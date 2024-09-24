Байден очікує почути від Зеленського стратегічні плани на найближчі місяці, - Білий дім
Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у четвер обговорять стан війни та останні події на полі бою, а також підтримку Сполученими Штатами України та її захист від російської агресії.
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Президент і віцепрезидентка чітко дали зрозуміти, що їхнє зобов’язання – підтримувати Україну, поки вона не переможе у війні, є непохитним", – сказала Жан-П'єр.
"Ми підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру в цій війні. І президент має намір забезпечити українських військових технікою, необхідною для зміцнення своїх позицій", – сказала речниця Білого дому.
Вона додала, що США протягом останніх двох місяців зосереджувалися на допомозі Україні у зміцненні протиповітряної оборони та захисті її енергетичної мережі від російських ударів.
Також речниця Білого дому сказала, що тепер президент Байден очікує почути від президента Зеленського про стратегічне планування на найближчі місяці.
Будь ласка, зачекайте...
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Йому два місяці залишилося - які плани він бажає заслухати?!
Озброєння - "в час по чайній ложці" і так на протязі усіх чотирьох років.
Все вірно. Бажаєте допомоги - надайте план дій
чи, байден хоче, особисті плани зе!поца почути?
шашлики!
Краще б ви нас не просто підтримували, а ДОПОМОГЛИ ПЕРЕМОГТИ.
Война ближе к концу, чем многие считают - так заявил президент Владимир Зеленский в интервью ABC News. Вот главные тезисы:
🔴План победы «не о переговорах с РФ», а «мостик к дипломатическому выходу, чтобы остановить войну». Для этого нужна мощная позиция.
🔴Зеленский повторил призыв в США снять ограничения на дальнобойные удары по России.
🔴Путин боится операции ВСУ на Курщине, потому что россияне видят, что «он не может защитить свою территорию».
🔴Россия фотографирует украинские АЭС с помощью китайских спутников. Она может готовить удары по ним.
Он как бы выдает желаемое за действительное, но он добавляет, что это произойдет если США увеличат свою поддержку. Он хочет, чтобы Байден публично поддержал план победы, который включает в себя:
-разрешение на удары вглубь России западным оружием;
-продолжение Курской операции для сохранения козырных карт на переговорах с Россией;
-ускоренное принятие Украины в НАТО, а на это время - аналогичные членам НАТО гарантии безопасности;
-больше оружия;
-привлечение стран Глобального Юга к давлению на Россию и переговорам.
За последние дни с призывом к США усилить помощь Украине выступили премьеры Великобритании, Дании, Польши, Генсек НАТО, глава МИД ЕС Боррель, многие общественные деятели, военные и тд. Речь не идет о том, что помощь Украине от США может уменьшиться - речь идет только об увеличении. И все создают цунами, действуют по принципу - нужно просить нереально много, чтобы получить достаточно.
Например, в пакете от США, который ожидаем в среду, могут быть новые ракеты для F-16 и тд.
А може все просто - ЗЄ не розуміє, що таке стратегічний план, а світогляд ларьочників з його оточення не охоплює таку далечінь.
Мені дуже шкода хлопців яки помирають, стримуючи орду без будь якої перспективи зміни ситуації у війні.
ЗСУ - герої.
Нажаль героїзм одних це прорахунки інших ,- людей при владі.
Чи в курській області
аа... забув, не можно, бо буде багато супутніх жертв невинних цивільних кацапів на заводі.
Перший місяць - красти, зливати Україну
Другий місяць - красти, зливати Україну
Третій місяць - читай попередні місяці,
Четвертий - читай попередні місяці...
П'ятий - читай попередні .....
"Давай, бухті мнє, як ЗСУ бороздят простори Курской області..." (с)
https://espreso.tv/news/2020/02/15/*********************************************************************
таке здибало
шо старий Бідон
шо молодий Ішак
два чоботи пара
Тому правильно вимагає. Хай дають - заборгували.
Зникла довіра після того, як США почали забороняти нам атакувати
територію Фашистської росії.