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Спикер Палаты представителей Джонсон не уверен, что встретится с Зеленским

Майк Джонсон може не зустрітися із Зеленським

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не уверен во встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в комментарии журналистке "Голоса Америки" Екатерине Лисуновой, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что мы будем в городе в четверг. Расписание наших заседаний изменилось. Все очень текучее. На побережье Мексиканского залива приближается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Поэтому, пока я не уверен", - сказал он.

СМИ сообщили, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не планирует встречаться на этой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится сейчас в Соединенных Штатах.

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Напомним, сейчас президент Владимир Зеленский находится с визитом в США.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали Плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что План победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что План победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

Также читайте: У Зеленского будет две встречи с Байденом, - Никифоров

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) США (26791) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+15
Нельзя так поступать с величайшими лидерами **********
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25.09.2024 11:01
+14
гарно послали клоуна і єрмака!
хоч хтось цих фсбешних потвор кварталівських на місце поставив.
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25.09.2024 11:02
+11
Коли Трамп копитнув Зелю - то и Джонсон иого дорогою
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25.09.2024 10:58
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Коли Трамп копитнув Зелю - то и Джонсон иого дорогою
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25.09.2024 10:58 Ответить
Ім до кінця місяця в Конгресі потрібно дати добро на 5.5 млд допомоги зброєю
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25.09.2024 11:09 Ответить
после гондона венса, одним больше, одним меньше, яка ризниця?
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25.09.2024 10:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=csmOuJFOeVw Це ж було вже!
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25.09.2024 10:59 Ответить
Ну і Х з ними обома. 🤢
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25.09.2024 10:59 Ответить
норм нашому лідору ляпасів навішують
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25.09.2024 10:59 Ответить
Це не саме страшне.
США не хоче перемоги України, а хоче щоб кожний день вмирали українці, а українська нація вимирала. Це їм -норм, тому таке відношення.
Джонсону краще поїхати на барбекю - воно важливіше за життя українців!
Такий самий недомірок -гном як Путін
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25.09.2024 11:31 Ответить
Джонсон має бути українцем більше ні президент України?
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25.09.2024 11:33 Ответить
Джонсон має співчувати хоч на грам українським людям, що кожний день гинуть.
Бути людиною, а не маленьким покидьком, якому чиєсь життя до сраки, бо хоче барбекю.
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25.09.2024 11:59 Ответить
А давайте замість барбекю шашлики згадаємо?І нарід у 19 голосував за шашлики а не за боротьбу.
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25.09.2024 12:08 Ответить
А давайте ще Януковича-Шапкокрада згадаємо, нарід за нього теж голосував.
А потім давайте згадаємо Роттердам-плюс Порошенко-Ахметова-Медведчука у 2014, коли угольок з ДНР ця компашка видавала за Роттердамовський?
За них теж нарід голосував?
Твої спогади зараз зупинять війну та геноцид українців ****** ?
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25.09.2024 13:02 Ответить
Янека шапкокрада теж нарід обирав.По Пороху усі звинувачення у пшик вийшли.Так,нарід обирає усю ***** а не "спікер палати представників".
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25.09.2024 13:05 Ответить
Нарід нічого не обирає, так само як і угольком ДНРівскім він не торгує, та через Медведчука з ****** не підторговує газком.
Нарід дурять коломойські, фірташі, пінчуки, ахметови, та уся ця гопкомпанія.

Але це не робить вчинки трампівського недомірка Майка Джонсона добрими, коли йому нас... на українських дітей та жінок, які кожний день гинуть.
І твоя радість теж досить дивна. Чому ти радієш? Що Джонсон не зустрівся з Зеленським, не запропонував допомогу, а послав його під три чорти і гайнув їсти барбекю?
Це тебе так розвеселило?
Ти радієш смерті українців ???
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25.09.2024 15:57 Ответить
Яка ж маячня пафосна.Обманюють дурня руками продажних журналістів.А тобі усі винні щось навкруги .Ще про масонів та гуманоїдів треба згадати
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25.09.2024 16:01 Ответить
Так а худі з ********* зустрічатися? Там на пряму до секретаркі офісу президента а він вже з комоунікується з лубянкою.
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25.09.2024 11:00 Ответить
Нельзя так поступать с величайшими лидерами **********
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25.09.2024 11:01 Ответить
Видно Вєлічайший Лідор таки має один недолік - він надто токсичний. І це погано для України. Токсикоз може розповсюдитись на всіх.
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25.09.2024 11:09 Ответить
👍😄😁😅🤣
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25.09.2024 11:15 Ответить
Он так поступает в данном случае не с лидером страны, а со всей страной
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25.09.2024 12:18 Ответить
гарно послали клоуна і єрмака!
хоч хтось цих фсбешних потвор кварталівських на місце поставив.
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25.09.2024 11:02 Ответить
куем по лобі поводили ...
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25.09.2024 11:03 Ответить
Не по лобі. Лоб трохи вище.
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25.09.2024 11:11 Ответить
Получается, что всей Украине. Непонятнозлорадство.
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25.09.2024 12:20 Ответить
Ти Майк Джонсон, що є тільки спікером Палати, не бузи бо із віслюком вЗе!світу та лідором клінічних ідіотів імені 73% вавививерження, навіть віслюківські галюни хочуть зустрітись та погундоЗе!ти...
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25.09.2024 11:04 Ответить
хитра криса...
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25.09.2024 11:08 Ответить
Джонсон і Трамп просто нерозуміють, як можна продовжувати транспортувати українською територією нафтодолари для росії з Угорщини і Словаччини, коли Україна заливається кров"ю від російських нафтодоларів.................................
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25.09.2024 11:09 Ответить
В цій темі також буде дописувач, який писав, що мудрий зеленський САМ відмовився від зустрічі з Трампом?
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25.09.2024 11:13 Ответить
багато хто не розуміє що взагалі то ляпасів Україні навішали, а не Зєлє...поки що це ляпаси, далі може бути мовчазна піздюліна і відмова від допомоги...а дурні все будуть радіти що Зєлю макають у лайно, не помічають що країна гине а її народ захлинається у крові...
а ставлегня до Зєлі ототожнюється зі ставленням до України і обумовлено, усього лише політичною грою, намаганням набрати голоси і виграти вибори і аж ніяк тупістю і коруппційністю нашого преЗедента та його ОПи...які, на відміну від дописувачів, мають надійні тили і запасний аеродром
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25.09.2024 11:15 Ответить
Ду'рні не радіють, ду'рні голосували, а ім'я їм 73% 😜
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25.09.2024 11:17 Ответить
А правда класно🟢💩🐷рилом по 💩💩💩,- ржунімагу🤡-95 чітко вказали на їх місце Бугагагагага
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25.09.2024 11:15 Ответить
Джонсон просто нерозуміє, як так можна безжалісно красти в країні, де вмирають від війни тисячами люди......................
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25.09.2024 11:18 Ответить
Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Джерело:
*********

На Америку насувається ураган. На ім'я Дональд Трамп.
А Дороті з Канзасу може не встигнути добігти до погрібця дядечка Генрі і тітоньки Ем.

Тому всі шугаються щось вирішувати і брати на себе відповідальність.

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25.09.2024 11:19 Ответить
Пан має рацію. Він може не мати часу на дурниці.
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25.09.2024 11:32 Ответить
Ходять чутки, що США послали Гундоса за русскім ваєнним карабльом. Розкусили нарешті цю гниль, і не хочуть з нею мати справу. Гундос став токсичним.
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25.09.2024 11:35 Ответить
Как можно было макнуть так бубачку? Он у нас человек с тонкой душевной организацией. Думает, что он лидер современности и ключевая фигура в мире. А тут такое? У нас, говорит, ветер, непогода. В баню того Зеленского.... . Как такое бубачка переживет, после оповской, тёплой ванны? Ц,ц,ц,ц... не хорошо как-то получилось, тревожно. Переживаю за хрипыша...
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25.09.2024 11:44 Ответить
Ума, видимо, не хватает понять, что макнули не Зеленского, а всю Украину.
Зеленский лишь представитель, функция.
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25.09.2024 12:40 Ответить
О, чувака с за поребрика видать из далека. Рабская психология тебя выдаёт, понимающий ты наш. Видишь ли, свободные люди думают иначе, чем ты. Они знают, что президент, это не вся страна. Я понимаю, что тебя воспитывали по другому. Что есть некий царь-батюшка, что-то вроде наместника Бога на земле. Он и есть государство. Типо обижают его, значит обижают всю страну. Но я тебе открою маленькую тайну- такое воспитывается только в диктаторских странах. Потому что царям выгодно, чтобы народ их отождествлял с государством. Т.е на@бывал холопов в своих интересах. Видимо, потому что у них ума видимо-невидимо для понимания. Так много, что аж невидимо.
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25.09.2024 12:57 Ответить
Много написал, только какое отношение это имеет ко мне? Я вообще не из Рассеи.
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25.09.2024 13:16 Ответить
Ну тогда и не путай Зеленского со всей Украиной. Ничего Джонсон этот, Украину не макнул. Лично Зеленского- да. Джонсону зашкварно встретиться с Зе, именно как с личностью. А не из-за того, что он типо представитель Украины, а раз Украины, значит не буду. Нет, с каким-нибудь незашкаренным представителем он с удовольствием бы встретился. Когда изберут нового президента, возможно, приедет лично в Киев на инаугурацию к примеру. А тут, он показал своё "фи" Зеленскому как отдельной личности.
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25.09.2024 13:31 Ответить
Проблема в том, что Зеленский не "типо представитель Украины" а на самом деле официальный представитель Украины в контексте международной политики и права. Это не мной придумано.

Когда будет другой президент, тогда и поговорим. А пока, Зеленский действующий президент страны и надо исходить из реальности, а не из того что "возможно, когда и если...
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25.09.2024 13:36 Ответить
А что президент - это функция, записано в законодательстве. За рубежом действующий президент страны - это представитель этой страны. Это во всем цивилизованном мире так. Так что не умничай, лучше подтяни уровень образования.
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25.09.2024 13:20 Ответить
А я с этим и не спорил. Это временный, наёмный рабочий по сути. Работодатель и наниматель которого, является народ.
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25.09.2024 13:34 Ответить
Ну вот и прекрасно, я о том же.
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25.09.2024 13:37 Ответить
Если бы ты сказал, что Джонсон макнул временного представителя Украины. Я бы ответил ок., ничего страшного. В семье представителей не без урода. Но ты сказал за всю Украину. Делаешь вид, что умный, а так и не врубаешься о чём я тебе говорю.
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25.09.2024 13:47 Ответить
Временный представитель или представитель, в данном случае смысл моих изначальныхслов не меняется.
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25.09.2024 13:53 Ответить
Ясно. Ты так и не врубился о чём я.
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25.09.2024 13:57 Ответить
PSНа цивилизованной международной площадке все представители временные. Я просто не думала, что такие очевидные вещи надо проговаривать вслух.
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25.09.2024 13:56 Ответить
Я, вообще, о другом. Ключевое во всех моих ответах "ОН НЕ УКРАИНА. ОН ПРОСТО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ПРИЧЁМ ВРЕМЕННЫЙ, И ОДИН ИЗ.".
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25.09.2024 13:59 Ответить
В данном случае он в США как представитель Украины. Временный, не временный. Единственный или один из. Это уже детали. По сути, он в данной функции представляет страну на международной арене. Отношение конкретно к данному президенту страны не меняет его функцию или правовой статус.

Я не вступаю в дискуссии по поводу внутренней политики в Украине. Я лишь говорю о международной площадке.
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25.09.2024 14:05 Ответить
Когда Украинский МИД посещал США они тоже были официальными представителями Украины. Речь не о личностях, а о функции и занимаемой, пусть и временно, должности. Повторюсь, это не мной придумано. Это во все мире так.
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25.09.2024 14:09 Ответить
Вы издеваетесь? Вы что, действительно, не понимаете, о чём я вам говорю? Каждый гражданин Украины(и не только) в той или иной ситуации может оказаться представителем Украины. Например, какая-нибудь тётя Галя с села ********* может быть представителем Украины на конкурсе по лепки вареников среди домохозяек, проходящем в Папуа Новой Гвинеи. Понятно, что у каждого свой статус, уровень и полномочия.
Но я вам совсем о другом говорил. Подумайте, может со временем дойдёт о чём я.
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25.09.2024 14:21 Ответить
все логично, попрошаек нигде не любят.
Надо результаты показывать, а не пилить тупо бабло.

величайшему просто надо знать свое место, а не делать из себя офигезного Наполеона.
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25.09.2024 11:54 Ответить
Яка делікатність, а міг би просто сказати НА Х У Я ВОНО МЕНІ ?
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25.09.2024 11:55 Ответить
Тобто Маріупіль злив не зєля, а Джонсон?
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25.09.2024 12:27 Ответить
Цікаво, хтось розповість херпіду про те, як його українці чмирять під цією новиною?
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25.09.2024 12:26 Ответить
ніхто не хоче зустрічатися із ********
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25.09.2024 12:39 Ответить
Зеленский лишь представитель Украины, функция. Речь идет о всей стране. Прикалывайтесь и дальше.
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25.09.2024 12:43 Ответить
довбні завжди в більшості...доведено 2019 роком...
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25.09.2024 22:06 Ответить
"Кажуть люде що я курва - а я то не знаю
Ще я трохи покурвую поки молодая"
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25.09.2024 13:07 Ответить
Стали избегать встречь с бородатым гундосым мальчиком в кросовках
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25.09.2024 13:38 Ответить
 
 