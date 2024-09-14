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Байден (2855) зброя (7278) путін (23323) Стармер Кір (60)

Байден і Стармер заявили про підтримку Києва, проте рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ не прийнято

Зустріч Джо Байдена та Кіра Стармера

Переговори президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером завершилися. Обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, яка опублікована на сайті Білого дому.

Лідери, як зазначили в адміністрації Байдена, провели "поглиблене обговорення низки питань зовнішньої політики, які становлять взаємний інтерес".

Байден і Стармер "висловили стурбованість" постачанням Іраном та Північною Кореєю зброї Росії та підтримкою Китаю оборонно-промислової бази Росії.

Як пише видання Politico, Байден і Стармер під час зустрічі віч-на-віч у Білому домі обговорили прохання України про дозвіл використовувати ракети великої дальності у війні проти РФ.

"Проте лідери так і не домовилися про надання дозволу Києву бити ракетами Storm Shadow по військових цілей на території країни-агресора", - вказує видання.

Зокрема, Стармер на пресконференції після переговорів зазначив, що остаточного рішення про ракети Storm Shadow не прийнято, і натякнув, що наступні кроки можуть відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця.

Байден відповідаючи на запитання журналістів, що він думає про слова російського диктатора Путіна про те, що дозвіл Заходу бити вглиб РФ виведе країни НАТО "в стан війни з Росією", сказав: "Я не дуже думаю про Володимира Путіна".

Також політики обговорили конфлікт Ізраїлю та Палестини, необхідність припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників обома сторонами. Однією з тем розмови політиків стали атаки хуситів, що підтримуються Іраном, на торгові судна в Червоному морі.

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

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Топ коментарі
+22
з такими "друзями"й ворги не потрібні-вже нудить від цього лицемірного лицемірства...
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14.09.2024 07:36
+19
Молодці! Моральна підтримка важливіша чим якісь то там ракети!
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14.09.2024 07:35
+13
"Перед тим, як кричать, що хтось "усрався" - варто оглянуться і понюхать власний зад - може він смердить сильніше?..."
Американська делегація чітко поставила питання перед "жОПУ" - якого типу військові цілі ви збираєтеся вражать в тилових районах Росії? У відповідь отримали "жування соплів" і "необхідність з "боссом" порадиться" Хто у нас зараз "босс" - надіюсь, тобі відомо?
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14.09.2024 07:59
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Двоособові боягузи!
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14.09.2024 07:31 Відповісти
"Перед тим, як кричать, що хтось "усрався" - варто оглянуться і понюхать власний зад - може він смердить сильніше?..."
Американська делегація чітко поставила питання перед "жОПУ" - якого типу військові цілі ви збираєтеся вражать в тилових районах Росії? У відповідь отримали "жування соплів" і "необхідність з "боссом" порадиться" Хто у нас зараз "босс" - надіюсь, тобі відомо?
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14.09.2024 07:59 Відповісти
Шо значить - "якого типу військові цілі"? Військового типу, нє?
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14.09.2024 08:37 Відповісти
Ти дійсно " не розумієш"? Є тип - аеродроми.... Є тип - склади............. Є тип - НПЗ... Є тип - елетростанції...
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14.09.2024 08:56 Відповісти
А якщо склад на аеродромі тоді як? Чи аеродром на складі? Або система ППО стоїть на НПЗ?
Є тип військові цілі. А є тип цивільні цілі. По військових б'ємо по цивільних ні.
Шо тут незрозуміло?
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14.09.2024 09:13 Відповісти
Нє, мені справді цікаво - чому по версії "американської делегації" з твоїх слів зрозуміло, на парашії існують якісь типи військових цілей по яким не можна стрілять?
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14.09.2024 09:40 Відповісти
Мені теж "цікаво" - Батарея ППО посеред житлово мікрорайону міста чи ешелон з бойовою технікою який стоїть поряд з приміською електричкою на вокзалі - до чого стосується?
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14.09.2024 10:37 Відповісти
ЯР не "чеши язичком" . В США і НАТО всі рашистські війскові об'єкти ,з яких наносяться удари по Україні,як під мікроскопом.Можна і не питати в "зезедента" про цілі, а прямо вказати по котрих дається дозвіл наносити удари їхньою зброєю,а по котрих "табу"...Але ж американо-натівські "договорняки"з куйлом не дозволяють наносити удари по рашистських війскових обєктах, а відтак переводяться стрілки на "зестартега"
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14.09.2024 09:45 Відповісти
Наведи приклади "договорняків"! А то у тебе одні "фантазії Вєснухина" ........
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14.09.2024 10:28 Відповісти
"фантазер Веснухін", по'ясни причину заборони Україні надавати далекобійну зброю і наносити нею удари по війскових обєктах рашистського вбивці ,якщо немає ніяких "договорняків" ? народи "фантазію Вєснухіна"
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14.09.2024 10:41 Відповісти
Моє прізвище - Байден? Чи - Блінкен? Не за адресою звертаєшся!
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14.09.2024 10:43 Відповісти
Спочатку наведу інший приклад.

Літаки, які запускають ракети з порівняно великої (1000+ км) відстані, не збивають в повітрі, тому що не існує ракет для застосування по повітряних цілях на таких відстанях.
Такі літаки намагаються знищити на землі. Якщо літак злетить з Польщі і вдарить ракетою по росії - росія захоче вдарити по польському аеродрому, щоб знищити той літак і всі інші літаки, які звідти можуть злетіти. Тому літаки, що використовуються Україною у війні, злітають і садяться лише в Україні.

росія застосовує ракети по Україні. Щоб це припинити, Україна хоче знищити військові заводи, що виробили ті ракети.
Україна застосовує ракети по росії. Щоб це припинити, росія хоче знищити військові заводи, що виробили ті ракети.
Можна скільки завгодно сперечатись про справедливість і проводити "зручні" аналогії, але коли в росії є ядерна зброя, а Україна не є членом НАТО - НАТО серйозно сприймає ризик втягнутися у війну заради України.
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14.09.2024 11:59 Відповісти
А нахрена тоді НАТО ??? Щоб понти ганять ? Ірану і Півн Кореї як-то пофіг на НАТО. А нам повинно бути пофіг від чого помирати, від кулі чи КАБа, в кацапській катівні чи від ядерного вибуху. То може за попутного вітру з півдня на північ розхерачити АЕС що в курській обл. І по договорняках та меморандумам.
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14.09.2024 13:11 Відповісти
"А нахрена тоді НАТО ???"

НАТО мусить захищати лише своїх членів і піклуватися про мільярд своїх громадян. Оскільки жодна країна НАТО не втратила жодного клаптика території - НАТО є ефективним альянсом, а от втягуватись у війну заради інших вони не мусять.

Якби росія у 2008 заявила, що за передачу будь-якого озброєння Грузії по Україні буде застосована ядерна зброя - абсолютна більшість українців виступила б проти такої передачі, бо своя срака набагато ближча до тіла, ніж якась там Грузія.

І якби росія у 1995 та 1999 заявила, що будь-які удари по сербським військам зустрінуть військову відповідь від росії - НАТО нібуя би не зробило, але НАТО пощастило, що росією тоді управляв нікчемний Єльцин.

А антигітлерівській коаліції пощастило, що у Гітлера не було ядерної зброї, інакше все закінчилось би зовсім інакше. Так, наявність великого арсеналу ядерної зброї дозволяє робити дуже багато чого проти того, у кого ядерної зброї немає.
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14.09.2024 15:20 Відповісти
Херня якась - НАТО мусить захищати лише своїх членів і піклуватися про мільярд своїх громадян. Оскільки жодна країна НАТО не втратила жодного клаптика території - НАТО є ефективним альянсом, а от втягуватись у війну заради інших вони не мусять. Якщо це так то нема чого і ккопитами совати. Тим більше такій країні як США брати на себе роль свесвітнього жандарма, тому що ввх своїм візитом до Монголії показав, що кацапобосота ложила ... на "світовий порядок". Тобто можна підвести червону лінію в тому що із США такий світовий лідер як із кацапів друга армія світу, да і Китай такіж соплежуї і Тайвань цьому доказ.
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14.09.2024 18:27 Відповісти
Китаю, Ірану, Півн Кореї пофіг на Нато, як хочуть так і допомагають кацапам у війні проти України, наприклад балістикою, а Байден на старості енурезом страдає, да тобі старий хрич уже повинно бути пофіг ти своє віджив про внуків подумай. От Ердоган вальнув кацапокорито (літак) свого часу і що помідори турецькі люто давили кацапи і більше ні чірік. Кацапів потрібно бати і сильно бити. А чому Японія у 2 СВ так швидко підписала капітуляцію ?!
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14.09.2024 13:25 Відповісти
Відносно совмісної співпраці, то США чітко говорить,що готує разом з ЗСУ операції. ..тільки ось вони це роблять таємно, а посадовці України на усіх смі ресурсах як сенсації
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14.09.2024 13:02 Відповісти
Відносно совмісної співпраці, то США чітко говорить,.... з американським "чітко говорить". не можна навіть в одне місце сходити.та справити потребу...Ще з часів "чіткої лицемірної Будапештської американської брехні " і т.ді т.п"
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14.09.2024 14:15 Відповісти
Ви з 2014 року як писали дурню так і продовжуєте.
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15.09.2024 08:11 Відповісти
Ви з 17 р, як несли прорашистську і антиукраїнську пропоганду ,так і не перестаєте.А по суті ,як Ви назвете "будапештську брехню". по відношенні до України .котра поруйнована рашистом .і по відношенні до українського народу,геноцид котрого, веде один з підписантів цієї брехні..???ЯКА ЧІТКІСТЬ ПРОПИСАНА ,А ЩО МАЄ УКРАЇНА І ЇЇ НАРОД В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ.????ПРОХОДЬТЕ
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15.09.2024 14:32 Відповісти
Про "босса" потрібно у 73 % "мудрого наріда" запитати. Але як говорив Лесь Подерв'янський то тут до психіатра.
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14.09.2024 08:37 Відповісти
Ти там особисто перебував и чув/бачив, як "жували соплі", чи аби накинути на вентилятор?
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14.09.2024 08:40 Відповісти
Чтобы верить в подобные отмазки нужно совсем уже из ума выжить . Пора на покой .
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14.09.2024 08:46 Відповісти
Мабуть дійсно наш "гарант" нарик, уже повністю мозги розложились. Але на покой ні-ні, вцепився як воша кожуха, а мудозвонив то як, що на один термін, або про порушення закону.
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14.09.2024 09:05 Відповісти
А ще дивніше, що оце хоче презентувати США план Перемоги України, а потім пише,що таки без допомоги США не може. То ти Вася,то ти не вася, клоунада
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14.09.2024 12:59 Відповісти
BBC

Eксперти, думку яких Байден не може не брати до уваги, вважають, що ніякої ескалації з боку Росії у разі прийняття позитивного рішення не буде.

"Послаблення обмежень зі застосування західної зброї не призведе до ескалації ситуації в Москві, - написали цього тижня 17 колишніх послів і генералів у колективному листі, адресованому адміністрації президента США. - Ми знаємо це, тому що Україна вже завдає ударів по території, яку Росія вважає своєю, включаючи Крим та Курськ, за допомогою цієї зброї, і реакція Москви залишається незмінною".

NYT продовжує, що республіканці в Сенаті, і особливо їхній лідер Мітч Макконнелл, негласно теж цього хочуть. Вони давно виступають за різку відповідь Росії за її агресію, що йде врозріз із позицією їхнього кандидата в президенти Дональда Трампа.
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14.09.2024 07:31 Відповісти
Раніше американська преса писала, що Близький Схід є важливим аргументом для Білого дому при розгляді скасування заборони на українські дальні удари по Росії.

У Вашингтоні побоюються, що у відповідь Росія може спробувати скоординувати удари по американським військовим на Близькому Сході руками своїх союзників у регіоні.

Іншими словами, пише Independent на переговорах у Вашингтоні враховуватиметься безліч факторів, у тому числі, на перший погляд, які не мають прямого відношення до України.
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14.09.2024 07:33 Відповісти
Тобто бзд.ть.
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14.09.2024 07:54 Відповісти
Очкують
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14.09.2024 08:39 Відповісти
Це тіпа "Разрешения нет но вы держитесь". спасибо деду за победу блдь і за потужну підтримку могли і не пертись аж в ВашИнГтоНь
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14.09.2024 07:35 Відповісти
Молодці! Моральна підтримка важливіша чим якісь то там ракети!
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14.09.2024 07:35 Відповісти
з такими "друзями"й ворги не потрібні-вже нудить від цього лицемірного лицемірства...
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14.09.2024 07:36 Відповісти
Своє треба мати і ні в кого не питати!
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14.09.2024 08:15 Відповісти
Що наше вони повинні повернути????
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14.09.2024 17:40 Відповісти
Джоня савсем стал плох...
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14.09.2024 07:37 Відповісти
Хтось здивований? блінкен це тупо базікало. Він нічого не вирішує і виконує роль арестовича у адміністрації бідона. Наробить купу різних обнадійливих заяв, а потім ховається. Але тут піпл хаває, тому подібні разводняки будуть повторюватися знов і знов...
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14.09.2024 07:44 Відповісти
бити по території РФ не прийнято ....Хто б сумнівався
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14.09.2024 07:46 Відповісти
В них вибори важливіші, а не якась то там Украіна!
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14.09.2024 07:50 Відповісти
Очікувано, бо безпека і цілісність рашки для них набагато важливіша. Плюс пуйла вони справді бояться і навіть якби надали дозві - то по дуже вузькому списку обʼєктів раз на місяць. Нам треба своє зелено-потужне у сраку копати, де своя ракетна програма, бо своїми ракетами можна бити куди хотіти. Єдине, що зараз доречно просити - це фінансування і підтримки своїх ракет, які будуть хоч точнісінькою копією Storm Shadow, але на які не буде обмежень.
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14.09.2024 07:50 Відповісти
Патужно...
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14.09.2024 07:50 Відповісти
Рішення бити по території росії не прийнято....може таки ЗСУ на Курщині, а ,як написав Бутусов словами ізраїлтянина ,своє потрібно мати ,війна не первий день. Про що я, Україна рухає стільці в міністерствах, будучи диктатуру, а у населення винні то німці, то американці
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14.09.2024 07:58 Відповісти
Ну Америка Україні руки викручувала забираючи ЯО. Так що певна доля вини є. Та й і ''будапешський меморандум'' теж якісь обов'язки передбачає.
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14.09.2024 08:58 Відповісти
при чому українське "рухання стільців" .до "американо-натівського штилю із далекобійною зброєю"???
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14.09.2024 09:49 Відповісти
Аналіз внутрішнього світу оп по захисту України
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14.09.2024 12:56 Відповісти
це гаранти меморандуму !папірець з цими країнами дорівнює папірцю з кацапами .
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14.09.2024 08:08 Відповісти
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14.09.2024 08:40 Відповісти
Да , времена Черчеля и Рейгана прошли безвозвратно.
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14.09.2024 08:18 Відповісти
Зараз часи трампів, зеленських, орбанів тощо.
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14.09.2024 08:20 Відповісти
Негативний відбір
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14.09.2024 08:42 Відповісти
Рішення не прийнято? Цім вони тільки наближають війну у самісінькій Європі.
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14.09.2024 08:19 Відповісти
Байдену скоро присвоять звання "пачьотний ПВОшнік расєї"...
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14.09.2024 08:38 Відповісти
і чим же відстріюватись, рогатками? пуйло там витанцьовує від такого рішення західних боягузів.
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14.09.2024 08:39 Відповісти
Тобто, як це не прийняли? На Єдиному марафоні вже заявили, що прийняли. Вони ж тепер повними бовдурами виглядати будуть. Байден зі Стармером тобто.
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14.09.2024 08:39 Відповісти
А я іншого і не чекав! Почитайте що пише Політіко про Зеленського, його залежність від його "корешів" із сумнівною репутацією і його популізму, що призвів до курської авантюри, на тлі донбасського безсилля його Генштабу.
Здається на Зеленському поставили хрест і якщо нічого не зміниться у владі, то нас чекає чергова поразка Незалежної!
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14.09.2024 08:39 Відповісти
Хрест поствили не на Зеленському, а на Україні, нажаль...
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14.09.2024 08:43 Відповісти
ніфіга не розумію.
а, наш потужний зе!гундос, бігає від відосика до відосика з переможними реляціями.
вже і на курську кацапи зібралися з силами.
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14.09.2024 08:39 Відповісти
Можливо рішення було дозволити, та пуйло про це дізнався і вискочив напередодні з погрозами війни з НАТО. Тут то Захід і відмінив той дозвіл наклавши в штани. Тоді питання нащо ці дозволи взагалі виносити в публічне обговорення?
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14.09.2024 08:48 Відповісти
Тiльки б не Трамп!
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14.09.2024 08:55 Відповісти
Усе, як защвичай: Байден "висловлює стурбованість" та "поглиблює обговорення низки питань", а кацапня поглиблює обстріл цивільної інфраструктури мирного населення України...
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14.09.2024 08:59 Відповісти
ЗАДОВБАЛИ! Після перемоги Україні треба задуматися про відновлення ядерного статусу. Будуть верещати ''союзники'', то в нас є вагомі аргументи!
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14.09.2024 09:00 Відповісти
Сильні світу цього бояться кремлівського щура. Це вже фак!
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14.09.2024 09:05 Відповісти
А в мене таке враження що пульку розписують, цікаво в чому один віст оцінюють, мабуть у дурнях що ведуться на лозунги.
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14.09.2024 18:37 Відповісти
Все просто - союзники чекають, коли перша іранська ракета по нас прилетить, після цього дадуть дозвіл, але обмежений і по глибині, і по характеру цілей.
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14.09.2024 09:19 Відповісти
Хай вони ідуть лісом...
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14.09.2024 09:36 Відповісти
знову в коментах "аяяяй, які там в НАТО, Білому Домі, на Даунінг10 боягузи, бояться вийти за намальовані ****** червоно-коричневі лінії 3GNW".

І ніхто не згадує, що ЕрЗе попросту нездатен переконати в даремних страхах тих же Байдена, Стармера, Шольца, тощо; що там в охвісті на Банковій сподіваються, що вони самі по собі хоча би по-макронівськи прозріють (а про те, як ЕрЗе підготувався до неминучого вторгнення ***** - окрема розмова)... І не дають собі звіту в тому, що саме ЕрЗе - головний винуватець того, що ЗСУ зараз не має змоги бити по центру боліт лаптєвих!
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14.09.2024 10:09 Відповісти
Подякуйте Боневтіку Янелоху!!!
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14.09.2024 10:41 Відповісти
Ипать дрыщи , другого не ждали ...
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14.09.2024 10:50 Відповісти
Иран ложил на все , ракеты кацапы принимают, и куярят по Киеву ....
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14.09.2024 10:54 Відповісти
То СаША проявили реакцію - похиталм польчиком, пообіцяли відреагувати
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14.09.2024 11:12 Відповісти
А ви чого чекали?
Україна потом і кров'ю стримує орду поки:
- захід переозброюється, набирає кондиції
- за-кагал руйнує державу, що майже обнуляє (ЗЕро) всі потуги Заходу...

Тільки вирішення проблеми другого пункту змінить стратегічну ситауацію! Не вкладають на повну у "союзника" який НЕ демонструє волю до перемоги та навіть інстинкту самозбереження!!
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14.09.2024 11:11 Відповісти
планируют и дальше планировать запланированные ослабляющие планировочные планы по ослабительному ослаблению запретов на стрельбу ракетами по территории мордора
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14.09.2024 11:58 Відповісти
Обіцяють обіцяти обіцянки, а обіцянка - цяцянка, а дурневі радість.
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14.09.2024 18:41 Відповісти
Ненавижу трусость, она очень плохо пахнет. Какой авторитет может быть у США после такого позора. Испанский стыд.
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14.09.2024 13:27 Відповісти
+++++ Люто плюсую
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14.09.2024 18:42 Відповісти
А пам'ятаєте, як під час вторгнення всі чекали на заяви Байдена. CNN і наші ЗМІ по 10 разів на день анонсували його важливі та потужні заяви, так чекали на його радикальні заяви в дусі Рейгана, так чекали коли запрацює лендліз, представляючи тисячі абрамсів і Ф-16 або хоча б мільйон fpv, що США може зробити за тиждень …А все це виявилося бульбашкою, а влада США лише стежила, щоб вона не луснула, затопивши їх самих.
Якщо би США ще до 2022 попередили московію що введуть війська в Україну у разі напададу, то війна би не почалась, як і "ядерного вамездия и всеобщей мабилизации" якими вони так погрожували. Але зараз, дивлячись на безхребетність західної влади можливо все. Мабуть, єдине що стримує московію від безбашених дій це Китай але і то, це може бути тимчасова угода, щоб Китай теж мав час підготуватися до війни, остаточно підтершись словом "демократія"
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14.09.2024 13:59 Відповісти
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14.09.2024 17:37 Відповісти
В США уже придуман выход из ситуации, Украина подписывает капитуляцию, а США заявляют что не позволили уничтожить Украину полностью, похрен хоть один хутор останется, мы её спасли от смерти а значит победили!
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14.09.2024 14:24 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/10615 Петро Порошенко - дав влеш-в'ю британському телеканалу https://tgstat.com/ru/channel/@skynews @SkyNews :
"Мене запитали: чи застосування зброї великої дальності всередині росії стане «червоною лінією» для путіна, а його відповідь буде руйнівною?
Пропаганда ***** свідчить, що він уже 10 років «воює з НАТО», включно з усіма країнами - членами Альянсу. Згадайте справу зі Скрипалем, теракт у Великій Британії, що демонструє: для путіна немає «червоних ліній».
Ми маємо демонструвати єдність, зокрема в позиції надання Україні ракет великої дальності та дозволу вражати цілі на території росії. путін розуміє лише мову сили. І якщо говорити з ним саме такою мовою, як зараз демонструє Україна, то це найефективніший спосіб зупинити країну-агресорку.
Ба більше, для наших партнерів «дешевше» зупинити путіна тут і зараз, ніж допустити повномасштабну війну в Польщі чи Великій Британії.
Що більше російських ракет ми знищимо, що більше місць їх запуску на росії ми знищимо, то слабшим буде путін і безпечнішим буде світ".
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14.09.2024 17:12 Відповісти
 
 