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Госдепартамент США (1790) оружие (10028) разрешение (145)

США обсуждают с партнерами возможность применения западного оружия по РФ, - Госдепартамент США

Держдепартамент США

США продолжают обсуждать с партнерами возможности разрешить Украине применение западного оружия по территории РФ, впрочем каждая страна имеет право сама решать этот вопрос.

Такую позицию обнародовал в четверг в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в контексте принятия Европарламентом резолюции с призывом снять ограничения с Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это то, о чем мы говорим с нашими союзниками и партнерами в течение определенного времени", - отметил Миллер.

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Он напомнил, что некоторые европейские страны, равно как и США, разрешили Украине использовать определенные виды вооружений по целям у России в районе границы.

"Что касается других стран, они, конечно, должны принимать собственные решения о том, какое разрешение они предоставляют на использование любого оружия, которое передают Украине. И об этом мы продолжим говорить с нашими союзниками и партнерами", - отметил представитель Госдепа.
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Топ комментарии
+4
Сами во время войны не парились. Утюжили бомбами немецие и японские города на кизяк. В одном Токио за одну бомбардироку 100 000 тысяч человек убили. Больше, чем атомной бомбой. Ни про гуманизм не вспоминали, ни про эскалацию. А тут мнутся уже два года.
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19.09.2024 22:45
+3
Сенсу не більше ніж у підготовці імпотента до статевого акту.
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19.09.2024 22:33
+3
Ахаха, чоловіче, ти що з дуба впав, та держдеп забравши в нас ядерну зброю ..уй ложив на майбутнє держави Україна. Головне що вся ядерна зброя в руках їхнього колеґи з Москви опинилася, а на нас і наше майбутнє вони ходили товстенького
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19.09.2024 23:40
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"Це те, про що ми говоримо із нашими союзниками й партнерами впродовж певного часу", - зазначив Міллер. - про заборону для нанесення ударів Україною по території рашистської 3,14дерації(війскові цілі.склади ,аеродроми і т.д)
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19.09.2024 22:26 Ответить
"США обговорюють із партнерами" - спеціалісти по мінету зайняті улюбленої справою?
Пояснюю: дві речі - "обговорення" та "мінет" вимагають майстерного володіння язиком.
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19.09.2024 22:30 Ответить
Так брити були не проти бити Шторм Шедл по рашці - але США проти
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19.09.2024 22:31 Ответить
Як пафосно звучить - брити не були проти бити по рашці Штормами, та що ці брити мають окрім кілька сотень цих нещасних Штормів щоб бити? Всі ці європейські нездари виглядають так нікчемно, що аж встидно
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19.09.2024 22:36 Ответить
Головне почати а там і США підтягнуться
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19.09.2024 22:42 Ответить
Ніхто нікуди підтягуватись не буде - все, закінчилась епоха відважних, жителі західних країн ніколи більше масово не візьмуть зброї до рук
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19.09.2024 22:48 Ответить
Шоб вижити будуть змушені - Ізраіль теж не сама боиова нація в світі - але змушені вювати
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19.09.2024 22:52 Ответить
Хто тобі сказав про "не саму бойову націю" ..?
Історію хоча б почитай ...
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19.09.2024 22:55 Ответить
Друга світова
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19.09.2024 22:57 Ответить
1- Величезна кількість євреїв хоробро воювало в багатьох арміях того часу ...
2 - Євреї стародавній народ і в них є що пригадати ще з античних часів
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19.09.2024 23:02 Ответить
Проти кого твій Ізраїль воює? Назви мені скільки часу тривали ці "важкі" війни Ізраїлю і скільки там загинуло самих ізраїльтян? Та там від 1948 року дотепер загинуло стільки, скільки в нас за 2 місяці повномасштабки
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19.09.2024 23:00 Ответить
Власними втратами вихваляються лише ідіоти і кацапи .
Судити про успіхи треба не по власним втратам , а по тому - скільки втрат ти завдав противнику !
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19.09.2024 23:04 Ответить
Ізраїль воює тільки протів дурних арабів, перед рашею він розвів би ноги і все, та там і так половину євреїв розмовляє російською
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19.09.2024 23:09 Ответить
То є так, але перспективи в євреїв теж не дуже оптимістичні. Араби хоч і дурні, але плодючі і багаточисельні, а якщо їм ще почне допомагати Кацапстан з Китаєм своїми технологіями, то вони цілком спроможні згодом відігратися.
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20.09.2024 01:07 Ответить
Шось він не дуже розвів ноги, коли совок у ******* з ним воював , прикриваючись арапами, а вломив попіZдям так, шо "ніпабідімая і лігіндарная" драпала , покинувши танки, автомашини, БТРи, ЗРК 0 ракетами і літаки, забувши їх навіть вивести з ладу.
Здіти не треба, якшо гадки не маєш, телепню малолітній.
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20.09.2024 07:30 Ответить
Для них хватить - там постіино кожен день запах крові віини - рашка так ні в яке порівняння з арабами - але ми теж не пальцем роблені - зброі в нас в рази менше а рашка 50 років стягувала
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19.09.2024 23:08 Ответить
Брехня.
Фольклор спроствує.
"В мире нет бойца храбрей,
Чем испуганный еврей"
А зараз єврейці дають муслимам труси навиворіт понюхать.
Там досі іще яйця на люстрах та гілках не перещитали після пейджерів, а вже голови з руками
щитать почали, коли вокі-токі спрацювали
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20.09.2024 06:14 Ответить
З танками штати дуже потужно підтягнулись. Десь рік нещасні 32 абрамси відправляли.
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19.09.2024 23:12 Ответить
Та то ще шо!
ПЕТРИОТА джобама дав аж ОДНОГО.
А найобіцяв скілько???
А вам усе мало, ненажери!
Ось камадла ще найобіцяє, кишені відтопирте і губи розкатайте!
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20.09.2024 07:34 Ответить
Сенсу не більше ніж у підготовці імпотента до статевого акту.
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19.09.2024 22:33 Ответить
Сами во время войны не парились. Утюжили бомбами немецие и японские города на кизяк. В одном Токио за одну бомбардироку 100 000 тысяч человек убили. Больше, чем атомной бомбой. Ни про гуманизм не вспоминали, ни про эскалацию. А тут мнутся уже два года.
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19.09.2024 22:45 Ответить
Бо США не хочуть остаточної конфронтації з росією, бо у гіпотетичній війні з китаєм штати чомусь сподіваються на нейтралітет росії.
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19.09.2024 23:15 Ответить
В сша і росії , навіть зараз , чудова співпраця в енергетичній сфері , зокрема - в атомній ...
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19.09.2024 23:25 Ответить
Ха !
На Дрезден сколько скинули ?
Пять "хиросим" или восемь?
По тротиловому эквиваленту
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20.09.2024 07:37 Ответить
Не погано обговорюють. Жителі Торопця підтвердять
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19.09.2024 22:48 Ответить
Через 10 років війни !
Без коментарів ...
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19.09.2024 22:53 Ответить
Тверь должна была открыть к разуму дверь, но не хрена у расеи таких складов дохрена… потому как пить нужно бомбить!…
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19.09.2024 23:00 Ответить
Знову вас казками годують. Жодні ракети не зупинять війну.
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19.09.2024 23:04 Ответить
Так зупиняти війну ніхто не хоче, нікому не вигідно.
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19.09.2024 23:29 Ответить
А повернення в Україну ядерної зброї держдеп не хоче з нами обговорити? Паскуди.
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19.09.2024 23:31 Ответить
Ахаха, чоловіче, ти що з дуба впав, та держдеп забравши в нас ядерну зброю ..уй ложив на майбутнє держави Україна. Головне що вся ядерна зброя в руках їхнього колеґи з Москви опинилася, а на нас і наше майбутнє вони ходили товстенького
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19.09.2024 23:40 Ответить
Отож бо. Ще в 14-му потрібно було подати позов в Міжнародний суд до гарантів на вішкодування збитків через недотримання ними своїх зобов'язань по Будапештському меморандуму. США з рашкою брали спільні зобов'язання, отже несуть спільну відповідальність, навіть якщо зобов'язання порушила одна з країн. Думаю рано чи пізно, але такий позов буде, якщо якась продажна паскуда з нашої влади не денонсує угоду, хоча навряд це неможливо провернути по тихому, бо без ВР не обійтись.
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19.09.2024 23:58 Ответить
Он міжнародний суд визнав Путлера злочинцем і навіть видав ордер на арешт. І що? Також міжнародний суд засудив натаньяхо, так в США почалися зойки, що то ганебне рішення. І ніхто тих рішень не виконує. Щодо гарантій Будапештського меморандуму,то там, згідно того меморандуму, мали провести засідання ООН, власне кажучи - ото й усі гарантії. Засідання провели, агресора засудили, висловили занепокоєння. Короче, розвели нас з тим меморандумом, як лохів.одна втіха, що ми не одні такі, є ще Білорусь та Казахстан, в яких теж відібрали ядерну зброю.
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20.09.2024 01:28 Ответить
По перше ви путаєте Міжнародний суд і Міжнародний кримінальний суд. По друге в меморандумі нічого нема про засідання ООН, а є пункт 2, в якому спільні зобов'язання гарантів (зверніть увагу на займенники "їх", "їхня", а не свої, свою) на підставі яких зобов'язання спільні, а не від кожного гаранта окремі. По третє, навіть якщо в суді не вдалося отримати конкретне рішення про компенсацію заподіяної шкоди, то ми отримали б величезний міжнародний резонанс, а держдеп навряд чи захотів би отримати величезний копняк під імідж США. Пепо своїм вояжем в Мінськ прикрив сраку не тільки сраку ***** і рашку від жорстких санкцій в 14-му, а й, як мінімум, сраку політичної еліти США від міжнародного осуду і позбавив Україну поставок американської зброї ще в 14-му, 15-му роках, що з великою вірогідністю зупинилило б *****. До речі єдиний український політик, яка вимагала діяти по меморандуму, була Юлька, але народу навішали лапші, що Порох в Мінську зупинив війну і красавчик. Навіть сьогодні ще є дебіли, які так вважають.
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20.09.2024 09:10 Ответить
Импотенты обсуждают импотенцию с другими импотентами
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20.09.2024 07:27 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/20555 Олег Шарп :
Україна отримає дозвіл на удари вглиб території РФ з використанням французьких та англійських ракет, але Росія до реального бойового застосування ракет про цей дозвіл не дізнається.
Дипломатичні джерела повідомили, що може бути досягнуто конфіденційної угоди, яка дозволяє Україні запускати крилаті ракети британського і французького виробництва по Росії з використанням елемента несподіванки, не розголошуючи це рішення доти, доки не буде запущено першу ракету.
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20.09.2024 23:13 Ответить
 
 