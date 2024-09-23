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Байден не скасовував обмеження для України на удари вглиб території Росії, - ЗМІ

Президент США Джо Байден про дозвіл Україні на удари вглиб РФ

Президент США Джо Байден не знімав обмеження на далекобійні удари для України по території Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Президент Джо Байден у неділю у Вашингтоні, відповідаючи на питання репортера, чи вирішив він дозволити Україні використовувати далекобійну зброю, сказав - ні", - пише видання.

Делікатні переговори Британії з США

Як зазначає "Голос Америки", зараз Велика Британія намагається допомогти Україні у знятті американського вето на застосування західних ракет проти цілей на території Росії.

За словами очільника МЗС Британії Девіда Леммі, переговори з Білим домом щодо дозволу України використовувати ракети Storm Shadow в Росії - тривають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін перетнув "червону лінію", вторгнувшись в Україну. Слід зняти обмеження на удари ЗСУ по РФ, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Виступаючи на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі, Леммі заявив, що труднощі та виклики війни в Україні стануть "глибшими та суворішими", особливо наприкінці 2025 – 2026 років і далі.

"Тож це критичний час для сміливості та мужності, терпіння та сили духу з боку союзників, які підтримують Україну", - сказав він й додав, що союзники Києва обговорюють, що ще може знадобитись нашій країні на полі бою для утримання лінії фронту.

"Як міністр закордонних справ я, звичайно, не збираюся коментувати оперативні деталі, тому що це може лише допомогти Путіну. Але між союзниками в реальному часі ведеться дискусія про те, як ми можемо підтримати Україну з наближенням зими", - резюмував британський міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари далекобійною зброєю завадили б РФ перекидати війська на фронт, - CNN 

Зазначимо, Україна вже має на озброєнні крилаті ракети Storm Shadow/SCALP франко-британського виробництва з радіусом дії приблизно 300 кілометрів.

Однак оскільки застосування цих ракет є можливим завдяки деяким американським технологіям наведення, Києву потрібна згода не лише Лондону і Парижу, але також і Вашингтону.

Раніше повідомлялося, що США продовжують обговорювати із партнерами можливості дозволити Україні застосовування західної зброї по території РФ, втім кожна країна має право сама вирішувати це питання.

Також читайте: Байден може ухвалити важливі рішення для України, поки він президент США, - Зеленський

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Топ коментарі
+10
"час для сміливості та мужності, терпіння та сили духу з боку союзників". звучить неначе наші окопи забиті союзниками.
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23.09.2024 13:18
+7
Хто б сумнівався.
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23.09.2024 13:17
+5
байден та демократи не наші союзники, якщо хтось ще цього не зрозумів
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23.09.2024 13:22
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Байдену вже 82 роки, через 4 місяці інавгурація нового президента.

Ну не буде він приймати жодних важливих рішень, тим більше сміливих рішень, ніж були за останні 3 роки.
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23.09.2024 13:16 Відповісти
Хто б сумнівався.
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23.09.2024 13:17 Відповісти
Але Байден і не забороняв хєрачити по москалям. Там щось обіцяв селіван, але конкретно не ракети. Тим більше, що ними вже мочили москалів, як мінімум у Криму. Заборони, то в голові зелі і єрмака.
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23.09.2024 14:42 Відповісти
"час для сміливості та мужності, терпіння та сили духу з боку союзників". звучить неначе наші окопи забиті союзниками.
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23.09.2024 13:18 Відповісти
звучить як знущання.
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24.09.2024 01:17 Відповісти
І не скасує.
І що нам терпіти постійні масові безкарні бомбардування москалями наших міст?
Може вже пора без всякого дозволу шарахнути дальнобійною американською зброєю по військових аеродромах рашки?
На заході з цим змиряться, як і змирилися з атакою ЗСУ в Курську область.
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23.09.2024 13:21 Відповісти
1. можна було готуватись завчасно, чого не хотіло 73% населення.
2. можна було будувати своє з початком війни, а не через 2 роки.
3. можна купити ракети в Ірана, ніхто не забороняє, вони всім продають.
Просто так хочеться на халявку і нічого не робити а тільки клянчити - Це наша візитівка
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23.09.2024 13:30 Відповісти
Не наша,а зє!
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23.09.2024 14:26 Відповісти
Може й змиряться, але більше не дадуть...
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23.09.2024 13:41 Відповісти
Перетинати кордон агресора нам не забороняли, а от бити по території агресора певною зброєю американці, на жаль, таки заборонили. Якщо порушити заборону, нам взагалі перестануть давати таке озброєння.
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23.09.2024 13:46 Відповісти
А тим часом в кацапів ніяких обмежень
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23.09.2024 13:21 Відповісти
байден та демократи не наші союзники, якщо хтось ще цього не зрозумів
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23.09.2024 13:22 Відповісти
Але Трамп і магашисти - наші вороги, бо вони союзники ***** і вимагають припинення допомоги нам зброєю Пентагону та баблом з держбюджету США.
Тому потрібно обирати менше зло.
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23.09.2024 15:27 Відповісти
Факти прошу про "ворогів". Якщо своїх не маєте, то певно від Пономаря нашкребете
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23.09.2024 15:55 Відповісти
достатньо фактів і на цензорі, в інфах, де він поважає ***** і погрожує припинити допомогу Україні. Потрібно лише мати очі та ІQ їх зрозуміти.
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23.09.2024 16:05 Відповісти
На цензорі?! Ну тоді питань щодо вашого ІQ не маю
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23.09.2024 16:26 Відповісти
твоє ІQ не дозволяє тобі зрозуміти, що Цензор передруковує інфи навіть з Fox News. Але шкодувати за це маєш ти, якщо ІQ дозволяє.
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23.09.2024 17:16 Відповісти
Ваше надвисоке ІQ не підняло рівень вашого виховання
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23.09.2024 18:01 Відповісти
Сцикливий лицемір
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23.09.2024 13:22 Відповісти
старий Бідон уже- старий .....
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23.09.2024 13:35 Відповісти
..під час війни не завжди треба казати правду, особливо на увесь Світ, особливо, коли ворог бреше у режимі "НОНСТОП"..
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23.09.2024 13:46 Відповісти
розбудіть діда, скажіть що знімав і томагавки відправить
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23.09.2024 13:51 Відповісти
Своє треба було будувати , а не займатися великим крадівництвом.
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23.09.2024 14:06 Відповісти
Тодіб і дали,і обмежень не було!
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23.09.2024 14:27 Відповісти
Через пару місяців діда вручать доглядальницям з уколами. Нафіга йому ці проблеми.
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23.09.2024 14:07 Відповісти
А хто заважав зє,окрім партнерів з раши, виробити за 3 роки "Грім"? Вже розроблений і перші тестові пуски пройшли!
Не забороняють бити з джави! Чому? Є стугна!
Ен забороняють хаймарси на 80 км. Чму? Є вільха!
Коли нептун переробили з морського на поверхню дозволили ракети на 160-300.
Дозволяють якщо є украналог!
Винен що не надають в першу чергу особисто зє,якому кремль наказав згорнути_/знищити ракетну програму!
Укр. " Сатана" у шахтах не вибухала ,на відміну від рашистських.
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23.09.2024 14:42 Відповісти
Байден не скасовував обмеження на перемогу України
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23.09.2024 14:46 Відповісти
Увесь план коту під хвіст. Ай-йяй-йяй.....Ні у що після контрнаступу українскій народ не вірил так свято, як в план перемоги.
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23.09.2024 15:29 Відповісти
Та пропав би пропадом цей старий ідіот.
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23.09.2024 16:14 Відповісти
В США вибори .... їм зараз ескалація не потрібна, вони розповідайють що Україна уже встояла з їх до помогою і навіть наступає на рашу, для чого тоді ракети передавати, які можуть спровокувати загострення і ріст цін на сировину з раші та в результаті інфляцію і падіння ринків.
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23.09.2024 17:05 Відповісти
 
 