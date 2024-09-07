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Зеленський (22429) Італія (1514) Джорджа Мелоні (106)

Зеленський зустрівся із прем’єркою Італії Мелоні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський на полях форуму "Амброзетті" провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Відновлення та відбудова України, зокрема енергетичної системи, – одне з тих питань, які обговорили під час зустрічі. Цінуємо рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський та Мелоні говорили про реалізацію Формули миру.

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"Італія бере активну участь в імплементації кожного пункту. Дякую Джорджії Мелоні та італійському народу за підтримку й спільну роботу з відновлення справедливого миру", - резюмує глава держави.

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E una bella Signora.
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07.09.2024 12:48 Відповісти
І так вже три тижні на А - амброзія, алергія, аптека. а тут ще амброзетті.
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07.09.2024 12:56 Відповісти
а, всратий, зе!гундос продовжує туризм, за наші кошти.
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07.09.2024 14:09 Відповісти
Мелоні..щось нагадує ,таку собі Тетчер
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07.09.2024 14:22 Відповісти
Лєнка, сматрі!
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07.09.2024 14:32 Відповісти
Така гарненька блондинка ,от і запав на неї зеля.
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07.09.2024 17:34 Відповісти
 
 