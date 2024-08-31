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Немає альтернативи перемозі України у війні, інакше поразки зазнаємо всі ми, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен переконана, що якщо у війні проти України переможе Росії, то поразки зазнає не тільки Україна, а вся Європа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Фредеріксен заявила на конференції GLOBSEC у Празі

"Немає альтернативи тому, щоби Україна перемогла у війні. Бо якщо перемагає Росія – поразки зазнає не тільки Україна, а й усі ми", - зазначила прем’єрка.

Вона наголосила, що в Євросоюзі є практично одностайна згода щодо цього.

"Європа ніколи не була настільки об’єднаною, як зараз…У нас часом бувають внутрішні дискусії. Але йдеться не про те, що 12 за один варіант, 15 – за інший. Ні, йдеться про 26 проти одного. Тобто одна країна проти всієї Європи", – сказала Фредеріксен.

Крім того, вона закликала тих, хто не підтримує належним чином перемогу України, "зрозуміти, наскільки небезпечною є ситуація".

Також читайте: Зеленський і Фредеріксен обговорили участь Данії у відновленні енергетичної системи України

Нагадаємо, прем’єрка Данії Фредеріксен раніше заявила, що Данія була готова передати Україні винищувачі F-16 ще на початку російського вторгнення та жодним чином не обмежує їхнє використання.

Автор: 

Данія (768) Євросоюз (13374) Фредеріксен Метте (88)


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Топ коментарі
+7
Іі слова та Богу в вуха
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31.08.2024 16:52
+7
чудово якщо насправді так, але жоден політик не говорить, що для нього значить "перемога України"
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31.08.2024 16:58
+6
дякуємо, данці !!!
з вами можна йти в розвідку !
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31.08.2024 17:07
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Іі слова та Богу в вуха
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31.08.2024 16:52 Відповісти
Не повіреш, є альтернатива, військо Даніїї в окопи і все............... затулиш свою пельку назавди
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31.08.2024 16:58 Відповісти
вистачить ********* озброення та реальних санкцій відносно кацапії...
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31.08.2024 17:17 Відповісти
чудово якщо насправді так, але жоден політик не говорить, що для нього значить "перемога України"
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31.08.2024 16:58 Відповісти
Європа просипається ? А коли вже проснеться - після виборів у США буде запізно !Може будіть таки Байдена до 5 листопада?
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31.08.2024 16:59 Відповісти
дякуємо, данці !!!
з вами можна йти в розвідку !
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31.08.2024 17:07 Відповісти
Але лупити по кацапії не дозволимо.
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31.08.2024 17:17 Відповісти
Якраз вони дозволили використовувати надану ними зброю будь де.
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31.08.2024 17:19 Відповісти
Данія навпаки не проти.
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31.08.2024 17:19 Відповісти
"...Тобто одна країна проти всієї Європи", - сказала Фредеріксен. Джерело: https://censor.net/ua/n3507666

Країна на букву "У"?
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31.08.2024 17:24 Відповісти
Північ Європи - наші природні союзники, тільки перемога України. Все інше це фієста та іудаїзм, а не демократія.
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31.08.2024 17:29 Відповісти
Так, ще 10 років повоюємо - обо'язково "переможемо".
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31.08.2024 17:34 Відповісти
як же всі партнери гарно говорять. аж на сльозу пробиває. от тільки роблять не завжди те, що обіцяють
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31.08.2024 17:35 Відповісти
Країни НАТО та ЄС у цій війні не беруть участі. Хто думав навпаки, думати треба було раніше.
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31.08.2024 17:40 Відповісти
Раніше требу було чухатися, поки у України резерви були. Але ж ви, сцикуни західні, так хотіли зберегти ***** літсо, так сцялися ескалації, що дочекалися, поки Україна виснажиться повністю і стане на край прірви. Офігєнний план перемоги, надійний, як швейцарський годинник. Ідіоти.
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31.08.2024 18:10 Відповісти
Як ви вже затрахали цими пафосними спітчами... Ну реально ж, слухати одну і ту саму пісню три роки, коли реальність діаметрально протилежна гучним заявам - це вже не надихає, а більше зайобує
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31.08.2024 18:42 Відповісти
Ви дуже толерантно висловились
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31.08.2024 20:38 Відповісти
Тобто через одну країну стільки тягомотини і зволікань? А може то всього лише відмазка - от бачите, ми дуже хочемо, але не можемо через одну угойщину?
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31.08.2024 19:02 Відповісти
Конечно спасибо, всё так. Кстати дважды два---четыре! И тоже давно и правильно.
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31.08.2024 20:54 Відповісти
Допомога НАТО надто мала, а його озброєння все ще значно поступається зброї російської армії. НАТО має надавати зброю на систематичній основі.
https://us.yahoo.com/news/ukraine-may-trying-attack-area-145640125.html
https://www.yahoo.com/news/kyiv-struggles-defend-parts-eastern-140837534.html
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31.08.2024 22:16 Відповісти
 
 