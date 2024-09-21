Байден может принять важные решения для Украины, пока он президент США, - Зеленский

Президент США Джо Байден до проведения выборов в США еще может принять важные решения, которые усилят обороноспособность Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время закрытой встречи с журналистами в пятницу, 20 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава государства выразил убеждение, что Байден может "усилить Украину и принять важные решения для того, чтобы Украина стала сильнее и защитила свою независимость, пока он президент США".

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"Я считаю, это все же историческая миссия, по крайней мере, в ракурсе Украины. Потому что есть у него своя жизнь и своя политическая карьера. Я не знаю, что для него самое главное. Я говорю только с точки зрения этой войны", - добавил Зеленский.

Он предположил, что такое решение Байдена "зависит от многих вещей", в частности того, прислушивается ли он к аргументам Украины.