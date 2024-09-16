Возле Трампа во Флориде произошла стрельба. В штабе политика заявили, что он находится в безопасности, вероятного подозреваемого задержали (дополнено)
Неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности.
Об этом пишет New York Post, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, два человека перестрелялись возле поля для гольфа Trump West Palm Beach, что во Флориде.
Поле было немедленно закрыто, а Трампа вывели в безопасное место.
Издание отмечает, что неизвестные стреляли друг в друга, а не по Трампу.
Инцидент прокомментировали в предвыборной кампании Трампа. Представитель кампании Стивен Чунг сообщил, что бывший президент находится в безопасности.
"Пока никаких дополнительных подробностей нет", - сказал он.
Секретная служба совместно с офисом шерифа проводят расследование
Секретная служба США сообщила, что стрельба произошла около 14:00 по местному времени. Вместе с офисом шерифа служба проводит расследование инцидента. Там добавили, что в настоящее время бывший президент в безопасности.
Вероятного подозреваемого задержали
Впоследствии издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что агенты Секретной службы заметили у поля для гольфа мужчину с автоматом AK-47 и открыли огонь.
Вооруженный мужчина бросился бежать. Позже его задержала местная полиция. Также NYP пишет, что правоохранители нашли штурмовую винтовку и камеру GoPro.
Уже позже офис шерифа округа Мартин во Флориде подтвердил задержание подозреваемого. Соответствующее сообщение появилось в соцсети Facebook.
"Движение по шоссе I-95 в северном направлении на участке 714 перекрыто. На основе информации о розыске, опубликованной округом Палм-Бич, офис шерифа округа Мартин остановил автомобиль и взял под стражу подозреваемого, который, как считают, причастен к инциденту со стрельбой в Trump International в округе Палм-Бич. Мы будем обновлять эту информацию по мере ее поступления", - говорится в сообщении.
Впоследствии издание CNN написало, что к расследованию присоединилось ФБР.
Покушение на Трампа
Напомним, что 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.
Два человека погибли, в том числе тот, кто стрелял в экс-президента США.
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.
Пожалуйста, подождите...
А демократы стали партией элит которая покупает голоса бедных за социальные программы и прочие плюшки.
Охрана увидела стрелка и открыла огонь, стрелок арестован.
Первое заявление Шерифа и ФБР о покушении на ТРАМПА
https://www.youtube.com/watch?v=J_2IdWGQPRE
Вони завжди в неадекваті - .
Чомусь ви не замислились ,що ваші ненависні ,примітивні
коментарі в бік Трампа ,можливо ,відносяться до майбутнього
президента США .
Не плюй у криницю - бо прийдеш по водицю .
Дозвольте американському народу самостійно зробити свій вибір.
жиницца - не разводицца
каждая дивица далжна трудицца
так гаварицца
куріца нє птіца.
Така ж підступна як швидка настя - хто підхоплює серуть серуть коментарями не можуть зупинитися 😀
https://www.youtube.com/watch?v=J_2IdWGQPRE
От так піднімають рейтинг, все по Висоцькому В. С. -- Ходил, в меня влюблённый, Весь слабый женский пол: "Эй, ты! Недострелённый! Давай-ка на укол!"
Мабуть кепські справи з рейтингом у Трампа, якщо його команда вдруге пішла на цирк із "замахом".
В перший раз рейтингу воно не наростило, але індекс цитування все ж таки підняло. А це вже, мабуть, перебор! Більш, як сміх, навряд чи щось буде...
Як там у класика: перший раз - трагедія, другий - фарс?
От нахера нам всі ці політичні ігрища, від яких залежить існування України та українців???
Гадаєте, послухає?
які роблять із своєї країни посміховисько?
Хто хоче клованів, хай ходить у цирк
https://antikor.com.ua/ru/articles/278909-kloun_i_kandidat_v_prezidenty_obrashchenie_zelenskogo__sploshnoe_unihenie_i_oskorblenie_ukraintsev_-
Ну и третий путь - это участие. Его выбирает, конечно же, герой дня, сам кандидат.
В стране, где было две революции за одно десятилетие в защиту базовых конституционных прав, где люди накраудфандили армию с нуля в момент опасности и где есть удивительное по своему объему, влиянию и доверию вовлечение общественного сектора в госуправление, такие тезисы звучат, как высокомерие и оскорбление.
Больше информации на портале https://antikor.com.ua/ru/articles/278909-kloun_i_kandidat_v_prezidenty_obrashchenie_zelenskogo__sploshnoe_unihenie_i_oskorblenie_ukraintsev_-