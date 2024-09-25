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У Трампа говорят, что встреча с Зеленским на этой неделе не запланирована, - AP

Зеленський та Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не планирует встречаться на этой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится сейчас в Соединенных Штатах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии агентству AP заявил представитель предвыборной кампании Трампа.

Как отмечается, выступая в штате Джорджия, Трамп высмеял заявления президента Джо Байдена о том, что США будут поддерживать Украину, пока Киев не выиграет войну.

Он также упомянул два исторических конфликта, чтобы намекнуть, что Москва не проиграет - роль бывшего Советского Союза в победе над Адольфом Гитлером и нацистами во Второй мировой войне в 1940-х годах и неудачное вторжение французского императора Наполеона Бонапарта в Россию более века назад.

Читайте также: Зеленский планирует встретиться с Байденом, Харрис и Трампом во время поездки в США на следующей неделе

"Представитель кампании Трампа также заявил во вторник, что кандидат от Республиканской партии не встретится на этой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посещает США для участия в открытии Генеральной ассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

Официальной информации о проведении встречи Зеленского и Трампа во время визита украинского лидера в США пока нет.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Зеленского "лучшим продавцом в истории".

Зеленский, в свою очередь, отмечал, что кандидат в лидеры США от Республиканской партии Дональд Трамп на самом деле не знает, как остановить российско-украинскую войну.

Заявления Трампа о завершении войны в Украине

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о покушении на Трампа: "Политическому насилию нет места нигде в мире"

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом, и не считает возможным достижение мира в Украине в случае его воплощения.

На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис Трамп уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Трамп Дональд (5360)


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Топ комментарии
+9
пояснюю що відбувається:
- президенство рижого висить на волосині
- ржий вимагає від Зеленського публічної підтримки.
- Зеленський мудро відмовив - типу "вибори то виключно справа американців"
- рижа скотина тепер мстить
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25.09.2024 07:10
+6
Так само як наш Ішак війну завершуватиме - обидва 3.14здять
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25.09.2024 07:35
+5
І як трампон збирається щось там зупиняти і вмовляти садити нашого блазня з пуйлом за стіл, якщо навіть зустрітися напередолні виборів не хоче
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25.09.2024 07:03
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Правила форума Совет форумчан
нехай херпіду під кабінетом почекає
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25.09.2024 06:47 Ответить
Краще під туалетом, як Яник, там точно не розминеться.
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25.09.2024 07:59 Ответить
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25.09.2024 10:28 Ответить
Найвеличніший розказував що буде зустріч з Трампом, Трамп не каже ні. Хто п#здить?
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25.09.2024 06:50 Ответить
Знаючи обох, обоє пиНдять
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25.09.2024 09:36 Ответить
Встеча одного чудика с своим аватаром.
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25.09.2024 07:01 Ответить
І як трампон збирається щось там зупиняти і вмовляти садити нашого блазня з пуйлом за стіл, якщо навіть зустрітися напередолні виборів не хоче
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25.09.2024 07:03 Ответить
Так само як наш Ішак війну завершуватиме - обидва 3.14здять
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25.09.2024 07:35 Ответить
Нічо-нічо ,є ще тижні.
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25.09.2024 07:03 Ответить
Що це в руках Зеленського на фото - кружка для мiдякiв?
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25.09.2024 07:10 Ответить
декому варто відвідати окуліста
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25.09.2024 07:12 Ответить
Декому варто навчитись розумiти сарказм
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25.09.2024 20:00 Ответить
кружка для мiдякiв?

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25.09.2024 07:46 Ответить
З Данii вiднiше. Давно знаю - чим далi вiд Украiни, тим бiльшi патрioти
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25.09.2024 19:59 Ответить
Як я бачу, вам не лише слово "кухлик" незнайоме, а й прапор Данії теж...
Серйозна ситуація. )))

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25.09.2024 20:06 Ответить
Та менi похер з якої ти Норвегiї або дрочиш клаву з-пiд проксi
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25.09.2024 20:16 Ответить
Це прям "ромашка" якась. Залишилося ще зовсім трошки країн Скандинавії, про які ви не згадали.

Може, допоможе відповісти "помощь друга"?

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25.09.2024 20:45 Ответить
Добранiч, вiкiнгу
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25.09.2024 20:53 Ответить
Для вікінгів треба казати "добраполярнаніч".
Якраз сьогодні була остання доба полярного дня.
Тепер до 17 березня настала полярна ніч.

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25.09.2024 21:13 Ответить
пояснюю що відбувається:
- президенство рижого висить на волосині
- ржий вимагає від Зеленського публічної підтримки.
- Зеленський мудро відмовив - типу "вибори то виключно справа американців"
- рижа скотина тепер мстить
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25.09.2024 07:10 Ответить
Мудрий Зеленський ... Новий анекдот. Його придумав жополиз Сірожа Лєшєнко?

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25.09.2024 08:59 Ответить
...дійсно... написати про мудрість хрипатого можна тільки глузуючі!!))))
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25.09.2024 09:15 Ответить
Звідки відомо, що Зеленський сам відмовився від зустрічі з Трампом?
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25.09.2024 09:02 Ответить
Спикер вимагає звільнення посла, це провал.
Гіршого результату досягти важко.
Хіба що, топтати їх прапор та казати Америка пропаща.
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26.09.2024 09:10 Ответить
Пагана робота міністерства, не подобався Кулеба - ось результат від Сибіги. Посміховисько с себе роблять.
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25.09.2024 07:20 Ответить
it takes two to tango
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25.09.2024 07:25 Ответить
Не має музики, нащо приходити на танці?
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25.09.2024 07:30 Ответить
так ніхто нікуди і не йшов
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25.09.2024 07:31 Ответить
Якщо це три дні крутять по нашим ефірам як здобуток, то прийшли і навіть прибігли.
Не робіть з себе прес-аташе. Це виглядає лизогубством.
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25.09.2024 07:38 Ответить
та ніхто нікуди не ходив -заспогойтеся
а як це виглядає то мене зовсім обходить

а чому рудий так себе поводить -то прочитайте мій пост вище: хватить мізків - зрозумієте
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25.09.2024 07:44 Ответить
Я ознайомлений зі стрічкою дописів під цією темою.
Ваша активність мені не допомогла.
Бо у писанині бракує особистих думок, копірку від ресурсів я і так маю змогу ознайомитись особисто.
Трамп залишаться невігласом зі своєї сторони, а наші представники залишаються некомпетентними зі своє.
Причому це "непорозуміння" має систематичні ознаки. Наприклад після не таких подяк Пристайко зняли.
Чи коли Зеленський дав три дні на повернення за кордону в ковід перед закриттям кордону (тоді аферисти стільки бабла підняли - це випадкова розмова з працівником порядку).
І так можна цілий день приклади вам писати. А толку?
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25.09.2024 07:54 Ответить
Результати дипломатії
https://www.unian.ua/politics/spiker-palati-predstavnikiv-vimagaye-vid-zelenskogo-negayno-zvilniti-posla-ukrajini-u-ssha-12768837.html
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26.09.2024 09:03 Ответить
Це було прохання Байдена, от буде весело якщо прийде Трамп.
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25.09.2024 07:25 Ответить
Трамп копитнув Зелю - вибори
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25.09.2024 07:32 Ответить
У Трампа кажуть, що зустріч із Зеленським цього тижня не запланована, -
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25.09.2024 07:35 Ответить
Перед відїздом,я б насрав під двері Трампу..він такий сильно ґоноровий
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25.09.2024 07:38 Ответить
американці тупі - можуть вибрати рудого
потрібно дуже обережно вибирати двері щоб ......
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25.09.2024 07:45 Ответить
Тупі..то факт...там ,якщо не помиляюсь ,конгрес виборців вибирає президента і всю верхівку
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25.09.2024 07:50 Ответить
Ішак не бажана істота навіть для Трампа. Амінь!
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25.09.2024 07:42 Ответить
Україна має бути максимально тактична до обох
кандидатів в президенти США .

І це стосується як української влади ,так і всіх українців
включно з коментаторами на сайті .
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25.09.2024 07:43 Ответить
Особисто мені пох на обох кандидатів. Так само як і їм обом пох на Україну
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25.09.2024 08:16 Ответить
Вічуйте різницю .

Ми повністю залежні від США .
Вони здатні ,при потребі ,захистити самі себе ,
ми -ні .
ВІд майбутнього президента США багато в чому
буде залежити доля України ,тому треба бути
виваженими и толерантними в своїх висловлюваннях
і не дивуватись ,що американські лідери в першу
чергу піклуються внутрішніми проблемами в своїй
країні .
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25.09.2024 08:38 Ответить
Отказ Трампа от встречи с Зеленским - это красноречивое подтверждение того, КАК именно Трамп собрался договариваться с путлером о завершении войны в Украине. Фактически, речь идет о завуалированной капитуляции Украины на очень неприятных условиях (и речь не только о потери территорий). Зная неумение Зеленского держать язык за зубами, Трамп не сомневается, что это сразу станет достоянием СМИ. А в предверии выборов, Трампу такая антиреклам реклама убийственна.
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25.09.2024 07:45 Ответить
Трамп вже наговорив і так достатньо. І ніякого плану у нього немає,якщо б був, він би озвучив, а не пиз:::дякав. Трамп,якщо б був в іншій країні,то став би таким самим диктатором )(уйлом.
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25.09.2024 07:55 Ответить
Цей допис фонтанує своїми протиріччями.
Наприклад, план - не співпрацювати з представниками української держави для досягнення інтересів України?
Робити імітацію залученості до проблем, щоб затягувати допомогу?
Це можна вважати планами, але ми їх не бачимо бо вони нам не допоможуть.
По схожості. Обидва мають риси егоїстичних істот, але ви порівнюєте горе бізнесмена та кгбшніка, яки підривав будівлі для обурення виборців і об'єднання проти терористів (тоді це була чечня).
Трамп не купував собі Путіна, навпаки цей нацист за рахунок природніх копалин вербує бутербродом всіх, хто ласий на холяву.
Як вам вистачає уяви, подумки порівняти їх к диктату?
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25.09.2024 08:29 Ответить
Обідно,5авітт трамп нашого дурника послав
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25.09.2024 08:00 Ответить
З одного боку ще той зелений "дипломат", якого обрав "мудрий нарід", з іншого боку прокацаплена потвора, яку може обрати інший "мудрий нарід". Відсутнє тільки міжнародне право. ***** може тільки радіти цьому.
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25.09.2024 08:08 Ответить
Рижий дурень даже не розуміє,що українці і в російській армії в війні з Наполеоном,і в радянській армії були основним бойовим ядром цих армій.
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25.09.2024 08:13 Ответить
А ще він не розуміє чи просто не знає, що без підтримки усього світу - грошима, зброєю, іншими фронтами - рашка ніколи би не перемогла ані гітлера, ані Наполеона!
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25.09.2024 09:45 Ответить
Зустріч двох блазнів-популістів потребує ретельної підготовки.
Зараз тривають консультації психіатрів та наркологів.
Занепокоєння викликає можливість ескалації, щоб бува Татаров, "каторий убівал чєчєнцєф в кієвє" не напав на "гаїтянських нелегалів, що підїли котиків/песиків в Огайо".
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25.09.2024 08:46 Ответить


Це наслідки цієї заяви.
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25.09.2024 09:02 Ответить
Трамп-це американський Орбан,от і все,чому дивуватись там
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25.09.2024 09:31 Ответить
Факти:

"Зеленський під час свого візиту до США відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія."

"Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі й конгресменом Меттом Картрайтом."

"Президент США Джо Байден заявив, що буде агітувати за віцепрезидентку Камалу Гарріс у штаті Пенсильванія. Це один із ключових штатів, який матиме визначальний вплив на президентські вибори в листопаді"

Тобто штат Пенсильванія, впливає на вибори, як не визначений штат
Губернатор, сенатор, та конгресмен від демократичної партії

Ціль поїздки представити план, та виступ на генасамблеї ООН

Хтось може пояснити:
До чого тут відвідування заводу в спірному штаті, та зустріч з демократами?
Як цю зустріч сприйняли республіканці?
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25.09.2024 09:54 Ответить
Півень мальований думає, що краще Зеленського, який казав, що треба перестати стріляти, а якщо виграє, то вмаже ядеркою по рашці в кінці кінців)))
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25.09.2024 20:41 Ответить
 
 