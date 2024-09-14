Байден і Стармер заявили про підтримку Києва, проте рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ не прийнято
Переговори президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером завершилися. Обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, яка опублікована на сайті Білого дому.
Лідери, як зазначили в адміністрації Байдена, провели "поглиблене обговорення низки питань зовнішньої політики, які становлять взаємний інтерес".
Байден і Стармер "висловили стурбованість" постачанням Іраном та Північною Кореєю зброї Росії та підтримкою Китаю оборонно-промислової бази Росії.
Як пише видання Politico, Байден і Стармер під час зустрічі віч-на-віч у Білому домі обговорили прохання України про дозвіл використовувати ракети великої дальності у війні проти РФ.
"Проте лідери так і не домовилися про надання дозволу Києву бити ракетами Storm Shadow по військових цілей на території країни-агресора", - вказує видання.
Зокрема, Стармер на пресконференції після переговорів зазначив, що остаточного рішення про ракети Storm Shadow не прийнято, і натякнув, що наступні кроки можуть відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця.
Байден відповідаючи на запитання журналістів, що він думає про слова російського диктатора Путіна про те, що дозвіл Заходу бити вглиб РФ виведе країни НАТО "в стан війни з Росією", сказав: "Я не дуже думаю про Володимира Путіна".
Також політики обговорили конфлікт Ізраїлю та Палестини, необхідність припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників обома сторонами. Однією з тем розмови політиків стали атаки хуситів, що підтримуються Іраном, на торгові судна в Червоному морі.
Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.
Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".
Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".
Будь ласка, зачекайте...
Американська делегація чітко поставила питання перед "жОПУ" - якого типу військові цілі ви збираєтеся вражать в тилових районах Росії? У відповідь отримали "жування соплів" і "необхідність з "боссом" порадиться" Хто у нас зараз "босс" - надіюсь, тобі відомо?
Є тип військові цілі. А є тип цивільні цілі. По військових б'ємо по цивільних ні.
Шо тут незрозуміло?
Літаки, які запускають ракети з порівняно великої (1000+ км) відстані, не збивають в повітрі, тому що не існує ракет для застосування по повітряних цілях на таких відстанях.
Такі літаки намагаються знищити на землі. Якщо літак злетить з Польщі і вдарить ракетою по росії - росія захоче вдарити по польському аеродрому, щоб знищити той літак і всі інші літаки, які звідти можуть злетіти. Тому літаки, що використовуються Україною у війні, злітають і садяться лише в Україні.
росія застосовує ракети по Україні. Щоб це припинити, Україна хоче знищити військові заводи, що виробили ті ракети.
Україна застосовує ракети по росії. Щоб це припинити, росія хоче знищити військові заводи, що виробили ті ракети.
Можна скільки завгодно сперечатись про справедливість і проводити "зручні" аналогії, але коли в росії є ядерна зброя, а Україна не є членом НАТО - НАТО серйозно сприймає ризик втягнутися у війну заради України.
НАТО мусить захищати лише своїх членів і піклуватися про мільярд своїх громадян. Оскільки жодна країна НАТО не втратила жодного клаптика території - НАТО є ефективним альянсом, а от втягуватись у війну заради інших вони не мусять.
Якби росія у 2008 заявила, що за передачу будь-якого озброєння Грузії по Україні буде застосована ядерна зброя - абсолютна більшість українців виступила б проти такої передачі, бо своя срака набагато ближча до тіла, ніж якась там Грузія.
І якби росія у 1995 та 1999 заявила, що будь-які удари по сербським військам зустрінуть військову відповідь від росії - НАТО нібуя би не зробило, але НАТО пощастило, що росією тоді управляв нікчемний Єльцин.
А антигітлерівській коаліції пощастило, що у Гітлера не було ядерної зброї, інакше все закінчилось би зовсім інакше. Так, наявність великого арсеналу ядерної зброї дозволяє робити дуже багато чого проти того, у кого ядерної зброї немає.
Eксперти, думку яких Байден не може не брати до уваги, вважають, що ніякої ескалації з боку Росії у разі прийняття позитивного рішення не буде.
"Послаблення обмежень зі застосування західної зброї не призведе до ескалації ситуації в Москві, - написали цього тижня 17 колишніх послів і генералів у колективному листі, адресованому адміністрації президента США. - Ми знаємо це, тому що Україна вже завдає ударів по території, яку Росія вважає своєю, включаючи Крим та Курськ, за допомогою цієї зброї, і реакція Москви залишається незмінною".
NYT продовжує, що республіканці в Сенаті, і особливо їхній лідер Мітч Макконнелл, негласно теж цього хочуть. Вони давно виступають за різку відповідь Росії за її агресію, що йде врозріз із позицією їхнього кандидата в президенти Дональда Трампа.
У Вашингтоні побоюються, що у відповідь Росія може спробувати скоординувати удари по американським військовим на Близькому Сході руками своїх союзників у регіоні.
Іншими словами, пише Independent на переговорах у Вашингтоні враховуватиметься безліч факторів, у тому числі, на перший погляд, які не мають прямого відношення до України.
Здається на Зеленському поставили хрест і якщо нічого не зміниться у владі, то нас чекає чергова поразка Незалежної!
а, наш потужний зе!гундос, бігає від відосика до відосика з переможними реляціями.
вже і на курську кацапи зібралися з силами.
І ніхто не згадує, що ЕрЗе попросту нездатен переконати в даремних страхах тих же Байдена, Стармера, Шольца, тощо; що там в охвісті на Банковій сподіваються, що вони самі по собі хоча би по-макронівськи прозріють (а про те, як ЕрЗе підготувався до неминучого вторгнення ***** - окрема розмова)... І не дають собі звіту в тому, що саме ЕрЗе - головний винуватець того, що ЗСУ зараз не має змоги бити по центру боліт лаптєвих!
Україна потом і кров'ю стримує орду поки:
- захід переозброюється, набирає кондиції
- за-кагал руйнує державу, що майже обнуляє (ЗЕро) всі потуги Заходу...
Тільки вирішення проблеми другого пункту змінить стратегічну ситауацію! Не вкладають на повну у "союзника" який НЕ демонструє волю до перемоги та навіть інстинкту самозбереження!!
Якщо би США ще до 2022 попередили московію що введуть війська в Україну у разі напададу, то війна би не почалась, як і "ядерного вамездия и всеобщей мабилизации" якими вони так погрожували. Але зараз, дивлячись на безхребетність західної влади можливо все. Мабуть, єдине що стримує московію від безбашених дій це Китай але і то, це може бути тимчасова угода, щоб Китай теж мав час підготуватися до війни, остаточно підтершись словом "демократія"
"Мене запитали: чи застосування зброї великої дальності всередині росії стане «червоною лінією» для путіна, а його відповідь буде руйнівною?
Пропаганда ***** свідчить, що він уже 10 років «воює з НАТО», включно з усіма країнами - членами Альянсу. Згадайте справу зі Скрипалем, теракт у Великій Британії, що демонструє: для путіна немає «червоних ліній».
Ми маємо демонструвати єдність, зокрема в позиції надання Україні ракет великої дальності та дозволу вражати цілі на території росії. путін розуміє лише мову сили. І якщо говорити з ним саме такою мовою, як зараз демонструє Україна, то це найефективніший спосіб зупинити країну-агресорку.
Ба більше, для наших партнерів «дешевше» зупинити путіна тут і зараз, ніж допустити повномасштабну війну в Польщі чи Великій Британії.
Що більше російських ракет ми знищимо, що більше місць їх запуску на росії ми знищимо, то слабшим буде путін і безпечнішим буде світ".