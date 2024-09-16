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США (24852) Трамп (4009)

Возле Трампа во Флориде произошла стрельба. В штабе политика заявили, что он находится в безопасности, вероятного подозреваемого задержали (дополнено)

Біля Трампа сталася стрілянина

Неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности.

Об этом пишет New York Post, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, два человека перестрелялись возле поля для гольфа Trump West Palm Beach, что во Флориде.

Поле было немедленно закрыто, а Трампа вывели в безопасное место.

Издание отмечает, что неизвестные стреляли друг в друга, а не по Трампу.

Инцидент прокомментировали в предвыборной кампании Трампа. Представитель кампании Стивен Чунг сообщил, что бывший президент находится в безопасности.

"Пока никаких дополнительных подробностей нет", - сказал он.

Секретная служба совместно с офисом шерифа проводят расследование

Секретная служба США сообщила, что стрельба произошла около 14:00 по местному времени. Вместе с офисом шерифа служба проводит расследование инцидента. Там добавили, что в настоящее время бывший президент в безопасности.

Вероятного подозреваемого задержали

Впоследствии издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что агенты Секретной службы заметили у поля для гольфа мужчину с автоматом AK-47 и открыли огонь.

Вооруженный мужчина бросился бежать. Позже его задержала местная полиция. Также NYP пишет, что правоохранители нашли штурмовую винтовку и камеру GoPro.

Уже позже офис шерифа округа Мартин во Флориде подтвердил задержание подозреваемого. Соответствующее сообщение появилось в соцсети Facebook.

"Движение по шоссе I-95 в северном направлении на участке 714 перекрыто. На основе информации о розыске, опубликованной округом Палм-Бич, офис шерифа округа Мартин остановил автомобиль и взял под стражу подозреваемого, который, как считают, причастен к инциденту со стрельбой в Trump International в округе Палм-Бич. Мы будем обновлять эту информацию по мере ее поступления", - говорится в сообщении.

Впоследствии издание CNN написало, что к расследованию присоединилось ФБР.

ймовірного підозрюваного у стрілянині поблизу Трампа затримали

ймовірного підозрюваного у стрілянині поблизу Трампа затримали

Покушение на Трампа

Напомним, что 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Два человека погибли, в том числе тот, кто стрелял в экс-президента США.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

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Топ комментарии
+63
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15.09.2024 22:18
+41
він скоро особисто в перестрілках буде приймати участь аби підняти рейтинги
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15.09.2024 22:26
+35
Піднімають рейтинг.
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15.09.2024 22:19
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Страница 2 из 2
Такой была республиканская партия времен Никсона и Рейгана. А за последние 40 лет вырос средний класс - это квалифицированные рабочие, инженеры, фермеры и малый и средний бизнес. Другим словом куркули собственники которые удавятся и удавят за свое. Это электорат Трампа включая меня - я инженер сейчас AWS cloud architect.
А демократы стали партией элит которая покупает голоса бедных за социальные программы и прочие плюшки.
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16.09.2024 07:42 Ответить
Я написал выше, что Трамп буквально сократил налоги крупному бизнесу. То что демы не сильно лучше я согласен.
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16.09.2024 07:44 Ответить
После очередного опроса, где Трамп опержает Харис в неопределившихся штатах, началась охота на Трампа.
Охрана увидела стрелка и открыла огонь, стрелок арестован.
Первое заявление Шерифа и ФБР о покушении на ТРАМПА
https://www.youtube.com/watch?v=J_2IdWGQPRE
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16.09.2024 06:33 Ответить
Харис опережает рыжего 5%
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16.09.2024 07:18 Ответить
Харрис выигрывает большинство спорных штатов. Но в рамках погрешности. Мало того разрыв в Техасе, Флориде и Айове такой, что тоже может оказаться в рамках погрешности. Короче, у Трампа все очень-очень плохо. Оттого трамполюбы в полном неадеквате сейчас со своим оптимизмом.
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16.09.2024 07:42 Ответить
У них до выборов еще 50 дней, так что произойти может всякое. Там люди поменяют мнение или не проголосуют или еще что-то. Но все пока выглядит обратно.
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16.09.2024 07:43 Ответить

Вони завжди в неадекваті - .
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16.09.2024 21:41 Ответить
Це ж було
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16.09.2024 07:19 Ответить
ніколи такого не було і ось знову
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16.09.2024 07:22 Ответить
Коментаторам .

Чомусь ви не замислились ,що ваші ненависні ,примітивні
коментарі в бік Трампа ,можливо ,відносяться до майбутнього
президента США .

Не плюй у криницю - бо прийдеш по водицю .

Дозвольте американському народу самостійно зробити свій вибір.
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16.09.2024 07:25 Ответить
Не плюй у колодязь, там же верблюд сидить.
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16.09.2024 07:29 Ответить
не плюй в колодец - пригодицца

жиницца - не разводицца

каждая дивица далжна трудицца

так гаварицца
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16.09.2024 08:35 Ответить
так гаваріцца
куріца нє птіца.
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16.09.2024 09:10 Ответить
додам в нотатничок
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16.09.2024 09:36 Ответить
Балгарія - не заграніца
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16.09.2024 09:38 Ответить
Не переймайтеся, бо це хворобаTrump Derangement Syndrom
Така ж підступна як швидка настя - хто підхоплює серуть серуть коментарями не можуть зупинитися 😀
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16.09.2024 07:57 Ответить
Надто вже масовий цей розлад .
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16.09.2024 08:06 Ответить
Маскалям це скажи.
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16.09.2024 09:08 Ответить
«Стріляй! Мій ангелок». (С)
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16.09.2024 07:27 Ответить
Щось ніхто не робить замах на Камалу. Мабуть, у порожнє місце важко влучити.
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16.09.2024 07:52 Ответить
Перша заява шеріфа та ФБР про замах на Трампа
https://www.youtube.com/watch?v=J_2IdWGQPRE
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16.09.2024 08:07 Ответить
оцей стріляв ?

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16.09.2024 08:16 Ответить
Фані Каплан, реінкарнація.
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16.09.2024 08:20 Ответить
Це вже як в анектоті про "невловимого Джо", якого впіймати не можуть і не тому що невловимий, атому що нікому і нахер непотрібний.

От так піднімають рейтинг, все по Висоцькому В. С. -- Ходил, в меня влюблённый, Весь слабый женский пол: "Эй, ты! Недострелённый! Давай-ка на укол!"
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16.09.2024 08:18 Ответить
"Шо, опять?!" (с)

Мабуть кепські справи з рейтингом у Трампа, якщо його команда вдруге пішла на цирк із "замахом".
В перший раз рейтингу воно не наростило, але індекс цитування все ж таки підняло. А це вже, мабуть, перебор! Більш, як сміх, навряд чи щось буде...
Як там у класика: перший раз - трагедія, другий - фарс?
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16.09.2024 09:03 Ответить
Та кому він треба
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16.09.2024 09:06 Ответить
Дешева постановка, відчуває старий паяц, що програє
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16.09.2024 09:33 Ответить
як ви заї бали. поверніть україні ядерну зброю і йдіть на х.
От нахера нам всі ці політичні ігрища, від яких залежить існування України та українців???
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16.09.2024 09:48 Ответить
Не-не. Так это не работает. Второй раз это фарс, объясните уже ему кто ни будь.
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16.09.2024 10:33 Ответить
Надо было просто способ покушения поменять:вместо стрелка мину на поле подложить и кого нибудь из охраны на ней подорвать чтобы побольше драматизма
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16.09.2024 12:22 Ответить

Гадаєте, послухає?
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16.09.2024 21:43 Ответить
Може після цієї клоунади люди вже перестануть обирати клоунів,

які роблять із своєї країни посміховисько?

Хто хоче клованів, хай ходить у цирк
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16.09.2024 10:54 Ответить


https://antikor.com.ua/ru/articles/278909-kloun_i_kandidat_v_prezidenty_obrashchenie_zelenskogo__sploshnoe_unihenie_i_oskorblenie_ukraintsev_-
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16.09.2024 11:02 Ответить
Обращение Зеленского - сплошное унижение. Он говорит, что у украинцев есть несколько путей. "Жить, как живешь, плыть по течению - и это нормально, это выбор каждого, - говорит он. - Второй путь - собрать свои вещи и поехать в другую страну".

Ну и третий путь - это участие. Его выбирает, конечно же, герой дня, сам кандидат.

В стране, где было две революции за одно десятилетие в защиту базовых конституционных прав, где люди накраудфандили армию с нуля в момент опасности и где есть удивительное по своему объему, влиянию и доверию вовлечение общественного сектора в госуправление, такие тезисы звучат, как высокомерие и оскорбление.

Больше информации на портале https://antikor.com.ua/ru/articles/278909-kloun_i_kandidat_v_prezidenty_obrashchenie_zelenskogo__sploshnoe_unihenie_i_oskorblenie_ukraintsev_-
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16.09.2024 11:05 Ответить
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