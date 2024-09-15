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Велика Британія (5338) Італія (1515) дозвіл (283) Джорджа Мелоні (109) Стармер Кір (61)

Стармер обговорить із Мелоні дозвіл ЗСУ на далекобійні удари вглиб Росії, - Bloomberg

Стармер обговорить із Мелоні дозвіл ЗСУ на далекобійні удари вглиб Росії

У понеділок, 16 вересня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибуде до Риму, де зустрінеться зі своєю італійською колегою Джорджією Мелоні. Серед іншого голови урядів обговорять використання Україною ракет Storm Shadow по території РФ.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел, Стармер та Мелоні обговорюватимуть пропозицію України щодо використання британських крилатих ракет великої дальності Storm Shadow на території Росії. Також політики обговорять гібридні загрози, які представляє РФ для Європи, і підтвердять підтримку відбудови України.

Bloomberg зазначає, що візит Стармера до Риму відбудеться через кілька днів після його зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. 13 вересня вони обговорювали питання, чи дозволити Україні завдавати дальних ударів по території Росії за допомогою ракет Storm Shadow, керованих за навігаційними даними США. Bloomberg додає, що Байден досі чинив опір такому кроку через побоювання, що це може призвести до ескалації війни.

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Джерела повідомляють, що найближчим часом британська влада проведе переговори щодо дозволу Україні на далекобійні удари вглиб РФ з французькими та німецькими колегами.

Нагадаємо, що раніше Італія неодноразово заявляла, що не дозволяє використовувати надану Україні зброю для ударів по території РФ.

Читайте також: Італія залишається непохитною у своїй підтримці України, - Мелоні

 

 
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Топ коментарі
+9
Це вже реально якийсь цирк починається (тільки українцям ні разу не смішно).
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15.09.2024 21:49
+7
А какой отношение имеет Италия, к ракетам Великобритании? Можно еще у папы римского спросить разрешения тогда...
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15.09.2024 21:49
+4
Говоріть! - Украіна підожде
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15.09.2024 21:47
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Говоріть! - Украіна підожде
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15.09.2024 21:47 Відповісти
А какой отношение имеет Италия, к ракетам Великобритании? Можно еще у папы римского спросить разрешения тогда...
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15.09.2024 21:49 Відповісти
Папо такі в долі! Там через мафію банк ватікану багато грошей прутіна миється..
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15.09.2024 23:09 Відповісти
Це вже реально якийсь цирк починається (тільки українцям ні разу не смішно).
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15.09.2024 21:49 Відповісти
3 сезон, серія 18
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15.09.2024 21:50 Відповісти
Це вже даже не смішно. Ні в кремлі регочуть з цих мерзот. Чесно не вистачає матюків щоб все це читати.
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15.09.2024 21:51 Відповісти
Також політики обговорять гібридні загрози, які представляє РФ для Європи, і підтвердять підтримку відбудови України. Джерело:

Відбудова нашої країни це добре. Але спочатку допоможіть нам розібратися з цим кремлівським психом, а потім ласкаво просимо на добрі підряди.
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15.09.2024 21:54 Відповісти
Так вони його бояться, вже мабуть не один раз міняли памперси сцикуни.
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15.09.2024 21:58 Відповісти
І питання назріває в догонку- чим краще демократія від автокранів? Українці вже своїм життям дали відповідь на це питання
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15.09.2024 21:54 Відповісти
Ну, приблизно тим же, чим конституційна монархія краща від екскаваторів. 🧐
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15.09.2024 22:14 Відповісти
Стармером...
Можна назвати буд-якого мера ...
В Україні...

А що Він за людина?
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15.09.2024 22:30 Відповісти
Ідіть одразу до папи римського
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15.09.2024 23:34 Відповісти
Запит до запуску цих ракет у італійської Мелоні дивний. Але що не є дивним у ********* світі?
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16.09.2024 01:13 Відповісти
 
 