ВСУ должны получить разрешение использовать западные ракеты против целей на территории РФ. Это было бы вполне легитимно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Radio Prague International, так считает начальник Генштаба Чехии Карел Ржегка.

"Эти ограничения необходимо снять, потому что для украинцев законно и легитимно защищаться, даже нападая на российскую территорию. Ведь они не могут боксировать со связанной за спиной одной рукой", - заявил Ржегка.

Он отметил, что власти РФ угрожают эскалацией, однако не стесняются использовать ракеты против украинских городов и, по мнению генерала, имеют значительное преимущество.

"Самолеты взлетают с российских аэродромов, которые находятся в пределах досягаемости имеющегося оружия, но украинцы не могут его применить. И эти самолеты потом бомбардируют гражданскую инфраструктуру, а не только солдат. Поэтому было бы абсолютно легитимно, если бы украинцы смогли атаковать и территорию России", - подчеркнул Ржегка.

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И именно наступление ВСУ на Курскую область показало, что россияне чаще всего только угрожают.

"Ситуация в Курской области показала некоторым западным лидерам, что не стоит бояться эскалации и красных линий, потому что россияне до сих пор "бряцают" ядерным оружием, но когда украинцы захватили весь округ, ничего не произошло", - подытожил начальник Генштаба Чехии.