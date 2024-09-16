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Зеленский (19056) покушение (1006) Трамп (4009)

Зеленский о покушении на Трампа: "Политическому насилию нет места нигде в мире"

Зеленський відреагував на новий замах на Дональда Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стрельбу вокруг кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсети Х.

"Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Наилучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали.

Наш принцип: верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности", - подчеркнул глава украинского государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покушение на Трампа: Международный легион ГУР возразил, что подозреваемый служил у них

Что предшествовало?

Напомним, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности. Позже вероятного подозреваемого задержали.

По данным CNN, подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Рут является сторонником Украины и ранее активно критиковал Трампа.
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Топ комментарии
+10
Hellis

Чим ближче вибори, тим більше "замахів" на Трампа.
Уявляю, скільки "замахів" буде на Зеленського, коли час прийде.
Мабуть кожну хвилину окрім тих, коли Зеленський буде в туалеті.

Вибачте, а можна якісь новий сценарій привернення уваги?
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16.09.2024 13:19
+7
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16.09.2024 13:22
+7
«Зеленський про замах на Трампа: "Політичному насильству немає місця ніде у світі" -
1) історія показує що є, таких місць в світі повно.
2) а суспільне насильство значить норм? Зєлупа лише за себе переживає.
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16.09.2024 13:34
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16.09.2024 13:18 Ответить
Ти з першого дня ПРІШЕСТВІЯ , почав політичні насильство, переслідування , коли , без суда іслідства ОББРІХАВ патріотів і гноїв в буцигарні Ріфмастера , Розвідників Генерала Бурбу, полковника Червінського, Марусю Звіробій , Софію Федину, Генералів Марченко, Павловського , а потім генерала Кривоноса , Петра Порошенко ………
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16.09.2024 13:32 Ответить
Hellis

Чим ближче вибори, тим більше "замахів" на Трампа.
Уявляю, скільки "замахів" буде на Зеленського, коли час прийде.
Мабуть кожну хвилину окрім тих, коли Зеленський буде в туалеті.

Вибачте, а можна якісь новий сценарій привернення уваги?
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16.09.2024 13:19 Ответить
Потрібно берегти нашу бубочку, піклуваться про його здоров'я, для того щоб на Майдані лінчувати всю зеленоморду шоблу
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16.09.2024 14:46 Ответить
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16.09.2024 15:00 Ответить
Зеля в цьому проишов Крим і Рим - 13 замахів
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16.09.2024 13:20 Ответить
а не 73??
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16.09.2024 13:24 Ответить
Навіть 13 витримати - без привички хер встоіш
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16.09.2024 13:31 Ответить
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16.09.2024 13:22 Ответить
здай Трампу в аренду татарова
він всіх кілеров перестріляє
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16.09.2024 13:22 Ответить
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16.09.2024 13:23 Ответить
Тобто якщо хтось пристрелить пуйло , ми це засудимо ? 😂
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16.09.2024 13:29 Ответить
«Зеленський про замах на Трампа: "Політичному насильству немає місця ніде у світі" -
1) історія показує що є, таких місць в світі повно.
2) а суспільне насильство значить норм? Зєлупа лише за себе переживає.
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16.09.2024 13:34 Ответить
І про це говорить ''тєло'' яке поставило в ''позу'' Конституцію, і має всіх українців ніби актрису з ''фільму для дорослих''.
Зеля, іди геть! Ти прострочений і смердиш кацапізмом!
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16.09.2024 13:35 Ответить
Астанавитесь !
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16.09.2024 13:37 Ответить
Політичному насильству? З чого ти взяв віслючина, що це було політичне насильство, а не просто чувак стріляв наприклад у коханця своєї дружини, а трампон був в кілометрі від того всього? Багато пздиш мєлка шльомба.
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16.09.2024 13:49 Ответить
Страшно йому. З 2019 оточення лякає його замахами. По ночам сниться Майдан, і Чорний Кондитер з Кровавим Пастором.
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16.09.2024 14:07 Ответить
І Залужний з великим рейтингом
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16.09.2024 14:23 Ответить
Очікуємо чергової дези про замах на це бастардо))) Щось давно не було)))
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16.09.2024 14:08 Ответить
Мабуть тих, хто його лякає замахами, злякала зєліна реакція на ті лякалки, бо в черговий раз може і ласти склеїти від страху
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16.09.2024 14:27 Ответить
Хто ж, як не найвеличніший Zе, знає все про замахи! У нього великий досвід: пережив 100500 замахів (і це тільки за перший тиждень повномаштабного вторгнення)! Якби не абдристович з гранатометом і Татаров-берсеркер, то точно вбили б!


Чомусь мені здається, що перед самими виборами в США буде ще один замах на Трампа. Теж не вдалий, звісно
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16.09.2024 14:13 Ответить
Клоуны всех стран - обьединяйтесь..
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16.09.2024 14:15 Ответить
Місце є тільки ПОЛІТИЧНІЙ ДЕМАГОГІЇ. Це СЯТЕ!
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16.09.2024 14:41 Ответить
Цікаво, а як там кореш недорослі, шифер, поживає після замаху, який надав можливість першому потужно виступити в ООН. Нічого нового в світі не 0приидумали.
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16.09.2024 14:42 Ответить
ЩО ТАМ ВОВА ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ПЛІВКИ ДЕРКАЧА ТОБІ ДУЖЕ ДОПОМОГЛИ ? 🤣
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16.09.2024 15:13 Ответить
 
 