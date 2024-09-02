Россия вряд ли могла бы продолжать войну против Украины без помощи Китая, - премьер Дании Фредериксен

Премьер Дании Метте Фредериксен считает, что РФ не смогла бы продолжать войну против Украины, если бы ей не помогал Китай.

Об этом она заявила в интервью Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Глава правительства Дании настаивает на большем осознании роли Китая в том, что он позволил России продолжить войну в Украине.

"Я не думаю, что Россия могла бы продолжать эту полномасштабную войну и одновременно действовать так, как она это делает в других регионах мира, без помощи Китая", - отметила Фредериксен.

По мнению премьера Дании, Европа должна больше инвестировать в собственные технологии. Она не уточнила, нужны ли торговые ограничения, чтобы отучить европейскую экономику от китайских товаров.

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