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Путін перетнув "червону лінію", вторгнувшись в Україну. Слід зняти обмеження на удари ЗСУ по РФ, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що союзники України повинні припинити вагатися щодо допомоги Києву у боротьбі з ворогом і дозволити використання наданої зброї для ударів по території Росії.

Про це вона заявила в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Я пропоную припинити обговорення про "червоні лінії". Під час цієї війни було б помилкою вести публічну дискусію про "червоні лінії", оскільки це просто дасть росіянам занадто хороші козирі в руки", - зазначила вона. 

Фредеріксен відкинула будь-які припущення про те, що дозвіл Україні використовувати зброю, надану західними країнами для далекобійних ударів по Росії, означатиме ескалацію, яка втягне в конфлікт союзників Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія навряд могла б продовжувати війну проти України без допомоги Китаю, - прем’єрка Данії Фредеріксен

"Постійно точаться дискусії про те, "чи можна нам це зробити?" Було б дуже добре припинити затримки, які були. І я думаю, що обмеження на застосування зброї слід зняти", - наголосила прем'єрка Данії.

"Найважливішу червону лінію вже перейдено. І це сталося, коли росіяни вторглися в Україну", - сказала вона. - "Тому я не прийму цю передумову і ніколи не дозволю нікому з Росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, Європі чи Україні".

Фредеріксен заявила, що на майбутніх засіданнях ООН її пріоритетом буде Україна, і, зокрема, повідомила іншим лідерам, що вони не можуть ігнорувати ширші наміри Володимира Путіна.

"Те, що ми зараз бачимо, це те, що Росія зближується з Північною Кореєю та Іраном. І я не думаю, що Росія змогла б вести повномасштабну війну всередині Європи без допомоги Китаю, на жаль. Це не європейський конфлікт, це глобальний конфлікт і наслідки були надзвичайно серйозними", - додала глава уряду Данії.

Читайте також: Немає альтернативи перемозі України у війні, інакше поразки зазнаємо всі ми, - прем’єрка Данії Фредеріксен

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Всі дивляться на США - може Баиден дасть відмашку
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23.09.2024 08:51 Відповісти
Може харе тріпати язиком про лінії , трикутники не лінійність ..., а потрібно не заперечувати проти дальнобійних ударів по болотах .
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23.09.2024 09:13 Відповісти
база
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23.09.2024 08:52 Відповісти
Це трапилось у лютому 2014..а Ви тільки помітили?
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23.09.2024 08:56 Відповісти
Спочатку не давали ні ракети ні дозвіл,бо не були готові до потенційної атаки.Але за два з половиною роки можна було вже підготуватись?
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23.09.2024 09:04 Відповісти
А є й таке:
Зелена лінія - у побуті чи політиці - назва межі, що зазвичай позначає мінімальний або взагалі відсутній вплив діяльності людини.
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23.09.2024 09:06 Відповісти
Може Макрон, Шольц, Туск таки згадають, що вони мужчини?, щоб не соромитись перед прем'єркою Данії!
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23.09.2024 09:25 Відповісти
 
 