РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9524 посетителя онлайн
Новости Фото
11 958 9

Разведка Великобритании обнародовала фото уничтоженных ВСУ мостов в Курской области

В британской разведке показали спутниковые снимки уничтоженных во время операции Украины в Курской области мостов через реку Сейм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны Великобритании.

"Украина продолжает препятствовать российской логистике в Курской области, нанеся серии ударов, которые разрушили автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм", - говорится в сообщении.

Также были опубликованы фото пораженных мостов, сделанные в середине и в конце августа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цена Курской операции ВСУ оказалась высокой, несмотря на это, она считается успешной, - CNN

Напомним, 10 сентября, войска РФ начали проводить контратаки в Курской области. В течение двух дней, 10 и 11 сентября захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево. Аналитики подчеркивали, что российские войска пытались занять более тактически выгодные позиции во время этих начальных контратак, прежде чем начать широкую контрнаступательную операцию против украинских сил, действующих к северо-востоку от Коренево и вблизи Суджи.

Президент Владимир Зеленский заявил 12 сентября, что контрнаступательные действия РФ в Курской области идут по украинскому плану.

Впоследствии Зеленский сообщил, что РФ стремится стянуть в Курскую область 60-70 тыс. своих военных. На этом направлении армия РФ начала быстрые наступательные действия. При этом президент подчеркнул, что благодаря операции ВСУ в Курской области РФ удалось остановить врага на Харьковском направлении и замедлить продвижение россиян в Донецкой области.

Мости у Курській області
Мости у Курській області
Мости у Курській області

Автор: 

Великобритания (4982) внешняя разведка (378) ВСУ (6616) Курск (1116)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угрозы Путина о войне с НАТО «невероятно опасны», - заявили в Белом доме
показать весь комментарий
14.09.2024 12:05 Ответить
ано проста бабушка с палавимі прізнакамі дєдушкі...
показать весь комментарий
14.09.2024 12:08 Ответить
Што случілось с Курском господін прєзідєнт . ?
Ну-у хорошо , можетє не отвечать , всьо і так відно . !
.
показать весь комментарий
14.09.2024 12:13 Ответить
божечки, який дегенерат!
показать весь комментарий
14.09.2024 13:36 Ответить
А яке це тепер має значення,якщо москалі перекинули техніку все одно через річку?
показать весь комментарий
14.09.2024 12:14 Ответить
Тікати буде кацапам не зручно
показать весь комментарий
14.09.2024 12:46 Ответить
Як варіант.А для чого попереджати?
показать весь комментарий
14.09.2024 13:11 Ответить
Та може самоліквідуються, хлопцям менше роботи буде
показать весь комментарий
14.09.2024 13:20 Ответить
- Черговий прорив російського кордону.
- Черговий раз кадирівців накивали лаптями аладіна
- Чергові тисячі вбитих та полонених срочників
- Чергові воплі дирявих блогерів про диряву кордони
https://t.me/pecherymordora356
https://t.me/pecherymordora356
показать весь комментарий
14.09.2024 12:18 Ответить
 
 