ЗСУ мають отримати дозвіл використовувати західні ракети проти цілей на території РФ. Це було б цілком легітимно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Radio Prague International, так вважає начальник Генштабу Чехії Карел Ржегка.

"Ці обмеження необхідно зняти, бо для українців законно та легітимно захищатися, навіть нападаючи на російську територію. Адже вони не можуть боксувати зі зв'язаною за спиною однією рукою", - заявив Ржегка.

Він зазначив, що влада РФ загрожує ескалацією, проте не соромиться використовувати ракети проти українських міст і, на думку генерала, має значну перевагу.

"Літаки злітають з російських аеродромів, які знаходяться в межах досяжності наявної зброї, але українці не можуть її застосувати. І ці літаки потім бомбардують цивільну інфраструктуру, а не лише солдатів. Тому було б абсолютно легітимно, якби українці змогли атакувати і територію Росії", - наголосив Ржегка.

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І саме наступ ЗСУ на Курську область показав, що росіяни найчастіше лише погрожують.

"Ситуація в Курській області показала деяким західним лідерам, що не варто боятися ескалації та червоних ліній, тому що росіяни досі "брязкають" ядерною зброєю, але коли українці захопили весь округ, нічого не сталося", - підсумував начальник Генштабу Чехії.