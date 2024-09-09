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Захід нарешті має дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по території РФ, - начальник Генштабу Чехії Ржегка

Карел Ржегка

ЗСУ мають отримати дозвіл використовувати західні ракети проти цілей на території РФ. Це було б цілком легітимно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням  Radio Prague International, так вважає начальник Генштабу Чехії Карел Ржегка.

"Ці обмеження необхідно зняти, бо для українців законно та легітимно захищатися, навіть нападаючи на російську територію. Адже вони не можуть боксувати зі зв'язаною за спиною однією рукою", - заявив Ржегка.

Він зазначив, що влада РФ загрожує ескалацією, проте не соромиться використовувати ракети проти українських міст і, на думку генерала, має значну перевагу.

"Літаки злітають з російських аеродромів, які знаходяться в межах досяжності наявної зброї, але українці не можуть її застосувати. І ці літаки потім бомбардують цивільну інфраструктуру, а не лише солдатів. Тому було б абсолютно легітимно, якби українці змогли атакувати і територію Росії", - наголосив Ржегка.

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І саме наступ ЗСУ на Курську область показав, що росіяни найчастіше лише погрожують.

"Ситуація в Курській області показала деяким західним лідерам, що не варто боятися ескалації та червоних ліній, тому що росіяни досі "брязкають" ядерною зброєю, але коли українці захопили весь округ, нічого не сталося", - підсумував начальник Генштабу Чехії.

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Ці обмеження були накладені адміністрацією Байдена-Харріс ще у листопаді 2021 року під час 3-денного візиту голови ЦРУ Бернса до москви. Відтоді договір, укладений у кремлі, неухильно дотримується.
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09.09.2024 07:54 Відповісти
угода передбачала щоб недавати Україні бити по московії а вони натомість незастосують ядерне озброєння от тому все це і тягнеться
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09.09.2024 08:00 Відповісти
Тобто, адміністрація Білого дому 2021 року здала Україну путлеру аналогічно тому, як Лондон і Париж 1938 року здали Чехословаччину гітлеру, сподіваючись, що він нею обмежиться.
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09.09.2024 08:08 Відповісти
Ні! ***** переживало щоб Україна немала змоги бити стратегічними засобами а не змогу захищатися
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09.09.2024 08:12 Відповісти
Все залежить від США тільки в них є зброя яка здатна вразити
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09.09.2024 07:56 Відповісти
Байден не дає дозвіл, але у цьому винний Трамп
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09.09.2024 08:29 Відповісти
Яку їм, *****, доре і легко - дозволяти/не дозволяти... Їм же на голову кацапське залізяччя не падає.
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09.09.2024 08:43 Відповісти
Тисячі Сапсанів чекають на дозвіл вдарити по росії! Пишіть у заголовках, яких саме ракет це стосується.
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09.09.2024 09:11 Відповісти
 
 