Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США расширение тренировочных миссий для украинских пилотов на F-16. ФОТО

В Италии президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Проинформировал о ситуации на передовой, результатах операции в Курской области, последствиях российского ракетного террора.





Отдельно обсудили первоочередные потребности наших воинов. Одни из ключевых приоритетов - получение дополнительных систем ПВО и ракет к ним, а также расширение тренировочных миссий для украинских пилотов на истребителях F-16", - отметил Зеленский.

Читайте также: Группа украинских пилотов прибыла на обучение в Канаду, - глава Минобороны Блэр