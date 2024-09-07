Италия остается непоколебимой в своей поддержке Украины, - Мелони
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила, что ее страна продолжит поддерживать Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
"Выбор в поддержку Украины был прежде всего выбором национальных интересов, и этот выбор не изменится", - сказала Мелони.
Она отметила, что Китай и Индия могут сыграть важную роль в урегулировании войны. Мелони подчеркнула, что единственное, что нельзя допустить, - это считать, что войну можно завершить, оставив Украину без поддержки.
Напомним, 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский на полях форума "Амброзетти" провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.
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а, перелякані військові репортери ховаються, десь у альпах, після репортажу із суджі, бо лапті такі страшні, як купа кролячого гімна.
На що Мелоні відповіла - В Італії древніх руїн багато, мабуть надихає.