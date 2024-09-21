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Зеленський про китайсько-бразильську ініціативу щодо миру в Україні: Це вигідний Росії "політичний криголам" проти будь-якого дипломатичного рішення

Зеленський про китайсько-бразильську ініціативу

Президент Володимир Зеленський назвав китайсько-бразильську ініціативу щодо миру в Україні "політичним криголамом" проти будь-якого дипломатичного рішення, і не вважає її конкретним планом, оскільки не бачить у ній конкретних дій і кроків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами в п'ятницю, 20 вересня.

"У деяких країнах світу є різні ідеї та ініціативи щодо того, як закінчити війну. А для України насамперед важливо, щоб це було справедливо, тому що війна йде у нас, на нашій території. Нам потрібен справедливий і стабільний мир", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що завжди говорив, що Мінськ-3 не може обговорюватися: "Тому що через 5-8-10 років до нас знову повернеться війна з боку Російської Федерації, і з іще більшою хвилею. Ми не можемо цього допустити".

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За словами Зеленського, на певному етапі Україна змогла запропонувати Формулу миру для того, щоб узяти ініціативу у свої руки, однак "паралельно з'явилася китайсько-бразильська або бразильсько-китайська ініціатива", яку Україна детально аналізувала й обговорювала з деякими партнерами.

"Що це - реальна ініціатива чи це просто політичний такий криголам проти будь-якого дипломатичного рішення на користь справедливості статуту ООН? Я вважаю, що це криголам, з одного боку, з іншого боку, Росії це вигідно", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що не вважає цю ініціативу конкретним планом, оскільки не бачить у ній конкретних дій і кроків, а лише певне узагальнення процесів: "За будь-якими узагальненнями завжди щось приховують".

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Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

Автор: 
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Топ коментарі
+3
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21.09.2024 13:02
+2
Китай і бразілія можуть сміливо і відважно прихопивши *****,мадяр і словаків йти нах.
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21.09.2024 12:58
+1
все правильно він каже
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21.09.2024 13:08
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Китай і бразілія можуть сміливо і відважно прихопивши *****,мадяр і словаків йти нах.
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21.09.2024 12:58 Відповісти
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21.09.2024 13:02 Відповісти
То є бразильско-кєтайські пустопорожні балачки, відволікаючий маневр за **********, але зе! на подібних до таких балачках кар'єру побудував, от воно долізло і по-бразильско-кєтайському вкусило зе! за дупу.
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21.09.2024 13:03 Відповісти
все правильно він каже
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21.09.2024 13:08 Відповісти
Вин каже глупости, бо ни якого дипломатического решения тут нет, есть только военнное решение, но Зеля в этом не специалист и продолжает вешать лапшу про дипломатию вроде саммитов мира
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21.09.2024 13:19 Відповісти
А яке ж є ваєнноє рєшеніє? До мацкви дійти?
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21.09.2024 13:22 Відповісти
Запропонуйте рішення. І порадьте, щоб він прийняв.
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21.09.2024 14:05 Відповісти
він каже що потрібно...політичного рішення нема, але тупо було б це казати на міжнародній арені, це не сприятиме нашій підтримці, а якраз навпаки і досить тупо це не розуміти
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21.09.2024 17:33 Відповісти
Звісно, що правильно, але таскаються усі з кєтайським "не роздмухувати вогінь, не підливати лубриканта мастила у вагінь".
І взагалі, ху зе фак із "всі сторони"? Марсіанін мускус теж в долє чи як?
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21.09.2024 13:26 Відповісти
А воно знає, що таке криголам?

Зрозуміло, що той чмошний гівноїд Литвин пише тексти для ЗЄБубона. Але ж ЗЄ ще повинен розуміти, що читає.
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21.09.2024 14:46 Відповісти
 
 