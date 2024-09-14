Розвідка Великої Британії оприлюднила фото знищених ЗСУ мостів у Курській області

У британській розвідці показали супутникові знімки знищених під час операції України у Курській області мостів через річку Сейм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

"Україна продовжує перешкоджати російській логістиці в Курській області, завдавши серії ударів, що зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм", – йдеться у повідомленні.

Також були опубліковані фото уражених мостів, зроблені у середині та наприкінці серпня.

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Нагадаємо, 10 вересня, війська РФ почали проводити контратаки у Курській області. Протягом двох днів, 10 та 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево. Аналітики підкреслювали, що російські війська намагались зайняти більш тактично вигідні позиції під час цих початкових контратак, перш ніж розпочати широку контрнаступальну операцію проти українських сил, що діють на північний схід від Кореневого і поблизу Суджі.

Президент Володимир Зеленський заявив 12 вересня, що контрнаступальні дії РФ у Курській області йдуть за українським планом.

Згодом Зеленський повідомив, що РФ прагне стягнути до Курської області 60-70 тис. своїх військових. На цьому напрямку армія РФ почала швидкі наступальні дії. При цьому президент підкреслив, що завдяки операції ЗСУ в Курській області РФ вдалося зупинити ворога на Харківському напрямку й уповільнити просування росіян на Донеччині.





