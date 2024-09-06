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Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США расширение тренировочных миссий для украинских пилотов на F-16. ФОТО

В Италии президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський зустрівся з делегацією Конгреса США

"Проинформировал о ситуации на передовой, результатах операции в Курской области, последствиях российского ракетного террора.

Зеленський і делегація Конгресу США
Зеленський і делегація Конгресу США

Отдельно обсудили первоочередные потребности наших воинов. Одни из ключевых приоритетов - получение дополнительных систем ПВО и ракет к ним, а также расширение тренировочных миссий для украинских пилотов на истребителях F-16", - отметил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Конгресс США (1236) Линдси Грэм (63) F-16 (557)


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з єрмачилою років через три мождиво з 10 ток пілотів американці не підготують...
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06.09.2024 22:04 Ответить
і знов,тут це свиняче рило завхоза. Вава що довбойоб що його з собою тягає?
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06.09.2024 22:10 Ответить
із посиланням на пресслужбу президента

Вибачте, але зважаючи на джерело, це 50/50 може бути брехнею.

Хз про що вони там говорили. Може про те, як Татаров різав чеченців, поки нікого не було у Києві.
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06.09.2024 22:13 Ответить
дєрьмачелло красава! Не дає нікому забути хто в домі хазяїн.
А блазень може просити все що завгодно, він нічого не рішає, от його й ігнорять.
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06.09.2024 23:02 Ответить
 
 