У Трампа говорят, что встреча с Зеленским на этой неделе не запланирована, - AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не планирует встречаться на этой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится сейчас в Соединенных Штатах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии агентству AP заявил представитель предвыборной кампании Трампа.

Как отмечается, выступая в штате Джорджия, Трамп высмеял заявления президента Джо Байдена о том, что США будут поддерживать Украину, пока Киев не выиграет войну.

Он также упомянул два исторических конфликта, чтобы намекнуть, что Москва не проиграет - роль бывшего Советского Союза в победе над Адольфом Гитлером и нацистами во Второй мировой войне в 1940-х годах и неудачное вторжение французского императора Наполеона Бонапарта в Россию более века назад.

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"Представитель кампании Трампа также заявил во вторник, что кандидат от Республиканской партии не встретится на этой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посещает США для участия в открытии Генеральной ассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

Официальной информации о проведении встречи Зеленского и Трампа во время визита украинского лидера в США пока нет.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Зеленского "лучшим продавцом в истории".

Зеленский, в свою очередь, отмечал, что кандидат в лидеры США от Республиканской партии Дональд Трамп на самом деле не знает, как остановить российско-украинскую войну.

Заявления Трампа о завершении войны в Украине

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

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В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом, и не считает возможным достижение мира в Украине в случае его воплощения.

На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис Трамп уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.