США обсуждают с партнерами возможность применения западного оружия по РФ, - Госдепартамент США
США продолжают обсуждать с партнерами возможности разрешить Украине применение западного оружия по территории РФ, впрочем каждая страна имеет право сама решать этот вопрос.
Такую позицию обнародовал в четверг в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в контексте принятия Европарламентом резолюции с призывом снять ограничения с Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это то, о чем мы говорим с нашими союзниками и партнерами в течение определенного времени", - отметил Миллер.
Он напомнил, что некоторые европейские страны, равно как и США, разрешили Украине использовать определенные виды вооружений по целям у России в районе границы.
"Что касается других стран, они, конечно, должны принимать собственные решения о том, какое разрешение они предоставляют на использование любого оружия, которое передают Украине. И об этом мы продолжим говорить с нашими союзниками и партнерами", - отметил представитель Госдепа.
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Пояснюю: дві речі - "обговорення" та "мінет" вимагають майстерного володіння язиком.
Історію хоча б почитай ...
2 - Євреї стародавній народ і в них є що пригадати ще з античних часів
Судити про успіхи треба не по власним втратам , а по тому - скільки втрат ти завдав противнику !
Здіти не треба, якшо гадки не маєш, телепню малолітній.
Фольклор спроствує.
"В мире нет бойца храбрей,
Чем испуганный еврей"
А зараз єврейці дають муслимам труси навиворіт понюхать.
Там досі іще яйця на люстрах та гілках не перещитали після пейджерів, а вже голови з руками
щитать почали, коли вокі-токі спрацювали
ПЕТРИОТА джобама дав аж ОДНОГО.
А найобіцяв скілько???
А вам усе мало, ненажери!
Ось камадла ще найобіцяє, кишені відтопирте і губи розкатайте!
На Дрезден сколько скинули ?
Пять "хиросим" или восемь?
По тротиловому эквиваленту
Без коментарів ...
Україна отримає дозвіл на удари вглиб території РФ з використанням французьких та англійських ракет, але Росія до реального бойового застосування ракет про цей дозвіл не дізнається.
Дипломатичні джерела повідомили, що може бути досягнуто конфіденційної угоди, яка дозволяє Україні запускати крилаті ракети британського і французького виробництва по Росії з використанням елемента несподіванки, не розголошуючи це рішення доти, доки не буде запущено першу ракету.