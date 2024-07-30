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Підтримка Китаєм промислового комплексу РФ - предмет "великих розбіжностей", - Мелоні

Мелоні відвідала Китай

Підтримка Китаєм промислового комплексу Російської федерації є предметом "великих розбіжностей".

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Під час візиту до Пекіну Мелоні заявила, що Китай є важливою зацікавленою стороною у пошуку рішення про припинення війни Росії проти України.

"Я вважаю, що Китай може стати виходячи з принципів суверенітету та територіальної цілісності, до яких він завжди апелює, ключовим гравцем у визначенні елементів справедливого світу", - сказала вона.

Мелоні охарактеризувала свою зустріч із Сі Цзіньпіном як "відверту та поважну" і оголосила, що прем'єр-міністри обох країн проводитимуть щорічні зустрічі для підтримки зв'язку.

Державні ЗМІ обсипали Мелоні похвалами, а China Daily назвала вихід Риму з ініціативи "Один пояс, один шлях" результатом зовнішнього тиску з боку США. Керована Комуністичною партією газета Global Times похвалила її за те, що вона зробила Італію "мостом для обмінів між Сходом і Заходом", і згадала "поглиблену політичну взаємну довіру" в редакційній статті, зазначивши, що обидві сторони пообіцяли співпрацювати в галузі мистецтва. 

Також читайте: Китай намагається постати у ролі миротворця, проте використовує Україну у власних цілях, - Bloomberg

Поїздка італійського прем'єра до Китаю відбулася лише через кілька місяців після того, як її відмова від флагманського проекту Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях" загрожував підірвати двосторонні зв'язки. Цей дипломатичний баланс ускладнюється жорсткішою позицією Європейського Союзу стосовно Пекіна у питаннях торгівлі та критикою того, що Китай постачає до Росії товари подвійного призначення, які посилюють Москву на полі бою.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Мелоні поїхала до Китаю.

Автор: 

Китай (4501) росія (64895) Джорджа Мелоні (132)


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МЕЛОНІ, ЯК І ОРБАН ПОБАЧИЛИ МИР В ОЧАХ КИТАЙЦІВ.
ЦІКАВО, ТАКІ ВУЗЬКИ ШПАРИНКИ НА ОБЛИЧЧЯХ, А ВОНА РОЗГЛЕДІЛА...
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30.07.2024 09:50 Відповісти
читати не пробували - "Я вважаю, що може стати виходячи з принципів суверенітету та територіальної цілісності, до яких він завжди апелює, ключовим гравцем у визначенні елементів справедливого світу", - сказала вона.
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30.07.2024 09:59 Відповісти
Не вірь москвлям, кацапам та Китайцям.
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30.07.2024 09:58 Відповісти
Результати цього візиту будуть не відразу...зараз не 2025. Мелоні поставила питання зрозумілі логіці Китаю - більше чи менше, що вигідніше? Зараз, Китай постачає до Росії товари подвійного призначення, які посилюють Москву на полі бою - це працює, на потоці тіньовому постачанні нафти та мінералів, схема повязана на юань, потім інші валюти. Але цей потік торгівлі чи торгівлі створює діру в бюджеті режиму пу...
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30.07.2024 10:04 Відповісти
Китаю прийдеться давати відповідь - під загрозою репутація юаня, як інструменту інвестицій для інших інтересів Китаю.
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30.07.2024 10:13 Відповісти
А яку саме диру він створює якщо вони ці юані тратять на купівлю китайської продукції... а в Китаї наразі все можна купити...

Друге є нюанс ці всі товари подвійного призначення виробництва західних компаній а тільки 20% самих китайців
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30.07.2024 11:33 Відповісти
***********+Орбан+Сі+Хаменеї+Ин і тепер от, виявляється, Ердоган - входять до сонму диктаторів (за менталітетом, як мінімум) та найбільших ворогів України
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30.07.2024 15:32 Відповісти
 
 