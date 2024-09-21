Зеленський про мирний план: буде готовий на початку листопада і стане стартом для перемовин з РФ
План перемоги України, над яким зараз активно працюють, буде готовий на початку листопада та доступний усім країнам. Його має бачити і РФ.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами 20 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Ми заявили, що готові бачити Росію на другому саміті миру, тому що всі наші союзники, включаючи найближчих, які на нашому боці і завжди проти російської агресії - всі сказали, що Росія повинна бути на другому саміті. Бо воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни", - сказав Зеленський.
Наразі, за його словами, Україна активно працює над планом перемоги, три пункти якого уже підготовлені, зустрічі в онлайн форматі відбулись.
"Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, бо буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміло їх реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну. Хоча я вважаю, на сьогодні вони саме так і хочуть, просто продовжувати", - запевнив президент.
Крім цього Зеленський зазначив, що план перемоги передбачає швидкі і конкретні кроки стратегічних партнерів України упродовж із сьогодення до кінця грудня.
"Конкретні дії, які залежать виключно від партнерів, і вже ніхто мені не скаже, що це залежить від російської сторони. План просто є мостом до саміту миру і до будь-якого етапу закінчення війни. Міст, який посилює Україну. Посилює її політично, з точки зору зброї, і в розумінні того, яким буде наше майбутнє після війни. План буде презентований президенту Байдену, кандидатам в президенти США і всім іншим партнерам. На мою думку, план буде відкритий всім, в тому числі, суспільствам в різних країнах. І Росія повинна його бачити. Тому що цей план посилює Україну. І вони мають про це знати", - констатував глава держави.
Пункти плану перемоги
Зеленський також описав пункти, які передбачає план перемоги України.
"По-перше, однозначне місце України в безпековій архітектурі світу. Друге, без деталей, але Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов'язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї. Далі пункт, пов'язаний з економікою. Скажімо так, наш спільний економічний розвиток. Ще пункт, пов'язаний не з економікою, а скажімо так, з економією в майбутньому. Тобто сьогодні ви нам допомагаєте в реалізації цього плану, а у майбутньому Україна зекономить вам багато вашого ресурсу", - перелічив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Вам не вистачило цього: 11.03.24 "Зеленський сказав, що Україна не потребує залучення іноземних військових, але була б зацікавлена у присутності іноземних інструкторів і технічного персоналу з країн, які надають Україні військову підтримку."
"Ваші діти не будуть помирати в Україні. Якщо Росія вторгнеться до країн НАТО, тоді ваші діти можуть бути відправлені на територію якоїсь країни НАТО. І це вже інше питання. І це буде рішення союзницьке, в рамках НАТО"?
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"Французькі військові не будуть гинути в Україні у війні проти Росії, заявив президент Зеленський, коментуючи заяву президента Франції Макрона щодо потенційної можливості відправлення союзницьких військ в Україну."
"За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території,"
11.03.2024
https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914
У перекладі, означає, що президент України, вважає що в Україні все і так нормально, наприклад мобілізацією
(як навіть за тиждень до свого звільнення
(https://www.radiosvoboda.org/a/news-verhovna-rada-zvilnyla-reznikova/32579317.html 5 вересня 2023 року )
, 28 серпня 2023
("Міністр оборони олексій рєзніков заявив, що нині немає потреби оголошувати додаткову мобілізацію для збільшення чисельності Сил оборони." https://suspilne.media/560727-reznikov-vidpoviv-ci-e-potreba-sogodni-u-dodatkovij-mobilizacii-v-ukraini/ , )
вчергове
(бо перед цим і теж саме висловлював 6 грудня 2022 року," У додатковій хвилі мобілізації наразі немає потреби - Резніков" https://suspilne.media/333194-u-dodatkovij-hvili-mobilizacii-narazi-nemae-potrebi-reznikov/ не дивлячись на те, що в тому числі і військові, піднімали питання, ще з початку осені 2022 року, про додаткову мобілізацію, для хоча би нормальної ротації підрозділів, щоб вояки відпочивали трохи. )
висловився, представник президента в Кабінеті Міністрів України, тоді ще Міністр Оборони України рєзніков, що "додаткова мобілізація не потрібна".)
і ніякої допомоги непотрібно, а "Igor Grytselyak", трошки пропустив був реакцію президента України, на пропозицію президента Франції.
Сам прийняв під оплески лохторату, сам же і забив на нього.
Гуппі знову проковтнуть, як і весь інший треш.
Перша брехня про мирні перемовини завершилася курською мишоловкою. Що воно втне далі- хз.
Про курщіну згадав, про Крим якось ні.
... гарний план...
Та ще і називати це планом перемоги..
Зелька довбнувся
План перемоги Зеленського схожий на план перемоги Трампа: розмов багато, а в очі ніхто не бачив. Виникає багато питань:
Який він - План перемоги Зеленського? Що він включає? Чи реалістичний? Чи є план Б?Наскільки ефективними є дії Зеленського та його команди для досягнення перемоги України? Наскільки ефективною є дипломатія сьогодні? Чи заважає політична лояльність в дипломатії досягненню перемоги України?
Коли план презентують українському народу?
Чи готова росія до переговорів з Україною? Чи готова Україна до переговорів з росією?
Чому ми веземо його нашим партнерам в США напередодні виборів? Чому не презентуємо іншим нашим партнерам та союзникам? Що робити з «формулою миру», дорожніми картами з її виконання?
Бо є 5 червоних ліній, які мають бути витримані у будь-яких планах:
⁃ Ніяких компромісів щодо суверенітету, незалежності та національної ідентичності України;
⁃ Жодних компромісів щодо територіальної цілісності в обмін на мир;
⁃ Жодних компромісів щодо зміцнення обороноздатності української держави;
⁃ Жодних компромісів щодо відповідальності та застосування санкцій проти агресора;
⁃ Ніяких компромісів щодо членства України в ЄС та НАТО.
Наші головні тактичні завдання на зараз - це припинити втрачати території, людей та час.
Кацапський газ ЗЄ у Європу качати вде домовився.
Ще пару пунктів вимог ***** виконати і все готово до переговорів.
https://x.com/tZEinform
https://x.com/tZEinform
https://x.com/tZEinform tZE inform https://x.com/tZEinform/status/1837451560906891544 52 хв
Зеленський про мирний план: Буде готовий на початку листопада і стане стартом для перемовин з РФ
От вам і ввесь "план перемоги"
Лише одне питання "чиєї перемоги?"
Якщо коротко,то це замороження конфлікту,відмова від Донбасу,Криму,повернння Зап.,Херс.,Харк.обл.,дозвіл на експлуатацію збудованої касапами залізниці Маріуполь-Крим(ось,чому її не чіпали),та інші подробиці.
Та,ще має пуйло погодитись на його плани.
А ось виїхати-виїде краща частина суспільства і назавжди,якщо ще раз проголосують за зе(ерма).
восстанавливать Харьков, Донбасс и другие города и населённые
пункты.?
Півсотні танків три п'ять літаків і їх самих потягне на перемовини
І ні одного зобов'язання для -"слугонародних" зелених шмарклів.
****, жодного слова про корупцію, покарання, реформи.
ПадлО - "тарифоподаткопіднімальне".
Чи то не по-плану?.... тоді перепрошую.
Я думаю чо у нас ракет досі нема. А вони бумажку два місяці пишуть. Ну то не дивно що при такой продуктивності праці ракету років 20 будувати треба.
А суть плану його: це іноземні великі держави мають виконати цей план,що взагалі сумнівно.
Не виконають-скаже народу,що вони винні. Мудак.