Россия вряд ли могла бы продолжать войну против Украины без помощи Китая, - премьер Дании Фредериксен
Премьер Дании Метте Фредериксен считает, что РФ не смогла бы продолжать войну против Украины, если бы ей не помогал Китай.
Об этом она заявила в интервью Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
Глава правительства Дании настаивает на большем осознании роли Китая в том, что он позволил России продолжить войну в Украине.
"Я не думаю, что Россия могла бы продолжать эту полномасштабную войну и одновременно действовать так, как она это делает в других регионах мира, без помощи Китая", - отметила Фредериксен.
По мнению премьера Дании, Европа должна больше инвестировать в собственные технологии. Она не уточнила, нужны ли торговые ограничения, чтобы отучить европейскую экономику от китайских товаров.
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Що ж так і запишуть в історії - 2024 рік - Китай почав "м'яку" анексію росії.
тобі в голову з дитинства вбивали антисемітизм? буває
ну і риторичне питання - ОСОБИСТО ТОБІ коли небудь щось євреї поганого зробили?
Чи ти біжиш туди куди біжить стадо яке гонить чабан?
Розвідка боєм чужими руками - перевірка "на сцикливість" союзників Тайваню.
І "союзники", і Тайвань перевірку майже пройшли - з позитивним для Кєтаю результатом.
Залишився останній "іспит" - реакція т.зв. "цивілізованого світу" на застосування ЯЗ.
Якби Європа не купувала ресурси...
Якби Європа та США не продавали компоненти до ракет...
Якби у Європи та США не тремтіли колінки перед ЯЗ немитої...