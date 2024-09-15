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Стармер обсудит с Мелони разрешение ВСУ на дальнобойные удары вглубь России, - Bloomberg

Стармер обговорить із Мелоні дозвіл ЗСУ на далекобійні удари вглиб Росії

В понедельник, 16 сентября, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибудет в Рим, где встретится со своей итальянской коллегой Джорджией Мелони. Среди прочего главы правительств обсудят использование Украиной ракет Storm Shadow по территории РФ.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников, Стармер и Мелони будут обсуждать предложение Украины по использованию британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow на территории России. Также политики обсудят гибридные угрозы, которые представляет РФ для Европы, и подтвердят поддержку восстановления Украины.

Bloomberg отмечает, что визит Стармера в Рим состоится через несколько дней после его встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. 13 сентября они обсуждали вопрос, позволить ли Украине наносить дальние удары по территории России с помощью ракет Storm Shadow, управляемых по навигационным данным США. Bloomberg добавляет, что Байден до сих пор сопротивлялся такому шагу из-за опасений, что это может привести к эскалации войны.

Также читайте: Глава МИД Британии Лемми об ударах вглубь РФ средствами союзников: Ни одно отдельное оружие не обеспечит победу

Источники сообщают, что в ближайшее время британские власти проведут переговоры относительно разрешения Украине на дальнобойные удары вглубь РФ с французскими и немецкими коллегами.

Напомним, что ранее Италия неоднократно заявляла, что не позволяет использовать предоставленное Украине оружие для ударов по территории РФ.

Читайте: Разведка Великобритании обнародовала фото уничтоженных ВСУ мостов в Курской области

 

 
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Топ комментарии
+9
Це вже реально якийсь цирк починається (тільки українцям ні разу не смішно).
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15.09.2024 21:49
+7
А какой отношение имеет Италия, к ракетам Великобритании? Можно еще у папы римского спросить разрешения тогда...
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15.09.2024 21:49
+4
Говоріть! - Украіна підожде
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15.09.2024 21:47
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Говоріть! - Украіна підожде
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15.09.2024 21:47 Ответить
А какой отношение имеет Италия, к ракетам Великобритании? Можно еще у папы римского спросить разрешения тогда...
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15.09.2024 21:49 Ответить
Папо такі в долі! Там через мафію банк ватікану багато грошей прутіна миється..
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15.09.2024 23:09 Ответить
Це вже реально якийсь цирк починається (тільки українцям ні разу не смішно).
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15.09.2024 21:49 Ответить
3 сезон, серія 18
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15.09.2024 21:50 Ответить
Це вже даже не смішно. Ні в кремлі регочуть з цих мерзот. Чесно не вистачає матюків щоб все це читати.
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15.09.2024 21:51 Ответить
Також політики обговорять гібридні загрози, які представляє РФ для Європи, і підтвердять підтримку відбудови України. Джерело:

Відбудова нашої країни це добре. Але спочатку допоможіть нам розібратися з цим кремлівським психом, а потім ласкаво просимо на добрі підряди.
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15.09.2024 21:54 Ответить
Так вони його бояться, вже мабуть не один раз міняли памперси сцикуни.
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15.09.2024 21:58 Ответить
І питання назріває в догонку- чим краще демократія від автокранів? Українці вже своїм життям дали відповідь на це питання
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15.09.2024 21:54 Ответить
Ну, приблизно тим же, чим конституційна монархія краща від екскаваторів. 🧐
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15.09.2024 22:14 Ответить
Стармером...
Можна назвати буд-якого мера ...
В Україні...

А що Він за людина?
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15.09.2024 22:30 Ответить
Ідіть одразу до папи римського
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15.09.2024 23:34 Ответить
Запит до запуску цих ракет у італійської Мелоні дивний. Але що не є дивним у ********* світі?
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16.09.2024 01:13 Ответить
 
 