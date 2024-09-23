Байден не отменял ограничения для Украины на удары вглубь территории России, - СМИ

Президент США Джо Байден не снимал ограничения на дальнобойные удары для Украины по территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Президент Джо Байден в воскресенье в Вашингтоне, отвечая на вопрос репортера, решил ли он разрешить Украине использовать дальнобойное оружие, сказал - нет", - пишет издание.

Деликатные переговоры Британии с США

Как отмечает "Голос Америки", сейчас Великобритания пытается помочь Украине в снятии американского вето на применение западных ракет против целей на территории России.

По словам главы МИД Британии Дэвида Лемми, переговоры с Белым домом относительно разрешения Украины использовать ракеты Storm Shadow в России - продолжаются.

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Выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, Лемми заявил, что трудности и вызовы войны в Украине станут "более глубокими и суровыми", особенно в конце 2025 - 2026 годов и далее.

"Поэтому это критическое время для смелости и мужества, терпения и силы духа со стороны союзников, которые поддерживают Украину", - сказал он и добавил, что союзники Киева обсуждают, что еще может понадобиться нашей стране на поле боя для удержания линии фронта.

"Как министр иностранных дел я, конечно, не собираюсь комментировать оперативные детали, потому что это может лишь помочь Путину. Но между союзниками в реальном времени ведется дискуссия о том, как мы можем поддержать Украину с приближением зимы", - резюмировал британский министр.

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Отметим, Украина уже имеет на вооружении крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP франко-британского производства с радиусом действия примерно 300 километров.

Однако поскольку применение этих ракет возможно благодаря некоторым американским технологиям наведения, Киеву нужно согласие не только Лондона и Парижа, но также и Вашингтона.

Ранее сообщалось, что США продолжают обсуждать с партнерами возможности разрешить Украине применение западного оружия по территории РФ, впрочем каждая страна имеет право сама решать этот вопрос.

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