Байден и Стармер заявили о поддержке Киева, однако решение о разрешении Украине бить по территории РФ не принято

Переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером завершились. Оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Лидеры, как отметили в администрации Байдена, провели "углубленное обсуждение ряда вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес".

Байден и Стармер "выразили обеспокоенность" поставками Ираном и Северной Кореей оружия России и поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России.

Как пишет издание Politico, Байден и Стармер во время встречи с глазу на глаз в Белом доме обсудили просьбу Украины о разрешении использовать ракеты большой дальности в войне против РФ.

"Однако лидеры так и не договорились о предоставлении разрешения Киеву бить ракетами Storm Shadow по военным целям на территории страны-агрессора", - указывает издание.

В частности, Стармер на пресс-конференции после переговоров отметил, что окончательного решения о ракетах Storm Shadow не принято, и намекнул, что следующие шаги могут состояться на заседании Генеральной Ассамблеи ООН позже в этом месяце.

Байден отвечая на вопрос журналистов, что он думает о словах российского диктатора Путина о том, что разрешение Запада бить вглубь РФ выведет страны НАТО "в состояние войны с Россией", сказал: "Я не очень думаю о Владимире Путине".

Также политики обсудили конфликт Израиля и Палестины, необходимость прекращения огня в секторе Газа и освобождение заложников обеими сторонами. Одной из тем разговора политиков стали атаки хуситов, поддерживаемых Ираном, на торговые суда в Красном море.

Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

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