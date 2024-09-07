Италия остается непоколебимой в своей поддержке Украины, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила, что ее страна продолжит поддерживать Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Выбор в поддержку Украины был прежде всего выбором национальных интересов, и этот выбор не изменится", - сказала Мелони.

Она отметила, что Китай и Индия могут сыграть важную роль в урегулировании войны. Мелони подчеркнула, что единственное, что нельзя допустить, - это считать, что войну можно завершить, оставив Украину без поддержки.

Напомним, 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский на полях форума "Амброзетти" провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддержка Китаем промышленного комплекса РФ - предмет "больших разногласий", - Мелони