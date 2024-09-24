Байден ожидает услышать от Зеленского стратегические планы на ближайшие месяцы, - Белый дом

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в четверг обсудят состояние войны и последние события на поле боя, а также поддержку Соединенными Штатами Украины и ее защиту от российской агрессии.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Президент и вице-президент четко дали понять, что их обязательство - поддерживать Украину, пока она не победит в войне, является непоколебимым", - сказала Жан-Пьер.

"Мы поддерживаем стремление Украины к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в этой войне. И президент намерен обеспечить украинских военных техникой, необходимой для укрепления своих позиций", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Читайте также: Байден не отменял ограничения для Украины на удары вглубь территории России, - СМИ

Она добавила, что США в течение последних двух месяцев сосредотачивались на помощи Украине в укреплении противовоздушной обороны и защите ее энергетической сети от российских ударов.

Также пресс-секретарь Белого дома сказала, что теперь президент Байден ожидает услышать от президента Зеленского о стратегическом планировании на ближайшие месяцы.

Читайте также: Зеленский о возможном отказе Байдена от Плана победы: Украина окажется в очень долгой войне