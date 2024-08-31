Нет альтернативы победе Украины в войне, иначе поражение потерпим все мы, - премьер Дании Фредериксен
Глава правительства Дании Метте Фредериксен убеждена, что если в войне против Украины победит России, то поражение потерпит не только Украина, а вся Европа.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Фредериксен заявила на конференции GLOBSEC в Праге.
"Нет альтернативы тому, чтобы Украина победила в войне. Потому что если побеждает Россия - поражение потерпит не только Украина, но и все мы", - отметила премьер.
Она подчеркнула, что в Евросоюзе есть практически единодушное согласие по этому поводу.
"Европа никогда не была настолько объединенной, как сейчас... У нас порой бывают внутренние дискуссии. Но речь идет не о том, что 12 за один вариант, 15 - за другой. Нет, речь идет о 26 против одного. То есть одна страна против всей Европы", - сказала Фредериксен.
Кроме того, она призвала тех, кто не поддерживает должным образом победу Украины, "понять, насколько опасна ситуация".
Напомним, премьер Дании Фредериксен ранее заявила, что Дания была готова передать Украине истребители F-16 еще в начале российского вторжения и никоим образом не ограничивает их использование.
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