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Байден (2761) Зеленский (19029)

Байден может принять важные решения для Украины, пока он президент США, - Зеленский

Байден і Зеленський зустрінуться у вересні

Президент США Джо Байден до проведения выборов в США еще может принять важные решения, которые усилят обороноспособность Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время закрытой встречи с журналистами в пятницу, 20 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава государства выразил убеждение, что Байден может "усилить Украину и принять важные решения для того, чтобы Украина стала сильнее и защитила свою независимость, пока он президент США".

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"Я считаю, это все же историческая миссия, по крайней мере, в ракурсе Украины. Потому что есть у него своя жизнь и своя политическая карьера. Я не знаю, что для него самое главное. Я говорю только с точки зрения этой войны", - добавил Зеленский.

Он предположил, что такое решение Байдена "зависит от многих вещей", в частности того, прислушивается ли он к аргументам Украины.

У нас были некоторые решения в истории наших отношений с Байденом, были очень интересные и непростые диалоги. Он потом менял свое мнение", - сказал президент.
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Топ комментарии
+6
Та тебе в США бояться гірше всесвітньої катастрофи. 100% впевнені, що наговориш таку херню, яка зіграє проти Камели, і допоможе Трампу
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21.09.2024 14:32
+4
А яки важливі рішення на користь України прийняв ти, чом прострочене, поки займаєш, посаду президента України? Особисто я таких не знаю.
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21.09.2024 15:12
+3
Пiсля спiлкування з Володею Байден уперше в життi вимовив фразу на українськй: "Це повний пi,,,дець!"
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21.09.2024 14:35
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Та тебе в США бояться гірше всесвітньої катастрофи. 100% впевнені, що наговориш таку херню, яка зіграє проти Камели, і допоможе Трампу
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21.09.2024 14:32 Ответить
Пiсля спiлкування з Володею Байден уперше в життi вимовив фразу на українськй: "Це повний пi,,,дець!"
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21.09.2024 14:35 Ответить
Одна дуже не глупа людина ставить питання, чому Зермаки не просять в США вертоліти "Кобра", яких в США ціла купа і які б могли ефективно ганятись за шахедами?
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21.09.2024 14:38 Ответить
У меня одного така х*йня? - Стрічка подій тимчасово недоступна
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21.09.2024 15:06 Ответить
А яки важливі рішення на користь України прийняв ти, чом прострочене, поки займаєш, посаду президента України? Особисто я таких не знаю.
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21.09.2024 15:12 Ответить
Очевидно, саме час. Кращої нагоди демократи не матимуть.
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21.09.2024 15:14 Ответить
Нас усіх автоматично і уже стійко переключили на те, що про оборону , безпеку, енергетику, господарку... і саме виживання України і Нації мають турбуватися усі навколо, крім політичного і військового керівництва держави. Не замітили? Всі навколо "партнери" мають допомагати, постачати, готувати, виготовляти для нас, паплюжити і блокувати кацапів і їх союзників... А чинники вищого політичного, військового, урядового, законодавчого керівництва - їздити на різні заходи, екскурсії, саміти ... за кордона, бігати з простягнутою рукою і корчити недовольну харю та бурчати, коли х посилають, даруйте , ***** (а посилають уже всі і всюди!). І, при цьому піаритися на усьому, навіть останнім часом на руїнах України і крові та кістках наших Воїнів. Не замітили, як хутко паразити присмокталися і звикли до халяви?
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21.09.2024 15:18 Ответить
Та ми-то помітили, а от "ЗЕлох звичайний" цього навіть і не помітить, хоч кіл йому теши не голові! Їм же ж так мозок вже промили на "************", що вони хавають оте ІПСО з екранів і аж чавкають: "АмериГа - де наші гроші? Байден - де наші ракети? НАТО - де наші снаряди і комплекси ППО?"
Табуретка ж звикла, що на ній сидять і цих 73% з таким же IQ привчили до тої думки, що "нам всі щось винні, бо ми...ЗЕбуїни "боневтікущі" і ми всіх захищаємо!"
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21.09.2024 15:33 Ответить
Може! - шо ж иому мішає - тільки вибори
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21.09.2024 15:37 Ответить
Не слід очікувати від Зє якогось прогресу, він залишився на рівні квартального, що Литвин напише, те і прочитає, а сам таке розкаже, що без перекладача-тлумачника не зрозумієш
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21.09.2024 16:50 Ответить
А може у Байдена просто терпець урвався?
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21.09.2024 16:57 Ответить
Ти ще раз спитай: Байден, чому ми не в НАТО
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21.09.2024 17:33 Ответить
На відміну від простроченого ішака, Байден ще президент.
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21.09.2024 19:04 Ответить
Байден багато чого зробив і ще бaгaто чого можe зробити для Укрїни, a що ти зробив, кpім корупції і мaродерства?
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21.09.2024 21:29 Ответить
 
 