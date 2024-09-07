РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12679 посетителей онлайн
Новости
2 486 6
Зеленский (19029) Италия (1585) Джорджа Мелони (78)

Зеленский встретился с премьером Италии Мелони. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский на полях форума "Амброзетти" провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Восстановление и восстановление Украины, в частности энергетической системы, - один из тех вопросов, которые обсудили во время встречи. Ценим решение Италии принять следующую Конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится в 2025 году", - говорится в сообщении.

Также Зеленский и Мелони говорили о реализации Формулы мира.

Также смотрите: Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США расширение тренировочных миссий для украинских пилотов на F-16. ФОТО

"Италия активно участвует в имплементации каждого пункта. Спасибо Джорджии Мелони и итальянскому народу за поддержку и совместную работу по восстановлению справедливого мира", - резюмирует глава государства.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
E una bella Signora.
показать весь комментарий
07.09.2024 12:48 Ответить
І так вже три тижні на А - амброзія, алергія, аптека. а тут ще амброзетті.
показать весь комментарий
07.09.2024 12:56 Ответить
а, всратий, зе!гундос продовжує туризм, за наші кошти.
показать весь комментарий
07.09.2024 14:09 Ответить
Мелоні..щось нагадує ,таку собі Тетчер
показать весь комментарий
07.09.2024 14:22 Ответить
Лєнка, сматрі!
показать весь комментарий
07.09.2024 14:32 Ответить
Така гарненька блондинка ,от і запав на неї зеля.
показать весь комментарий
07.09.2024 17:34 Ответить
 
 