Підтримка Китаєм промислового комплексу РФ - предмет "великих розбіжностей", - Мелоні

Підтримка Китаєм промислового комплексу Російської федерації є предметом "великих розбіжностей".

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Під час візиту до Пекіну Мелоні заявила, що Китай є важливою зацікавленою стороною у пошуку рішення про припинення війни Росії проти України.

"Я вважаю, що Китай може стати виходячи з принципів суверенітету та територіальної цілісності, до яких він завжди апелює, ключовим гравцем у визначенні елементів справедливого світу", - сказала вона.

Мелоні охарактеризувала свою зустріч із Сі Цзіньпіном як "відверту та поважну" і оголосила, що прем'єр-міністри обох країн проводитимуть щорічні зустрічі для підтримки зв'язку.

Державні ЗМІ обсипали Мелоні похвалами, а China Daily назвала вихід Риму з ініціативи "Один пояс, один шлях" результатом зовнішнього тиску з боку США. Керована Комуністичною партією газета Global Times похвалила її за те, що вона зробила Італію "мостом для обмінів між Сходом і Заходом", і згадала "поглиблену політичну взаємну довіру" в редакційній статті, зазначивши, що обидві сторони пообіцяли співпрацювати в галузі мистецтва.

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Поїздка італійського прем'єра до Китаю відбулася лише через кілька місяців після того, як її відмова від флагманського проекту Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях" загрожував підірвати двосторонні зв'язки. Цей дипломатичний баланс ускладнюється жорсткішою позицією Європейського Союзу стосовно Пекіна у питаннях торгівлі та критикою того, що Китай постачає до Росії товари подвійного призначення, які посилюють Москву на полі бою.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Мелоні поїхала до Китаю.