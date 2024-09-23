РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11259 посетителей онлайн
Новости
1 911 7
Дания (543) оружие (10029) россия (93015) Фредериксен (61)

Путин пересек "красную линию", вторгнувшись в Украину. Следует снять ограничения на удары ВСУ по РФ, - премьер Дании Фредериксен

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Украины должны прекратить колебаться относительно помощи Киеву в борьбе с врагом и позволить использование предоставленного оружия для ударов по территории России.

Об этом она заявила в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я предлагаю прекратить обсуждение о "красных линиях". Во время этой войны было бы ошибкой вести публичную дискуссию о "красных линиях", поскольку это просто даст россиянам слишком хорошие козыри в руки", - отметила она.

Фредериксен отвергла любые предположения о том, что разрешение Украине использовать оружие, предоставленное западными странами для дальнобойных ударов по России, будет означать эскалацию, которая втянет в конфликт союзников Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия вряд ли могла бы продолжать войну против Украины без помощи Китая, - премьер Дании Фредериксен

"Постоянно ведутся дискуссии о том, "можно ли нам это сделать?" Было бы очень хорошо прекратить задержки, которые были. И я думаю, что ограничения на применение оружия следует снять", - подчеркнула премьер Дании.

"Важнейшая красная линия уже перейдена. И это произошло, когда россияне вторглись в Украину", - сказала она. - "Поэтому я не приму эту предпосылку и никогда не позволю никому из России решать, что правильно делать в НАТО, Европе или Украине".

Фредериксен заявила, что на предстоящих заседаниях ООН ее приоритетом будет Украина, и, в частности, сообщила другим лидерам, что они не могут игнорировать более широкие намерения Владимира Путина.

"То, что мы сейчас видим, это то, что Россия сближается с Северной Кореей и Ираном. И я не думаю, что Россия смогла бы вести полномасштабную войну внутри Европы без помощи Китая, к сожалению. Это не европейский конфликт, это глобальный конфликт и последствия были чрезвычайно серьезными", - добавила глава правительства Дании.

Также читайте: Нет альтернативы победе Украины в войне, иначе поражение потерпим все мы, - премьер Дании Фредериксен
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі дивляться на США - може Баиден дасть відмашку
показать весь комментарий
23.09.2024 08:51 Ответить
Може харе тріпати язиком про лінії , трикутники не лінійність ..., а потрібно не заперечувати проти дальнобійних ударів по болотах .
показать весь комментарий
23.09.2024 09:13 Ответить
база
показать весь комментарий
23.09.2024 08:52 Ответить
Це трапилось у лютому 2014..а Ви тільки помітили?
показать весь комментарий
23.09.2024 08:56 Ответить
Спочатку не давали ні ракети ні дозвіл,бо не були готові до потенційної атаки.Але за два з половиною роки можна було вже підготуватись?
показать весь комментарий
23.09.2024 09:04 Ответить
А є й таке:
Зелена лінія - у побуті чи політиці - назва межі, що зазвичай позначає мінімальний або взагалі відсутній вплив діяльності людини.
показать весь комментарий
23.09.2024 09:06 Ответить
Може Макрон, Шольц, Туск таки згадають, що вони мужчини?, щоб не соромитись перед прем'єркою Данії!
показать весь комментарий
23.09.2024 09:25 Ответить
 
 