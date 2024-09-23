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Байден не отменял ограничения для Украины на удары вглубь территории России, - СМИ

Президент США Джо Байден про дозвіл Україні на удари вглиб РФ

Президент США Джо Байден не снимал ограничения на дальнобойные удары для Украины по территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Президент Джо Байден в воскресенье в Вашингтоне, отвечая на вопрос репортера, решил ли он разрешить Украине использовать дальнобойное оружие, сказал - нет", - пишет издание.

Деликатные переговоры Британии с США

Как отмечает "Голос Америки", сейчас Великобритания пытается помочь Украине в снятии американского вето на применение западных ракет против целей на территории России.

По словам главы МИД Британии Дэвида Лемми, переговоры с Белым домом относительно разрешения Украины использовать ракеты Storm Shadow в России - продолжаются.

Также читайте: Путин пересек "красную линию", вторгнувшись в Украину. Следует снять ограничения на удары ВСУ по РФ, - премьер Дании Фредериксен

Выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, Лемми заявил, что трудности и вызовы войны в Украине станут "более глубокими и суровыми", особенно в конце 2025 - 2026 годов и далее.

"Поэтому это критическое время для смелости и мужества, терпения и силы духа со стороны союзников, которые поддерживают Украину", - сказал он и добавил, что союзники Киева обсуждают, что еще может понадобиться нашей стране на поле боя для удержания линии фронта.

"Как министр иностранных дел я, конечно, не собираюсь комментировать оперативные детали, потому что это может лишь помочь Путину. Но между союзниками в реальном времени ведется дискуссия о том, как мы можем поддержать Украину с приближением зимы", - резюмировал британский министр.

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Отметим, Украина уже имеет на вооружении крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP франко-британского производства с радиусом действия примерно 300 километров.

Однако поскольку применение этих ракет возможно благодаря некоторым американским технологиям наведения, Киеву нужно согласие не только Лондона и Парижа, но также и Вашингтона.

Ранее сообщалось, что США продолжают обсуждать с партнерами возможности разрешить Украине применение западного оружия по территории РФ, впрочем каждая страна имеет право сама решать этот вопрос.

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Автор: 

Байден Джо (2790) оружие (10219) США (26743) Лемми Дэвид (51)


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Топ комментарии
+10
"час для сміливості та мужності, терпіння та сили духу з боку союзників". звучить неначе наші окопи забиті союзниками.
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23.09.2024 13:18
+7
Хто б сумнівався.
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23.09.2024 13:17
+5
байден та демократи не наші союзники, якщо хтось ще цього не зрозумів
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23.09.2024 13:22
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Правила форума Совет форумчан
Байдену вже 82 роки, через 4 місяці інавгурація нового президента.

Ну не буде він приймати жодних важливих рішень, тим більше сміливих рішень, ніж були за останні 3 роки.
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23.09.2024 13:16 Ответить
Хто б сумнівався.
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23.09.2024 13:17 Ответить
Але Байден і не забороняв хєрачити по москалям. Там щось обіцяв селіван, але конкретно не ракети. Тим більше, що ними вже мочили москалів, як мінімум у Криму. Заборони, то в голові зелі і єрмака.
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23.09.2024 14:42 Ответить
"час для сміливості та мужності, терпіння та сили духу з боку союзників". звучить неначе наші окопи забиті союзниками.
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23.09.2024 13:18 Ответить
звучить як знущання.
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24.09.2024 01:17 Ответить
І не скасує.
І що нам терпіти постійні масові безкарні бомбардування москалями наших міст?
Може вже пора без всякого дозволу шарахнути дальнобійною американською зброєю по військових аеродромах рашки?
На заході з цим змиряться, як і змирилися з атакою ЗСУ в Курську область.
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23.09.2024 13:21 Ответить
1. можна було готуватись завчасно, чого не хотіло 73% населення.
2. можна було будувати своє з початком війни, а не через 2 роки.
3. можна купити ракети в Ірана, ніхто не забороняє, вони всім продають.
Просто так хочеться на халявку і нічого не робити а тільки клянчити - Це наша візитівка
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23.09.2024 13:30 Ответить
Не наша,а зє!
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23.09.2024 14:26 Ответить
Може й змиряться, але більше не дадуть...
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23.09.2024 13:41 Ответить
Перетинати кордон агресора нам не забороняли, а от бити по території агресора певною зброєю американці, на жаль, таки заборонили. Якщо порушити заборону, нам взагалі перестануть давати таке озброєння.
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23.09.2024 13:46 Ответить
А тим часом в кацапів ніяких обмежень
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23.09.2024 13:21 Ответить
байден та демократи не наші союзники, якщо хтось ще цього не зрозумів
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23.09.2024 13:22 Ответить
Але Трамп і магашисти - наші вороги, бо вони союзники ***** і вимагають припинення допомоги нам зброєю Пентагону та баблом з держбюджету США.
Тому потрібно обирати менше зло.
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23.09.2024 15:27 Ответить
Факти прошу про "ворогів". Якщо своїх не маєте, то певно від Пономаря нашкребете
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23.09.2024 15:55 Ответить
достатньо фактів і на цензорі, в інфах, де він поважає ***** і погрожує припинити допомогу Україні. Потрібно лише мати очі та ІQ їх зрозуміти.
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23.09.2024 16:05 Ответить
На цензорі?! Ну тоді питань щодо вашого ІQ не маю
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23.09.2024 16:26 Ответить
твоє ІQ не дозволяє тобі зрозуміти, що Цензор передруковує інфи навіть з Fox News. Але шкодувати за це маєш ти, якщо ІQ дозволяє.
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23.09.2024 17:16 Ответить
Ваше надвисоке ІQ не підняло рівень вашого виховання
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23.09.2024 18:01 Ответить
Сцикливий лицемір
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23.09.2024 13:22 Ответить
старий Бідон уже- старий .....
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23.09.2024 13:35 Ответить
..під час війни не завжди треба казати правду, особливо на увесь Світ, особливо, коли ворог бреше у режимі "НОНСТОП"..
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23.09.2024 13:46 Ответить
розбудіть діда, скажіть що знімав і томагавки відправить
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23.09.2024 13:51 Ответить
Своє треба було будувати , а не займатися великим крадівництвом.
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23.09.2024 14:06 Ответить
Тодіб і дали,і обмежень не було!
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23.09.2024 14:27 Ответить
Через пару місяців діда вручать доглядальницям з уколами. Нафіга йому ці проблеми.
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23.09.2024 14:07 Ответить
А хто заважав зє,окрім партнерів з раши, виробити за 3 роки "Грім"? Вже розроблений і перші тестові пуски пройшли!
Не забороняють бити з джави! Чому? Є стугна!
Ен забороняють хаймарси на 80 км. Чму? Є вільха!
Коли нептун переробили з морського на поверхню дозволили ракети на 160-300.
Дозволяють якщо є украналог!
Винен що не надають в першу чергу особисто зє,якому кремль наказав згорнути_/знищити ракетну програму!
Укр. " Сатана" у шахтах не вибухала ,на відміну від рашистських.
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23.09.2024 14:42 Ответить
Байден не скасовував обмеження на перемогу України
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23.09.2024 14:46 Ответить
Увесь план коту під хвіст. Ай-йяй-йяй.....Ні у що після контрнаступу українскій народ не вірил так свято, як в план перемоги.
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23.09.2024 15:29 Ответить
Та пропав би пропадом цей старий ідіот.
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23.09.2024 16:14 Ответить
В США вибори .... їм зараз ескалація не потрібна, вони розповідайють що Україна уже встояла з їх до помогою і навіть наступає на рашу, для чого тоді ракети передавати, які можуть спровокувати загострення і ріст цін на сировину з раші та в результаті інфляцію і падіння ринків.
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23.09.2024 17:05 Ответить
 
 