Разведка Великобритании обнародовала фото уничтоженных ВСУ мостов в Курской области

В британской разведке показали спутниковые снимки уничтоженных во время операции Украины в Курской области мостов через реку Сейм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны Великобритании.

"Украина продолжает препятствовать российской логистике в Курской области, нанеся серии ударов, которые разрушили автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм", - говорится в сообщении.

Также были опубликованы фото пораженных мостов, сделанные в середине и в конце августа.

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Напомним, 10 сентября, войска РФ начали проводить контратаки в Курской области. В течение двух дней, 10 и 11 сентября захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево. Аналитики подчеркивали, что российские войска пытались занять более тактически выгодные позиции во время этих начальных контратак, прежде чем начать широкую контрнаступательную операцию против украинских сил, действующих к северо-востоку от Коренево и вблизи Суджи.

Президент Владимир Зеленский заявил 12 сентября, что контрнаступательные действия РФ в Курской области идут по украинскому плану.

Впоследствии Зеленский сообщил, что РФ стремится стянуть в Курскую область 60-70 тыс. своих военных. На этом направлении армия РФ начала быстрые наступательные действия. При этом президент подчеркнул, что благодаря операции ВСУ в Курской области РФ удалось остановить врага на Харьковском направлении и замедлить продвижение россиян в Донецкой области.





