Росія навряд могла б продовжувати війну проти України без допомоги Китаю, - прем’єрка Данії Фредеріксен
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен вважає, що РФ не змогла б продовжувати війну проти України, якби їй не допомагав Китай.
Про це вона заявила в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
Глава уряду Данії наполягає на більшому усвідомленні ролі Китаю в тому, що він дозволив Росії продовжити війну в Україні.
"Я не думаю, що Росія могла б продовжувати цю повномасштабну війну і водночас діяти так, як вона це робить в інших регіонах світу, без допомоги Китаю", - зазначила Фредеріксен.
На думку прем'єрки Данії, Європа повинна більше інвестувати у власні технології. Вона не уточнила, чи потрібні торгові обмеження, щоб відучити європейську економіку від китайських товарів.
Топ коментарі
+9 Tutu Tutukin
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+8 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+3 Вальд Ще
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Що ж так і запишуть в історії - 2024 рік - Китай почав "м'яку" анексію росії.
тобі в голову з дитинства вбивали антисемітизм? буває
ну і риторичне питання - ОСОБИСТО ТОБІ коли небудь щось євреї поганого зробили?
Чи ти біжиш туди куди біжить стадо яке гонить чабан?
Розвідка боєм чужими руками - перевірка "на сцикливість" союзників Тайваню.
І "союзники", і Тайвань перевірку майже пройшли - з позитивним для Кєтаю результатом.
Залишився останній "іспит" - реакція т.зв. "цивілізованого світу" на застосування ЯЗ.
Якби Європа не купувала ресурси...
Якби Європа та США не продавали компоненти до ракет...
Якби у Європи та США не тремтіли колінки перед ЯЗ немитої...