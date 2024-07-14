УКР
Новини
Ідентифіковано підозрюваного у замаху на Трампа: стрілець - 20-річний Крукс

Дональд Трамп

Ідентифіковано підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа. Нападник - 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Post.

Як зазначає видання, чоловік сидів на даху виробничого заводу більш ніж в 119 метрах від сцени. Стрільця ліквідували снайпери спецслужб. Пізніше було знайдено його гвинтівку.

Чому Крукс стріляв у Трампа, наразі не зрозуміло.

Згодом ФБР підтвердило, що вважає Крукса причетним до стрілянини.

У соцмережі поширюється відео, на якому нібито Томас Метью Крукс напередодні замаху каже, що ненавидить Трампа, втім наразі достеменно не відомо, чи є воно справжнім. Також у мережах можна знайти світлину, на якій, як стверджується, застрелений Крукс.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що на Трампа було вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці та бажає йому швидкого одужання.

+55
показати весь коментар
14.07.2024 09:34 Відповісти
+44
постановка.
показати весь коментар
14.07.2024 09:28 Відповісти
+27
Странно что у стрелка было время всадить в Трампа весь магазин пока охрана подбежала. Но почему то убитыми оказались охранники а не Трамп. Чего только не придумаешь чтобы рейтинги себе поднять и не сесть в тюрьму.
показати весь коментар
14.07.2024 09:38 Відповісти
там десь ще бродить розаріо агро. той такий, друге вухо відкусить зразу, як тільки трампа впійма ))
показати весь коментар
14.07.2024 09:55 Відповісти
Вони фільм "Пригоди італійців..." не дивилися.
показати весь коментар
14.07.2024 10:00 Відповісти
до речі, свіноорки вже мстить збираються

показати весь коментар
14.07.2024 09:57 Відповісти
За ботоксну щоку Путєна .
показати весь коментар
14.07.2024 10:12 Відповісти
Офигенно охрана трампа работает . За 120 метров не проверили здания на предмет стрелка. На кого это шоу расчитано ?
показати весь коментар
14.07.2024 09:59 Відповісти
За то у Трампа офигенно работает ухо.
Слышит подлетающую пулю и отклоняется.
показати весь коментар
14.07.2024 10:12 Відповісти
Там і копи замішані, було повідомлення в поліцію, що стрілок на даху.... штати країна де шоу грає важливу роль.... певно просто час прийшов якихось серйозних рухів в політиці або економіці тому обидві партії зацікавлені в приході Трампа
показати весь коментар
14.07.2024 10:55 Відповісти
Ех, не вийшло з Трампа Кеннеді 2.0.
показати весь коментар
14.07.2024 10:06 Відповісти
Головне, що з Трампа Рейган ніякий.
Оце проблема.
показати весь коментар
14.07.2024 10:10 Відповісти
А з ним і вся республіканська партія.
показати весь коментар
14.07.2024 10:11 Відповісти
Як сказав Хайнлайн у своєму творі "Подвійна зірка" - "Політик - не одна людина Політик - це КОМАНДА"
У Рейрана була сильна команда політиків та економістів А у Трампа - команда жополизів-популістів
показати весь коментар
14.07.2024 10:28 Відповісти
А ось цікаво яку фантастику би написав Макіавеллі якби він її писав -" Короля робить його свита " цю фразу приписують Макіавеллі а Хайлайн її скопіпастив на ******** лад .
показати весь коментар
14.07.2024 13:22 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 13:48 Відповісти
Охорона на розслабоні?
показати весь коментар
14.07.2024 10:08 Відповісти
Остання надія людства в якомусь, приблизно 2090 році, була на прототип пристрою, що й відправив хлопака на дах виробничого приміщення в далекий липневий день 2024 року. Та людство вчергове помилилось з тим, на що варто покладати надію...Втім, байдуже.
показати весь коментар
14.07.2024 10:10 Відповісти
со 120 метров сложно промахнуться с любым прицелом.
показати весь коментар
14.07.2024 10:11 Відповісти
Куля пробила вухо. Було 8 пострілів. Стрільця помітили в натовпі, стали кричати - хлопець на даху, у нього рушниця! Це не дозволило йому добре прицілитися. У результаті він убив одного глядача, а двох важко поранив. Стрільця ліквідував снайпер секретної служби, який перебував вище за нього і не міг не бачити його заздалегідь!!!
показати весь коментар
14.07.2024 14:10 Відповісти
двадцятирічних круків завжди можно використати втемну.
показати весь коментар
14.07.2024 14:13 Відповісти
Так! 19.04.2024
"Провідні демократи представили законопроєкт, покликаний позбавити президента Трампа охорони Секретної служби.
Вони зробили це одночасно з тим, як Джо Байден назвав президента Трампа "диктатором", а Ненсі Пелосі заявила, що президент Трамп "має бути зупинений".

https://x.com/__Pfeiffer/status/1812273459273298405?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1812273459273298405%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F https://x.com/__Pfeiffer/status/1812273459273298405?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1812273459273298405%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F

показати весь коментар
14.07.2024 14:17 Відповісти
думаєте, все влаштувала підступна восьмидесятирічна старушенція?
показати весь коментар
14.07.2024 14:24 Відповісти
Не старушенція, це колективний продукт "демократів". Вони в істериці після поразки Байдена на дебатах. А в такому стані вони робитимуть багато помилок.
показати весь коментар
14.07.2024 14:28 Відповісти
а, зрозумів - колективно наймали крукса. Єдине що не зрозуміло - навіщо так блискавично був пройдений етап "освальд-рубі"?
показати весь коментар
14.07.2024 14:35 Відповісти
А навіщо тягнути гуму з "освальдом"? Так надійніше
показати весь коментар
14.07.2024 14:43 Відповісти
ну так, звісно надійніше, бо *** тепер знайдеш хто найняв. Бо снайпер охорони не зміг всадити п'ять куль у ноги, а всі захєрачив у грудну клітину і плюс одну у голову.
Тому вухо за перемогу - це вигідний обмін.
показати весь коментар
14.07.2024 14:49 Відповісти
"Тому вухо за перемогу - це вигідний обмін."

вважаєте, що хлопець навмисно влучив у вухо зі 120 метрів з АР15? На відео, до речі, видно кулю біля голови Трампа.
показати весь коментар
14.07.2024 14:52 Відповісти
а ви вважаєте, що трамп знав про цього хлопця? )
показати весь коментар
14.07.2024 15:01 Відповісти
Не розумію перебігу Вашої думки
показати весь коментар
14.07.2024 15:05 Відповісти
заради перемоги підходить будь-який кінцевий результат операції.
показати весь коментар
14.07.2024 15:13 Відповісти
Ясно, що замах було організовано заради перемоги "демократів" - просто прибравши суперника на тлі дуже неповноцінного кандидата у "демократів". Версія "заради перемоги республіканців" не витримує жодної критики.
показати весь коментар
14.07.2024 15:18 Відповісти
будь-який кандідат від республіканців, незалежно від результату замаху, виграЄ ці вибори.
Тому розходимось.
показати весь коментар
14.07.2024 15:23 Відповісти
"будь-який кандідат від республіканців, незалежно від результату замаху, виграЄ ці вибори." -

далеко не факт, з огляду на махінації "демократів" із голосуванням поштою та голосуванням тих, хто не має права голосувати - нелегалів без громадянства. А потім буде підрахунок голосів - минулого разу на нього не допускали республіканських спостерігачів. І це відбувалося за влади Трампа. А зараз правлять "демократи"...
показати весь коментар
14.07.2024 15:35 Відповісти
щодо махінацій на голосуванні нічого не можу сказати, бо якось не вдалось побувати спостерігачем на тих виборах. У мене дохєра справ тут було.
показати весь коментар
14.07.2024 15:38 Відповісти
телеканал NBC News.

"Безліч демократів заявили в суботу, що спроба замаху на експрезидента Дональда Трампа під час зустрічі в Пенсільванії призупинить будь-які спроби замінити президента Джо Байдена. У всякому разі, поки що"
Телеканал цитує неназваного політтехнолога, який працює на Демпартію, про те, що після замаху на Трампа стало дуже складно вести публічні дискусії про заміну Джо Байдена."

Ось, що значить промазав!
показати весь коментар
14.07.2024 15:51 Відповісти
тим більше, тепер у будь-якому разі, від цього виграЮть республіканці.
показати весь коментар
14.07.2024 15:58 Відповісти
до речі, думаю що той снайпер, який зробив фарш із крукса, має великий шанс трагічно загинути у найближчі пів-року.
показати весь коментар
14.07.2024 15:16 Відповісти
Я теж так думаю. І навряд чи будуть чекати пів року
показати весь коментар
14.07.2024 15:19 Відповісти
show must go on
показати весь коментар
14.07.2024 10:15 Відповісти
Невже ФБР не з'ясує що це постанова? А все тому, що Крістофер Рей не зареєстрований на форумі Цензор.нет
показати весь коментар
14.07.2024 10:25 Відповісти
цікаво, скільки гівна Трамп з'їв перед цим мітингом, що йому куля лише вухо зачепила?
показати весь коментар
14.07.2024 10:26 Відповісти
Два Буша, Трамп. Ну республіканці за 30 років нічого поганого Україні незробили на відміну від демократів., бо сунуть свого носа до всіх у все а раптом шо піджимають хвоста.
показати весь коментар
14.07.2024 10:28 Відповісти
Дивно. Зі 119 метрів не попасти в голову з гвинтівки з оптикою, це ще треба вміти. Навіть посередньому стрільцю
показати весь коментар
14.07.2024 10:32 Відповісти
На фото була гвинтівка без оптики,і інше тільки забрався на кришу почав стріляти,а дихалка ще яка.
показати весь коментар
14.07.2024 11:46 Відповісти
Це не снайперська гвинтівка. Часто її використовують для массових розстрілів
показати весь коментар
14.07.2024 12:03 Відповісти
Це "штурмова" гвинтівка типу калаша. Попадете з калаша на 120 метрів?
показати весь коментар
14.07.2024 23:18 Відповісти
Зі 119м (трохи більше) не попасти? Не вірю.
показати весь коментар
14.07.2024 10:33 Відповісти
Куля в одне вухо влетіла, нічого не зачепила і через друге вилетіла.
показати весь коментар
14.07.2024 11:45 Відповісти
Ви б з калаша попали?
показати весь коментар
14.07.2024 23:19 Відповісти
Вот пуля пролетела и ага,

вот пуля пролетела,

бедный трампик наш упал,

упал и обосравшись он пол уха потерял.
показати весь коментар
14.07.2024 10:34 Відповісти
Я ще вчора чомусь подумала: ну невже не знайдеться в Америці ентузіаста, який би вбив рудого шахрая та позбавив світ від майбутнього лиха. Хоча розумом розуміла, що охорона цього не дозволить.

А виявляється, що все можливо, якщо слухатись кремлівського чекіста та робити все за планом.
показати весь коментар
14.07.2024 10:44 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 10:49 Відповісти
таджик свої не зберіг ...
показати весь коментар
14.07.2024 11:28 Відповісти
Стріляє Андрюха
показати весь коментар
14.07.2024 14:24 Відповісти
и шо теперь рыжый глухой будет
показати весь коментар
14.07.2024 10:51 Відповісти
Ми стали очевидцями того як ***** призначив Президента США.
показати весь коментар
14.07.2024 10:53 Відповісти
Ви теж побачили аналогію з яйцем Януковича?І тут і там проглядується любов ху...ла.Любов до терактів...
показати весь коментар
14.07.2024 10:58 Відповісти
У Кремлі заявили, що Путін не планує телефонувати Трампу після замаху.

Одна з версій замаху - кремлядям не сподобався мирний план радників Трампа
показати весь коментар
14.07.2024 14:12 Відповісти
У ТРАМПА одни и те же КУКЛОВОДЫ, что и у ДОНЕЦКОГО ЗЕКА - поэтому и сценарии такие же.
показати весь коментар
14.07.2024 10:54 Відповісти
Трубка Крукса (старожили памʼятають :
показати весь коментар
14.07.2024 11:15 Відповісти
зараз таких наочних посібників у шкільних кабінетах фізики вже давно нема. А майбутнім економісто-маркєтологам воно ***** не потрібно.
показати весь коментар
14.07.2024 14:20 Відповісти
На превеликий жаль 😪😪😪
показати весь коментар
14.07.2024 20:10 Відповісти
поки що на рівні держави цей жаль останні десятиріччя не відчувається.
показати весь коментар
14.07.2024 21:17 Відповісти
А що це?
показати весь коментар
14.07.2024 23:20 Відповісти
це така хєрація, за допомогою якої у десятому класі вчитель фізики демонстрував учням відхилення випромінювання між анодом і катодом під впливом магнітного поля. Олди пам'ятають, особливо якщо викладач фізики був гарний.
показати весь коментар
14.07.2024 23:53 Відповісти
чоловік сидів на даху виробничого заводу більш ніж в 119 метрах від сцени. Стрільця ліквідували снайпери

до пострілу снайпери роззявивши роти слухали скаженого рудого ?
показати весь коментар
14.07.2024 11:17 Відповісти
Вони так заслухались, що втратили відчуття часу.
показати весь коментар
14.07.2024 11:32 Відповісти
Мутна справа. 119 метрів. 20-річний пацан. Умовного стрілка знищено... Нагадує замах на Роберта Кеннеді, теж потенційного кандидата у президенти.
показати весь коментар
14.07.2024 11:23 Відповісти
Охране говорили, что какой то чувак лезет на крышу, могли бы уже тогда на прицел взять, а они отмахнулись. 100% постанова какая- то.
показати весь коментар
14.07.2024 12:18 Відповісти
Кеннеді був на момент замаху діючим президентом
показати весь коментар
14.07.2024 12:44 Відповісти
Роберт Френсіс Кеннеді ніколи не був президентом США. 😊 Він був Генеральним прокурором США до 1865 року, а на момент вбивства у 1968-му році був сенатором від штату Нью-Йорк і кандидував на президентський пост. Президентом США на момент власного вбивства був його старший боат Джон Фіцджеральд Кеннеді, якого вбили у 1963-му році.
показати весь коментар
14.07.2024 12:58 Відповісти
Так, все так. Але я не звернув увагу на ім'я. Хоча Роберта також вбили, на відміну від Трампа.
показати весь коментар
14.07.2024 13:38 Відповісти
Що цікаво, https://t.me/nevzorovtv/18710 терорист Метью Крукс виявився республиканцем !
Не знаю, звідки Невзоров викопав цей факт... але і таке може бути, бо рейганівська течія в стані слонів, навіть попри смерть Маккейна - досить сильна... Нікі Хейлі - доказ...
показати весь коментар
14.07.2024 11:36 Відповісти
Тоді Томас Крукс завдання виконав.
Він привернув увагу світу до того, щоТрамп негідник і ворог.
І так вважає значна частина республіканців.
показати весь коментар
14.07.2024 11:41 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 11:50 Відповісти
Он показал три места на карте откуда на трумпа готовилось нападение
показати весь коментар
14.07.2024 14:26 Відповісти
Невдовзі з москви повідомлять, де саме на українському кордоні йому було підготовлене вікно.
показати весь коментар
14.07.2024 12:03 Відповісти
Тов. Кернеса Гепу теж недострилили.
показати весь коментар
14.07.2024 12:41 Відповісти
Анекдот дня: "Свідки заявили, що повідомляли охороні Трампа про підозрілого чоловіка на даху. "Не лізьте, це - наш" - відмахнулась від них охорона"
показати весь коментар
14.07.2024 14:11 Відповісти
І це ще рудий аферист не став президентом. А коли стане то кулі свистітимуть звідусіль звідусіль...
показати весь коментар
14.07.2024 14:40 Відповісти
Шоу зі стріляниною направлене на підняття рейтингу трампа! Не вірю у справжність замаху! Кінуха про войнуху🤔😏🤨
показати весь коментар
14.07.2024 15:16 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/46354 Борислав Береза :

Российские СМИ, по секрету, сообщают проверенную на 100% информацию.
Российскому Следкому уже известно, что человек, стрелявший в Трампа, планировал пересечь украинскую границу, где ему было подготовлено окно и 500 тысяч рублей! Также прикладывается фото:

показати весь коментар
14.07.2024 15:53 Відповісти

А я чомусь подумав про Яценюка...
показати весь коментар
14.07.2024 16:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 