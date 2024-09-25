Спикер Палаты представителей Джонсон не уверен, что встретится с Зеленским
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не уверен во встрече с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом он заявил в комментарии журналистке "Голоса Америки" Екатерине Лисуновой, передает Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, что мы будем в городе в четверг. Расписание наших заседаний изменилось. Все очень текучее. На побережье Мексиканского залива приближается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Поэтому, пока я не уверен", - сказал он.
СМИ сообщили, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не планирует встречаться на этой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится сейчас в Соединенных Штатах.
Напомним, сейчас президент Владимир Зеленский находится с визитом в США.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали Плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.
Впоследствии президент заявил, что План победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что План победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
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США не хоче перемоги України, а хоче щоб кожний день вмирали українці, а українська нація вимирала. Це їм -норм, тому таке відношення.
Джонсону краще поїхати на барбекю - воно важливіше за життя українців!
Такий самий недомірок -гном як Путін
Бути людиною, а не маленьким покидьком, якому чиєсь життя до сраки, бо хоче барбекю.
А потім давайте згадаємо Роттердам-плюс Порошенко-Ахметова-Медведчука у 2014, коли угольок з ДНР ця компашка видавала за Роттердамовський?
За них теж нарід голосував?
Твої спогади зараз зупинять війну та геноцид українців ****** ?
Нарід дурять коломойські, фірташі, пінчуки, ахметови, та уся ця гопкомпанія.
Але це не робить вчинки трампівського недомірка Майка Джонсона добрими, коли йому нас... на українських дітей та жінок, які кожний день гинуть.
І твоя радість теж досить дивна. Чому ти радієш? Що Джонсон не зустрівся з Зеленським, не запропонував допомогу, а послав його під три чорти і гайнув їсти барбекю?
Це тебе так розвеселило?
Ти радієш смерті українців ???
хоч хтось цих фсбешних потвор кварталівських на місце поставив.
а ставлегня до Зєлі ототожнюється зі ставленням до України і обумовлено, усього лише політичною грою, намаганням набрати голоси і виграти вибори і аж ніяк тупістю і коруппційністю нашого преЗедента та його ОПи...які, на відміну від дописувачів, мають надійні тили і запасний аеродром
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На Америку насувається ураган. На ім'я Дональд Трамп.
А Дороті з Канзасу може не встигнути добігти до погрібця дядечка Генрі і тітоньки Ем.
Тому всі шугаються щось вирішувати і брати на себе відповідальність.
Зеленский лишь представитель, функция.
Когда будет другой президент, тогда и поговорим. А пока, Зеленский действующий президент страны и надо исходить из реальности, а не из того что "возможно, когда и если...
Я не вступаю в дискуссии по поводу внутренней политики в Украине. Я лишь говорю о международной площадке.
Но я вам совсем о другом говорил. Подумайте, может со временем дойдёт о чём я.
Надо результаты показывать, а не пилить тупо бабло.
величайшему просто надо знать свое место, а не делать из себя офигезного Наполеона.
Ще я трохи покурвую поки молодая"