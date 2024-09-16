Зеленский о покушении на Трампа: "Политическому насилию нет места нигде в мире"
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стрельбу вокруг кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсети Х.
"Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Наилучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали.
Наш принцип: верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности", - подчеркнул глава украинского государства.
Что предшествовало?
Напомним, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности. Позже вероятного подозреваемого задержали.
По данным CNN, подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Рут является сторонником Украины и ранее активно критиковал Трампа.
Пожалуйста, подождите...
Чим ближче вибори, тим більше "замахів" на Трампа.
Уявляю, скільки "замахів" буде на Зеленського, коли час прийде.
Мабуть кожну хвилину окрім тих, коли Зеленський буде в туалеті.
Вибачте, а можна якісь новий сценарій привернення уваги?
він всіх кілеров перестріляє
1) історія показує що є, таких місць в світі повно.
2) а суспільне насильство значить норм? Зєлупа лише за себе переживає.
Зеля, іди геть! Ти прострочений і смердиш кацапізмом!
Чомусь мені здається, що перед самими виборами в США буде ще один замах на Трампа. Теж не вдалий, звісно