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Новости Война
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Байден ожидает услышать от Зеленского стратегические планы на ближайшие месяцы, - Белый дом

Зеленський та Байден

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в четверг обсудят состояние войны и последние события на поле боя, а также поддержку Соединенными Штатами Украины и ее защиту от российской агрессии.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Президент и вице-президент четко дали понять, что их обязательство - поддерживать Украину, пока она не победит в войне, является непоколебимым", - сказала Жан-Пьер.

"Мы поддерживаем стремление Украины к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в этой войне. И президент намерен обеспечить украинских военных техникой, необходимой для укрепления своих позиций", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Читайте также: Байден не отменял ограничения для Украины на удары вглубь территории России, - СМИ

Она добавила, что США в течение последних двух месяцев сосредотачивались на помощи Украине в укреплении противовоздушной обороны и защите ее энергетической сети от российских ударов.

Также пресс-секретарь Белого дома сказала, что теперь президент Байден ожидает услышать от президента Зеленского о стратегическом планировании на ближайшие месяцы.

Читайте также: Зеленский о возможном отказе Байдена от Плана победы: Украина окажется в очень долгой войне

Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20434) США (26743)


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Топ комментарии
+18
Ішак не знає про що буде сьогоднішний вечірний відосік, а тут стратегічні плани на найблищі місяці. Байден явно знущається з ішака.
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24.09.2024 20:40
+12
ППЦ.
Йому два місяці залишилося - які плани він бажає заслухати?!
Озброєння - "в час по чайній ложці" і так на протязі усіх чотирьох років.
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24.09.2024 20:40
+12
нехай той Байден попробує дивитись телемарафон і вечірні відосики нашого потужного Лідора, якщо нічого не розуміє в глобальній незламності
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24.09.2024 20:41
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Правила форума Совет форумчан
В чергу, дідуган, в чергу...
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24.09.2024 20:33 Ответить
Та вже все - Зеля взяв не тои план
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24.09.2024 20:33 Ответить
Дочекається коли рак на горі свисне
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24.09.2024 20:38 Ответить
З такою купою планів що в нього важко скласти стратегію, це для зе як кубик Рубіка.
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24.09.2024 20:39 Ответить
А до чого тут Зеленській?Зверниться до завгоспа дЕрьмака.
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24.09.2024 20:40 Ответить
Може лучше напрямую в козломордию?
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24.09.2024 21:40 Ответить
Ішак не знає про що буде сьогоднішний вечірний відосік, а тут стратегічні плани на найблищі місяці. Байден явно знущається з ішака.
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24.09.2024 20:40 Ответить
ППЦ.
Йому два місяці залишилося - які плани він бажає заслухати?!
Озброєння - "в час по чайній ложці" і так на протязі усіх чотирьох років.
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24.09.2024 20:40 Ответить
Десь так і Зелібоба приїхав. Які нах плани, давай гроші. А ти бачиш облом..., не проканало.
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24.09.2024 20:44 Ответить
Тобто план у Зе та його фанатів більше грошей. Причому грошей США , а самі поки будуть красти
Все вірно. Бажаєте допомоги - надайте план дій
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24.09.2024 20:51 Ответить
А українцям плани сказати?
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24.09.2024 20:40 Ответить
нехай той Байден попробує дивитись телемарафон і вечірні відосики нашого потужного Лідора, якщо нічого не розуміє в глобальній незламності
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24.09.2024 20:41 Ответить
Вже навіть не має сенсу коментувати провал шоу одного не актора а шута.
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24.09.2024 20:41 Ответить
Ну да! Не розказувати є Байдену про план захоплення Глушковського району кацапської Курської області - не зрозуміє Байден. Тим паче, що у планах відхід з Селідового, Покровська, Вугледару.
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24.09.2024 21:03 Ответить
Вибачте помилився- блазня
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24.09.2024 20:42 Ответить
БлаблаблаЗЕнь...
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24.09.2024 21:22 Ответить
«Немає часу на стратегію... Наша стратегія - це тактика», - щиро визнав https://glavcom.ua/tags/volodimir-zelenskij.html Володимир Зеленський під час робочого візиту до https://glavcom.ua/tags/ssha.html США .

чи, байден хоче, особисті плани зе!поца почути?
шашлики!
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24.09.2024 20:43 Ответить
Хтось Байдену хотів Байду підсунути...
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24.09.2024 20:43 Ответить
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24.09.2024 20:43 Ответить
"Ми підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру в цій війні. "

Краще б ви нас не просто підтримували, а ДОПОМОГЛИ ПЕРЕМОГТИ.
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24.09.2024 20:44 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/zelenskij-pobeda-blizhe-chem-kazhetsya/ Зеленский дал интервью американскому ТВ (выйдет целиком завтра), где заявил, что война намного ближе к завершению, чем многие думают .
Война ближе к концу, чем многие считают - так заявил президент Владимир Зеленский в интервью ABC News. Вот главные тезисы:
🔴План победы «не о переговорах с РФ», а «мостик к дипломатическому выходу, чтобы остановить войну». Для этого нужна мощная позиция.
🔴Зеленский повторил призыв в США снять ограничения на дальнобойные удары по России.
🔴Путин боится операции ВСУ на Курщине, потому что россияне видят, что «он не может защитить свою территорию».
🔴Россия фотографирует украинские АЭС с помощью китайских спутников. Она может готовить удары по ним.
Он как бы выдает желаемое за действительное, но он добавляет, что это произойдет если США увеличат свою поддержку. Он хочет, чтобы Байден публично поддержал план победы, который включает в себя:
-разрешение на удары вглубь России западным оружием;
-продолжение Курской операции для сохранения козырных карт на переговорах с Россией;
-ускоренное принятие Украины в НАТО, а на это время - аналогичные членам НАТО гарантии безопасности;
-больше оружия;
-привлечение стран Глобального Юга к давлению на Россию и переговорам.
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24.09.2024 20:44 Ответить
Кроме такого общественно-информационного давления на Байдена от Украины, на Байдена публично давят все - как это было в https://www.ponomaroleg.com/borshh-kotoryj-svaril-dzhonson/ истории со спикером Палаты представителей Джонсоном зимой-весной - все прожектора сейчас наведены на Байдена.
За последние дни с призывом к США усилить помощь Украине выступили премьеры Великобритании, Дании, Польши, Генсек НАТО, глава МИД ЕС Боррель, многие общественные деятели, военные и тд. Речь не идет о том, что помощь Украине от США может уменьшиться - речь идет только об увеличении. И все создают цунами, действуют по принципу - нужно просить нереально много, чтобы получить достаточно.

Например, в пакете от США, который ожидаем в среду, могут быть новые ракеты для F-16 и тд.
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24.09.2024 20:45 Ответить
Залучати країни глобального півдня це робота Українського МЗС, але явно не американців.
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24.09.2024 20:48 Ответить
Сейчас Зеля нюхнёт план Победы и всё изложит
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24.09.2024 20:56 Ответить
Так ніхто не чув ніяких планів. Інтрига шо *******. 😁

А може все просто - ЗЄ не розуміє, що таке стратегічний план, а світогляд ларьочників з його оточення не охоплює таку далечінь.
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24.09.2024 20:57 Ответить
Там План как у Мюнхгаузена, один из пунктов - в 9.00 подвиг.
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24.09.2024 20:58 Ответить
Нижче пояса б'ють, америкоси! Зєлєнскій вже один раз пояснював про стратегію, до речі, в тих же США під час одного з попнредніх візитів: «Немає часу на стратегію... Наша стратегія - це тактика». І план у нього ммм... не стратегічний.
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24.09.2024 20:59 Ответить
У перекладі з дипломатичної мови це звучить так: "Закінчуй звиздіти, Вова."
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24.09.2024 21:04 Ответить
В світі не розуміють мету. Курської операції. Не розуміють чому Україна здає стратегічні позиції на сході. При цьому взагалі немає оцінки поточної ситуації у війні та що буде у майбутньому з фронтом та силами ЗСУ практично на всіх напрямках .
Мені дуже шкода хлопців яки помирають, стримуючи орду без будь якої перспективи зміни ситуації у війні.
ЗСУ - герої.
Нажаль героїзм одних це прорахунки інших ,- людей при владі.
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24.09.2024 21:06 Ответить
любой разбирающийся военный, и даже в рф, скажет что россиянцы в ловушке
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24.09.2024 21:12 Ответить
Де? Під Вугледаром, Покровськом, Вовчанськом?
Чи в курській області
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24.09.2024 22:20 Ответить
Джо, а можно по плану захєрачить по Казанському пороховому заводу перед самітом бріксонутих, чи це налякає лулу з нарендрою?
аа... забув, не можно, бо буде багато супутніх жертв невинних цивільних кацапів на заводі.
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24.09.2024 21:08 Ответить
Україна очікує від Байдена стратегічний план на найближчі місяці щодо прийому України в НАТО
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24.09.2024 21:09 Ответить
президент зніміть кеди
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24.09.2024 21:11 Ответить
Класні кросівки. Сам бігаю в Saucony
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24.09.2024 21:31 Ответить
Зверніть увагу на постать праворуч від зе. У нього такі самісінькі.
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24.09.2024 22:23 Ответить
Також речниця Білого дому сказала, що тепер президент Байден очікує почути від президента Зеленського про стратегічне планування на найближчі місяці.
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24.09.2024 21:17 Ответить
Давно пора. Тоже на море хочу. Всем уже эта война поперёк горла стоит
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24.09.2024 23:02 Ответить
Стратегичні плани зеленського:
Перший місяць - красти, зливати Україну
Другий місяць - красти, зливати Україну
Третій місяць - читай попередні місяці,
Четвертий - читай попередні місяці...
П'ятий - читай попередні .....
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24.09.2024 21:17 Ответить
Коли вже нарешті той пердун вашингтонський стратегічно піде лісом?!
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24.09.2024 21:19 Ответить
Зеленський і стратегічні плани --- речі несумісні .
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24.09.2024 21:22 Ответить
план і дерибан
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24.09.2024 21:34 Ответить
Зеленський на прийомі у Байдена показує План Перемоги.
"Давай, бухті мнє, як ЗСУ бороздят простори Курской області..." (с)

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24.09.2024 21:41 Ответить
А після я на шашлики. Ой вибачте, барбекю.
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24.09.2024 22:25 Ответить
Колись це чмо казало, що у нього немає часу на стратегічне бачення.
https://espreso.tv/news/2020/02/15/*********************************************************************
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24.09.2024 21:41 Ответить
https://x.com/i/status/1838499787756146998 получили лендліз
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24.09.2024 21:53 Ответить
Не розумію.То зеленський настільки глобальний план миру повіз до америки єрмаком з замами народжений а старий пердун просить якийсь миршавенькв стратегічні плани на кілька місяців?Наш лідор глобально століттями мислить!А не місяцями!Що за неповага!!!!
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24.09.2024 21:54 Ответить
яке їхало
таке здибало
шо старий Бідон
шо молодий Ішак
два чоботи пара
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24.09.2024 21:56 Ответить
Планів не почує, почує лише вимоги - дайте, зробіть, вплиньте...
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24.09.2024 22:03 Ответить
Ну так, як зброю у нас відбирати то навіть в чергу ставали, а як допомагати......

Тому правильно вимагає. Хай дають - заборгували.
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24.09.2024 22:51 Ответить
Байден опустив гундоса, з його фантазіями про перемогу, на грішну землю і зажадав реального плану на найближчі місяці.
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24.09.2024 22:12 Ответить
Та у Вови в голові можуть народитись плани на наступні день-два. Не більше.
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24.09.2024 22:12 Ответить
Байден ще місяць мріє ковідом в тяжкій формі переслабувати))лиш би нічого неробити до виборів((((
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24.09.2024 22:19 Ответить
у тебя ковид в ж-опе. прищепись, одень намордник, ходи с сиртификатом и qr-кодом
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25.09.2024 09:27 Ответить
я вже США довіри не маю.

Зникла довіра після того, як США почали забороняти нам атакувати

територію Фашистської росії.
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24.09.2024 22:49 Ответить
В Байдена явно завищені очікування щодо інтелектуальних здібностей Зєлі.
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24.09.2024 23:26 Ответить
Байден очікує від 🤡 почути план за декілько місяців ... офіційної відставки зі всея ОПою разом ...та передачу влади ,адекватному комітету, національного порятунку України !!!
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25.09.2024 00:28 Ответить
Дедушка хочет сказки перед сном....
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25.09.2024 06:02 Ответить
 
 