч. 😃
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24.09.2024 23:15 Ответить
навіть три, але одна буде секретною, про що нікіфоров, доповість додатково.
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24.09.2024 23:11 Ответить
А хто такий цей Нікіфоров?
Черговий нізащоневіповідальний, як раніше Арестович.

То нафіга цитувати пусте місце?
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24.09.2024 23:13 Ответить
В чому досягнення? Зустріч з недієздатною особою, яка через два місяці вже навіть номінально не буде президентом.
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24.09.2024 23:14 Ответить
"Обескуражим пародистов, и мрачных птиц развеселим"
Виктор Андреевич всем ****** врагам устроил и Степана Бандеру героем в последние дни героем сделал.
"А вы теперь прыгайте"
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25.09.2024 00:13 Ответить
20-та поправка до Конституції США говорить:
«Терміни повноважень Президента та Віце-президента закінчуються опівдні 20 січня. З цього часу починаються терміни повноважень їхніх наступників».
Тому Байден Президент до полудня 2025 року і до цього часу може ухвалити дуже багато рішень.
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25.09.2024 08:44 Ответить
Чекаємо хороших рішень від зустрічі з Байденом!
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24.09.2024 23:27 Ответить
Гадаєте, що він з другого разу зрозуміє, що:
"ТРЕБА МЕНШЕ КРАСТИ!"?
Сумніваюся.
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24.09.2024 23:47 Ответить
Ось тут у всій красі логіка кацапа:
Вигадуєш за опонента його "аргументи" і "героїчно" їх спростовуєш.
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25.09.2024 01:16 Ответить
З Єрмаком та без ?
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25.09.2024 00:10 Ответить
до 20 січня 2025 - президент Байден

До 1 жовтня 2024 - президент Байден має право підпису 5.8млрд PDA 2024 року.
1 жовтня вони згорають

До 20 січня 2025 - президент Байден має право надати 5.8млрд PDA 2022-2023 років, котрі підписали, проте "забули" поставити

Після 20 січня 2025 - новий президент буде мати право надати 5.8млрд PDA 2022-2023 років

Чекаємо
1 жовтня 2024 - якщо 5.8млрд згорають, побачемо кого буде звинувачувати преса
5 листопада 2024 - хто буде новий президент, та чи залишать йому 5.8млрд PDA 2022-2023 років

Не залежно від президента, https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf буде виконуватись программа USAI
Станом на 26 квітня 2024, в контрактах 13.7млрд
В кінці 2025 року, повинні закінчити виготовлення 6 батарей Насамс від 2022 року, 1.1млрд
313млн на Himars, приблизно 70шт
311млн на M777, приблизно 50шт
Все інше розхідники...
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25.09.2024 00:26 Ответить
ШОУ зенетряпка імітує представлення плана миру продовжується. А шоу б маст гоу це все ВОН!
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25.09.2024 03:05 Ответить
Байден не витримає і однієх зустрічі з цим балваном.
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25.09.2024 07:50 Ответить
Ніхто з цим наркоманом у світі уже не хоче і не буде мати справу, не хоче і не буде говорити. Зеленський - неадекватна істота, не відповідає за свої слова і не прогнозований. Його вчергове ввічливо пошлють *****, а при форму вручать якусь медальку чи тарілку. За "потужні досягнення". .. Україні треба негайно позбутися цього "президента" з кодляком, поки вони не угробили країну!
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25.09.2024 08:21 Ответить
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25.09.2024 08:21 Ответить
Пи...да с бородой.
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25.09.2024 09:08 Ответить
 
 