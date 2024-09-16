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Держдепартамент США (1584) дозвіл (283) ракети (3928) США (21036)

Держдеп після нещодавньої зустрічі Байдена і Стармера: Політика США щодо ударів углиб Росії поки залишається без змін

Політика США щодо ударів углиб Росії поки залишається без змін - Міллер

США поки не змінили своєї політики щодо надання Україні дозволу бити по цілях вглибині Росії американськими далекобійними ракетами.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Міллер підтвердив, що після нещодавньої зустрічі президента США Джо Байдена і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, під час якої обговорювалися питання підтримки України, політика США щодо ударів вглиб Росії залишається незмінною.

"Сьогодні у мене немає оголошень щодо змін у нашій політиці. Ми можемо продовжувати взаємодію з нашими українськими партнерами щодо того, як у найкращий спосіб підтримати їх, щоб бути певними, що вони виграють цю війну", - сказав представник Держдепу.

Американський посадовець наголосив, що Штати готові й надалі забезпечувати Україну зброєю, розвідувальною та іншою підтримкою.

"І це надалі залишатиметься нашим зобов’язанням", - сказав Міллер.

Читайте також: Україна просила США про удари ATACMS по авіабазах РФ, але потім змінила цілі, - Reuters

Нагадаємо, що нещодавно глава МЗС Британії Девід Леммі заявляв, що рішення щодо дозволу Україні завдавати ударів вглиб території Росії західною зброєю ще не прийняте, а обговорення продовжиться під час візиту президента України Володимира Зеленського до США наприкінці вересня.

Також додамо, що 13 вересня відбулися переговори президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії. 

Видання Politico писало, що Байден і Стармер під час зустрічі віч-на-віч у Білому домі обговорили прохання України про дозвіл використовувати ракети великої дальності у війні проти РФ.  Проте лідери так і не домовилися про надання дозволу Києву бити ракетами Storm Shadow по військових цілей на території країни-агресора.

Читайте також: Британія не дозволить ЗСУ бити Storm Shadow вглиб РФ без згоди США, - The Times
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Топ коментарі
+7
і хто ви після цього?
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16.09.2024 23:44
+3
Дякуємо.
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16.09.2024 23:41
+3
Покидьки залишаються без змін
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17.09.2024 00:27
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Дякуємо.
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16.09.2024 23:41 Відповісти
Геніальна стратегія США, розтягнути війну, щоб не злити росію і втратити контроль над війною.

Розтягнути боротьбу з нелегальною міграцією на 10 років, і програти ультра-правим.

Ці західні ліберали такі додіки, офісні інтелектуали з бета - енергією, ******* ПОТУЖНІ промови про демократію коли приїзджають в Київ...

Воїстину Задорнов був правий, нема в американців смекалки, тормози вони.
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17.09.2024 00:16 Відповісти
і хто ви після цього?
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16.09.2024 23:44 Відповісти
Треба чекати Трампа.
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16.09.2024 23:44 Відповісти
При Трампi Украiнi, взагалi, заборонять стрiлять. Буде демiлiтаризованою зоною, *****!
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16.09.2024 23:58 Відповісти
льогкiм двiженiем рукi, зупинить вiйськову допомогу, i всьо, стрiлять буде нiчим.
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17.09.2024 00:10 Відповісти
Пішов ти ..., ждун всратий
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17.09.2024 00:11 Відповісти
Гірше, ніж за Байдена /Гарріс точно не буде
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17.09.2024 00:29 Відповісти
ключове тут "поки". це якщо вірно переклали.
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17.09.2024 00:02 Відповісти
Гарріс на другому терміні точно дасть
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17.09.2024 00:28 Відповісти
буде видно. проте це значно краще ніж заяви Трампа про те, що він припинить надавати Україні допомогу як тільки повернеться у Білий дім. ти ж саме цього хочеш раз так тут топиш за Рудого.
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17.09.2024 00:36 Відповісти
Трамп чітко сказав особисто Зеленському, що допомагатиме і підтримуватиме - а ти й далі слухай його балачки для публіки з червоними шиями перед виборами
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17.09.2024 09:57 Відповісти
ти був присутній при цій розмові? раніше Трамп публічно говорив, що Штати вже виділили Україні 200 млрд доларів допомоги і що він це припинить як заїде у Білий дім. тож дрочи і далі на Трампа після його заяв. а коли політик кидається порожніми заявами, то то вже не політик, а піздабол. довіри не заслуговує. тому і ставляться притомні українці насторожено до Трампа і без симпатій через його заяви і дії (блокування і затягування виділення Україні допомоги більше як на півроку).
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17.09.2024 10:08 Відповісти
Я присутній при тому, що байден у квітні отримав для України 61 млрд, з яких практично нічого не витратив. У результаті 10 бригад сидять без зброї! Тож саме байден припинив допомогу, а не Трамп. Де факто
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17.09.2024 10:14 Відповісти
ага, все вивів собі в офшори. )) ну ти і дебіл... тут топиш за Трампа, який говорить, що адміністрація Байдена виділила Україні за ці 2 роки війни 200 млрд доларів допомоги. а тут сереш на Байдена, який піпеточно виділяє допомогу Україні. 200 млрд - нікуя собі піпеточно. то хто тут бреше? ти? чи Трамп?
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17.09.2024 10:23 Відповісти
Ти ж топиш за того, хто де факто зупинив допомогу Україні, кажеш, що це добре = значить ти і є дебіл
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17.09.2024 10:26 Відповісти
я топлю за того, хто підтримує Україну і надає їй зброю, хоть і піпєточно, проте надає. і не робить заяв, що припинить надавати допомогу Україні. і не має значення хто до якої партії відноситься. Топив би Трамп за Україну (не блокував би виділення допомоги Україні), а критикував би Байдена, що той допомагає піпеточно і допомогу Україні потрібно підсилити, то я тоді топив би за Трампа. проте коли Трамп на кожному кроці робить заяви, що припинить допомогу Україні як тільки заїде у Білий дім, що з путіним потрібно домовлятися, бо його неможливо перемогти, бо русаки колись навіть Наполеона перемагали, що припинить війну за 24 години - то такі його заяви явно не додають йому симпатій від українського народу. за такого Трампа можуть тільки топити кацапи, які так і чекають заморозки війни і гарантії того, що Україну не приймуть у НАТО. а разом з кацапами і такі мразі як ти і секонд недоносок..
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17.09.2024 10:38 Відповісти
Сумарно всі прийняті Bills складаують 175млрд
Всі вони приймались з гаслом давайте допоможемо Україні
Адміністрація не повідомляє, скільки реально йде на Україну, приблизно 101млрд
Також не повідомляє розподіл 101млрд, через скільки років будуть поставки, скільки на економіку та інше.

Тому в більшості таке враження, що виділили 175млрд
а по факту реально поставленної зброї приблизно на 27млрд по всім програмам

Наприклад, якщо 5.8млрд згорить в кінці місяця, як їх рахувати?
Як рахувати згорівші 1.7млрд в 2022?
Чи рахувати залишок 5.8млрд, котрі виявив аудит, та котрі вже майже рік не можуть надати?

всі вони входять в 175млрд котрі виділив Конгрес, на всі країни, програми і т.п.
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17.09.2024 10:53 Відповісти
тоді ти маєш молитися на Байдена і дякувати йому за те, що економить гроші і не розбазарює їх. ) а то Трамп репетує, що вже більше 200 млрд виділили Україні.
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17.09.2024 11:05 Відповісти
можеш пояснити, хто зараз блокує та затягує поставки?

Сумарно є 11.6млрд, з яких 5.8млрд борг за 2022-2023 роки, та 5.8млрд за 2024 рік котрі згорають в кінці місяця
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17.09.2024 10:22 Відповісти
звернись до Джанет Єлен, вона тобі пояснить.
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17.09.2024 10:25 Відповісти
Я не знаю хто це

Ти же якойсь дійшов висновку що це зробив Трамп, котрий не в Конгресі
"Трампа і без симпатій через його заяви і дії (блокування і затягування виділення Україні допомоги більше як на півроку)."
чи це не твій висновок, а просто повторюеш?

Чому тоді не вистачає розуму дійти висновку, хто блокує та затягує поточну поставку допомоги?
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17.09.2024 10:33 Відповісти
це міністр фінансів США. звернись до неї, вона тобі розпише графік виділення коштів.
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17.09.2024 10:40 Відповісти
Так допомога за програмою PDA, залежить виключно від підпису президента.
До чого тут міністр фінансів?

Невже демократи прибравши президента з виборів, заодно відібрали право надання PDA?
Чи може він знову у відпустці, та хтось інший вирішує?

Якось не зрозуміло, дійти висновку " Трампа і без симпатій через його заяви і дії (блокування і затягування виділення Україні допомоги більше як на півроку)." вдалось

а на просте питання, хто зараз блокує висновку немає...

Чи про блокування Трампом, котрий не є конгресменом - хтось підказав?
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17.09.2024 11:01 Відповісти
тому що міністерство фінансів слідкує за усіма фінансовими транзакціями. подзвони до Джанет, нехай тобі дасть виписку по казначейських рахунках. і будеш знати. я такою інформацією не володію.
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17.09.2024 11:07 Відповісти
Почему такие большие интервалы ? Надо эту " новость " три раза в день публиковать .
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17.09.2024 00:07 Відповісти
Де ви такі кловани беретеся?!?!
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17.09.2024 00:13 Відповісти
Покидьки залишаються без змін
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17.09.2024 00:27 Відповісти
Поки без змін

Деякі "клоуни" видумують, те чого не існує "ключове тут "поки". це якщо вірно переклали."
ніде не сказано, що це переклад, або пряма мова.
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17.09.2024 01:15 Відповісти
‎17.‎09.‎2024

Чотирма послідовними ударами високої точності по території одиниць підземного складування в\ч 25624 ЗС РФ в районі н\п Белгород-22 (по темі ГЗМ ‎16.‎09.‎2024) було зруйновано десятиметровий пісочно-гравійний шар захисту і пробито 70-и сантиметрове залізобетонне склепіння одиниць зберігання 2-ї категорії укриття боєзапасу. На місці працюють спеціалісти підсанкційного "Научно-исследовательского института точных приборов" (рос.) JOINT STOCK COMPANY SCIENCE RESEARCH INSTITUTE FOR PRECISE INSTRUMENTS (анг.) (Москва. РФ)
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17.09.2024 05:25 Відповісти
Це про що?
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17.09.2024 08:48 Відповісти
Откуда дровішки?
Да, пистіти, а ще й якщо за добрі гроші, це вам не зробити яму глибиною 10 метрів у гравійно-пісчаному грунті!
Ви хоч розумієте, якої ваги повинен бути бронебійний фугас і якою зброєю він міг бути доставлений у ту саму Белгородську область?
Щось я пригадую, хтось писав, що якийсь Новіков опублікав цитати (УВАГА!!!) з доповіді ЦРУ Президенту США за перше півріччя 2024 року, що нібито росіяни мають повну інформацію про всі військові і політичні рішення УКраїни.
Це бува не ваше говніцо, бо лінь шукати у форумі?
Шось все схоже на плітки від кремльовского казачка!
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17.09.2024 10:13 Відповісти
Говєнцо у твоїй головешці . А ти бачу з еспердів?! Хвахівець?
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17.09.2024 10:33 Відповісти
Берегут этот козырь под осенние переговоры... Как и массовое использование ф-16
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17.09.2024 06:47 Відповісти
Це все там мутить ,мала kurva Сєліванов...
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17.09.2024 08:11 Відповісти
НАТО це перш за все САМИЙ НАДІЙНИЙ СОЮЗНИК РОСІЇ і ТОЙ хто захищає путінський кривавий режим.

В Польщі, Румунії збивати російські ракети і іранські шахеди не можна, не дай Боже, все має повернутись в Україну і там руйнувати і вбивати. Це вимагає НАТО.

Так само НАТО забороняє бити по теріторії росії.

Росія вже в НАТО?

Р.С. я не знаю які там пункти в мирному плані пана президента, але якщо додати ще пункт про те, що в разі подальшої затримки озброєння ЗСУ всіма ********* ВИДАМИ західної ЗБРОЇ і ППО наземної і повітряної, заборона виїзду з України буде знята для всіх без обмежень з метою запобігти геноциду українців в якому поиймають участь не тільки росія іран китай кндр, але і країни НАТО.

Більш за все Європа і США стали перейматися темою емігрантів, більше не має на чому Трампу, Шольцу та іншим заробляти бали в народу їх країнах, що само по собі жахливий популізм.

А ще варто адміністрації Байдена, Шольца і Стольенбергу поставити пряме запитання, і задавати його щодня, публічно : Чи є росія членом НАТО, що так ретельно вони охороняють її теріторію від ударів з боку України, яка зазнає руйнівних ударів з боку росії?!

Нехай су....и відповідають, хоч совісті в них вже не має. Це очевидно.
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17.09.2024 09:01 Відповісти
А я їх добре розумію - їх лякає трійця з Буратіни з Булавою, Міністра оборони, який ще рік тому розподіляв державне майно між потрібними людьми і паркетній генерал, який навчився правильно клацати каблуками, щоб сподобатися головному Карабасу Барабасу України Зелених часів який походить з єврейської лінії нащадків покорітеля Сибіру!
І взагалі, союзники ще погано розуміють всі ньанси цього Зеленого театру сміху крізь сльози, де навіть артисти кордебалету вчать НАТІвських генералів які ракети кращі!
І головне, їх лякає суперпопулізм Буратіни і те, що він використає зброю щоб прославити себе як укротітеля Путіна, хоча по-справжньому це може бути як доведення Путіна до стану непередбачуваного аффекту з непрогнозованими наслідками.
Бо правильно сказав Токаєв - РФ неможливо перемогти у війні! Якщо Гітлер у 1945 році у безвиході пустив собі кулю в голову, то Путін у безвиході прости підірве весь ядерний арсенал Росії - просто поставить земну цивілізацію на грань виживання у післяядерній льодниковій ері.
Хтось із нормальних українців вірить в те, що цей хриплий блазень, якого невдалий жарт владних бариг посадив у головне крісло країни може провести світ по тонкому льду військового протистояння ядерних держав. І вже не в Холодній війні, а в гарячій вйіні, яка вже перейшла на територію однієх з ядерних держав. Це вже не Вʼєтнам і Північна Корея, які були далеко від США і СССР.
Як каже народний епос: "Надовго дурню скляний пісюн?"
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17.09.2024 10:01 Відповісти
Байден сказав :все для перемоги України. Наша політика незмінна.
А про що питали?
Час приймати таблетки і спати
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17.09.2024 21:04 Відповісти
 
 