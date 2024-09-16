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США (21024) Трамп (4308)

Біля Трампа у Флориді сталася стрілянина. У штабі політика заявили, що він у безпеці, ймовірного підозрюваного затримали (доповнено)

Біля Трампа сталася стрілянина

Неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці.

Про це пише New York Post, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, двоє людей перестрілялися біля поля для гольфу Trump West Palm Beach, що у Флориді.

Поле було негайно закрито, а Трампа вивели в безпечне місце.

Видання зазначає, що невідомі стріляли один в одного, а не по Трампу.

Інцидент прокоментували у передвиборчій кампанії Трампа. Речник кампанії Стівен Чунг повідомив, що колишній президент перебуває в безпеці.

"Наразі жодних додаткових подробиць немає", - сказав він.

Секретна служба спільно з офісом шерифа проводять розслідування

Секретна служба США повідомила, що стрілянина сталася близько 14:00 за місцевим часом. Разом із офісом шерифа служба проводить розслідування інциденту. Там додали, що наразі колишній президент у безпеці.

Ймовірного підозрюваного затримали

Згодом видання  New York Post з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що агенти Секретної служби помітили біля поля для гольфу чоловіка з автоматом AK-47 і відкрили вогонь.

Озброєний чоловік кинувся тікати. Пізніше його затримала місцева поліція. Також NYP пише, що правоохоронці знайшли штурмову гвинтівку та камеру GoPro. 

Уже пізніше офіс шерифа округу Мартін у Флориді підтвердив затримання підозрюваного. Відповідне повідомлення з'явилося у соцмережі Facebook.

"Рух по шосе I-95 в північному напрямку на ділянці 714 перекрито. На основі інформації про розшук, опублікованої округом Палм-Біч, офіс шерифа округу Мартін зупинив автомобіль і взяв під варту підозрюваного, який, як вважають, причетний до інциденту зі стріляниною в Trump International в окрузі Палм-Біч. Ми будемо оновлювати цю інформацію у міру її надходження", - йдеться у дописі. 

Згодом видання CNN написало, що до розслідування долучилось ФБР

ймовірного підозрюваного у стрілянині поблизу Трампа затримали

ймовірного підозрюваного у стрілянині поблизу Трампа затримали

Замах на Трампа 13 липня у Пенсільванії 

Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

Читайте також: Стрілець у Трампа декілька місяців обирав ціль для замаху, - ФБР
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Топ коментарі
+63
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15.09.2024 22:18
+41
він скоро особисто в перестрілках буде приймати участь аби підняти рейтинги
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15.09.2024 22:26
+35
Піднімають рейтинг.
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15.09.2024 22:19
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Такой была республиканская партия времен Никсона и Рейгана. А за последние 40 лет вырос средний класс - это квалифицированные рабочие, инженеры, фермеры и малый и средний бизнес. Другим словом куркули собственники которые удавятся и удавят за свое. Это электорат Трампа включая меня - я инженер сейчас AWS cloud architect.
А демократы стали партией элит которая покупает голоса бедных за социальные программы и прочие плюшки.
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16.09.2024 07:42 Відповісти
Я написал выше, что Трамп буквально сократил налоги крупному бизнесу. То что демы не сильно лучше я согласен.
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16.09.2024 07:44 Відповісти
После очередного опроса, где Трамп опержает Харис в неопределившихся штатах, началась охота на Трампа.
Охрана увидела стрелка и открыла огонь, стрелок арестован.
Первое заявление Шерифа и ФБР о покушении на ТРАМПА
https://www.youtube.com/watch?v=J_2IdWGQPRE
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16.09.2024 06:33 Відповісти
Харис опережает рыжего 5%
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16.09.2024 07:18 Відповісти
Харрис выигрывает большинство спорных штатов. Но в рамках погрешности. Мало того разрыв в Техасе, Флориде и Айове такой, что тоже может оказаться в рамках погрешности. Короче, у Трампа все очень-очень плохо. Оттого трамполюбы в полном неадеквате сейчас со своим оптимизмом.
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16.09.2024 07:42 Відповісти
У них до выборов еще 50 дней, так что произойти может всякое. Там люди поменяют мнение или не проголосуют или еще что-то. Но все пока выглядит обратно.
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16.09.2024 07:43 Відповісти

Вони завжди в неадекваті - .
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16.09.2024 21:41 Відповісти
Це ж було
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16.09.2024 07:19 Відповісти
ніколи такого не було і ось знову
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16.09.2024 07:22 Відповісти
Коментаторам .

Чомусь ви не замислились ,що ваші ненависні ,примітивні
коментарі в бік Трампа ,можливо ,відносяться до майбутнього
президента США .

Не плюй у криницю - бо прийдеш по водицю .

Дозвольте американському народу самостійно зробити свій вибір.
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16.09.2024 07:25 Відповісти
Не плюй у колодязь, там же верблюд сидить.
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16.09.2024 07:29 Відповісти
не плюй в колодец - пригодицца

жиницца - не разводицца

каждая дивица далжна трудицца

так гаварицца
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16.09.2024 08:35 Відповісти
так гаваріцца
куріца нє птіца.
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16.09.2024 09:10 Відповісти
додам в нотатничок
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16.09.2024 09:36 Відповісти
Балгарія - не заграніца
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16.09.2024 09:38 Відповісти
Не переймайтеся, бо це хворобаTrump Derangement Syndrom
Така ж підступна як швидка настя - хто підхоплює серуть серуть коментарями не можуть зупинитися 😀
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16.09.2024 07:57 Відповісти
Надто вже масовий цей розлад .
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16.09.2024 08:06 Відповісти
Маскалям це скажи.
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16.09.2024 09:08 Відповісти
«Стріляй! Мій ангелок». (С)
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16.09.2024 07:27 Відповісти
Щось ніхто не робить замах на Камалу. Мабуть, у порожнє місце важко влучити.
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16.09.2024 07:52 Відповісти
Перша заява шеріфа та ФБР про замах на Трампа
https://www.youtube.com/watch?v=J_2IdWGQPRE
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16.09.2024 08:07 Відповісти
оцей стріляв ?

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16.09.2024 08:16 Відповісти
Фані Каплан, реінкарнація.
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16.09.2024 08:20 Відповісти
Це вже як в анектоті про "невловимого Джо", якого впіймати не можуть і не тому що невловимий, атому що нікому і нахер непотрібний.

От так піднімають рейтинг, все по Висоцькому В. С. -- Ходил, в меня влюблённый, Весь слабый женский пол: "Эй, ты! Недострелённый! Давай-ка на укол!"
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16.09.2024 08:18 Відповісти
"Шо, опять?!" (с)

Мабуть кепські справи з рейтингом у Трампа, якщо його команда вдруге пішла на цирк із "замахом".
В перший раз рейтингу воно не наростило, але індекс цитування все ж таки підняло. А це вже, мабуть, перебор! Більш, як сміх, навряд чи щось буде...
Як там у класика: перший раз - трагедія, другий - фарс?
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16.09.2024 09:03 Відповісти
Та кому він треба
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16.09.2024 09:06 Відповісти
Дешева постановка, відчуває старий паяц, що програє
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16.09.2024 09:33 Відповісти
як ви заї бали. поверніть україні ядерну зброю і йдіть на х.
От нахера нам всі ці політичні ігрища, від яких залежить існування України та українців???
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16.09.2024 09:48 Відповісти
Не-не. Так это не работает. Второй раз это фарс, объясните уже ему кто ни будь.
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16.09.2024 10:33 Відповісти
Надо было просто способ покушения поменять:вместо стрелка мину на поле подложить и кого нибудь из охраны на ней подорвать чтобы побольше драматизма
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16.09.2024 12:22 Відповісти

Гадаєте, послухає?
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16.09.2024 21:43 Відповісти
Може після цієї клоунади люди вже перестануть обирати клоунів,

які роблять із своєї країни посміховисько?

Хто хоче клованів, хай ходить у цирк
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16.09.2024 10:54 Відповісти


https://antikor.com.ua/ru/articles/278909-kloun_i_kandidat_v_prezidenty_obrashchenie_zelenskogo__sploshnoe_unihenie_i_oskorblenie_ukraintsev_-
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16.09.2024 11:02 Відповісти
Обращение Зеленского - сплошное унижение. Он говорит, что у украинцев есть несколько путей. "Жить, как живешь, плыть по течению - и это нормально, это выбор каждого, - говорит он. - Второй путь - собрать свои вещи и поехать в другую страну".

Ну и третий путь - это участие. Его выбирает, конечно же, герой дня, сам кандидат.

В стране, где было две революции за одно десятилетие в защиту базовых конституционных прав, где люди накраудфандили армию с нуля в момент опасности и где есть удивительное по своему объему, влиянию и доверию вовлечение общественного сектора в госуправление, такие тезисы звучат, как высокомерие и оскорбление.

Больше информации на портале https://antikor.com.ua/ru/articles/278909-kloun_i_kandidat_v_prezidenty_obrashchenie_zelenskogo__sploshnoe_unihenie_i_oskorblenie_ukraintsev_-
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16.09.2024 11:05 Відповісти
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