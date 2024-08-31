Немає альтернативи перемозі України у війні, інакше поразки зазнаємо всі ми, - прем’єрка Данії Фредеріксен
Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен переконана, що якщо у війні проти України переможе Росії, то поразки зазнає не тільки Україна, а вся Європа.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Фредеріксен заявила на конференції GLOBSEC у Празі
"Немає альтернативи тому, щоби Україна перемогла у війні. Бо якщо перемагає Росія – поразки зазнає не тільки Україна, а й усі ми", - зазначила прем’єрка.
Вона наголосила, що в Євросоюзі є практично одностайна згода щодо цього.
"Європа ніколи не була настільки об’єднаною, як зараз…У нас часом бувають внутрішні дискусії. Але йдеться не про те, що 12 за один варіант, 15 – за інший. Ні, йдеться про 26 проти одного. Тобто одна країна проти всієї Європи", – сказала Фредеріксен.
Крім того, вона закликала тих, хто не підтримує належним чином перемогу України, "зрозуміти, наскільки небезпечною є ситуація".
Нагадаємо, прем’єрка Данії Фредеріксен раніше заявила, що Данія була готова передати Україні винищувачі F-16 ще на початку російського вторгнення та жодним чином не обмежує їхнє використання.
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