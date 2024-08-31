Нет альтернативы победе Украины в войне, иначе поражение потерпим все мы, - премьер Дании Фредериксен

Глава правительства Дании Метте Фредериксен убеждена, что если в войне против Украины победит России, то поражение потерпит не только Украина, а вся Европа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Фредериксен заявила на конференции GLOBSEC в Праге.

"Нет альтернативы тому, чтобы Украина победила в войне. Потому что если побеждает Россия - поражение потерпит не только Украина, но и все мы", - отметила премьер.

Она подчеркнула, что в Евросоюзе есть практически единодушное согласие по этому поводу.

"Европа никогда не была настолько объединенной, как сейчас... У нас порой бывают внутренние дискуссии. Но речь идет не о том, что 12 за один вариант, 15 - за другой. Нет, речь идет о 26 против одного. То есть одна страна против всей Европы", - сказала Фредериксен.

Кроме того, она призвала тех, кто не поддерживает должным образом победу Украины, "понять, насколько опасна ситуация".

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Напомним, премьер Дании Фредериксен ранее заявила, что Дания была готова передать Украине истребители F-16 еще в начале российского вторжения и никоим образом не ограничивает их использование.