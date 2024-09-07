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Италия (1585) помощь и поддержка (826) Джорджа Мелони (78)

Италия остается непоколебимой в своей поддержке Украины, - Мелони

Мелоні про

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила, что ее страна продолжит поддерживать Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Выбор в поддержку Украины был прежде всего выбором национальных интересов, и этот выбор не изменится", - сказала Мелони.

Она отметила, что Китай и Индия могут сыграть важную роль в урегулировании войны. Мелони подчеркнула, что единственное, что нельзя допустить, - это считать, что войну можно завершить, оставив Украину без поддержки.

Напомним, 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский на полях форума "Амброзетти" провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддержка Китаем промышленного комплекса РФ - предмет "больших разногласий", - Мелони
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ага, тільки її міністри забороняють атакувати кацапію.
а, перелякані військові репортери ховаються, десь у альпах, після репортажу із суджі, бо лапті такі страшні, як купа кролячого гімна.
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07.09.2024 15:05 Ответить
Якось Макрон запитав Мелоні - чому в Італії так багато форумів про майбутнє, технології, будівництво? В нас Франції теж море, тепло та виноградники.
На що Мелоні відповіла - В Італії древніх руїн багато, мабуть надихає.
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07.09.2024 17:28 Ответить
Дякуємо, Італіє !!!💛💙
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07.09.2024 21:53 Ответить
 
 