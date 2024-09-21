Зеленский о мирном плане: будет готов в начале ноября и станет стартом для переговоров с РФ
План победы Украины, над которым сейчас активно работают, будет готов в начале ноября и доступен всем странам. Его должна видеть и РФ.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 20 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором саммите мира, потому что все наши союзники, включая самых близких, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии - все сказали, что Россия должна быть на втором саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны", - сказал Зеленский.
Сейчас, по его словам, Украина активно работает над планом победы, три пункта которого уже подготовлены, встречи в онлайн формате состоялись.
"Еще будут встречи офлайн и онлайн. И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть что показать. Если им не нравится, будет понятно их реакция на конкретику, а не просто вообще - мы ничего не хотим и будем продолжать войну. Хотя я считаю, на сегодня они именно так и хотят, просто продолжать", - заверил президент.
Кроме этого Зеленский отметил, что план победы предусматривает быстрые и конкретные шаги стратегических партнеров Украины на протяжении с сегодняшнего дня до конца декабря.
"Конкретные действия, которые зависят исключительно от партнеров, и уже никто мне не скажет, что это зависит от российской стороны. План просто является мостом к саммиту мира и к любому этапу окончания войны. Мост, который усиливает Украину. Усиливает ее политически, с точки зрения оружия, и в понимании того, каким будет наше будущее после войны. План будет презентован президенту Байдену, кандидатам в президенты США и всем другим партнерам. По моему мнению, план будет открыт всем, в том числе, обществам в разных странах. И Россия должна его видеть. Потому что этот план усиливает Украину. И они должны об этом знать", - констатировал глава государства.
Пункты плана победы
Зеленский также описал пункты, которые предусматривает план победы Украины.
"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является именно частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины в отношении оружия. Далее пункт, связанный с экономикой. Скажем так, наше совместное экономическое развитие. Еще пункт, связанный не с экономикой, а скажем так, с экономией в будущем. То есть сегодня вы нам помогаете в реализации этого плана, а в будущем Украина сэкономит вам много вашего ресурса", - перечислил президент.
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Вам не вистачило цього: 11.03.24 "Зеленський сказав, що Україна не потребує залучення іноземних військових, але була б зацікавлена у присутності іноземних інструкторів і технічного персоналу з країн, які надають Україні військову підтримку."
"Ваші діти не будуть помирати в Україні. Якщо Росія вторгнеться до країн НАТО, тоді ваші діти можуть бути відправлені на територію якоїсь країни НАТО. І це вже інше питання. І це буде рішення союзницьке, в рамках НАТО"?
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"Французькі військові не будуть гинути в Україні у війні проти Росії, заявив президент Зеленський, коментуючи заяву президента Франції Макрона щодо потенційної можливості відправлення союзницьких військ в Україну."
"За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території,"
11.03.2024
https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914
У перекладі, означає, що президент України, вважає що в Україні все і так нормально, наприклад мобілізацією
(як навіть за тиждень до свого звільнення
(https://www.radiosvoboda.org/a/news-verhovna-rada-zvilnyla-reznikova/32579317.html 5 вересня 2023 року )
, 28 серпня 2023
("Міністр оборони олексій рєзніков заявив, що нині немає потреби оголошувати додаткову мобілізацію для збільшення чисельності Сил оборони." https://suspilne.media/560727-reznikov-vidpoviv-ci-e-potreba-sogodni-u-dodatkovij-mobilizacii-v-ukraini/ , )
вчергове
(бо перед цим і теж саме висловлював 6 грудня 2022 року," У додатковій хвилі мобілізації наразі немає потреби - Резніков" https://suspilne.media/333194-u-dodatkovij-hvili-mobilizacii-narazi-nemae-potrebi-reznikov/ не дивлячись на те, що в тому числі і військові, піднімали питання, ще з початку осені 2022 року, про додаткову мобілізацію, для хоча би нормальної ротації підрозділів, щоб вояки відпочивали трохи. )
висловився, представник президента в Кабінеті Міністрів України, тоді ще Міністр Оборони України рєзніков, що "додаткова мобілізація не потрібна".)
і ніякої допомоги непотрібно, а "Igor Grytselyak", трошки пропустив був реакцію президента України, на пропозицію президента Франції.
Сам прийняв під оплески лохторату, сам же і забив на нього.
Гуппі знову проковтнуть, як і весь інший треш.
Перша брехня про мирні перемовини завершилася курською мишоловкою. Що воно втне далі- хз.
Про курщіну згадав, про Крим якось ні.
... гарний план...
Та ще і називати це планом перемоги..
Зелька довбнувся
План перемоги Зеленського схожий на план перемоги Трампа: розмов багато, а в очі ніхто не бачив. Виникає багато питань:
Який він - План перемоги Зеленського? Що він включає? Чи реалістичний? Чи є план Б?Наскільки ефективними є дії Зеленського та його команди для досягнення перемоги України? Наскільки ефективною є дипломатія сьогодні? Чи заважає політична лояльність в дипломатії досягненню перемоги України?
Коли план презентують українському народу?
Чи готова росія до переговорів з Україною? Чи готова Україна до переговорів з росією?
Чому ми веземо його нашим партнерам в США напередодні виборів? Чому не презентуємо іншим нашим партнерам та союзникам? Що робити з «формулою миру», дорожніми картами з її виконання?
Бо є 5 червоних ліній, які мають бути витримані у будь-яких планах:
⁃ Ніяких компромісів щодо суверенітету, незалежності та національної ідентичності України;
⁃ Жодних компромісів щодо територіальної цілісності в обмін на мир;
⁃ Жодних компромісів щодо зміцнення обороноздатності української держави;
⁃ Жодних компромісів щодо відповідальності та застосування санкцій проти агресора;
⁃ Ніяких компромісів щодо членства України в ЄС та НАТО.
Наші головні тактичні завдання на зараз - це припинити втрачати території, людей та час.
Кацапський газ ЗЄ у Європу качати вде домовився.
Ще пару пунктів вимог ***** виконати і все готово до переговорів.
https://x.com/tZEinform
https://x.com/tZEinform
https://x.com/tZEinform tZE inform https://x.com/tZEinform/status/1837451560906891544 52 хв
Зеленський про мирний план: Буде готовий на початку листопада і стане стартом для перемовин з РФ
От вам і ввесь "план перемоги"
Лише одне питання "чиєї перемоги?"
Якщо коротко,то це замороження конфлікту,відмова від Донбасу,Криму,повернння Зап.,Херс.,Харк.обл.,дозвіл на експлуатацію збудованої касапами залізниці Маріуполь-Крим(ось,чому її не чіпали),та інші подробиці.
Та,ще має пуйло погодитись на його плани.
А ось виїхати-виїде краща частина суспільства і назавжди,якщо ще раз проголосують за зе(ерма).
восстанавливать Харьков, Донбасс и другие города и населённые
пункты.?
Півсотні танків три п'ять літаків і їх самих потягне на перемовини
І ні одного зобов'язання для -"слугонародних" зелених шмарклів.
****, жодного слова про корупцію, покарання, реформи.
ПадлО - "тарифоподаткопіднімальне".
Чи то не по-плану?.... тоді перепрошую.
Я думаю чо у нас ракет досі нема. А вони бумажку два місяці пишуть. Ну то не дивно що при такой продуктивності праці ракету років 20 будувати треба.
А суть плану його: це іноземні великі держави мають виконати цей план,що взагалі сумнівно.
Не виконають-скаже народу,що вони винні. Мудак.