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Новости Война
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Россия вряд ли могла бы продолжать войну против Украины без помощи Китая, - премьер Дании Фредериксен

путін,сі,цзіньпін

Премьер Дании Метте Фредериксен считает, что РФ не смогла бы продолжать войну против Украины, если бы ей не помогал Китай.

Об этом она заявила в интервью Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Глава правительства Дании настаивает на большем осознании роли Китая в том, что он позволил России продолжить войну в Украине.

"Я не думаю, что Россия могла бы продолжать эту полномасштабную войну и одновременно действовать так, как она это делает в других регионах мира, без помощи Китая", - отметила Фредериксен.

По мнению премьера Дании, Европа должна больше инвестировать в собственные технологии. Она не уточнила, нужны ли торговые ограничения, чтобы отучить европейскую экономику от китайских товаров.

Также читайте: Нет альтернативы победе Украины в войне, иначе поражение потерпим все мы, - премьер Дании Фредериксен

Автор: 

Китай (2954) россия (95454) Фредериксен Метте (78)


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Топ комментарии
+9
***** перед початком війни іздив до Китаю! Там Китай дав добро!
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02.09.2024 15:22
+8
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен вважає, що РФ не змогла б продовжувати війну проти України, якби їй не допомагав Китай. НЕ ПРАВИЛЬНО.3,14ДЕРАЦІЯ Б НІКОЛИ НЕ РОЗПОЧАЛА ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ БЕЗ "БЛАГОСЛОВЕННЯ" КИТАЙСЬКОГО ПСА.Перед олімпіадою в Пекіні, китайський пес,дав добро рашистському куйлу ,на війну проти України.
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02.09.2024 15:27
+3
Пане, ви переплутали, клоуни з іншого боку.🥳
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02.09.2024 15:27
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Це зрозуміли, основні беніфіцарії казапської військової активності маоїсти.
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02.09.2024 15:14 Ответить
савсем здох ліліпутін - без Китая вимираюча расеюшка нежілец
Що ж так і запишуть в історії - 2024 рік - Китай почав "м'яку" анексію росії.
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02.09.2024 15:45 Ответить
"ви всьо лжьоте, кітай і лічна таварісч сі -за мір!!", - відповіли би абхазька мавпа та її начальник дєрьмачіла...
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02.09.2024 15:19 Ответить
Говорящей мавпі "*****", хто більше бабосов кине, тому і буде крутити шарманку, а вот д'Ермак - ворог ідейний , з євреєв, які багато сил поклали на ссср1.0,2.0 ...
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02.09.2024 15:25 Ответить
Апять методичку перевернули на еврейскую страничку
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02.09.2024 15:41 Ответить
Якщо людину народила єврейка, то що я можу зробити?
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02.09.2024 16:07 Ответить
питання одне - а чому ти щось маєш робити з людиною яку народила єврейка?
тобі в голову з дитинства вбивали антисемітизм? буває
ну і риторичне питання - ОСОБИСТО ТОБІ коли небудь щось євреї поганого зробили?
Чи ти біжиш туди куди біжить стадо яке гонить чабан?
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02.09.2024 16:58 Ответить
Пане, ви переплутали, клоуни з іншого боку.🥳
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02.09.2024 15:27 Ответить
***** перед початком війни іздив до Китаю! Там Китай дав добро!
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02.09.2024 15:22 Ответить
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен вважає, що РФ не змогла б продовжувати війну проти України, якби їй не допомагав Китай. НЕ ПРАВИЛЬНО.3,14ДЕРАЦІЯ Б НІКОЛИ НЕ РОЗПОЧАЛА ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ БЕЗ "БЛАГОСЛОВЕННЯ" КИТАЙСЬКОГО ПСА.Перед олімпіадою в Пекіні, китайський пес,дав добро рашистському куйлу ,на війну проти України.
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02.09.2024 15:27 Ответить
пані помиляється, китай намагається послабити США і ЕС через війну
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02.09.2024 15:32 Ответить
Через війну з Україною? Ага. Дохера вони послабились. Там переозброєння повним ходом йде.
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02.09.2024 15:39 Ответить
політичний економічний вплив, брікс-х..ікс, глобальний південь, озброєння це мала частка
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02.09.2024 16:55 Ответить
Політично хрен з ним. А от хто на кого економічно впливає? США на Китай,чи навпаки? Не смішіть. Таке відчуття що США -мазохісти.
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02.09.2024 18:46 Ответить
а мені не до сміху, приклад турків не турбує?, і ф-16 з НАТО нічого не допомогли
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02.09.2024 18:56 Ответить
Та ви шо? Жовтопикі ж "за мір". Вони теревенять про це з кожного утюга. Лицемірні покидьки.
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02.09.2024 15:37 Ответить
Московське СВО - це "пробна куля" Кєтаю перед "мірним прісаєдінєнієм" Тайваню ("далєє вєздє").
Розвідка боєм чужими руками - перевірка "на сцикливість" союзників Тайваню.
І "союзники", і Тайвань перевірку майже пройшли - з позитивним для Кєтаю результатом.
Залишився останній "іспит" - реакція т.зв. "цивілізованого світу" на застосування ЯЗ.
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02.09.2024 15:41 Ответить
...і Европи, яка закупила на росії газу, більше ніж у Америки
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02.09.2024 15:45 Ответить
Якщо ви купляєте у лісоруба дрова, ви , що саджаєте його в за родинний стіл, допускаєте його до свого ложа, пускаєте його в родинну каплицю, даєте йому допуск до своєї скарбниці?
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02.09.2024 16:12 Ответить
"...якби їй не допомагав Китай"
Якби Європа не купувала ресурси...
Якби Європа та США не продавали компоненти до ракет...
Якби у Європи та США не тремтіли колінки перед ЯЗ немитої...
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02.09.2024 15:56 Ответить
100 % вісь зла очолює Китай ,а всякі маргіональні режими: росії ,кндр,іран мають підтримку від піднебесної.
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02.09.2024 16:27 Ответить
А Китай не зміг б допомагати раші якби не економічна підтримка штатів які з приходом Байдена відкрили повністю свій ринок відмінивши додаткові мита
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02.09.2024 16:41 Ответить
Формулювання "навряд чи" тут зайве. Але дипломатія вона така
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02.09.2024 16:47 Ответить
 
 