У Трампа кажуть, що зустріч із Зеленським цього тижня не запланована, - AP

Кандидат у президенти США Дональд Трамп не планує зустрічатися цього тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває наразі у Сполучених Штатах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі агентству AP заявив представник передвиборчої кампанії Трампа.

Як зазначається, виступаючи в штаті Джорджія, Трамп висміяв заяви президента Джо Байдена про те, що США підтримуватимуть Україну, доки Київ не виграє війну.

Він також згадав два історичні конфлікти, щоб натякнути, що Москва не програє - роль колишнього Радянського Союзу в перемозі над Адольфом Гітлером і нацистами у Другій світовій війні в 1940-х роках і невдале вторгнення французького імператора Наполеона Бонапарта в Росію понад століття тому.

Читайте також: Зеленський планує зустрітись з Байденом, Гарріс та Трампом під час поїздки до США наступного тижня

"Представник кампанії Трампа також заявив у вівторок, що кандидат від Республіканської партії не зустрінеться цього тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідує США для участі у відкритті Генеральної асамблеї ООН", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації щодо проведення зустрічі Зеленського і Трампа під час візиту українського лідера до США наразі немає.

Раніше повідомлялося, що Трамп назвав Зеленського "найкращим продавцем в історії".

Зеленський, своєю чергою, зазначав, що кандидат у лідери США від Республіканської партії Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити російсько-українську війну.

Заяви Трампа про завершення війни в Україні

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про замах на Трампа: "Політичному насильству немає місця ніде у світі"

Своєю чергою радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, озвучений напарником республіканця Джей Ді Венсом, і не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі його втілення.

На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс Трамп ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.