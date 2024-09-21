Байден може ухвалити важливі рішення для України, поки він президент США, - Зеленський

Президент США Джо Байден до проведення виборів у США ще може ухвалити важливі рішення, які посилять обороноздатність України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час закритої зустрічі з журналістами в п’ятницю, 20 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Глава держави висловив переконання, що Байден може "посилити Україну й ухвалити важливі рішення для того, щоб Україна стала сильнішою і захистила свою незалежність, поки він президент США".

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"Я вважаю, це все ж таки історична місія, принаймні в ракурсі України. Тому що є в нього своє життя і своя політична кар'єра. Я не знаю, що для нього найголовніше. Я говорю тільки з погляду цієї війни", - додав Зеленський.

Він припустив, що таке рішення Байдена "залежить від багатьох речей", зокрема того, чи дослухається він до аргументів України.