РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11887 посетителей онлайн
Новости
6 208 83
Байден (2761) оружие (10028) путин (30482) Стармер Кир (59)

Байден и Стармер заявили о поддержке Киева, однако решение о разрешении Украине бить по территории РФ не принято

Зустріч Джо Байдена та Кіра Стармера

Переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером завершились. Оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Лидеры, как отметили в администрации Байдена, провели "углубленное обсуждение ряда вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес".

Байден и Стармер "выразили обеспокоенность" поставками Ираном и Северной Кореей оружия России и поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России.

Как пишет издание Politico, Байден и Стармер во время встречи с глазу на глаз в Белом доме обсудили просьбу Украины о разрешении использовать ракеты большой дальности в войне против РФ.

"Однако лидеры так и не договорились о предоставлении разрешения Киеву бить ракетами Storm Shadow по военным целям на территории страны-агрессора", - указывает издание.

В частности, Стармер на пресс-конференции после переговоров отметил, что окончательного решения о ракетах Storm Shadow не принято, и намекнул, что следующие шаги могут состояться на заседании Генеральной Ассамблеи ООН позже в этом месяце.

Байден отвечая на вопрос журналистов, что он думает о словах российского диктатора Путина о том, что разрешение Запада бить вглубь РФ выведет страны НАТО "в состояние войны с Россией", сказал: "Я не очень думаю о Владимире Путине".

Также политики обсудили конфликт Израиля и Палестины, необходимость прекращения огня в секторе Газа и освобождение заложников обеими сторонами. Одной из тем разговора политиков стали атаки хуситов, поддерживаемых Ираном, на торговые суда в Красном море.

Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В сентябре запланирована встреча с Байденом, представлю ему план победы, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
з такими "друзями"й ворги не потрібні-вже нудить від цього лицемірного лицемірства...
показать весь комментарий
14.09.2024 07:36
+19
Молодці! Моральна підтримка важливіша чим якісь то там ракети!
показать весь комментарий
14.09.2024 07:35
+13
"Перед тим, як кричать, що хтось "усрався" - варто оглянуться і понюхать власний зад - може він смердить сильніше?..."
Американська делегація чітко поставила питання перед "жОПУ" - якого типу військові цілі ви збираєтеся вражать в тилових районах Росії? У відповідь отримали "жування соплів" і "необхідність з "боссом" порадиться" Хто у нас зараз "босс" - надіюсь, тобі відомо?
показать весь комментарий
14.09.2024 07:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Двоособові боягузи!
показать весь комментарий
14.09.2024 07:31 Ответить
"Перед тим, як кричать, що хтось "усрався" - варто оглянуться і понюхать власний зад - може він смердить сильніше?..."
Американська делегація чітко поставила питання перед "жОПУ" - якого типу військові цілі ви збираєтеся вражать в тилових районах Росії? У відповідь отримали "жування соплів" і "необхідність з "боссом" порадиться" Хто у нас зараз "босс" - надіюсь, тобі відомо?
показать весь комментарий
14.09.2024 07:59 Ответить
Шо значить - "якого типу військові цілі"? Військового типу, нє?
показать весь комментарий
14.09.2024 08:37 Ответить
Ти дійсно " не розумієш"? Є тип - аеродроми.... Є тип - склади............. Є тип - НПЗ... Є тип - елетростанції...
показать весь комментарий
14.09.2024 08:56 Ответить
А якщо склад на аеродромі тоді як? Чи аеродром на складі? Або система ППО стоїть на НПЗ?
Є тип військові цілі. А є тип цивільні цілі. По військових б'ємо по цивільних ні.
Шо тут незрозуміло?
показать весь комментарий
14.09.2024 09:13 Ответить
Нє, мені справді цікаво - чому по версії "американської делегації" з твоїх слів зрозуміло, на парашії існують якісь типи військових цілей по яким не можна стрілять?
показать весь комментарий
14.09.2024 09:40 Ответить
Мені теж "цікаво" - Батарея ППО посеред житлово мікрорайону міста чи ешелон з бойовою технікою який стоїть поряд з приміською електричкою на вокзалі - до чого стосується?
показать весь комментарий
14.09.2024 10:37 Ответить
ЯР не "чеши язичком" . В США і НАТО всі рашистські війскові об'єкти ,з яких наносяться удари по Україні,як під мікроскопом.Можна і не питати в "зезедента" про цілі, а прямо вказати по котрих дається дозвіл наносити удари їхньою зброєю,а по котрих "табу"...Але ж американо-натівські "договорняки"з куйлом не дозволяють наносити удари по рашистських війскових обєктах, а відтак переводяться стрілки на "зестартега"
показать весь комментарий
14.09.2024 09:45 Ответить
Наведи приклади "договорняків"! А то у тебе одні "фантазії Вєснухина" ........
показать весь комментарий
14.09.2024 10:28 Ответить
"фантазер Веснухін", по'ясни причину заборони Україні надавати далекобійну зброю і наносити нею удари по війскових обєктах рашистського вбивці ,якщо немає ніяких "договорняків" ? народи "фантазію Вєснухіна"
показать весь комментарий
14.09.2024 10:41 Ответить
Моє прізвище - Байден? Чи - Блінкен? Не за адресою звертаєшся!
показать весь комментарий
14.09.2024 10:43 Ответить
Спочатку наведу інший приклад.

Літаки, які запускають ракети з порівняно великої (1000+ км) відстані, не збивають в повітрі, тому що не існує ракет для застосування по повітряних цілях на таких відстанях.
Такі літаки намагаються знищити на землі. Якщо літак злетить з Польщі і вдарить ракетою по росії - росія захоче вдарити по польському аеродрому, щоб знищити той літак і всі інші літаки, які звідти можуть злетіти. Тому літаки, що використовуються Україною у війні, злітають і садяться лише в Україні.

росія застосовує ракети по Україні. Щоб це припинити, Україна хоче знищити військові заводи, що виробили ті ракети.
Україна застосовує ракети по росії. Щоб це припинити, росія хоче знищити військові заводи, що виробили ті ракети.
Можна скільки завгодно сперечатись про справедливість і проводити "зручні" аналогії, але коли в росії є ядерна зброя, а Україна не є членом НАТО - НАТО серйозно сприймає ризик втягнутися у війну заради України.
показать весь комментарий
14.09.2024 11:59 Ответить
А нахрена тоді НАТО ??? Щоб понти ганять ? Ірану і Півн Кореї як-то пофіг на НАТО. А нам повинно бути пофіг від чого помирати, від кулі чи КАБа, в кацапській катівні чи від ядерного вибуху. То може за попутного вітру з півдня на північ розхерачити АЕС що в курській обл. І по договорняках та меморандумам.
показать весь комментарий
14.09.2024 13:11 Ответить
"А нахрена тоді НАТО ???"

НАТО мусить захищати лише своїх членів і піклуватися про мільярд своїх громадян. Оскільки жодна країна НАТО не втратила жодного клаптика території - НАТО є ефективним альянсом, а от втягуватись у війну заради інших вони не мусять.

Якби росія у 2008 заявила, що за передачу будь-якого озброєння Грузії по Україні буде застосована ядерна зброя - абсолютна більшість українців виступила б проти такої передачі, бо своя срака набагато ближча до тіла, ніж якась там Грузія.

І якби росія у 1995 та 1999 заявила, що будь-які удари по сербським військам зустрінуть військову відповідь від росії - НАТО нібуя би не зробило, але НАТО пощастило, що росією тоді управляв нікчемний Єльцин.

А антигітлерівській коаліції пощастило, що у Гітлера не було ядерної зброї, інакше все закінчилось би зовсім інакше. Так, наявність великого арсеналу ядерної зброї дозволяє робити дуже багато чого проти того, у кого ядерної зброї немає.
показать весь комментарий
14.09.2024 15:20 Ответить
Херня якась - НАТО мусить захищати лише своїх членів і піклуватися про мільярд своїх громадян. Оскільки жодна країна НАТО не втратила жодного клаптика території - НАТО є ефективним альянсом, а от втягуватись у війну заради інших вони не мусять. Якщо це так то нема чого і ккопитами совати. Тим більше такій країні як США брати на себе роль свесвітнього жандарма, тому що ввх своїм візитом до Монголії показав, що кацапобосота ложила ... на "світовий порядок". Тобто можна підвести червону лінію в тому що із США такий світовий лідер як із кацапів друга армія світу, да і Китай такіж соплежуї і Тайвань цьому доказ.
показать весь комментарий
14.09.2024 18:27 Ответить
Китаю, Ірану, Півн Кореї пофіг на Нато, як хочуть так і допомагають кацапам у війні проти України, наприклад балістикою, а Байден на старості енурезом страдає, да тобі старий хрич уже повинно бути пофіг ти своє віджив про внуків подумай. От Ердоган вальнув кацапокорито (літак) свого часу і що помідори турецькі люто давили кацапи і більше ні чірік. Кацапів потрібно бати і сильно бити. А чому Японія у 2 СВ так швидко підписала капітуляцію ?!
показать весь комментарий
14.09.2024 13:25 Ответить
Відносно совмісної співпраці, то США чітко говорить,що готує разом з ЗСУ операції. ..тільки ось вони це роблять таємно, а посадовці України на усіх смі ресурсах як сенсації
показать весь комментарий
14.09.2024 13:02 Ответить
Відносно совмісної співпраці, то США чітко говорить,.... з американським "чітко говорить". не можна навіть в одне місце сходити.та справити потребу...Ще з часів "чіткої лицемірної Будапештської американської брехні " і т.ді т.п"
показать весь комментарий
14.09.2024 14:15 Ответить
Ви з 2014 року як писали дурню так і продовжуєте.
показать весь комментарий
15.09.2024 08:11 Ответить
Ви з 17 р, як несли прорашистську і антиукраїнську пропоганду ,так і не перестаєте.А по суті ,як Ви назвете "будапештську брехню". по відношенні до України .котра поруйнована рашистом .і по відношенні до українського народу,геноцид котрого, веде один з підписантів цієї брехні..???ЯКА ЧІТКІСТЬ ПРОПИСАНА ,А ЩО МАЄ УКРАЇНА І ЇЇ НАРОД В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ.????ПРОХОДЬТЕ
показать весь комментарий
15.09.2024 14:32 Ответить
Про "босса" потрібно у 73 % "мудрого наріда" запитати. Але як говорив Лесь Подерв'янський то тут до психіатра.
показать весь комментарий
14.09.2024 08:37 Ответить
Ти там особисто перебував и чув/бачив, як "жували соплі", чи аби накинути на вентилятор?
показать весь комментарий
14.09.2024 08:40 Ответить
Чтобы верить в подобные отмазки нужно совсем уже из ума выжить . Пора на покой .
показать весь комментарий
14.09.2024 08:46 Ответить
Мабуть дійсно наш "гарант" нарик, уже повністю мозги розложились. Але на покой ні-ні, вцепився як воша кожуха, а мудозвонив то як, що на один термін, або про порушення закону.
показать весь комментарий
14.09.2024 09:05 Ответить
А ще дивніше, що оце хоче презентувати США план Перемоги України, а потім пише,що таки без допомоги США не може. То ти Вася,то ти не вася, клоунада
показать весь комментарий
14.09.2024 12:59 Ответить
BBC

Eксперти, думку яких Байден не може не брати до уваги, вважають, що ніякої ескалації з боку Росії у разі прийняття позитивного рішення не буде.

"Послаблення обмежень зі застосування західної зброї не призведе до ескалації ситуації в Москві, - написали цього тижня 17 колишніх послів і генералів у колективному листі, адресованому адміністрації президента США. - Ми знаємо це, тому що Україна вже завдає ударів по території, яку Росія вважає своєю, включаючи Крим та Курськ, за допомогою цієї зброї, і реакція Москви залишається незмінною".

NYT продовжує, що республіканці в Сенаті, і особливо їхній лідер Мітч Макконнелл, негласно теж цього хочуть. Вони давно виступають за різку відповідь Росії за її агресію, що йде врозріз із позицією їхнього кандидата в президенти Дональда Трампа.
показать весь комментарий
14.09.2024 07:31 Ответить
Раніше американська преса писала, що Близький Схід є важливим аргументом для Білого дому при розгляді скасування заборони на українські дальні удари по Росії.

У Вашингтоні побоюються, що у відповідь Росія може спробувати скоординувати удари по американським військовим на Близькому Сході руками своїх союзників у регіоні.

Іншими словами, пише Independent на переговорах у Вашингтоні враховуватиметься безліч факторів, у тому числі, на перший погляд, які не мають прямого відношення до України.
показать весь комментарий
14.09.2024 07:33 Ответить
Тобто бзд.ть.
показать весь комментарий
14.09.2024 07:54 Ответить
Очкують
показать весь комментарий
14.09.2024 08:39 Ответить
Це тіпа "Разрешения нет но вы держитесь". спасибо деду за победу блдь і за потужну підтримку могли і не пертись аж в ВашИнГтоНь
показать весь комментарий
14.09.2024 07:35 Ответить
Молодці! Моральна підтримка важливіша чим якісь то там ракети!
показать весь комментарий
14.09.2024 07:35 Ответить
з такими "друзями"й ворги не потрібні-вже нудить від цього лицемірного лицемірства...
показать весь комментарий
14.09.2024 07:36 Ответить
Своє треба мати і ні в кого не питати!
показать весь комментарий
14.09.2024 08:15 Ответить
Що наше вони повинні повернути????
показать весь комментарий
14.09.2024 17:40 Ответить
Джоня савсем стал плох...
показать весь комментарий
14.09.2024 07:37 Ответить
Хтось здивований? блінкен це тупо базікало. Він нічого не вирішує і виконує роль арестовича у адміністрації бідона. Наробить купу різних обнадійливих заяв, а потім ховається. Але тут піпл хаває, тому подібні разводняки будуть повторюватися знов і знов...
показать весь комментарий
14.09.2024 07:44 Ответить
бити по території РФ не прийнято ....Хто б сумнівався
показать весь комментарий
14.09.2024 07:46 Ответить
В них вибори важливіші, а не якась то там Украіна!
показать весь комментарий
14.09.2024 07:50 Ответить
Очікувано, бо безпека і цілісність рашки для них набагато важливіша. Плюс пуйла вони справді бояться і навіть якби надали дозві - то по дуже вузькому списку обʼєктів раз на місяць. Нам треба своє зелено-потужне у сраку копати, де своя ракетна програма, бо своїми ракетами можна бити куди хотіти. Єдине, що зараз доречно просити - це фінансування і підтримки своїх ракет, які будуть хоч точнісінькою копією Storm Shadow, але на які не буде обмежень.
показать весь комментарий
14.09.2024 07:50 Ответить
Патужно...
показать весь комментарий
14.09.2024 07:50 Ответить
Рішення бити по території росії не прийнято....може таки ЗСУ на Курщині, а ,як написав Бутусов словами ізраїлтянина ,своє потрібно мати ,війна не первий день. Про що я, Україна рухає стільці в міністерствах, будучи диктатуру, а у населення винні то німці, то американці
показать весь комментарий
14.09.2024 07:58 Ответить
Ну Америка Україні руки викручувала забираючи ЯО. Так що певна доля вини є. Та й і ''будапешський меморандум'' теж якісь обов'язки передбачає.
показать весь комментарий
14.09.2024 08:58 Ответить
при чому українське "рухання стільців" .до "американо-натівського штилю із далекобійною зброєю"???
показать весь комментарий
14.09.2024 09:49 Ответить
Аналіз внутрішнього світу оп по захисту України
показать весь комментарий
14.09.2024 12:56 Ответить
це гаранти меморандуму !папірець з цими країнами дорівнює папірцю з кацапами .
показать весь комментарий
14.09.2024 08:08 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2024 08:40 Ответить
Да , времена Черчеля и Рейгана прошли безвозвратно.
показать весь комментарий
14.09.2024 08:18 Ответить
Зараз часи трампів, зеленських, орбанів тощо.
показать весь комментарий
14.09.2024 08:20 Ответить
Негативний відбір
показать весь комментарий
14.09.2024 08:42 Ответить
Рішення не прийнято? Цім вони тільки наближають війну у самісінькій Європі.
показать весь комментарий
14.09.2024 08:19 Ответить
Байдену скоро присвоять звання "пачьотний ПВОшнік расєї"...
показать весь комментарий
14.09.2024 08:38 Ответить
і чим же відстріюватись, рогатками? пуйло там витанцьовує від такого рішення західних боягузів.
показать весь комментарий
14.09.2024 08:39 Ответить
Тобто, як це не прийняли? На Єдиному марафоні вже заявили, що прийняли. Вони ж тепер повними бовдурами виглядати будуть. Байден зі Стармером тобто.
показать весь комментарий
14.09.2024 08:39 Ответить
А я іншого і не чекав! Почитайте що пише Політіко про Зеленського, його залежність від його "корешів" із сумнівною репутацією і його популізму, що призвів до курської авантюри, на тлі донбасського безсилля його Генштабу.
Здається на Зеленському поставили хрест і якщо нічого не зміниться у владі, то нас чекає чергова поразка Незалежної!
показать весь комментарий
14.09.2024 08:39 Ответить
Хрест поствили не на Зеленському, а на Україні, нажаль...
показать весь комментарий
14.09.2024 08:43 Ответить
ніфіга не розумію.
а, наш потужний зе!гундос, бігає від відосика до відосика з переможними реляціями.
вже і на курську кацапи зібралися з силами.
показать весь комментарий
14.09.2024 08:39 Ответить
Можливо рішення було дозволити, та пуйло про це дізнався і вискочив напередодні з погрозами війни з НАТО. Тут то Захід і відмінив той дозвіл наклавши в штани. Тоді питання нащо ці дозволи взагалі виносити в публічне обговорення?
показать весь комментарий
14.09.2024 08:48 Ответить
Тiльки б не Трамп!
показать весь комментарий
14.09.2024 08:55 Ответить
Усе, як защвичай: Байден "висловлює стурбованість" та "поглиблює обговорення низки питань", а кацапня поглиблює обстріл цивільної інфраструктури мирного населення України...
показать весь комментарий
14.09.2024 08:59 Ответить
ЗАДОВБАЛИ! Після перемоги Україні треба задуматися про відновлення ядерного статусу. Будуть верещати ''союзники'', то в нас є вагомі аргументи!
показать весь комментарий
14.09.2024 09:00 Ответить
Сильні світу цього бояться кремлівського щура. Це вже фак!
показать весь комментарий
14.09.2024 09:05 Ответить
А в мене таке враження що пульку розписують, цікаво в чому один віст оцінюють, мабуть у дурнях що ведуться на лозунги.
показать весь комментарий
14.09.2024 18:37 Ответить
Все просто - союзники чекають, коли перша іранська ракета по нас прилетить, після цього дадуть дозвіл, але обмежений і по глибині, і по характеру цілей.
показать весь комментарий
14.09.2024 09:19 Ответить
Хай вони ідуть лісом...
показать весь комментарий
14.09.2024 09:36 Ответить
знову в коментах "аяяяй, які там в НАТО, Білому Домі, на Даунінг10 боягузи, бояться вийти за намальовані ****** червоно-коричневі лінії 3GNW".

І ніхто не згадує, що ЕрЗе попросту нездатен переконати в даремних страхах тих же Байдена, Стармера, Шольца, тощо; що там в охвісті на Банковій сподіваються, що вони самі по собі хоча би по-макронівськи прозріють (а про те, як ЕрЗе підготувався до неминучого вторгнення ***** - окрема розмова)... І не дають собі звіту в тому, що саме ЕрЗе - головний винуватець того, що ЗСУ зараз не має змоги бити по центру боліт лаптєвих!
показать весь комментарий
14.09.2024 10:09 Ответить
Подякуйте Боневтіку Янелоху!!!
показать весь комментарий
14.09.2024 10:41 Ответить
Ипать дрыщи , другого не ждали ...
показать весь комментарий
14.09.2024 10:50 Ответить
Иран ложил на все , ракеты кацапы принимают, и куярят по Киеву ....
показать весь комментарий
14.09.2024 10:54 Ответить
То СаША проявили реакцію - похиталм польчиком, пообіцяли відреагувати
показать весь комментарий
14.09.2024 11:12 Ответить
А ви чого чекали?
Україна потом і кров'ю стримує орду поки:
- захід переозброюється, набирає кондиції
- за-кагал руйнує державу, що майже обнуляє (ЗЕро) всі потуги Заходу...

Тільки вирішення проблеми другого пункту змінить стратегічну ситауацію! Не вкладають на повну у "союзника" який НЕ демонструє волю до перемоги та навіть інстинкту самозбереження!!
показать весь комментарий
14.09.2024 11:11 Ответить
планируют и дальше планировать запланированные ослабляющие планировочные планы по ослабительному ослаблению запретов на стрельбу ракетами по территории мордора
показать весь комментарий
14.09.2024 11:58 Ответить
Обіцяють обіцяти обіцянки, а обіцянка - цяцянка, а дурневі радість.
показать весь комментарий
14.09.2024 18:41 Ответить
Ненавижу трусость, она очень плохо пахнет. Какой авторитет может быть у США после такого позора. Испанский стыд.
показать весь комментарий
14.09.2024 13:27 Ответить
+++++ Люто плюсую
показать весь комментарий
14.09.2024 18:42 Ответить
А пам'ятаєте, як під час вторгнення всі чекали на заяви Байдена. CNN і наші ЗМІ по 10 разів на день анонсували його важливі та потужні заяви, так чекали на його радикальні заяви в дусі Рейгана, так чекали коли запрацює лендліз, представляючи тисячі абрамсів і Ф-16 або хоча б мільйон fpv, що США може зробити за тиждень …А все це виявилося бульбашкою, а влада США лише стежила, щоб вона не луснула, затопивши їх самих.
Якщо би США ще до 2022 попередили московію що введуть війська в Україну у разі напададу, то війна би не почалась, як і "ядерного вамездия и всеобщей мабилизации" якими вони так погрожували. Але зараз, дивлячись на безхребетність західної влади можливо все. Мабуть, єдине що стримує московію від безбашених дій це Китай але і то, це може бути тимчасова угода, щоб Китай теж мав час підготуватися до війни, остаточно підтершись словом "демократія"
показать весь комментарий
14.09.2024 13:59 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2024 17:37 Ответить
В США уже придуман выход из ситуации, Украина подписывает капитуляцию, а США заявляют что не позволили уничтожить Украину полностью, похрен хоть один хутор останется, мы её спасли от смерти а значит победили!
показать весь комментарий
14.09.2024 14:24 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/10615 Петро Порошенко - дав влеш-в'ю британському телеканалу https://tgstat.com/ru/channel/@skynews @SkyNews :
"Мене запитали: чи застосування зброї великої дальності всередині росії стане «червоною лінією» для путіна, а його відповідь буде руйнівною?
Пропаганда ***** свідчить, що він уже 10 років «воює з НАТО», включно з усіма країнами - членами Альянсу. Згадайте справу зі Скрипалем, теракт у Великій Британії, що демонструє: для путіна немає «червоних ліній».
Ми маємо демонструвати єдність, зокрема в позиції надання Україні ракет великої дальності та дозволу вражати цілі на території росії. путін розуміє лише мову сили. І якщо говорити з ним саме такою мовою, як зараз демонструє Україна, то це найефективніший спосіб зупинити країну-агресорку.
Ба більше, для наших партнерів «дешевше» зупинити путіна тут і зараз, ніж допустити повномасштабну війну в Польщі чи Великій Британії.
Що більше російських ракет ми знищимо, що більше місць їх запуску на росії ми знищимо, то слабшим буде путін і безпечнішим буде світ".
показать весь комментарий
14.09.2024 17:12 Ответить
 
 