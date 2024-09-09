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оружие (10029) Украина (44299) Чехия (1659)

Запад наконец-то должен позволить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории РФ, - начальник Генштаба Чехии Ржегка

Карел Ржегка

ВСУ должны получить разрешение использовать западные ракеты против целей на территории РФ. Это было бы вполне легитимно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Radio Prague International, так считает начальник Генштаба Чехии Карел Ржегка.

"Эти ограничения необходимо снять, потому что для украинцев законно и легитимно защищаться, даже нападая на российскую территорию. Ведь они не могут боксировать со связанной за спиной одной рукой", - заявил Ржегка.

Он отметил, что власти РФ угрожают эскалацией, однако не стесняются использовать ракеты против украинских городов и, по мнению генерала, имеют значительное преимущество.

"Самолеты взлетают с российских аэродромов, которые находятся в пределах досягаемости имеющегося оружия, но украинцы не могут его применить. И эти самолеты потом бомбардируют гражданскую инфраструктуру, а не только солдат. Поэтому было бы абсолютно легитимно, если бы украинцы смогли атаковать и территорию России", - подчеркнул Ржегка.

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И именно наступление ВСУ на Курскую область показало, что россияне чаще всего только угрожают.

"Ситуация в Курской области показала некоторым западным лидерам, что не стоит бояться эскалации и красных линий, потому что россияне до сих пор "бряцают" ядерным оружием, но когда украинцы захватили весь округ, ничего не произошло", - подытожил начальник Генштаба Чехии.
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Ці обмеження були накладені адміністрацією Байдена-Харріс ще у листопаді 2021 року під час 3-денного візиту голови ЦРУ Бернса до москви. Відтоді договір, укладений у кремлі, неухильно дотримується.
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09.09.2024 07:54 Ответить
угода передбачала щоб недавати Україні бити по московії а вони натомість незастосують ядерне озброєння от тому все це і тягнеться
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09.09.2024 08:00 Ответить
Тобто, адміністрація Білого дому 2021 року здала Україну путлеру аналогічно тому, як Лондон і Париж 1938 року здали Чехословаччину гітлеру, сподіваючись, що він нею обмежиться.
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09.09.2024 08:08 Ответить
Ні! ***** переживало щоб Україна немала змоги бити стратегічними засобами а не змогу захищатися
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09.09.2024 08:12 Ответить
Все залежить від США тільки в них є зброя яка здатна вразити
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09.09.2024 07:56 Ответить
Байден не дає дозвіл, але у цьому винний Трамп
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09.09.2024 08:29 Ответить
Яку їм, *****, доре і легко - дозволяти/не дозволяти... Їм же на голову кацапське залізяччя не падає.
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09.09.2024 08:43 Ответить
Тисячі Сапсанів чекають на дозвіл вдарити по росії! Пишіть у заголовках, яких саме ракет це стосується.
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09.09.2024 09:11 Ответить
 
 