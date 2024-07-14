Ідентифіковано підозрюваного у замаху на Трампа: стрілець - 20-річний Крукс
Ідентифіковано підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа. Нападник - 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Post.
Як зазначає видання, чоловік сидів на даху виробничого заводу більш ніж в 119 метрах від сцени. Стрільця ліквідували снайпери спецслужб. Пізніше було знайдено його гвинтівку.
Чому Крукс стріляв у Трампа, наразі не зрозуміло.
Згодом ФБР підтвердило, що вважає Крукса причетним до стрілянини.
У соцмережі поширюється відео, на якому нібито Томас Метью Крукс напередодні замаху каже, що ненавидить Трампа, втім наразі достеменно не відомо, чи є воно справжнім. Також у мережах можна знайти світлину, на якій, як стверджується, застрелений Крукс.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що на Трампа було вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці та бажає йому швидкого одужання.
