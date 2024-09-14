Байден и Стармер заявили о поддержке Киева, однако решение о разрешении Украине бить по территории РФ не принято
Переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером завершились. Оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Лидеры, как отметили в администрации Байдена, провели "углубленное обсуждение ряда вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес".
Байден и Стармер "выразили обеспокоенность" поставками Ираном и Северной Кореей оружия России и поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России.
Как пишет издание Politico, Байден и Стармер во время встречи с глазу на глаз в Белом доме обсудили просьбу Украины о разрешении использовать ракеты большой дальности в войне против РФ.
"Однако лидеры так и не договорились о предоставлении разрешения Киеву бить ракетами Storm Shadow по военным целям на территории страны-агрессора", - указывает издание.
В частности, Стармер на пресс-конференции после переговоров отметил, что окончательного решения о ракетах Storm Shadow не принято, и намекнул, что следующие шаги могут состояться на заседании Генеральной Ассамблеи ООН позже в этом месяце.
Байден отвечая на вопрос журналистов, что он думает о словах российского диктатора Путина о том, что разрешение Запада бить вглубь РФ выведет страны НАТО "в состояние войны с Россией", сказал: "Я не очень думаю о Владимире Путине".
Также политики обсудили конфликт Израиля и Палестины, необходимость прекращения огня в секторе Газа и освобождение заложников обеими сторонами. Одной из тем разговора политиков стали атаки хуситов, поддерживаемых Ираном, на торговые суда в Красном море.
Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.
Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".
Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".
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Американська делегація чітко поставила питання перед "жОПУ" - якого типу військові цілі ви збираєтеся вражать в тилових районах Росії? У відповідь отримали "жування соплів" і "необхідність з "боссом" порадиться" Хто у нас зараз "босс" - надіюсь, тобі відомо?
Є тип військові цілі. А є тип цивільні цілі. По військових б'ємо по цивільних ні.
Шо тут незрозуміло?
Літаки, які запускають ракети з порівняно великої (1000+ км) відстані, не збивають в повітрі, тому що не існує ракет для застосування по повітряних цілях на таких відстанях.
Такі літаки намагаються знищити на землі. Якщо літак злетить з Польщі і вдарить ракетою по росії - росія захоче вдарити по польському аеродрому, щоб знищити той літак і всі інші літаки, які звідти можуть злетіти. Тому літаки, що використовуються Україною у війні, злітають і садяться лише в Україні.
росія застосовує ракети по Україні. Щоб це припинити, Україна хоче знищити військові заводи, що виробили ті ракети.
Україна застосовує ракети по росії. Щоб це припинити, росія хоче знищити військові заводи, що виробили ті ракети.
Можна скільки завгодно сперечатись про справедливість і проводити "зручні" аналогії, але коли в росії є ядерна зброя, а Україна не є членом НАТО - НАТО серйозно сприймає ризик втягнутися у війну заради України.
НАТО мусить захищати лише своїх членів і піклуватися про мільярд своїх громадян. Оскільки жодна країна НАТО не втратила жодного клаптика території - НАТО є ефективним альянсом, а от втягуватись у війну заради інших вони не мусять.
Якби росія у 2008 заявила, що за передачу будь-якого озброєння Грузії по Україні буде застосована ядерна зброя - абсолютна більшість українців виступила б проти такої передачі, бо своя срака набагато ближча до тіла, ніж якась там Грузія.
І якби росія у 1995 та 1999 заявила, що будь-які удари по сербським військам зустрінуть військову відповідь від росії - НАТО нібуя би не зробило, але НАТО пощастило, що росією тоді управляв нікчемний Єльцин.
А антигітлерівській коаліції пощастило, що у Гітлера не було ядерної зброї, інакше все закінчилось би зовсім інакше. Так, наявність великого арсеналу ядерної зброї дозволяє робити дуже багато чого проти того, у кого ядерної зброї немає.
Eксперти, думку яких Байден не може не брати до уваги, вважають, що ніякої ескалації з боку Росії у разі прийняття позитивного рішення не буде.
"Послаблення обмежень зі застосування західної зброї не призведе до ескалації ситуації в Москві, - написали цього тижня 17 колишніх послів і генералів у колективному листі, адресованому адміністрації президента США. - Ми знаємо це, тому що Україна вже завдає ударів по території, яку Росія вважає своєю, включаючи Крим та Курськ, за допомогою цієї зброї, і реакція Москви залишається незмінною".
NYT продовжує, що республіканці в Сенаті, і особливо їхній лідер Мітч Макконнелл, негласно теж цього хочуть. Вони давно виступають за різку відповідь Росії за її агресію, що йде врозріз із позицією їхнього кандидата в президенти Дональда Трампа.
У Вашингтоні побоюються, що у відповідь Росія може спробувати скоординувати удари по американським військовим на Близькому Сході руками своїх союзників у регіоні.
Іншими словами, пише Independent на переговорах у Вашингтоні враховуватиметься безліч факторів, у тому числі, на перший погляд, які не мають прямого відношення до України.
Здається на Зеленському поставили хрест і якщо нічого не зміниться у владі, то нас чекає чергова поразка Незалежної!
а, наш потужний зе!гундос, бігає від відосика до відосика з переможними реляціями.
вже і на курську кацапи зібралися з силами.
І ніхто не згадує, що ЕрЗе попросту нездатен переконати в даремних страхах тих же Байдена, Стармера, Шольца, тощо; що там в охвісті на Банковій сподіваються, що вони самі по собі хоча би по-макронівськи прозріють (а про те, як ЕрЗе підготувався до неминучого вторгнення ***** - окрема розмова)... І не дають собі звіту в тому, що саме ЕрЗе - головний винуватець того, що ЗСУ зараз не має змоги бити по центру боліт лаптєвих!
Україна потом і кров'ю стримує орду поки:
- захід переозброюється, набирає кондиції
- за-кагал руйнує державу, що майже обнуляє (ЗЕро) всі потуги Заходу...
Тільки вирішення проблеми другого пункту змінить стратегічну ситауацію! Не вкладають на повну у "союзника" який НЕ демонструє волю до перемоги та навіть інстинкту самозбереження!!
Якщо би США ще до 2022 попередили московію що введуть війська в Україну у разі напададу, то війна би не почалась, як і "ядерного вамездия и всеобщей мабилизации" якими вони так погрожували. Але зараз, дивлячись на безхребетність західної влади можливо все. Мабуть, єдине що стримує московію від безбашених дій це Китай але і то, це може бути тимчасова угода, щоб Китай теж мав час підготуватися до війни, остаточно підтершись словом "демократія"
"Мене запитали: чи застосування зброї великої дальності всередині росії стане «червоною лінією» для путіна, а його відповідь буде руйнівною?
Пропаганда ***** свідчить, що він уже 10 років «воює з НАТО», включно з усіма країнами - членами Альянсу. Згадайте справу зі Скрипалем, теракт у Великій Британії, що демонструє: для путіна немає «червоних ліній».
Ми маємо демонструвати єдність, зокрема в позиції надання Україні ракет великої дальності та дозволу вражати цілі на території росії. путін розуміє лише мову сили. І якщо говорити з ним саме такою мовою, як зараз демонструє Україна, то це найефективніший спосіб зупинити країну-агресорку.
Ба більше, для наших партнерів «дешевше» зупинити путіна тут і зараз, ніж допустити повномасштабну війну в Польщі чи Великій Британії.
Що більше російських ракет ми знищимо, що більше місць їх запуску на росії ми знищимо, то слабшим буде путін і безпечнішим буде світ".