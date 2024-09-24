Байден очікує почути від Зеленського стратегічні плани на найближчі місяці, - Білий дім

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у четвер обговорять стан війни та останні події на полі бою, а також підтримку Сполученими Штатами України та її захист від російської агресії.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Президент і віцепрезидентка чітко дали зрозуміти, що їхнє зобов’язання – підтримувати Україну, поки вона не переможе у війні, є непохитним", – сказала Жан-П'єр.

"Ми підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру в цій війні. І президент має намір забезпечити українських військових технікою, необхідною для зміцнення своїх позицій", – сказала речниця Білого дому.

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Вона додала, що США протягом останніх двох місяців зосереджувалися на допомозі Україні у зміцненні протиповітряної оборони та захисті її енергетичної мережі від російських ударів.

Також речниця Білого дому сказала, що тепер президент Байден очікує почути від президента Зеленського про стратегічне планування на найближчі місяці.

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