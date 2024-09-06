Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США розширення тренувальних місій для українських пілотів на F-16. ФОТО
В Італії президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США на чолі із сенатором Ліндсі Гремом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Поінформував про ситуацію на передовій, результати операції в Курській області, наслідки російського ракетного терору.
Окремо обговорили першочергові потреби наших воїнів. Одні з ключових пріоритетів – отримання додаткових систем ППО та ракет до них, а також розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16", - зазначив Зеленський.
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Вибачте, але зважаючи на джерело, це 50/50 може бути брехнею.
Хз про що вони там говорили. Може про те, як Татаров різав чеченців, поки нікого не було у Києві.
А блазень може просити все що завгодно, він нічого не рішає, от його й ігнорять.