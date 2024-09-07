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Італія (1514) допомога і підтримка (1119) Джорджа Мелоні (106)

Італія залишається непохитною у своїй підтримці України, - Мелоні

Мелоні про

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підтвердила, що її країна продовжить підтримувати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Вибір на підтримку України був насамперед вибором національних інтересів, і цей вибір не зміниться", - сказала Мелоні.

Вона зазначила, що Китай і Індія можуть відіграти важливу роль у врегулюванні війни. Мелоні підкреслила, що єдине, що не можна допустити, - це вважати, що війну можна завершити, залишивши Україну без підтримки.

Нагадаємо, 7 вересня президент України Володимир Зеленський на полях форуму "Амброзетті" провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

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ага, тільки її міністри забороняють атакувати кацапію.
а, перелякані військові репортери ховаються, десь у альпах, після репортажу із суджі, бо лапті такі страшні, як купа кролячого гімна.
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07.09.2024 15:05 Відповісти
Якось Макрон запитав Мелоні - чому в Італії так багато форумів про майбутнє, технології, будівництво? В нас Франції теж море, тепло та виноградники.
На що Мелоні відповіла - В Італії древніх руїн багато, мабуть надихає.
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07.09.2024 17:28 Відповісти
Дякуємо, Італіє !!!💛💙
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07.09.2024 21:53 Відповісти
 
 