УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12987 відвідувачів онлайн
Новини
1 684 16
Байден (2856) Зеленський (22429)

Байден може ухвалити важливі рішення для України, поки він президент США, - Зеленський

Байден і Зеленський зустрінуться у вересні

Президент США Джо Байден до проведення виборів у США ще може ухвалити важливі рішення, які посилять обороноздатність України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час закритої зустрічі з журналістами в п’ятницю, 20 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Глава держави висловив переконання, що Байден може "посилити Україну й ухвалити важливі рішення для того, щоб Україна стала сильнішою і захистила свою незалежність, поки він президент США".

Також читайте: Зеленський про китайсько-бразильську ініціативу щодо миру в Україні: Це вигідний Росії "політичний криголам" проти будь-якого дипломатичного рішення

"Я вважаю, це все ж таки історична місія, принаймні в ракурсі України. Тому що є в нього своє життя і своя політична кар'єра. Я не знаю, що для нього найголовніше. Я говорю тільки з погляду цієї війни", - додав Зеленський.

Він припустив, що таке рішення Байдена "залежить від багатьох речей", зокрема того, чи дослухається він до аргументів України.

У нас були деякі рішення в історії наших стосунків із Байденом, були дуже цікаві й непрості діалоги. Він потім змінював свою думку", - сказав президент.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Та тебе в США бояться гірше всесвітньої катастрофи. 100% впевнені, що наговориш таку херню, яка зіграє проти Камели, і допоможе Трампу
показати весь коментар
21.09.2024 14:32
+4
А яки важливі рішення на користь України прийняв ти, чом прострочене, поки займаєш, посаду президента України? Особисто я таких не знаю.
показати весь коментар
21.09.2024 15:12
+3
Пiсля спiлкування з Володею Байден уперше в життi вимовив фразу на українськй: "Це повний пi,,,дець!"
показати весь коментар
21.09.2024 14:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та тебе в США бояться гірше всесвітньої катастрофи. 100% впевнені, що наговориш таку херню, яка зіграє проти Камели, і допоможе Трампу
показати весь коментар
21.09.2024 14:32 Відповісти
Пiсля спiлкування з Володею Байден уперше в життi вимовив фразу на українськй: "Це повний пi,,,дець!"
показати весь коментар
21.09.2024 14:35 Відповісти
Одна дуже не глупа людина ставить питання, чому Зермаки не просять в США вертоліти "Кобра", яких в США ціла купа і які б могли ефективно ганятись за шахедами?
показати весь коментар
21.09.2024 14:38 Відповісти
У меня одного така х*йня? - Стрічка подій тимчасово недоступна
показати весь коментар
21.09.2024 15:06 Відповісти
А яки важливі рішення на користь України прийняв ти, чом прострочене, поки займаєш, посаду президента України? Особисто я таких не знаю.
показати весь коментар
21.09.2024 15:12 Відповісти
Очевидно, саме час. Кращої нагоди демократи не матимуть.
показати весь коментар
21.09.2024 15:14 Відповісти
Нас усіх автоматично і уже стійко переключили на те, що про оборону , безпеку, енергетику, господарку... і саме виживання України і Нації мають турбуватися усі навколо, крім політичного і військового керівництва держави. Не замітили? Всі навколо "партнери" мають допомагати, постачати, готувати, виготовляти для нас, паплюжити і блокувати кацапів і їх союзників... А чинники вищого політичного, військового, урядового, законодавчого керівництва - їздити на різні заходи, екскурсії, саміти ... за кордона, бігати з простягнутою рукою і корчити недовольну харю та бурчати, коли х посилають, даруйте , ***** (а посилають уже всі і всюди!). І, при цьому піаритися на усьому, навіть останнім часом на руїнах України і крові та кістках наших Воїнів. Не замітили, як хутко паразити присмокталися і звикли до халяви?
показати весь коментар
21.09.2024 15:18 Відповісти
Та ми-то помітили, а от "ЗЕлох звичайний" цього навіть і не помітить, хоч кіл йому теши не голові! Їм же ж так мозок вже промили на "************", що вони хавають оте ІПСО з екранів і аж чавкають: "АмериГа - де наші гроші? Байден - де наші ракети? НАТО - де наші снаряди і комплекси ППО?"
Табуретка ж звикла, що на ній сидять і цих 73% з таким же IQ привчили до тої думки, що "нам всі щось винні, бо ми...ЗЕбуїни "боневтікущі" і ми всіх захищаємо!"
показати весь коментар
21.09.2024 15:33 Відповісти
Може! - шо ж иому мішає - тільки вибори
показати весь коментар
21.09.2024 15:37 Відповісти
Не слід очікувати від Зє якогось прогресу, він залишився на рівні квартального, що Литвин напише, те і прочитає, а сам таке розкаже, що без перекладача-тлумачника не зрозумієш
показати весь коментар
21.09.2024 16:50 Відповісти
А може у Байдена просто терпець урвався?
показати весь коментар
21.09.2024 16:57 Відповісти
Ти ще раз спитай: Байден, чому ми не в НАТО
показати весь коментар
21.09.2024 17:33 Відповісти
На відміну від простроченого ішака, Байден ще президент.
показати весь коментар
21.09.2024 19:04 Відповісти
Байден багато чого зробив і ще бaгaто чого можe зробити для Укрїни, a що ти зробив, кpім корупції і мaродерства?
показати весь коментар
21.09.2024 21:29 Відповісти
 
 