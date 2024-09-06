Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США расширение тренировочных миссий для украинских пилотов на F-16. ФОТО
В Италии президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Проинформировал о ситуации на передовой, результатах операции в Курской области, последствиях российского ракетного террора.
Отдельно обсудили первоочередные потребности наших воинов. Одни из ключевых приоритетов - получение дополнительных систем ПВО и ракет к ним, а также расширение тренировочных миссий для украинских пилотов на истребителях F-16", - отметил Зеленский.
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Вибачте, але зважаючи на джерело, це 50/50 може бути брехнею.
Хз про що вони там говорили. Може про те, як Татаров різав чеченців, поки нікого не було у Києві.
А блазень може просити все що завгодно, він нічого не рішає, от його й ігнорять.