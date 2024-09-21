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Новости Война
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Зеленский (19029) переговоры с Россией (725)

Зеленский о мирном плане: будет готов в начале ноября и станет стартом для переговоров с РФ

Зеленський розповів про мирний план

План победы Украины, над которым сейчас активно работают, будет готов в начале ноября и доступен всем странам. Его должна видеть и РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 20 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором саммите мира, потому что все наши союзники, включая самых близких, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии - все сказали, что Россия должна быть на втором саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны", - сказал Зеленский.

Сейчас, по его словам, Украина активно работает над планом победы, три пункта которого уже подготовлены, встречи в онлайн формате состоялись.

"Еще будут встречи офлайн и онлайн. И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть что показать. Если им не нравится, будет понятно их реакция на конкретику, а не просто вообще - мы ничего не хотим и будем продолжать войну. Хотя я считаю, на сегодня они именно так и хотят, просто продолжать", - заверил президент.

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Кроме этого Зеленский отметил, что план победы предусматривает быстрые и конкретные шаги стратегических партнеров Украины на протяжении с сегодняшнего дня до конца декабря.

"Конкретные действия, которые зависят исключительно от партнеров, и уже никто мне не скажет, что это зависит от российской стороны. План просто является мостом к саммиту мира и к любому этапу окончания войны. Мост, который усиливает Украину. Усиливает ее политически, с точки зрения оружия, и в понимании того, каким будет наше будущее после войны. План будет презентован президенту Байдену, кандидатам в президенты США и всем другим партнерам. По моему мнению, план будет открыт всем, в том числе, обществам в разных странах. И Россия должна его видеть. Потому что этот план усиливает Украину. И они должны об этом знать", - констатировал глава государства.

Пункты плана победы

Зеленский также описал пункты, которые предусматривает план победы Украины.

"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является именно частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины в отношении оружия. Далее пункт, связанный с экономикой. Скажем так, наше совместное экономическое развитие. Еще пункт, связанный не с экономикой, а скажем так, с экономией в будущем. То есть сегодня вы нам помогаете в реализации этого плана, а в будущем Украина сэкономит вам много вашего ресурса", - перечислил президент.
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Топ комментарии
+31
Це нам доведеться кожен день слухати цю херняю про мирний план до листопада?
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21.09.2024 14:05
+22
Про указ свій про заборону перемовин з ху@лом вже забув найвидатніший Лідор?
Сам прийняв під оплески лохторату, сам же і забив на нього.
Гуппі знову проковтнуть, як і весь інший треш.
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21.09.2024 14:24
+19
Не тішить нічого. Це звичайне словоблудство. Як думаєте, кацапи погодяться на "План Перемоги (України)? Очевидно, що ні, доки не потерплять поразки. То може це ніякий не" план перемоги", а договірняк у Єрмаківському стилі?
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21.09.2024 14:35
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В телеграмі вже Цаплієнко опублікував.Тішить там натівська присутність,членство в єс...Можливо атаки на москальскі склади останніми днями і є тими аргументами,щоб НАТО та ЄС вже зрозуміли,що боятися нікого,і ніяких червоних чи чорних ліній нема : прийміть нас до вас і москалі вмиються.Доречі,а де Макрон з французькими військами ?(Чи він з ліванським народом зараз і ніколи щодо України?)
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21.09.2024 14:03 Ответить
Не тішить нічого. Це звичайне словоблудство. Як думаєте, кацапи погодяться на "План Перемоги (України)? Очевидно, що ні, доки не потерплять поразки. То може це ніякий не" план перемоги", а договірняк у Єрмаківському стилі?
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21.09.2024 14:35 Ответить
Макрон з військами? А було якесь запрошення з боку України?

Вам не вистачило цього: 11.03.24 "Зеленський сказав, що Україна не потребує залучення іноземних військових, але була б зацікавлена у присутності іноземних інструкторів і технічного персоналу з країн, які надають Україні військову підтримку."
"Ваші діти не будуть помирати в Україні. Якщо Росія вторгнеться до країн НАТО, тоді ваші діти можуть бути відправлені на територію якоїсь країни НАТО. І це вже інше питання. І це буде рішення союзницьке, в рамках НАТО"?
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21.09.2024 15:00 Ответить
"Доречі,а де Макрон з французькими військами ?(Чи він з ліванським народом зараз і ніколи щодо України?)"
========
"Французькі військові не будуть гинути в Україні у війні проти Росії, заявив президент Зеленський, коментуючи заяву президента Франції Макрона щодо потенційної можливості відправлення союзницьких військ в Україну."

"За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території,"

11.03.2024

https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914

У перекладі, означає, що президент України, вважає що в Україні все і так нормально, наприклад мобілізацією

(як навіть за тиждень до свого звільнення
(https://www.radiosvoboda.org/a/news-verhovna-rada-zvilnyla-reznikova/32579317.html 5 вересня 2023 року )
, 28 серпня 2023
("Міністр оборони олексій рєзніков заявив, що нині немає потреби оголошувати додаткову мобілізацію для збільшення чисельності Сил оборони." https://suspilne.media/560727-reznikov-vidpoviv-ci-e-potreba-sogodni-u-dodatkovij-mobilizacii-v-ukraini/ , )
вчергове
(бо перед цим і теж саме висловлював 6 грудня 2022 року," У додатковій хвилі мобілізації наразі немає потреби - Резніков" https://suspilne.media/333194-u-dodatkovij-hvili-mobilizacii-narazi-nemae-potrebi-reznikov/ не дивлячись на те, що в тому числі і військові, піднімали питання, ще з початку осені 2022 року, про додаткову мобілізацію, для хоча би нормальної ротації підрозділів, щоб вояки відпочивали трохи. )
висловився, представник президента в Кабінеті Міністрів України, тоді ще Міністр Оборони України рєзніков, що "додаткова мобілізація не потрібна".)

і ніякої допомоги непотрібно, а "Igor Grytselyak", трошки пропустив був реакцію президента України, на пропозицію президента Франції.
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21.09.2024 20:40 Ответить
Вперед з Баиденом перебазар - тоді будеш плани клеіти
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21.09.2024 14:03 Ответить
Стрічка подіи відсутня - це тільки в мене?
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21.09.2024 14:06 Ответить
Сайт поломали..зранку навіть коментувати неможна було..
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21.09.2024 14:45 Ответить
У мене також
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21.09.2024 16:23 Ответить
Звісно, бо вже Єрмак "порєшав", домовився за транзит газу і нафти з росією, вже пора " мирний план" .
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21.09.2024 14:04 Ответить
Це нам доведеться кожен день слухати цю херняю про мирний план до листопада?
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21.09.2024 14:05 Ответить
Це психологічний тиск. Якщо так і далі буде. То в листопаді, ми самі вже почнемо питати, а де той план.
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21.09.2024 14:22 Ответить
Так, і онлайн і офллайн...
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21.09.2024 14:42 Ответить
Спічрайтер розігнався не на жарт.
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21.09.2024 14:09 Ответить
Схоже напольйон розраховує гундіти про саміт доки не оберуть його друга трампона. А далі призначить їрмака царем і майне в кабо верде.
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21.09.2024 14:10 Ответить
Якось дуже ствердно...
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21.09.2024 14:11 Ответить
Фонили про безпекові угоди пів року, затихли, тепер два місяці фон про мирний план, а ще кримська платформа була, що наступне?
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21.09.2024 14:13 Ответить
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21.09.2024 14:16 Ответить
А що тобі не подобається? Ти мабуть з рашки.
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21.09.2024 15:15 Ответить
Тобі напевно всі пункти подобаються
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21.09.2024 16:19 Ответить
чемодан, вокзал, ростов, там будеш перемовлятися, можеш хєрмака з собою прихопити, гниди кацапські
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21.09.2024 14:17 Ответить
Це чмо порушує свій власний звкон про заборону перемоги ? Чи не порушує, бо він вже ніхто .
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21.09.2024 14:20 Ответить
Про указ свій про заборону перемовин з ху@лом вже забув найвидатніший Лідор?
Сам прийняв під оплески лохторату, сам же і забив на нього.
Гуппі знову проковтнуть, як і весь інший треш.
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21.09.2024 14:24 Ответить
"Ето другоє"... - дав "потриматися". Брехло воно завжди брехло.
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21.09.2024 14:27 Ответить
Кожен може собі вибрати брехню до смаку- про кордони 91го , чи про перемоаини.
Перша брехня про мирні перемовини завершилася курською мишоловкою. Що воно втне далі- хз.
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21.09.2024 19:46 Ответить
Жодного слова про суверенітет і територіальну цілісність України!
Про курщіну згадав, про Крим якось ні.
... гарний план...
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21.09.2024 14:27 Ответить
Про що говорити з божвільними вбивцями ?
Та ще і називати це планом перемоги..
Зелька довбнувся
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21.09.2024 14:28 Ответить
"Старая песня о главном" шепіто продовжуєтся ,на жаль за п'ять років бездарного свого правління він так і не зрозумів і не став дипломатом , рашиський диктатор путін бачить мир це капітуляція України тобто "русский мир" єдине що йому заважає це ЗСУ і наші союзники які нам допомагають .
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21.09.2024 14:32 Ответить
У кацапів алкодегенерати домінують, а от у нас зєлєнскій справжній класичний дегенерат - продукт виродження. Тому зовні він "бродить" інакше - "піни" (у нас хуцпи) багато, але суть (*****) та сама.
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21.09.2024 18:54 Ответить
Не понял? А где Крым, Донбасс, контрибуции и репарации? Я уже не говорю о выдаче и суде над военными преступниками, среди которых должен быть и Путин!
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21.09.2024 14:35 Ответить
Контрибуціїї і репарації можливі за умови, якщо наші війська увійдуть в кремль і змусять владу ворогат підписати акт капітуляції. Треба ж вже якось реалістом трохи бути. Рожеві окуляри - то є добре. Але не завжди, нажаль...
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21.09.2024 19:12 Ответить
Шлях до миру тільки один. Іншого не існує. Це економічна, культурна та технологічна ізоляція **********, завдавати максимальних втрат окупаційним військам і всім об'єктам в ********** які забезпечують окупаційні війська. ********* сьогодні це країна терорист, країна спонсор тероризму і країна експортер тероризму у всьому світі. Рашистський режим є прямою загрозою для всієї планети і вже формує новітню "вісь зла".
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21.09.2024 14:36 Ответить
Чим завдати? По Україні випущено від 8000 до 12 000 ракет. І Україна не капітулювала, хоч і руйнування страшні. Скільки ракет потрібно нам? Тисяч сто?
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21.09.2024 19:14 Ответить
https://t.me/s/eliseiskipolya Костянтин Єлісєєв , (міністр МЗС в тіньовому уряді партії Європейська Солідарність), тележні пости від https://t.me/eliseiskipolya/345 September 18 та https://t.me/eliseiskipolya/343 September 13 :
План перемоги Зеленського схожий на план перемоги Трампа: розмов багато, а в очі ніхто не бачив. Виникає багато питань:
Який він - План перемоги Зеленського? Що він включає? Чи реалістичний? Чи є план Б?Наскільки ефективними є дії Зеленського та його команди для досягнення перемоги України? Наскільки ефективною є дипломатія сьогодні? Чи заважає політична лояльність в дипломатії досягненню перемоги України?
Коли план презентують українському народу?
Чи готова росія до переговорів з Україною? Чи готова Україна до переговорів з росією?
Чому ми веземо його нашим партнерам в США напередодні виборів? Чому не презентуємо іншим нашим партнерам та союзникам? Що робити з «формулою миру», дорожніми картами з її виконання?

Бо є 5 червоних ліній, які мають бути витримані у будь-яких планах:
⁃ Ніяких компромісів щодо суверенітету, незалежності та національної ідентичності України;
⁃ Жодних компромісів щодо територіальної цілісності в обмін на мир;
⁃ Жодних компромісів щодо зміцнення обороноздатності української держави;
⁃ Жодних компромісів щодо відповідальності та застосування санкцій проти агресора;
⁃ Ніяких компромісів щодо членства України в ЄС та НАТО.

Наші головні тактичні завдання на зараз - це припинити втрачати території, людей та час.
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21.09.2024 14:38 Ответить
Голубь мира, ****...
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21.09.2024 14:38 Ответить
Летить голуб миру і сере українцям на голови
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21.09.2024 16:35 Ответить
Закончу вайну, сайдйомся по срєдінє, я посмотрю в глаза Путіну?
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21.09.2024 14:41 Ответить
Перемовини з ********** антипродуктивні. Кацапи всю свою історію порушують всі укладені ними договори. Завжди. Інакше не буде - алкодегенерати незмінні. Тому з цими тварюками працює тільки мова піздюлєй.
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21.09.2024 14:42 Ответить
Кацапську нафту ЗЄ угорцям вже пустив.
Кацапський газ ЗЄ у Європу качати вде домовився.

Ще пару пунктів вимог ***** виконати і все готово до переговорів.
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21.09.2024 14:42 Ответить
Листопад - контрольна точка відступу до Оманських протоколів. Шо б там не блеяв Бубон про план *перемоги*,мирний план,план миру, шобло ціленаправлено готує Україну до купітулірен. Наркоманяча бидлота.
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21.09.2024 15:01 Ответить
https://x.com/tZEinform





https://x.com/tZEinform

https://x.com/tZEinform

https://x.com/tZEinform tZE inform https://x.com/tZEinform/status/1837451560906891544 52 хв

Зеленський про мирний план: Буде готовий на початку листопада і стане стартом для перемовин з РФ
От вам і ввесь "план перемоги"
Лише одне питання "чиєї перемоги?"
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21.09.2024 15:13 Ответить
На Ютубі Луценко розкладує той план по поличках.
Якщо коротко,то це замороження конфлікту,відмова від Донбасу,Криму,повернння Зап.,Херс.,Харк.обл.,дозвіл на експлуатацію збудованої касапами залізниці Маріуполь-Крим(ось,чому її не чіпали),та інші подробиці.
Та,ще має пуйло погодитись на його плани.
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21.09.2024 15:17 Ответить
Та не хвилюйтеся ви. Не буде ніякого миру. Війна буде ще багато років. Поки всі не помруть.
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21.09.2024 15:22 Ответить
А Ви таки майстер в сарказмі.
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21.09.2024 15:25 Ответить
І ти помреш?!...коли?
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21.09.2024 17:17 Ответить
Всі не...
А ось виїхати-виїде краща частина суспільства і назавжди,якщо ще раз проголосують за зе(ерма).
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21.09.2024 17:23 Ответить
Нажаль, пункт стосовно покращення держуправління, включно з військовим управлінням, не розглядається. А там сильний потенціал , який все ще можливий .
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21.09.2024 15:23 Ответить
При переговорах вопрос о компенсации за разрушения не рассматривается. Только при капитуляции. А кто будет
восстанавливать Харьков, Донбасс и другие города и населённые
пункты.?
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21.09.2024 15:24 Ответить
Зеля богатый пижон, подарит Харьков с Донбассом, другие города и населённые пункты тоже.
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21.09.2024 16:33 Ответить
обаний Зе!!!!!!!!! Знову уйлу в жопу заглядати будеш, щоб побачити мир???
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21.09.2024 15:28 Ответить
Тужиться зеленка з тим планом, а *уйло його відкине! І буде зелений як ота ''бабка біля розбитого корита''. Зеля, іди геть! Дай дорослим дядькам оте лайно що ти заварив розгребти!
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21.09.2024 15:32 Ответить
Сойдутся посредине?
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21.09.2024 16:23 Ответить
Потрібно щоб у кожний день 2-3 тисячі двухсотих.
Півсотні танків три п'ять літаків і їх самих потягне на перемовини
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21.09.2024 16:32 Ответить
Потери людей никогда не имели никакого значения. Важны только потери техники и экономики.
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21.09.2024 16:33 Ответить
А нахіба стільки хлопців і дівчат загинуло? А зейло?
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21.09.2024 16:38 Ответить
Спочатку , до "плану", покажіть результати "потужного" саміту миру, про який ми невпинно слухали більше 4 місяців...бо в українців з'являється відчуття , що це все звичайна "болтологія"...
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21.09.2024 17:11 Ответить
Кінчайте гратися в геополітику ,Україна не в тому стані щоб американцям ставити свої умови ,переговори будуть ,але в рамках "Великої двадцятки " а потім результати переговорів ( підсумком яких, ймовірно, буде мирний договір ,але без Криму і Донбасу) повідомлять Україні і рашці ,і Захід скаже Україні ,"Якщо погодитесь на результати переговорів будемо вам допомагати і приймемо до ЄС і НАТО , а якщо ні - так залишитись один на один з рашкою ,от тоді скільки хочете стільки і воюйте за Крим і Донбас" , як ви думаєте скільки протримається Україна без допомоги Заходу ?
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21.09.2024 17:40 Ответить
В плані прописана нарізка вимог лише до союзників українського народу, ("приймайте нас в НАТО, в Євросоюз, дайте зброю, гроші у бюджет, на відбудову" і т.д.)
І ні одного зобов'язання для -"слугонародних" зелених шмарклів.
****, жодного слова про корупцію, покарання, реформи.
ПадлО - "тарифоподаткопіднімальне".
Чи то не по-плану?.... тоді перепрошую.
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21.09.2024 17:46 Ответить
Дододайте щє що в тому плані немає ніяких вимог до болотяних - ні слова про виплату репарацій, про суди над московськими катами....
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21.09.2024 20:08 Ответить
Хороший план тільки трьохрічної витримки. Нє тарапітєсь )))
Я думаю чо у нас ракет досі нема. А вони бумажку два місяці пишуть. Ну то не дивно що при такой продуктивності праці ракету років 20 будувати треба.
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21.09.2024 18:02 Ответить
Кинув народу жвачку,щоб побільше людей почали її розжовувати і не думали про реальні речі.
А суть плану його: це іноземні великі держави мають виконати цей план,що взагалі сумнівно.
Не виконають-скаже народу,що вони винні. Мудак.
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21.09.2024 18:38 Ответить
Дурачек. Такими заявлениями ты только блокируешь поставки оружия Украине а не добьешься от ***** чего то хорошего. Баран
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21.09.2024 18:59 Ответить
 
 