Зеленський про китайсько-бразильську ініціативу щодо миру в Україні: Це вигідний Росії "політичний криголам" проти будь-якого дипломатичного рішення

Президент Володимир Зеленський назвав китайсько-бразильську ініціативу щодо миру в Україні "політичним криголамом" проти будь-якого дипломатичного рішення, і не вважає її конкретним планом, оскільки не бачить у ній конкретних дій і кроків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами в п'ятницю, 20 вересня.

"У деяких країнах світу є різні ідеї та ініціативи щодо того, як закінчити війну. А для України насамперед важливо, щоб це було справедливо, тому що війна йде у нас, на нашій території. Нам потрібен справедливий і стабільний мир", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що завжди говорив, що Мінськ-3 не може обговорюватися: "Тому що через 5-8-10 років до нас знову повернеться війна з боку Російської Федерації, і з іще більшою хвилею. Ми не можемо цього допустити".

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За словами Зеленського, на певному етапі Україна змогла запропонувати Формулу миру для того, щоб узяти ініціативу у свої руки, однак "паралельно з'явилася китайсько-бразильська або бразильсько-китайська ініціатива", яку Україна детально аналізувала й обговорювала з деякими партнерами.

"Що це - реальна ініціатива чи це просто політичний такий криголам проти будь-якого дипломатичного рішення на користь справедливості статуту ООН? Я вважаю, що це криголам, з одного боку, з іншого боку, Росії це вигідно", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що не вважає цю ініціативу конкретним планом, оскільки не бачить у ній конкретних дій і кроків, а лише певне узагальнення процесів: "За будь-якими узагальненнями завжди щось приховують".

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Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.