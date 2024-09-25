УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10603 відвідувача онлайн
Новини
4 753 56

У Трампа кажуть, що зустріч із Зеленським цього тижня не запланована, - AP

Зеленський та Трамп

Кандидат у президенти США Дональд Трамп не планує зустрічатися цього тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває наразі у Сполучених Штатах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі агентству AP заявив представник передвиборчої кампанії Трампа.

Як зазначається, виступаючи в штаті Джорджія, Трамп висміяв заяви президента Джо Байдена про те, що США підтримуватимуть Україну, доки Київ не виграє війну.

Він також згадав два історичні конфлікти, щоб натякнути, що Москва не програє - роль колишнього Радянського Союзу в перемозі над Адольфом Гітлером і нацистами у Другій світовій війні в 1940-х роках і невдале вторгнення французького імператора Наполеона Бонапарта в Росію понад століття тому.

Читайте також: Зеленський планує зустрітись з Байденом, Гарріс та Трампом під час поїздки до США наступного тижня

"Представник кампанії Трампа також заявив у вівторок, що кандидат від Республіканської партії не зустрінеться цього тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідує США для участі у відкритті Генеральної асамблеї ООН", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації щодо проведення зустрічі Зеленського і Трампа під час візиту українського лідера до США наразі немає.

Раніше повідомлялося, що Трамп назвав Зеленського "найкращим продавцем в історії".

Зеленський, своєю чергою, зазначав, що кандидат у лідери США від Республіканської партії Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити російсько-українську війну.

Заяви Трампа про завершення війни в Україні

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про замах на Трампа: "Політичному насильству немає місця ніде у світі"

Своєю чергою радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, озвучений напарником республіканця Джей Ді Венсом, і не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі його втілення.

На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс Трамп ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Трамп Дональд (5773)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
пояснюю що відбувається:
- президенство рижого висить на волосині
- ржий вимагає від Зеленського публічної підтримки.
- Зеленський мудро відмовив - типу "вибори то виключно справа американців"
- рижа скотина тепер мстить
показати весь коментар
25.09.2024 07:10
+6
Так само як наш Ішак війну завершуватиме - обидва 3.14здять
показати весь коментар
25.09.2024 07:35
+5
І як трампон збирається щось там зупиняти і вмовляти садити нашого блазня з пуйлом за стіл, якщо навіть зустрітися напередолні виборів не хоче
показати весь коментар
25.09.2024 07:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нехай херпіду під кабінетом почекає
показати весь коментар
25.09.2024 06:47 Відповісти
Краще під туалетом, як Яник, там точно не розминеться.
показати весь коментар
25.09.2024 07:59 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2024 10:28 Відповісти
Найвеличніший розказував що буде зустріч з Трампом, Трамп не каже ні. Хто п#здить?
показати весь коментар
25.09.2024 06:50 Відповісти
Знаючи обох, обоє пиНдять
показати весь коментар
25.09.2024 09:36 Відповісти
Встеча одного чудика с своим аватаром.
показати весь коментар
25.09.2024 07:01 Відповісти
І як трампон збирається щось там зупиняти і вмовляти садити нашого блазня з пуйлом за стіл, якщо навіть зустрітися напередолні виборів не хоче
показати весь коментар
25.09.2024 07:03 Відповісти
Так само як наш Ішак війну завершуватиме - обидва 3.14здять
показати весь коментар
25.09.2024 07:35 Відповісти
Нічо-нічо ,є ще тижні.
показати весь коментар
25.09.2024 07:03 Відповісти
Що це в руках Зеленського на фото - кружка для мiдякiв?
показати весь коментар
25.09.2024 07:10 Відповісти
декому варто відвідати окуліста
показати весь коментар
25.09.2024 07:12 Відповісти
Декому варто навчитись розумiти сарказм
показати весь коментар
25.09.2024 20:00 Відповісти
кружка для мiдякiв?

показати весь коментар
25.09.2024 07:46 Відповісти
З Данii вiднiше. Давно знаю - чим далi вiд Украiни, тим бiльшi патрioти
показати весь коментар
25.09.2024 19:59 Відповісти
Як я бачу, вам не лише слово "кухлик" незнайоме, а й прапор Данії теж...
Серйозна ситуація. )))

показати весь коментар
25.09.2024 20:06 Відповісти
Та менi похер з якої ти Норвегiї або дрочиш клаву з-пiд проксi
показати весь коментар
25.09.2024 20:16 Відповісти
Це прям "ромашка" якась. Залишилося ще зовсім трошки країн Скандинавії, про які ви не згадали.

Може, допоможе відповісти "помощь друга"?

показати весь коментар
25.09.2024 20:45 Відповісти
Добранiч, вiкiнгу
показати весь коментар
25.09.2024 20:53 Відповісти
Для вікінгів треба казати "добраполярнаніч".
Якраз сьогодні була остання доба полярного дня.
Тепер до 17 березня настала полярна ніч.

показати весь коментар
25.09.2024 21:13 Відповісти
пояснюю що відбувається:
- президенство рижого висить на волосині
- ржий вимагає від Зеленського публічної підтримки.
- Зеленський мудро відмовив - типу "вибори то виключно справа американців"
- рижа скотина тепер мстить
показати весь коментар
25.09.2024 07:10 Відповісти
Мудрий Зеленський ... Новий анекдот. Його придумав жополиз Сірожа Лєшєнко?

показати весь коментар
25.09.2024 08:59 Відповісти
...дійсно... написати про мудрість хрипатого можна тільки глузуючі!!))))
показати весь коментар
25.09.2024 09:15 Відповісти
Звідки відомо, що Зеленський сам відмовився від зустрічі з Трампом?
показати весь коментар
25.09.2024 09:02 Відповісти
Спикер вимагає звільнення посла, це провал.
Гіршого результату досягти важко.
Хіба що, топтати їх прапор та казати Америка пропаща.
показати весь коментар
26.09.2024 09:10 Відповісти
Пагана робота міністерства, не подобався Кулеба - ось результат від Сибіги. Посміховисько с себе роблять.
показати весь коментар
25.09.2024 07:20 Відповісти
it takes two to tango
показати весь коментар
25.09.2024 07:25 Відповісти
Не має музики, нащо приходити на танці?
показати весь коментар
25.09.2024 07:30 Відповісти
так ніхто нікуди і не йшов
показати весь коментар
25.09.2024 07:31 Відповісти
Якщо це три дні крутять по нашим ефірам як здобуток, то прийшли і навіть прибігли.
Не робіть з себе прес-аташе. Це виглядає лизогубством.
показати весь коментар
25.09.2024 07:38 Відповісти
та ніхто нікуди не ходив -заспогойтеся
а як це виглядає то мене зовсім обходить

а чому рудий так себе поводить -то прочитайте мій пост вище: хватить мізків - зрозумієте
показати весь коментар
25.09.2024 07:44 Відповісти
Я ознайомлений зі стрічкою дописів під цією темою.
Ваша активність мені не допомогла.
Бо у писанині бракує особистих думок, копірку від ресурсів я і так маю змогу ознайомитись особисто.
Трамп залишаться невігласом зі своєї сторони, а наші представники залишаються некомпетентними зі своє.
Причому це "непорозуміння" має систематичні ознаки. Наприклад після не таких подяк Пристайко зняли.
Чи коли Зеленський дав три дні на повернення за кордону в ковід перед закриттям кордону (тоді аферисти стільки бабла підняли - це випадкова розмова з працівником порядку).
І так можна цілий день приклади вам писати. А толку?
показати весь коментар
25.09.2024 07:54 Відповісти
Результати дипломатії
https://www.unian.ua/politics/spiker-palati-predstavnikiv-vimagaye-vid-zelenskogo-negayno-zvilniti-posla-ukrajini-u-ssha-12768837.html
показати весь коментар
26.09.2024 09:03 Відповісти
Це було прохання Байдена, от буде весело якщо прийде Трамп.
показати весь коментар
25.09.2024 07:25 Відповісти
Трамп копитнув Зелю - вибори
показати весь коментар
25.09.2024 07:32 Відповісти
У Трампа кажуть, що зустріч із Зеленським цього тижня не запланована, -
показати весь коментар
25.09.2024 07:35 Відповісти
Перед відїздом,я б насрав під двері Трампу..він такий сильно ґоноровий
показати весь коментар
25.09.2024 07:38 Відповісти
американці тупі - можуть вибрати рудого
потрібно дуже обережно вибирати двері щоб ......
показати весь коментар
25.09.2024 07:45 Відповісти
Тупі..то факт...там ,якщо не помиляюсь ,конгрес виборців вибирає президента і всю верхівку
показати весь коментар
25.09.2024 07:50 Відповісти
Ішак не бажана істота навіть для Трампа. Амінь!
показати весь коментар
25.09.2024 07:42 Відповісти
Україна має бути максимально тактична до обох
кандидатів в президенти США .

І це стосується як української влади ,так і всіх українців
включно з коментаторами на сайті .
показати весь коментар
25.09.2024 07:43 Відповісти
Особисто мені пох на обох кандидатів. Так само як і їм обом пох на Україну
показати весь коментар
25.09.2024 08:16 Відповісти
Вічуйте різницю .

Ми повністю залежні від США .
Вони здатні ,при потребі ,захистити самі себе ,
ми -ні .
ВІд майбутнього президента США багато в чому
буде залежити доля України ,тому треба бути
виваженими и толерантними в своїх висловлюваннях
і не дивуватись ,що американські лідери в першу
чергу піклуються внутрішніми проблемами в своїй
країні .
показати весь коментар
25.09.2024 08:38 Відповісти
Отказ Трампа от встречи с Зеленским - это красноречивое подтверждение того, КАК именно Трамп собрался договариваться с путлером о завершении войны в Украине. Фактически, речь идет о завуалированной капитуляции Украины на очень неприятных условиях (и речь не только о потери территорий). Зная неумение Зеленского держать язык за зубами, Трамп не сомневается, что это сразу станет достоянием СМИ. А в предверии выборов, Трампу такая антиреклам реклама убийственна.
показати весь коментар
25.09.2024 07:45 Відповісти
Трамп вже наговорив і так достатньо. І ніякого плану у нього немає,якщо б був, він би озвучив, а не пиз:::дякав. Трамп,якщо б був в іншій країні,то став би таким самим диктатором )(уйлом.
показати весь коментар
25.09.2024 07:55 Відповісти
Цей допис фонтанує своїми протиріччями.
Наприклад, план - не співпрацювати з представниками української держави для досягнення інтересів України?
Робити імітацію залученості до проблем, щоб затягувати допомогу?
Це можна вважати планами, але ми їх не бачимо бо вони нам не допоможуть.
По схожості. Обидва мають риси егоїстичних істот, але ви порівнюєте горе бізнесмена та кгбшніка, яки підривав будівлі для обурення виборців і об'єднання проти терористів (тоді це була чечня).
Трамп не купував собі Путіна, навпаки цей нацист за рахунок природніх копалин вербує бутербродом всіх, хто ласий на холяву.
Як вам вистачає уяви, подумки порівняти їх к диктату?
показати весь коментар
25.09.2024 08:29 Відповісти
Обідно,5авітт трамп нашого дурника послав
показати весь коментар
25.09.2024 08:00 Відповісти
З одного боку ще той зелений "дипломат", якого обрав "мудрий нарід", з іншого боку прокацаплена потвора, яку може обрати інший "мудрий нарід". Відсутнє тільки міжнародне право. ***** може тільки радіти цьому.
показати весь коментар
25.09.2024 08:08 Відповісти
Рижий дурень даже не розуміє,що українці і в російській армії в війні з Наполеоном,і в радянській армії були основним бойовим ядром цих армій.
показати весь коментар
25.09.2024 08:13 Відповісти
А ще він не розуміє чи просто не знає, що без підтримки усього світу - грошима, зброєю, іншими фронтами - рашка ніколи би не перемогла ані гітлера, ані Наполеона!
показати весь коментар
25.09.2024 09:45 Відповісти
Зустріч двох блазнів-популістів потребує ретельної підготовки.
Зараз тривають консультації психіатрів та наркологів.
Занепокоєння викликає можливість ескалації, щоб бува Татаров, "каторий убівал чєчєнцєф в кієвє" не напав на "гаїтянських нелегалів, що підїли котиків/песиків в Огайо".
показати весь коментар
25.09.2024 08:46 Відповісти


Це наслідки цієї заяви.
показати весь коментар
25.09.2024 09:02 Відповісти
Трамп-це американський Орбан,от і все,чому дивуватись там
показати весь коментар
25.09.2024 09:31 Відповісти
Факти:

"Зеленський під час свого візиту до США відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія."

"Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі й конгресменом Меттом Картрайтом."

"Президент США Джо Байден заявив, що буде агітувати за віцепрезидентку Камалу Гарріс у штаті Пенсильванія. Це один із ключових штатів, який матиме визначальний вплив на президентські вибори в листопаді"

Тобто штат Пенсильванія, впливає на вибори, як не визначений штат
Губернатор, сенатор, та конгресмен від демократичної партії

Ціль поїздки представити план, та виступ на генасамблеї ООН

Хтось може пояснити:
До чого тут відвідування заводу в спірному штаті, та зустріч з демократами?
Як цю зустріч сприйняли республіканці?
показати весь коментар
25.09.2024 09:54 Відповісти
Півень мальований думає, що краще Зеленського, який казав, що треба перестати стріляти, а якщо виграє, то вмаже ядеркою по рашці в кінці кінців)))
показати весь коментар
25.09.2024 20:41 Відповісти
 
 