Держдеп після нещодавньої зустрічі Байдена і Стармера: Політика США щодо ударів углиб Росії поки залишається без змін
США поки не змінили своєї політики щодо надання Україні дозволу бити по цілях вглибині Росії американськими далекобійними ракетами.
Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Міллер підтвердив, що після нещодавньої зустрічі президента США Джо Байдена і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, під час якої обговорювалися питання підтримки України, політика США щодо ударів вглиб Росії залишається незмінною.
"Сьогодні у мене немає оголошень щодо змін у нашій політиці. Ми можемо продовжувати взаємодію з нашими українськими партнерами щодо того, як у найкращий спосіб підтримати їх, щоб бути певними, що вони виграють цю війну", - сказав представник Держдепу.
Американський посадовець наголосив, що Штати готові й надалі забезпечувати Україну зброєю, розвідувальною та іншою підтримкою.
"І це надалі залишатиметься нашим зобов’язанням", - сказав Міллер.
Нагадаємо, що нещодавно глава МЗС Британії Девід Леммі заявляв, що рішення щодо дозволу Україні завдавати ударів вглиб території Росії західною зброєю ще не прийняте, а обговорення продовжиться під час візиту президента України Володимира Зеленського до США наприкінці вересня.
Також додамо, що 13 вересня відбулися переговори президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії.
Видання Politico писало, що Байден і Стармер під час зустрічі віч-на-віч у Білому домі обговорили прохання України про дозвіл використовувати ракети великої дальності у війні проти РФ. Проте лідери так і не домовилися про надання дозволу Києву бити ракетами Storm Shadow по військових цілей на території країни-агресора.
Будь ласка, зачекайте...
Розтягнути боротьбу з нелегальною міграцією на 10 років, і програти ультра-правим.
Ці західні ліберали такі додіки, офісні інтелектуали з бета - енергією, ******* ПОТУЖНІ промови про демократію коли приїзджають в Київ...
Воїстину Задорнов був правий, нема в американців смекалки, тормози вони.
Всі вони приймались з гаслом давайте допоможемо Україні
Адміністрація не повідомляє, скільки реально йде на Україну, приблизно 101млрд
Також не повідомляє розподіл 101млрд, через скільки років будуть поставки, скільки на економіку та інше.
Тому в більшості таке враження, що виділили 175млрд
а по факту реально поставленної зброї приблизно на 27млрд по всім програмам
Наприклад, якщо 5.8млрд згорить в кінці місяця, як їх рахувати?
Як рахувати згорівші 1.7млрд в 2022?
Чи рахувати залишок 5.8млрд, котрі виявив аудит, та котрі вже майже рік не можуть надати?
всі вони входять в 175млрд котрі виділив Конгрес, на всі країни, програми і т.п.
Сумарно є 11.6млрд, з яких 5.8млрд борг за 2022-2023 роки, та 5.8млрд за 2024 рік котрі згорають в кінці місяця
Ти же якойсь дійшов висновку що це зробив Трамп, котрий не в Конгресі
"Трампа і без симпатій через його заяви і дії (блокування і затягування виділення Україні допомоги більше як на півроку)."
чи це не твій висновок, а просто повторюеш?
Чому тоді не вистачає розуму дійти висновку, хто блокує та затягує поточну поставку допомоги?
До чого тут міністр фінансів?
Невже демократи прибравши президента з виборів, заодно відібрали право надання PDA?
Чи може він знову у відпустці, та хтось інший вирішує?
Якось не зрозуміло, дійти висновку " Трампа і без симпатій через його заяви і дії (блокування і затягування виділення Україні допомоги більше як на півроку)." вдалось
а на просте питання, хто зараз блокує висновку немає...
Чи про блокування Трампом, котрий не є конгресменом - хтось підказав?
Деякі "клоуни" видумують, те чого не існує "ключове тут "поки". це якщо вірно переклали."
ніде не сказано, що це переклад, або пряма мова.
Чотирма послідовними ударами високої точності по території одиниць підземного складування в\ч 25624 ЗС РФ в районі н\п Белгород-22 (по темі ГЗМ 16.09.2024) було зруйновано десятиметровий пісочно-гравійний шар захисту і пробито 70-и сантиметрове залізобетонне склепіння одиниць зберігання 2-ї категорії укриття боєзапасу. На місці працюють спеціалісти підсанкційного "Научно-исследовательского института точных приборов" (рос.) JOINT STOCK COMPANY SCIENCE RESEARCH INSTITUTE FOR PRECISE INSTRUMENTS (анг.) (Москва. РФ)
Да, пистіти, а ще й якщо за добрі гроші, це вам не зробити яму глибиною 10 метрів у гравійно-пісчаному грунті!
Ви хоч розумієте, якої ваги повинен бути бронебійний фугас і якою зброєю він міг бути доставлений у ту саму Белгородську область?
Щось я пригадую, хтось писав, що якийсь Новіков опублікав цитати (УВАГА!!!) з доповіді ЦРУ Президенту США за перше півріччя 2024 року, що нібито росіяни мають повну інформацію про всі військові і політичні рішення УКраїни.
Це бува не ваше говніцо, бо лінь шукати у форумі?
Шось все схоже на плітки від кремльовского казачка!
В Польщі, Румунії збивати російські ракети і іранські шахеди не можна, не дай Боже, все має повернутись в Україну і там руйнувати і вбивати. Це вимагає НАТО.
Так само НАТО забороняє бити по теріторії росії.
Росія вже в НАТО?
Р.С. я не знаю які там пункти в мирному плані пана президента, але якщо додати ще пункт про те, що в разі подальшої затримки озброєння ЗСУ всіма ********* ВИДАМИ західної ЗБРОЇ і ППО наземної і повітряної, заборона виїзду з України буде знята для всіх без обмежень з метою запобігти геноциду українців в якому поиймають участь не тільки росія іран китай кндр, але і країни НАТО.
Більш за все Європа і США стали перейматися темою емігрантів, більше не має на чому Трампу, Шольцу та іншим заробляти бали в народу їх країнах, що само по собі жахливий популізм.
А ще варто адміністрації Байдена, Шольца і Стольенбергу поставити пряме запитання, і задавати його щодня, публічно : Чи є росія членом НАТО, що так ретельно вони охороняють її теріторію від ударів з боку України, яка зазнає руйнівних ударів з боку росії?!
Нехай су....и відповідають, хоч совісті в них вже не має. Це очевидно.
І взагалі, союзники ще погано розуміють всі ньанси цього Зеленого театру сміху крізь сльози, де навіть артисти кордебалету вчать НАТІвських генералів які ракети кращі!
І головне, їх лякає суперпопулізм Буратіни і те, що він використає зброю щоб прославити себе як укротітеля Путіна, хоча по-справжньому це може бути як доведення Путіна до стану непередбачуваного аффекту з непрогнозованими наслідками.
Бо правильно сказав Токаєв - РФ неможливо перемогти у війні! Якщо Гітлер у 1945 році у безвиході пустив собі кулю в голову, то Путін у безвиході прости підірве весь ядерний арсенал Росії - просто поставить земну цивілізацію на грань виживання у післяядерній льодниковій ері.
Хтось із нормальних українців вірить в те, що цей хриплий блазень, якого невдалий жарт владних бариг посадив у головне крісло країни може провести світ по тонкому льду військового протистояння ядерних держав. І вже не в Холодній війні, а в гарячій вйіні, яка вже перейшла на територію однієх з ядерних держав. Це вже не Вʼєтнам і Північна Корея, які були далеко від США і СССР.
Як каже народний епос: "Надовго дурню скляний пісюн?"
А про що питали?
Час приймати таблетки і спати