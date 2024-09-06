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Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США розширення тренувальних місій для українських пілотів на F-16. ФОТО

В Італії президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США на чолі із сенатором Ліндсі Гремом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зустрівся з делегацією Конгреса США

"Поінформував про ситуацію на передовій, результати операції в Курській області, наслідки російського ракетного терору.

Зеленський і делегація Конгресу США
Зеленський і делегація Конгресу США

Окремо обговорили першочергові потреби наших воїнів. Одні з ключових пріоритетів – отримання додаткових систем ППО та ракет до них, а також розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США мають залучити пілотів F-16 на пенсії для допомоги Україні, - сенатор Грем

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Конгрес США (1230) Ліндсі Грем (72) F16 F-16 (677)


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з єрмачилою років через три мождиво з 10 ток пілотів американці не підготують...
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06.09.2024 22:04 Відповісти
і знов,тут це свиняче рило завхоза. Вава що довбойоб що його з собою тягає?
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06.09.2024 22:10 Відповісти
із посиланням на пресслужбу президента

Вибачте, але зважаючи на джерело, це 50/50 може бути брехнею.

Хз про що вони там говорили. Може про те, як Татаров різав чеченців, поки нікого не було у Києві.
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06.09.2024 22:13 Відповісти
дєрьмачелло красава! Не дає нікому забути хто в домі хазяїн.
А блазень може просити все що завгодно, він нічого не рішає, от його й ігнорять.
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06.09.2024 23:02 Відповісти
 
 