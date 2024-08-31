РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3931 посетитель онлайн
Новости
1 965 21

Нет альтернативы победе Украины в войне, иначе поражение потерпим все мы, - премьер Дании Фредериксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Глава правительства Дании Метте Фредериксен убеждена, что если в войне против Украины победит России, то поражение потерпит не только Украина, а вся Европа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Фредериксен заявила на конференции GLOBSEC в Праге.

"Нет альтернативы тому, чтобы Украина победила в войне. Потому что если побеждает Россия - поражение потерпит не только Украина, но и все мы", - отметила премьер.

Она подчеркнула, что в Евросоюзе есть практически единодушное согласие по этому поводу.

"Европа никогда не была настолько объединенной, как сейчас... У нас порой бывают внутренние дискуссии. Но речь идет не о том, что 12 за один вариант, 15 - за другой. Нет, речь идет о 26 против одного. То есть одна страна против всей Европы", - сказала Фредериксен.

Кроме того, она призвала тех, кто не поддерживает должным образом победу Украины, "понять, насколько опасна ситуация".

Читайте также: Зеленский и Фредериксен обсудили участие Дании в восстановлении энергетической системы Украины

Напомним, премьер Дании Фредериксен ранее заявила, что Дания была готова передать Украине истребители F-16 еще в начале российского вторжения и никоим образом не ограничивает их использование.

Автор: 

Дания (581) Евросоюз (17107) Фредериксен Метте (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Іі слова та Богу в вуха
показать весь комментарий
31.08.2024 16:52
+7
чудово якщо насправді так, але жоден політик не говорить, що для нього значить "перемога України"
показать весь комментарий
31.08.2024 16:58
+6
дякуємо, данці !!!
з вами можна йти в розвідку !
показать весь комментарий
31.08.2024 17:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іі слова та Богу в вуха
показать весь комментарий
31.08.2024 16:52 Ответить
Не повіреш, є альтернатива, військо Даніїї в окопи і все............... затулиш свою пельку назавди
показать весь комментарий
31.08.2024 16:58 Ответить
вистачить ********* озброення та реальних санкцій відносно кацапії...
показать весь комментарий
31.08.2024 17:17 Ответить
чудово якщо насправді так, але жоден політик не говорить, що для нього значить "перемога України"
показать весь комментарий
31.08.2024 16:58 Ответить
Європа просипається ? А коли вже проснеться - після виборів у США буде запізно !Може будіть таки Байдена до 5 листопада?
показать весь комментарий
31.08.2024 16:59 Ответить
дякуємо, данці !!!
з вами можна йти в розвідку !
показать весь комментарий
31.08.2024 17:07 Ответить
Але лупити по кацапії не дозволимо.
показать весь комментарий
31.08.2024 17:17 Ответить
Якраз вони дозволили використовувати надану ними зброю будь де.
показать весь комментарий
31.08.2024 17:19 Ответить
Данія навпаки не проти.
показать весь комментарий
31.08.2024 17:19 Ответить
"...Тобто одна країна проти всієї Європи", - сказала Фредеріксен. Джерело: https://censor.net/ua/n3507666

Країна на букву "У"?
показать весь комментарий
31.08.2024 17:24 Ответить
Північ Європи - наші природні союзники, тільки перемога України. Все інше це фієста та іудаїзм, а не демократія.
показать весь комментарий
31.08.2024 17:29 Ответить
Так, ще 10 років повоюємо - обо'язково "переможемо".
показать весь комментарий
31.08.2024 17:34 Ответить
як же всі партнери гарно говорять. аж на сльозу пробиває. от тільки роблять не завжди те, що обіцяють
показать весь комментарий
31.08.2024 17:35 Ответить
Країни НАТО та ЄС у цій війні не беруть участі. Хто думав навпаки, думати треба було раніше.
показать весь комментарий
31.08.2024 17:40 Ответить
Раніше требу було чухатися, поки у України резерви були. Але ж ви, сцикуни західні, так хотіли зберегти ***** літсо, так сцялися ескалації, що дочекалися, поки Україна виснажиться повністю і стане на край прірви. Офігєнний план перемоги, надійний, як швейцарський годинник. Ідіоти.
показать весь комментарий
31.08.2024 18:10 Ответить
Як ви вже затрахали цими пафосними спітчами... Ну реально ж, слухати одну і ту саму пісню три роки, коли реальність діаметрально протилежна гучним заявам - це вже не надихає, а більше зайобує
показать весь комментарий
31.08.2024 18:42 Ответить
Ви дуже толерантно висловились
показать весь комментарий
31.08.2024 20:38 Ответить
Тобто через одну країну стільки тягомотини і зволікань? А може то всього лише відмазка - от бачите, ми дуже хочемо, але не можемо через одну угойщину?
показать весь комментарий
31.08.2024 19:02 Ответить
Конечно спасибо, всё так. Кстати дважды два---четыре! И тоже давно и правильно.
показать весь комментарий
31.08.2024 20:54 Ответить
Допомога НАТО надто мала, а його озброєння все ще значно поступається зброї російської армії. НАТО має надавати зброю на систематичній основі.
https://us.yahoo.com/news/ukraine-may-trying-attack-area-145640125.html
https://www.yahoo.com/news/kyiv-struggles-defend-parts-eastern-140837534.html
показать весь комментарий
31.08.2024 22:16 Ответить
 
 