Путін перетнув "червону лінію", вторгнувшись в Україну. Слід зняти обмеження на удари ЗСУ по РФ, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що союзники України повинні припинити вагатися щодо допомоги Києву у боротьбі з ворогом і дозволити використання наданої зброї для ударів по території Росії.

Про це вона заявила в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я пропоную припинити обговорення про "червоні лінії". Під час цієї війни було б помилкою вести публічну дискусію про "червоні лінії", оскільки це просто дасть росіянам занадто хороші козирі в руки", - зазначила вона.

Фредеріксен відкинула будь-які припущення про те, що дозвіл Україні використовувати зброю, надану західними країнами для далекобійних ударів по Росії, означатиме ескалацію, яка втягне в конфлікт союзників Києва.

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"Постійно точаться дискусії про те, "чи можна нам це зробити?" Було б дуже добре припинити затримки, які були. І я думаю, що обмеження на застосування зброї слід зняти", - наголосила прем'єрка Данії.

"Найважливішу червону лінію вже перейдено. І це сталося, коли росіяни вторглися в Україну", - сказала вона. - "Тому я не прийму цю передумову і ніколи не дозволю нікому з Росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, Європі чи Україні".

Фредеріксен заявила, що на майбутніх засіданнях ООН її пріоритетом буде Україна, і, зокрема, повідомила іншим лідерам, що вони не можуть ігнорувати ширші наміри Володимира Путіна.

"Те, що ми зараз бачимо, це те, що Росія зближується з Північною Кореєю та Іраном. І я не думаю, що Росія змогла б вести повномасштабну війну всередині Європи без допомоги Китаю, на жаль. Це не європейський конфлікт, це глобальний конфлікт і наслідки були надзвичайно серйозними", - додала глава уряду Данії.

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