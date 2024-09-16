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Госдепартамент США (1791) разрешение (145) ракеты (3471) США (24862)

Госдеп после недавней встречи Байдена и Стармера: Политика США по ударам вглубь России пока остается без изменений

Політика США щодо ударів углиб Росії поки залишається без змін - Міллер

США пока не изменили своей политики относительно предоставления Украине разрешения бить по целям в глубине России американскими дальнобойными ракетами.

Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Миллер подтвердил, что после недавней встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, во время которой обсуждались вопросы поддержки Украины, политика США относительно ударов вглубь России остается неизменной.

"Сегодня у меня нет объявлений об изменениях в нашей политике. Мы можем продолжать взаимодействие с нашими украинскими партнерами относительно того, как наилучшим образом поддержать их, чтобы быть уверенными, что они выиграют эту войну", - сказал представитель Госдепа.

Американский чиновник подчеркнул, что Штаты готовы и в дальнейшем обеспечивать Украину оружием, разведывательной и другой поддержкой.

"И это в дальнейшем будет оставаться нашим обязательством", - сказал Миллер.

Также читайте: Стармер обсудит с Мелони разрешение ВСУ на дальнобойные удары вглубь России, - Bloomberg

Напомним, что недавно глава МИД Британии Дэвид Лемми заявлял, что решение о разрешении Украине наносить удары вглубь территории России западным оружием еще не принято, а обсуждение продолжится во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в конце сентября.

Также добавим, что 13 сентября состоялись переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Издание Politico писало, что Байден и Стармер во время встречи с глазу на глаз в Белом доме обсудили просьбу Украины о разрешении использовать ракеты большой дальности в войне против РФ. Однако лидеры так и не договорились о предоставлении разрешения Киеву бить ракетами Storm Shadow по военным целям на территории страны-агрессора.

Читайте также: Писториус о разрешении Украине бить западным оружием по целям в РФ: Партнеры, поставляющие оружие, свободны в своих решениях
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Топ комментарии
+7
і хто ви після цього?
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16.09.2024 23:44
+3
Дякуємо.
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16.09.2024 23:41
+3
Покидьки залишаються без змін
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17.09.2024 00:27
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Дякуємо.
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16.09.2024 23:41 Ответить
Геніальна стратегія США, розтягнути війну, щоб не злити росію і втратити контроль над війною.

Розтягнути боротьбу з нелегальною міграцією на 10 років, і програти ультра-правим.

Ці західні ліберали такі додіки, офісні інтелектуали з бета - енергією, ******* ПОТУЖНІ промови про демократію коли приїзджають в Київ...

Воїстину Задорнов був правий, нема в американців смекалки, тормози вони.
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17.09.2024 00:16 Ответить
і хто ви після цього?
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16.09.2024 23:44 Ответить
Треба чекати Трампа.
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16.09.2024 23:44 Ответить
При Трампi Украiнi, взагалi, заборонять стрiлять. Буде демiлiтаризованою зоною, *****!
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16.09.2024 23:58 Ответить
льогкiм двiженiем рукi, зупинить вiйськову допомогу, i всьо, стрiлять буде нiчим.
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17.09.2024 00:10 Ответить
Пішов ти ..., ждун всратий
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17.09.2024 00:11 Ответить
Гірше, ніж за Байдена /Гарріс точно не буде
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17.09.2024 00:29 Ответить
ключове тут "поки". це якщо вірно переклали.
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17.09.2024 00:02 Ответить
Гарріс на другому терміні точно дасть
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17.09.2024 00:28 Ответить
буде видно. проте це значно краще ніж заяви Трампа про те, що він припинить надавати Україні допомогу як тільки повернеться у Білий дім. ти ж саме цього хочеш раз так тут топиш за Рудого.
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17.09.2024 00:36 Ответить
Трамп чітко сказав особисто Зеленському, що допомагатиме і підтримуватиме - а ти й далі слухай його балачки для публіки з червоними шиями перед виборами
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17.09.2024 09:57 Ответить
ти був присутній при цій розмові? раніше Трамп публічно говорив, що Штати вже виділили Україні 200 млрд доларів допомоги і що він це припинить як заїде у Білий дім. тож дрочи і далі на Трампа після його заяв. а коли політик кидається порожніми заявами, то то вже не політик, а піздабол. довіри не заслуговує. тому і ставляться притомні українці насторожено до Трампа і без симпатій через його заяви і дії (блокування і затягування виділення Україні допомоги більше як на півроку).
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17.09.2024 10:08 Ответить
Я присутній при тому, що байден у квітні отримав для України 61 млрд, з яких практично нічого не витратив. У результаті 10 бригад сидять без зброї! Тож саме байден припинив допомогу, а не Трамп. Де факто
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17.09.2024 10:14 Ответить
ага, все вивів собі в офшори. )) ну ти і дебіл... тут топиш за Трампа, який говорить, що адміністрація Байдена виділила Україні за ці 2 роки війни 200 млрд доларів допомоги. а тут сереш на Байдена, який піпеточно виділяє допомогу Україні. 200 млрд - нікуя собі піпеточно. то хто тут бреше? ти? чи Трамп?
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17.09.2024 10:23 Ответить
Ти ж топиш за того, хто де факто зупинив допомогу Україні, кажеш, що це добре = значить ти і є дебіл
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17.09.2024 10:26 Ответить
я топлю за того, хто підтримує Україну і надає їй зброю, хоть і піпєточно, проте надає. і не робить заяв, що припинить надавати допомогу Україні. і не має значення хто до якої партії відноситься. Топив би Трамп за Україну (не блокував би виділення допомоги Україні), а критикував би Байдена, що той допомагає піпеточно і допомогу Україні потрібно підсилити, то я тоді топив би за Трампа. проте коли Трамп на кожному кроці робить заяви, що припинить допомогу Україні як тільки заїде у Білий дім, що з путіним потрібно домовлятися, бо його неможливо перемогти, бо русаки колись навіть Наполеона перемагали, що припинить війну за 24 години - то такі його заяви явно не додають йому симпатій від українського народу. за такого Трампа можуть тільки топити кацапи, які так і чекають заморозки війни і гарантії того, що Україну не приймуть у НАТО. а разом з кацапами і такі мразі як ти і секонд недоносок..
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17.09.2024 10:38 Ответить
Сумарно всі прийняті Bills складаують 175млрд
Всі вони приймались з гаслом давайте допоможемо Україні
Адміністрація не повідомляє, скільки реально йде на Україну, приблизно 101млрд
Також не повідомляє розподіл 101млрд, через скільки років будуть поставки, скільки на економіку та інше.

Тому в більшості таке враження, що виділили 175млрд
а по факту реально поставленної зброї приблизно на 27млрд по всім програмам

Наприклад, якщо 5.8млрд згорить в кінці місяця, як їх рахувати?
Як рахувати згорівші 1.7млрд в 2022?
Чи рахувати залишок 5.8млрд, котрі виявив аудит, та котрі вже майже рік не можуть надати?

всі вони входять в 175млрд котрі виділив Конгрес, на всі країни, програми і т.п.
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17.09.2024 10:53 Ответить
тоді ти маєш молитися на Байдена і дякувати йому за те, що економить гроші і не розбазарює їх. ) а то Трамп репетує, що вже більше 200 млрд виділили Україні.
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17.09.2024 11:05 Ответить
можеш пояснити, хто зараз блокує та затягує поставки?

Сумарно є 11.6млрд, з яких 5.8млрд борг за 2022-2023 роки, та 5.8млрд за 2024 рік котрі згорають в кінці місяця
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17.09.2024 10:22 Ответить
звернись до Джанет Єлен, вона тобі пояснить.
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17.09.2024 10:25 Ответить
Я не знаю хто це

Ти же якойсь дійшов висновку що це зробив Трамп, котрий не в Конгресі
"Трампа і без симпатій через його заяви і дії (блокування і затягування виділення Україні допомоги більше як на півроку)."
чи це не твій висновок, а просто повторюеш?

Чому тоді не вистачає розуму дійти висновку, хто блокує та затягує поточну поставку допомоги?
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17.09.2024 10:33 Ответить
це міністр фінансів США. звернись до неї, вона тобі розпише графік виділення коштів.
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17.09.2024 10:40 Ответить
Так допомога за програмою PDA, залежить виключно від підпису президента.
До чого тут міністр фінансів?

Невже демократи прибравши президента з виборів, заодно відібрали право надання PDA?
Чи може він знову у відпустці, та хтось інший вирішує?

Якось не зрозуміло, дійти висновку " Трампа і без симпатій через його заяви і дії (блокування і затягування виділення Україні допомоги більше як на півроку)." вдалось

а на просте питання, хто зараз блокує висновку немає...

Чи про блокування Трампом, котрий не є конгресменом - хтось підказав?
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17.09.2024 11:01 Ответить
тому що міністерство фінансів слідкує за усіма фінансовими транзакціями. подзвони до Джанет, нехай тобі дасть виписку по казначейських рахунках. і будеш знати. я такою інформацією не володію.
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17.09.2024 11:07 Ответить
Почему такие большие интервалы ? Надо эту " новость " три раза в день публиковать .
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17.09.2024 00:07 Ответить
Де ви такі кловани беретеся?!?!
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17.09.2024 00:13 Ответить
Покидьки залишаються без змін
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17.09.2024 00:27 Ответить
Поки без змін

Деякі "клоуни" видумують, те чого не існує "ключове тут "поки". це якщо вірно переклали."
ніде не сказано, що це переклад, або пряма мова.
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17.09.2024 01:15 Ответить
‎17.‎09.‎2024

Чотирма послідовними ударами високої точності по території одиниць підземного складування в\ч 25624 ЗС РФ в районі н\п Белгород-22 (по темі ГЗМ ‎16.‎09.‎2024) було зруйновано десятиметровий пісочно-гравійний шар захисту і пробито 70-и сантиметрове залізобетонне склепіння одиниць зберігання 2-ї категорії укриття боєзапасу. На місці працюють спеціалісти підсанкційного "Научно-исследовательского института точных приборов" (рос.) JOINT STOCK COMPANY SCIENCE RESEARCH INSTITUTE FOR PRECISE INSTRUMENTS (анг.) (Москва. РФ)
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17.09.2024 05:25 Ответить
Це про що?
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17.09.2024 08:48 Ответить
Откуда дровішки?
Да, пистіти, а ще й якщо за добрі гроші, це вам не зробити яму глибиною 10 метрів у гравійно-пісчаному грунті!
Ви хоч розумієте, якої ваги повинен бути бронебійний фугас і якою зброєю він міг бути доставлений у ту саму Белгородську область?
Щось я пригадую, хтось писав, що якийсь Новіков опублікав цитати (УВАГА!!!) з доповіді ЦРУ Президенту США за перше півріччя 2024 року, що нібито росіяни мають повну інформацію про всі військові і політичні рішення УКраїни.
Це бува не ваше говніцо, бо лінь шукати у форумі?
Шось все схоже на плітки від кремльовского казачка!
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17.09.2024 10:13 Ответить
Говєнцо у твоїй головешці . А ти бачу з еспердів?! Хвахівець?
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17.09.2024 10:33 Ответить
Берегут этот козырь под осенние переговоры... Как и массовое использование ф-16
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17.09.2024 06:47 Ответить
Це все там мутить ,мала kurva Сєліванов...
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17.09.2024 08:11 Ответить
НАТО це перш за все САМИЙ НАДІЙНИЙ СОЮЗНИК РОСІЇ і ТОЙ хто захищає путінський кривавий режим.

В Польщі, Румунії збивати російські ракети і іранські шахеди не можна, не дай Боже, все має повернутись в Україну і там руйнувати і вбивати. Це вимагає НАТО.

Так само НАТО забороняє бити по теріторії росії.

Росія вже в НАТО?

Р.С. я не знаю які там пункти в мирному плані пана президента, але якщо додати ще пункт про те, що в разі подальшої затримки озброєння ЗСУ всіма ********* ВИДАМИ західної ЗБРОЇ і ППО наземної і повітряної, заборона виїзду з України буде знята для всіх без обмежень з метою запобігти геноциду українців в якому поиймають участь не тільки росія іран китай кндр, але і країни НАТО.

Більш за все Європа і США стали перейматися темою емігрантів, більше не має на чому Трампу, Шольцу та іншим заробляти бали в народу їх країнах, що само по собі жахливий популізм.

А ще варто адміністрації Байдена, Шольца і Стольенбергу поставити пряме запитання, і задавати його щодня, публічно : Чи є росія членом НАТО, що так ретельно вони охороняють її теріторію від ударів з боку України, яка зазнає руйнівних ударів з боку росії?!

Нехай су....и відповідають, хоч совісті в них вже не має. Це очевидно.
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17.09.2024 09:01 Ответить
А я їх добре розумію - їх лякає трійця з Буратіни з Булавою, Міністра оборони, який ще рік тому розподіляв державне майно між потрібними людьми і паркетній генерал, який навчився правильно клацати каблуками, щоб сподобатися головному Карабасу Барабасу України Зелених часів який походить з єврейської лінії нащадків покорітеля Сибіру!
І взагалі, союзники ще погано розуміють всі ньанси цього Зеленого театру сміху крізь сльози, де навіть артисти кордебалету вчать НАТІвських генералів які ракети кращі!
І головне, їх лякає суперпопулізм Буратіни і те, що він використає зброю щоб прославити себе як укротітеля Путіна, хоча по-справжньому це може бути як доведення Путіна до стану непередбачуваного аффекту з непрогнозованими наслідками.
Бо правильно сказав Токаєв - РФ неможливо перемогти у війні! Якщо Гітлер у 1945 році у безвиході пустив собі кулю в голову, то Путін у безвиході прости підірве весь ядерний арсенал Росії - просто поставить земну цивілізацію на грань виживання у післяядерній льодниковій ері.
Хтось із нормальних українців вірить в те, що цей хриплий блазень, якого невдалий жарт владних бариг посадив у головне крісло країни може провести світ по тонкому льду військового протистояння ядерних держав. І вже не в Холодній війні, а в гарячій вйіні, яка вже перейшла на територію однієх з ядерних держав. Це вже не Вʼєтнам і Північна Корея, які були далеко від США і СССР.
Як каже народний епос: "Надовго дурню скляний пісюн?"
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17.09.2024 10:01 Ответить
Байден сказав :все для перемоги України. Наша політика незмінна.
А про що питали?
Час приймати таблетки і спати
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17.09.2024 21:04 Ответить
 
 