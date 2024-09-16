Біля Трампа у Флориді сталася стрілянина. У штабі політика заявили, що він у безпеці, ймовірного підозрюваного затримали (доповнено)
Неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці.
Про це пише New York Post, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, двоє людей перестрілялися біля поля для гольфу Trump West Palm Beach, що у Флориді.
Поле було негайно закрито, а Трампа вивели в безпечне місце.
Видання зазначає, що невідомі стріляли один в одного, а не по Трампу.
Інцидент прокоментували у передвиборчій кампанії Трампа. Речник кампанії Стівен Чунг повідомив, що колишній президент перебуває в безпеці.
"Наразі жодних додаткових подробиць немає", - сказав він.
Секретна служба спільно з офісом шерифа проводять розслідування
Секретна служба США повідомила, що стрілянина сталася близько 14:00 за місцевим часом. Разом із офісом шерифа служба проводить розслідування інциденту. Там додали, що наразі колишній президент у безпеці.
Ймовірного підозрюваного затримали
Згодом видання New York Post з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що агенти Секретної служби помітили біля поля для гольфу чоловіка з автоматом AK-47 і відкрили вогонь.
Озброєний чоловік кинувся тікати. Пізніше його затримала місцева поліція. Також NYP пише, що правоохоронці знайшли штурмову гвинтівку та камеру GoPro.
Уже пізніше офіс шерифа округу Мартін у Флориді підтвердив затримання підозрюваного. Відповідне повідомлення з'явилося у соцмережі Facebook.
"Рух по шосе I-95 в північному напрямку на ділянці 714 перекрито. На основі інформації про розшук, опублікованої округом Палм-Біч, офіс шерифа округу Мартін зупинив автомобіль і взяв під варту підозрюваного, який, як вважають, причетний до інциденту зі стріляниною в Trump International в окрузі Палм-Біч. Ми будемо оновлювати цю інформацію у міру її надходження", - йдеться у дописі.
Згодом видання CNN написало, що до розслідування долучилось ФБР.
Замах на Трампа 13 липня у Пенсільванії
Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.
Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.
Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.
Будь ласка, зачекайте...
А демократы стали партией элит которая покупает голоса бедных за социальные программы и прочие плюшки.
Охрана увидела стрелка и открыла огонь, стрелок арестован.
Первое заявление Шерифа и ФБР о покушении на ТРАМПА
https://www.youtube.com/watch?v=J_2IdWGQPRE
Вони завжди в неадекваті - .
Чомусь ви не замислились ,що ваші ненависні ,примітивні
коментарі в бік Трампа ,можливо ,відносяться до майбутнього
президента США .
Не плюй у криницю - бо прийдеш по водицю .
Дозвольте американському народу самостійно зробити свій вибір.
жиницца - не разводицца
каждая дивица далжна трудицца
так гаварицца
куріца нє птіца.
Така ж підступна як швидка настя - хто підхоплює серуть серуть коментарями не можуть зупинитися 😀
https://www.youtube.com/watch?v=J_2IdWGQPRE
От так піднімають рейтинг, все по Висоцькому В. С. -- Ходил, в меня влюблённый, Весь слабый женский пол: "Эй, ты! Недострелённый! Давай-ка на укол!"
Мабуть кепські справи з рейтингом у Трампа, якщо його команда вдруге пішла на цирк із "замахом".
В перший раз рейтингу воно не наростило, але індекс цитування все ж таки підняло. А це вже, мабуть, перебор! Більш, як сміх, навряд чи щось буде...
Як там у класика: перший раз - трагедія, другий - фарс?
От нахера нам всі ці політичні ігрища, від яких залежить існування України та українців???
Гадаєте, послухає?
які роблять із своєї країни посміховисько?
Хто хоче клованів, хай ходить у цирк
https://antikor.com.ua/ru/articles/278909-kloun_i_kandidat_v_prezidenty_obrashchenie_zelenskogo__sploshnoe_unihenie_i_oskorblenie_ukraintsev_-
Ну и третий путь - это участие. Его выбирает, конечно же, герой дня, сам кандидат.
В стране, где было две революции за одно десятилетие в защиту базовых конституционных прав, где люди накраудфандили армию с нуля в момент опасности и где есть удивительное по своему объему, влиянию и доверию вовлечение общественного сектора в госуправление, такие тезисы звучат, как высокомерие и оскорбление.
Больше информации на портале https://antikor.com.ua/ru/articles/278909-kloun_i_kandidat_v_prezidenty_obrashchenie_zelenskogo__sploshnoe_unihenie_i_oskorblenie_ukraintsev_-