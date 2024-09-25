У Трампа говорят, что встреча с Зеленским на этой неделе не запланирована, - AP
Кандидат в президенты США Дональд Трамп не планирует встречаться на этой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится сейчас в Соединенных Штатах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии агентству AP заявил представитель предвыборной кампании Трампа.
Как отмечается, выступая в штате Джорджия, Трамп высмеял заявления президента Джо Байдена о том, что США будут поддерживать Украину, пока Киев не выиграет войну.
Он также упомянул два исторических конфликта, чтобы намекнуть, что Москва не проиграет - роль бывшего Советского Союза в победе над Адольфом Гитлером и нацистами во Второй мировой войне в 1940-х годах и неудачное вторжение французского императора Наполеона Бонапарта в Россию более века назад.
"Представитель кампании Трампа также заявил во вторник, что кандидат от Республиканской партии не встретится на этой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посещает США для участия в открытии Генеральной ассамблеи ООН", - говорится в сообщении.
Официальной информации о проведении встречи Зеленского и Трампа во время визита украинского лидера в США пока нет.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал Зеленского "лучшим продавцом в истории".
Зеленский, в свою очередь, отмечал, что кандидат в лидеры США от Республиканской партии Дональд Трамп на самом деле не знает, как остановить российско-украинскую войну.
Заявления Трампа о завершении войны в Украине
Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.
В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом, и не считает возможным достижение мира в Украине в случае его воплощения.
На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис Трамп уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.
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Серйозна ситуація. )))
Може, допоможе відповісти "помощь друга"?
Якраз сьогодні була остання доба полярного дня.
Тепер до 17 березня настала полярна ніч.
- президенство рижого висить на волосині
- ржий вимагає від Зеленського публічної підтримки.
- Зеленський мудро відмовив - типу "вибори то виключно справа американців"
- рижа скотина тепер мстить
Гіршого результату досягти важко.
Хіба що, топтати їх прапор та казати Америка пропаща.
Не робіть з себе прес-аташе. Це виглядає лизогубством.
а як це виглядає то мене зовсім обходить
а чому рудий так себе поводить -то прочитайте мій пост вище: хватить мізків - зрозумієте
Ваша активність мені не допомогла.
Бо у писанині бракує особистих думок, копірку від ресурсів я і так маю змогу ознайомитись особисто.
Трамп залишаться невігласом зі своєї сторони, а наші представники залишаються некомпетентними зі своє.
Причому це "непорозуміння" має систематичні ознаки. Наприклад після не таких подяк Пристайко зняли.
Чи коли Зеленський дав три дні на повернення за кордону в ковід перед закриттям кордону (тоді аферисти стільки бабла підняли - це випадкова розмова з працівником порядку).
І так можна цілий день приклади вам писати. А толку?
https://www.unian.ua/politics/spiker-palati-predstavnikiv-vimagaye-vid-zelenskogo-negayno-zvilniti-posla-ukrajini-u-ssha-12768837.html
потрібно дуже обережно вибирати двері щоб ......
кандидатів в президенти США .
І це стосується як української влади ,так і всіх українців
включно з коментаторами на сайті .
Ми повністю залежні від США .
Вони здатні ,при потребі ,захистити самі себе ,
ми -ні .
ВІд майбутнього президента США багато в чому
буде залежити доля України ,тому треба бути
виваженими и толерантними в своїх висловлюваннях
і не дивуватись ,що американські лідери в першу
чергу піклуються внутрішніми проблемами в своїй
країні .
Наприклад, план - не співпрацювати з представниками української держави для досягнення інтересів України?
Робити імітацію залученості до проблем, щоб затягувати допомогу?
Це можна вважати планами, але ми їх не бачимо бо вони нам не допоможуть.
По схожості. Обидва мають риси егоїстичних істот, але ви порівнюєте горе бізнесмена та кгбшніка, яки підривав будівлі для обурення виборців і об'єднання проти терористів (тоді це була чечня).
Трамп не купував собі Путіна, навпаки цей нацист за рахунок природніх копалин вербує бутербродом всіх, хто ласий на холяву.
Як вам вистачає уяви, подумки порівняти їх к диктату?
Зараз тривають консультації психіатрів та наркологів.
Занепокоєння викликає можливість ескалації, щоб бува Татаров, "каторий убівал чєчєнцєф в кієвє" не напав на "гаїтянських нелегалів, що підїли котиків/песиків в Огайо".
Це наслідки цієї заяви.
"Зеленський під час свого візиту до США відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія."
"Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі й конгресменом Меттом Картрайтом."
"Президент США Джо Байден заявив, що буде агітувати за віцепрезидентку Камалу Гарріс у штаті Пенсильванія. Це один із ключових штатів, який матиме визначальний вплив на президентські вибори в листопаді"
Тобто штат Пенсильванія, впливає на вибори, як не визначений штат
Губернатор, сенатор, та конгресмен від демократичної партії
Ціль поїздки представити план, та виступ на генасамблеї ООН
Хтось може пояснити:
До чого тут відвідування заводу в спірному штаті, та зустріч з демократами?
Як цю зустріч сприйняли республіканці?