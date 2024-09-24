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Новини Війна
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Байден очікує почути від Зеленського стратегічні плани на найближчі місяці, - Білий дім

Зеленський та Байден

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у четвер обговорять стан війни та останні події на полі бою, а також підтримку Сполученими Штатами України та її захист від російської агресії.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Президент і віцепрезидентка чітко дали зрозуміти, що їхнє зобов’язання – підтримувати Україну, поки вона не переможе у війні, є непохитним", – сказала Жан-П'єр.

"Ми підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру в цій війні. І президент має намір забезпечити українських військових технікою, необхідною для зміцнення своїх позицій", – сказала речниця Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден може ухвалити важливі рішення для України, поки він президент США, - Зеленський

Вона додала, що США протягом останніх двох місяців зосереджувалися на допомозі Україні у зміцненні протиповітряної оборони та захисті її енергетичної мережі від російських ударів.

Також речниця Білого дому сказала, що тепер президент Байден очікує почути від президента Зеленського про стратегічне планування на найближчі місяці.

Читайте також: Зеленський про можливу відмову Байдена від Плану перемоги: Україна опиниться у дуже довгій війні

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23923) США (22979)


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Топ коментарі
+18
Ішак не знає про що буде сьогоднішний вечірний відосік, а тут стратегічні плани на найблищі місяці. Байден явно знущається з ішака.
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24.09.2024 20:40
+12
ППЦ.
Йому два місяці залишилося - які плани він бажає заслухати?!
Озброєння - "в час по чайній ложці" і так на протязі усіх чотирьох років.
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24.09.2024 20:40
+12
нехай той Байден попробує дивитись телемарафон і вечірні відосики нашого потужного Лідора, якщо нічого не розуміє в глобальній незламності
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24.09.2024 20:41
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В чергу, дідуган, в чергу...
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24.09.2024 20:33 Відповісти
Та вже все - Зеля взяв не тои план
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24.09.2024 20:33 Відповісти
Дочекається коли рак на горі свисне
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24.09.2024 20:38 Відповісти
З такою купою планів що в нього важко скласти стратегію, це для зе як кубик Рубіка.
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24.09.2024 20:39 Відповісти
А до чого тут Зеленській?Зверниться до завгоспа дЕрьмака.
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24.09.2024 20:40 Відповісти
Може лучше напрямую в козломордию?
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24.09.2024 21:40 Відповісти
Ішак не знає про що буде сьогоднішний вечірний відосік, а тут стратегічні плани на найблищі місяці. Байден явно знущається з ішака.
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24.09.2024 20:40 Відповісти
ППЦ.
Йому два місяці залишилося - які плани він бажає заслухати?!
Озброєння - "в час по чайній ложці" і так на протязі усіх чотирьох років.
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24.09.2024 20:40 Відповісти
Десь так і Зелібоба приїхав. Які нах плани, давай гроші. А ти бачиш облом..., не проканало.
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24.09.2024 20:44 Відповісти
Тобто план у Зе та його фанатів більше грошей. Причому грошей США , а самі поки будуть красти
Все вірно. Бажаєте допомоги - надайте план дій
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24.09.2024 20:51 Відповісти
А українцям плани сказати?
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24.09.2024 20:40 Відповісти
нехай той Байден попробує дивитись телемарафон і вечірні відосики нашого потужного Лідора, якщо нічого не розуміє в глобальній незламності
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24.09.2024 20:41 Відповісти
Вже навіть не має сенсу коментувати провал шоу одного не актора а шута.
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24.09.2024 20:41 Відповісти
Ну да! Не розказувати є Байдену про план захоплення Глушковського району кацапської Курської області - не зрозуміє Байден. Тим паче, що у планах відхід з Селідового, Покровська, Вугледару.
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24.09.2024 21:03 Відповісти
Вибачте помилився- блазня
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24.09.2024 20:42 Відповісти
БлаблаблаЗЕнь...
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24.09.2024 21:22 Відповісти
«Немає часу на стратегію... Наша стратегія - це тактика», - щиро визнав https://glavcom.ua/tags/volodimir-zelenskij.html Володимир Зеленський під час робочого візиту до https://glavcom.ua/tags/ssha.html США .

чи, байден хоче, особисті плани зе!поца почути?
шашлики!
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24.09.2024 20:43 Відповісти
Хтось Байдену хотів Байду підсунути...
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24.09.2024 20:43 Відповісти
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24.09.2024 20:43 Відповісти
"Ми підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру в цій війні. "

Краще б ви нас не просто підтримували, а ДОПОМОГЛИ ПЕРЕМОГТИ.
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24.09.2024 20:44 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/zelenskij-pobeda-blizhe-chem-kazhetsya/ Зеленский дал интервью американскому ТВ (выйдет целиком завтра), где заявил, что война намного ближе к завершению, чем многие думают .
Война ближе к концу, чем многие считают - так заявил президент Владимир Зеленский в интервью ABC News. Вот главные тезисы:
🔴План победы «не о переговорах с РФ», а «мостик к дипломатическому выходу, чтобы остановить войну». Для этого нужна мощная позиция.
🔴Зеленский повторил призыв в США снять ограничения на дальнобойные удары по России.
🔴Путин боится операции ВСУ на Курщине, потому что россияне видят, что «он не может защитить свою территорию».
🔴Россия фотографирует украинские АЭС с помощью китайских спутников. Она может готовить удары по ним.
Он как бы выдает желаемое за действительное, но он добавляет, что это произойдет если США увеличат свою поддержку. Он хочет, чтобы Байден публично поддержал план победы, который включает в себя:
-разрешение на удары вглубь России западным оружием;
-продолжение Курской операции для сохранения козырных карт на переговорах с Россией;
-ускоренное принятие Украины в НАТО, а на это время - аналогичные членам НАТО гарантии безопасности;
-больше оружия;
-привлечение стран Глобального Юга к давлению на Россию и переговорам.
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24.09.2024 20:44 Відповісти
Кроме такого общественно-информационного давления на Байдена от Украины, на Байдена публично давят все - как это было в https://www.ponomaroleg.com/borshh-kotoryj-svaril-dzhonson/ истории со спикером Палаты представителей Джонсоном зимой-весной - все прожектора сейчас наведены на Байдена.
За последние дни с призывом к США усилить помощь Украине выступили премьеры Великобритании, Дании, Польши, Генсек НАТО, глава МИД ЕС Боррель, многие общественные деятели, военные и тд. Речь не идет о том, что помощь Украине от США может уменьшиться - речь идет только об увеличении. И все создают цунами, действуют по принципу - нужно просить нереально много, чтобы получить достаточно.

Например, в пакете от США, который ожидаем в среду, могут быть новые ракеты для F-16 и тд.
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24.09.2024 20:45 Відповісти
Залучати країни глобального півдня це робота Українського МЗС, але явно не американців.
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24.09.2024 20:48 Відповісти
Сейчас Зеля нюхнёт план Победы и всё изложит
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24.09.2024 20:56 Відповісти
Так ніхто не чув ніяких планів. Інтрига шо *******. 😁

А може все просто - ЗЄ не розуміє, що таке стратегічний план, а світогляд ларьочників з його оточення не охоплює таку далечінь.
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24.09.2024 20:57 Відповісти
Там План как у Мюнхгаузена, один из пунктов - в 9.00 подвиг.
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24.09.2024 20:58 Відповісти
Нижче пояса б'ють, америкоси! Зєлєнскій вже один раз пояснював про стратегію, до речі, в тих же США під час одного з попнредніх візитів: «Немає часу на стратегію... Наша стратегія - це тактика». І план у нього ммм... не стратегічний.
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24.09.2024 20:59 Відповісти
У перекладі з дипломатичної мови це звучить так: "Закінчуй звиздіти, Вова."
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24.09.2024 21:04 Відповісти
В світі не розуміють мету. Курської операції. Не розуміють чому Україна здає стратегічні позиції на сході. При цьому взагалі немає оцінки поточної ситуації у війні та що буде у майбутньому з фронтом та силами ЗСУ практично на всіх напрямках .
Мені дуже шкода хлопців яки помирають, стримуючи орду без будь якої перспективи зміни ситуації у війні.
ЗСУ - герої.
Нажаль героїзм одних це прорахунки інших ,- людей при владі.
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24.09.2024 21:06 Відповісти
любой разбирающийся военный, и даже в рф, скажет что россиянцы в ловушке
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24.09.2024 21:12 Відповісти
Де? Під Вугледаром, Покровськом, Вовчанськом?
Чи в курській області
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24.09.2024 22:20 Відповісти
Джо, а можно по плану захєрачить по Казанському пороховому заводу перед самітом бріксонутих, чи це налякає лулу з нарендрою?
аа... забув, не можно, бо буде багато супутніх жертв невинних цивільних кацапів на заводі.
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24.09.2024 21:08 Відповісти
Україна очікує від Байдена стратегічний план на найближчі місяці щодо прийому України в НАТО
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24.09.2024 21:09 Відповісти
президент зніміть кеди
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24.09.2024 21:11 Відповісти
Класні кросівки. Сам бігаю в Saucony
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24.09.2024 21:31 Відповісти
Зверніть увагу на постать праворуч від зе. У нього такі самісінькі.
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24.09.2024 22:23 Відповісти
Також речниця Білого дому сказала, що тепер президент Байден очікує почути від президента Зеленського про стратегічне планування на найближчі місяці.
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24.09.2024 21:17 Відповісти
Давно пора. Тоже на море хочу. Всем уже эта война поперёк горла стоит
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24.09.2024 23:02 Відповісти
Стратегичні плани зеленського:
Перший місяць - красти, зливати Україну
Другий місяць - красти, зливати Україну
Третій місяць - читай попередні місяці,
Четвертий - читай попередні місяці...
П'ятий - читай попередні .....
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24.09.2024 21:17 Відповісти
Коли вже нарешті той пердун вашингтонський стратегічно піде лісом?!
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24.09.2024 21:19 Відповісти
Зеленський і стратегічні плани --- речі несумісні .
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24.09.2024 21:22 Відповісти
план і дерибан
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24.09.2024 21:34 Відповісти
Зеленський на прийомі у Байдена показує План Перемоги.
"Давай, бухті мнє, як ЗСУ бороздят простори Курской області..." (с)

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24.09.2024 21:41 Відповісти
А після я на шашлики. Ой вибачте, барбекю.
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24.09.2024 22:25 Відповісти
Колись це чмо казало, що у нього немає часу на стратегічне бачення.
https://espreso.tv/news/2020/02/15/*********************************************************************
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24.09.2024 21:41 Відповісти
https://x.com/i/status/1838499787756146998 получили лендліз
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24.09.2024 21:53 Відповісти
Не розумію.То зеленський настільки глобальний план миру повіз до америки єрмаком з замами народжений а старий пердун просить якийсь миршавенькв стратегічні плани на кілька місяців?Наш лідор глобально століттями мислить!А не місяцями!Що за неповага!!!!
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24.09.2024 21:54 Відповісти
яке їхало
таке здибало
шо старий Бідон
шо молодий Ішак
два чоботи пара
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24.09.2024 21:56 Відповісти
Планів не почує, почує лише вимоги - дайте, зробіть, вплиньте...
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24.09.2024 22:03 Відповісти
Ну так, як зброю у нас відбирати то навіть в чергу ставали, а як допомагати......

Тому правильно вимагає. Хай дають - заборгували.
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24.09.2024 22:51 Відповісти
Байден опустив гундоса, з його фантазіями про перемогу, на грішну землю і зажадав реального плану на найближчі місяці.
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24.09.2024 22:12 Відповісти
Та у Вови в голові можуть народитись плани на наступні день-два. Не більше.
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24.09.2024 22:12 Відповісти
Байден ще місяць мріє ковідом в тяжкій формі переслабувати))лиш би нічого неробити до виборів((((
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24.09.2024 22:19 Відповісти
у тебя ковид в ж-опе. прищепись, одень намордник, ходи с сиртификатом и qr-кодом
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25.09.2024 09:27 Відповісти
я вже США довіри не маю.

Зникла довіра після того, як США почали забороняти нам атакувати

територію Фашистської росії.
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24.09.2024 22:49 Відповісти
В Байдена явно завищені очікування щодо інтелектуальних здібностей Зєлі.
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24.09.2024 23:26 Відповісти
Байден очікує від 🤡 почути план за декілько місяців ... офіційної відставки зі всея ОПою разом ...та передачу влади ,адекватному комітету, національного порятунку України !!!
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25.09.2024 00:28 Відповісти
Дедушка хочет сказки перед сном....
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25.09.2024 06:02 Відповісти
 
 