Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США розширення тренувальних місій для українських пілотів на F-16. ФОТО

В Італії президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США на чолі із сенатором Ліндсі Гремом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Поінформував про ситуацію на передовій, результати операції в Курській області, наслідки російського ракетного терору.





Окремо обговорили першочергові потреби наших воїнів. Одні з ключових пріоритетів – отримання додаткових систем ППО та ракет до них, а також розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16", - зазначив Зеленський.

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