У Трампа кажуть, що зустріч із Зеленським цього тижня не запланована, - AP
Кандидат у президенти США Дональд Трамп не планує зустрічатися цього тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває наразі у Сполучених Штатах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі агентству AP заявив представник передвиборчої кампанії Трампа.
Як зазначається, виступаючи в штаті Джорджія, Трамп висміяв заяви президента Джо Байдена про те, що США підтримуватимуть Україну, доки Київ не виграє війну.
Він також згадав два історичні конфлікти, щоб натякнути, що Москва не програє - роль колишнього Радянського Союзу в перемозі над Адольфом Гітлером і нацистами у Другій світовій війні в 1940-х роках і невдале вторгнення французького імператора Наполеона Бонапарта в Росію понад століття тому.
"Представник кампанії Трампа також заявив у вівторок, що кандидат від Республіканської партії не зустрінеться цього тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідує США для участі у відкритті Генеральної асамблеї ООН", - йдеться у повідомленні.
Офіційної інформації щодо проведення зустрічі Зеленського і Трампа під час візиту українського лідера до США наразі немає.
Раніше повідомлялося, що Трамп назвав Зеленського "найкращим продавцем в історії".
Зеленський, своєю чергою, зазначав, що кандидат у лідери США від Республіканської партії Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити російсько-українську війну.
Заяви Трампа про завершення війни в Україні
Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.
Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.
Своєю чергою радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, озвучений напарником республіканця Джей Ді Венсом, і не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі його втілення.
На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс Трамп ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.
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Серйозна ситуація. )))
Може, допоможе відповісти "помощь друга"?
Якраз сьогодні була остання доба полярного дня.
Тепер до 17 березня настала полярна ніч.
- президенство рижого висить на волосині
- ржий вимагає від Зеленського публічної підтримки.
- Зеленський мудро відмовив - типу "вибори то виключно справа американців"
- рижа скотина тепер мстить
Гіршого результату досягти важко.
Хіба що, топтати їх прапор та казати Америка пропаща.
Не робіть з себе прес-аташе. Це виглядає лизогубством.
а як це виглядає то мене зовсім обходить
а чому рудий так себе поводить -то прочитайте мій пост вище: хватить мізків - зрозумієте
Ваша активність мені не допомогла.
Бо у писанині бракує особистих думок, копірку від ресурсів я і так маю змогу ознайомитись особисто.
Трамп залишаться невігласом зі своєї сторони, а наші представники залишаються некомпетентними зі своє.
Причому це "непорозуміння" має систематичні ознаки. Наприклад після не таких подяк Пристайко зняли.
Чи коли Зеленський дав три дні на повернення за кордону в ковід перед закриттям кордону (тоді аферисти стільки бабла підняли - це випадкова розмова з працівником порядку).
І так можна цілий день приклади вам писати. А толку?
https://www.unian.ua/politics/spiker-palati-predstavnikiv-vimagaye-vid-zelenskogo-negayno-zvilniti-posla-ukrajini-u-ssha-12768837.html
потрібно дуже обережно вибирати двері щоб ......
кандидатів в президенти США .
І це стосується як української влади ,так і всіх українців
включно з коментаторами на сайті .
Ми повністю залежні від США .
Вони здатні ,при потребі ,захистити самі себе ,
ми -ні .
ВІд майбутнього президента США багато в чому
буде залежити доля України ,тому треба бути
виваженими и толерантними в своїх висловлюваннях
і не дивуватись ,що американські лідери в першу
чергу піклуються внутрішніми проблемами в своїй
країні .
Наприклад, план - не співпрацювати з представниками української держави для досягнення інтересів України?
Робити імітацію залученості до проблем, щоб затягувати допомогу?
Це можна вважати планами, але ми їх не бачимо бо вони нам не допоможуть.
По схожості. Обидва мають риси егоїстичних істот, але ви порівнюєте горе бізнесмена та кгбшніка, яки підривав будівлі для обурення виборців і об'єднання проти терористів (тоді це була чечня).
Трамп не купував собі Путіна, навпаки цей нацист за рахунок природніх копалин вербує бутербродом всіх, хто ласий на холяву.
Як вам вистачає уяви, подумки порівняти їх к диктату?
Зараз тривають консультації психіатрів та наркологів.
Занепокоєння викликає можливість ескалації, щоб бува Татаров, "каторий убівал чєчєнцєф в кієвє" не напав на "гаїтянських нелегалів, що підїли котиків/песиків в Огайо".
Це наслідки цієї заяви.
"Зеленський під час свого візиту до США відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія."
"Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі й конгресменом Меттом Картрайтом."
"Президент США Джо Байден заявив, що буде агітувати за віцепрезидентку Камалу Гарріс у штаті Пенсильванія. Це один із ключових штатів, який матиме визначальний вплив на президентські вибори в листопаді"
Тобто штат Пенсильванія, впливає на вибори, як не визначений штат
Губернатор, сенатор, та конгресмен від демократичної партії
Ціль поїздки представити план, та виступ на генасамблеї ООН
Хтось може пояснити:
До чого тут відвідування заводу в спірному штаті, та зустріч з демократами?
Як цю зустріч сприйняли республіканці?