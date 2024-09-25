Трамп пообещал "вывести" США из войны в Украине в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его страна "застряла" в войне РФ против Украины и должна "выйти" оттуда. Республиканец пообещал добиться переговоров между Киевом и Москвой.

Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в штате Джорджия, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, в случае победы он "урегулирует войну в Украине" и "положит конец хаосу на Ближнем Востоке", поскольку мир "очень близок к Третьей мировой войне".

"Байден и Камала втянули нас в эту войну в Украине и теперь они не могут нас оттуда вывести. Думаю, что мы погрязли в этой войне, если только я не стану президентом. Я с этим справлюсь. Я добьюсь переговоров", - заявил бывший президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Трампа говорят, что встреча с Зеленским на этой неделе не запланирована, - AP

Он в очередной раз повторил свои слова о Зеленском, который "является лучшим продавцом на Земле", который каждый раз после поездки в США "забирает с собой 100 миллиардов долларов".

Трамп допустил сценарий, при котором Россия может победить в войне против Украины, приведя в подтверждение своих слов утверждение "кого-то", с кем общался на днях: "Они победили Гитлера, они победили Наполеона. Это то, что они делают. Они воюют, и это неприятно".

А после этого Трамп повторил неоднократно опровергнутый тезис о том, что США дали Украине "почти 300 миллиардов долларов", а Европа - "лишь небольшую долю от этой суммы". И обвинил Байдена в том, что он даже не пытался изменить ситуацию.

"Думаете, Байден не спит по ночам, думает, как мы заставим Европу заплатить? Нет, он спит", - подытожил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в Украине, - Зеленский

Заявления Трампа о завершении войны в Украине

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о покушении на Трампа: "Политическому насилию нет места нигде в мире"

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом, и не считает возможным достижение мира в Украине в случае его воплощения.

На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис Трамп уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.

Также читайте: Трамп сказал, что не собирается баллотироваться в президенты снова, если проиграет в этом году