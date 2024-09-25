Спикер Палаты представителей Джонсон не уверен, что встретится с Зеленским

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не уверен во встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в комментарии журналистке "Голоса Америки" Екатерине Лисуновой, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что мы будем в городе в четверг. Расписание наших заседаний изменилось. Все очень текучее. На побережье Мексиканского залива приближается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Поэтому, пока я не уверен", - сказал он.

СМИ сообщили, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не планирует встречаться на этой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится сейчас в Соединенных Штатах.

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Напомним, сейчас президент Владимир Зеленский находится с визитом в США.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали Плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что План победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что План победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

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