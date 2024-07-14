УКР
Радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці, бажаю швидкого одужання, - Зеленський

Дональд Трамп

Президент України Володимир Зеленський з жахом дізнався про замах на колишнього президента США Дональда Трампа під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії.

Про це Зеленський написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати. Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу - учасника мітингу. Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою", - зазначив Зеленський 

Читайте: Посол Маркарова про замах на Трампа: Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом Трамп заявив, що поранений у вухо і втратив багато крові.

Зеленський Володимир (25545) замах (574) Трамп Дональд (7192)
+27
показати весь коментар
14.07.2024 09:19 Відповісти
+24
Світ може готуватись до нового президентства фріка, що бреше як дихає
показати весь коментар
14.07.2024 08:37 Відповісти
+22
То була тупа постановка для бидла. Оскара знімальній групі та рудому актору.
показати весь коментар
14.07.2024 08:37 Відповісти
ЛиЗенув?
показати весь коментар
14.07.2024 08:33 Відповісти
За різними оцінками у Маріуполі загинули 30-100 тисяч цивільних мешканців.
показати весь коментар
14.07.2024 09:03 Відповісти
А цікаво - ще були висловлювання з жахом від лідерів країн?
показати весь коментар
14.07.2024 09:16 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 09:19 Відповісти
замаханий та прибитий, але як живий

показати весь коментар
14.07.2024 11:32 Відповісти
Світ може готуватись до нового президентства фріка, що бреше як дихає
показати весь коментар
14.07.2024 08:37 Відповісти
Поправочка, як кажуть "нє усьо так однозначно". Ай да дєдушка Джо! Я повірив, що він доведе компанію до фіналу і.... програє. Проте, те що він зійшов, не просто круто, а мега професійно- бо у потрібний час. Тому у "чубчика" і істерика разом із словесною діареєю. Але те що можна було плескать своєю мітлою про Байдена, абсолютно не працює проти прокурорши Камали. Взагалі цікаво стало: таврований урка і прокурорка, шикарний сюжет...
показати весь коментар
31.07.2024 10:59 Відповісти
То була тупа постановка для бидла. Оскара знімальній групі та рудому актору.
показати весь коментар
14.07.2024 08:37 Відповісти
Ні, то в Україні були поствнови вбивств Найвєлічайших Лідеров і їх слуг, а в США будуть дуже ретельні розслідування, тим більше нападника вбито. А в нас, на моїй пам'яті, затрнимfно тільки одного психічно хвророго, який нікого не збирався вбивти, здався і пів години лежав на асфальті поки до нього підійшли "специ". І нарід все це захавав. А Бубочка, тоді ще кандидат в Боневтіка, з екрану телебачення кричав: "Сматрєть всем!!!"
показати весь коментар
14.07.2024 09:29 Відповісти
Які ретельні розслідування? Якщо навіть спроба штурму Капітолію зійшла рудому з рук, через призначених ним суддів. Пока вони там щось розслідують вибори вже відбудуться, а цей цирк має підняти рейтинг Трампа перед ними.
показати весь коментар
14.07.2024 09:40 Відповісти
Ну чому, по штурму Капітолію проведено розслідування і йдуть судові засідання. Хоча і там все може бути так, як побажають власники пульту від телевізора.
показати весь коментар
14.07.2024 09:57 Відповісти
На відео видно, як біля голови куля летить
показати весь коментар
14.07.2024 12:57 Відповісти
Режисер із рашці, той, що писав сценарій замаху на янека (але хтось яйце кинув)
показати весь коментар
14.07.2024 17:50 Відповісти
Дуже нада він нам...
От блін, яка можливість була
Шкода хлопчину
показати весь коментар
14.07.2024 08:38 Відповісти
ви теж підтримуєте ідею знищення політичних опонентів? К
показати весь коментар
14.07.2024 08:43 Відповісти
Колись їх знищують, як диктаторів. Коли вони багато крові проллють. За рішенням суду, звичайно. Та й Трамп - не опонент, а вирок, і не тільки Америці. А це вистава для рейтингу, як у нас було у 2019 і далі. Підзабулось вже - "смотреть всем", "терорист" біля автобуса, у Полтаві, замах на Шефіра і т д. Де це все? Просто з ваших дописів стирчать вуха подоляка, працюєте на кацапію.
показати весь коментар
14.07.2024 09:03 Відповісти
А з ваших дописів стирчать вуха фсб
показати весь коментар
14.07.2024 09:50 Відповісти
....а ще сігуранци, сикуритати та японської розвідки

диктаторів кровопивць людожерів треба вбивати ще на підльоті, поки не встиг накоїти великої біди
показати весь коментар
14.07.2024 11:28 Відповісти
Трамп винний у нападі срасії. Він посприяв. І зараз на стороні путіна. Мені його шкодувати ?
показати весь коментар
14.07.2024 09:46 Відповісти
не голосуйте за трампа, якщо він вам не подобаєть
показати весь коментар
14.07.2024 09:48 Відповісти
це ж як він посприяв?
показати весь коментар
14.07.2024 11:15 Відповісти
Якщо політичні опоненти дегенерати і небезпечні для України або небезпечні для України то так, якщо брати до уваги знищення диктаторів то я за в квадраті
показати весь коментар
14.07.2024 20:40 Відповісти
коли тебе знищать, і скажуть, що ти міг би стати майбутнім диктатором - не скигли і не жалійся.
показати весь коментар
14.07.2024 21:03 Відповісти
А я що політик ? Чи планую ним бути нелояльних політиків до України треба знищувати бо не лояльні до нас політики наші вороги для мене Україна більш цінна чим їх життя
показати весь коментар
14.07.2024 21:34 Відповісти
На Зеленського вчинено 100500 замахів. На Буданова трохи менше.
показати весь коментар
14.07.2024 09:06 Відповісти
Щодня землю намагаються вбити.
Ходять чутки, що він возить за собою петріот.
Знаючи перелякану натуру боневтика, я навіть можу припустити, що за ним таскають цілий арсенал і бригаду охорони
показати весь коментар
14.07.2024 09:55 Відповісти
Рейтинги Трампа взлетять. Але це знак.
На початку каденції Рейгана в нього теж стріляли, зачепили. Але це привело до агонії ссср.
показати весь коментар
14.07.2024 08:39 Відповісти
ЗЕл как обычно,нахамит а затем извиняется.
показати весь коментар
14.07.2024 08:39 Відповісти
кіно вже почав знімати й роялю вже настроюють для празникового концерту ))
показати весь коментар
14.07.2024 08:40 Відповісти
Ех,шкода що 95 кагал бойовики не вміє знімати.На фоні падіння рейтингу найвеличнішого ми могли б подивитися кіно про замах на сонцесяйного пачкою просроченої мівіни,або отруєною скумбрією.
показати весь коментар
14.07.2024 09:02 Відповісти
Нормально. Начебто нічого лишнього не ляпнув
показати весь коментар
14.07.2024 08:47 Відповісти
Литвин написав правильний і короткий текст...
показати весь коментар
14.07.2024 11:58 Відповісти
Одна спроба і в вухо,а на нашого з слів наших спеців більше десятка і...просто була неврозна срачка)
показати весь коментар
14.07.2024 08:48 Відповісти
Прогнувся. Залік. Але що цікавого, будуть сперичатися чи ні про реальний напад на Трпампа. Факт був і нападника застрелили. А скільки було нападів на Боневтіка? Нападники є, чи немає?
Цей випадок миттєво підійме рейтинг Трампа і це факт.
показати весь коментар
14.07.2024 08:49 Відповісти
Воно ж знає, про що говорить. Само он скільки "замахів" і "переворотів" пережило. Одні "бої" на Банковій в лютому 22-го чого вартують. А Мівіна?!
показати весь коментар
14.07.2024 08:50 Відповісти
Ледь не вдавилися нею. Це ж на кого розраховано, щоб не розуміти, що не може сховище для найвеличнішого бути не забезпечене їжею і водою. Тим більше, коли попередження про наступ були за півроку.
показати весь коментар
14.07.2024 09:09 Відповісти
у галєрєйщиків вже ажіотаж
показати весь коментар
14.07.2024 08:50 Відповісти
Підлизнув. Молодець...
показати весь коментар
14.07.2024 08:50 Відповісти
Якщо по-квартальному то повинен подарувати Трампу сережку в вухо, а зараз сам такий тому й підлизує при першої нагоді кому треба, і все одно весь час попадає в "зашквар".
показати весь коментар
14.07.2024 12:21 Відповісти
Хто таке придумав: "З жахом"? Це сам Зеленський сказав, чи журналюги?
показати весь коментар
14.07.2024 08:55 Відповісти
Жах був з іншого приводу - на себе приміряв.
показати весь коментар
14.07.2024 09:10 Відповісти
Снайпери по вухах ще не навчились стріляти. Був явний замах на вбивство. Нехай відмічає другий день народження.
показати весь коментар
14.07.2024 08:55 Відповісти
У мира был шанс. Теперь видимо уже нет.
показати весь коментар
14.07.2024 08:56 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 08:59 Відповісти
Зараз дєрьмак , та зельмак кусають один одному лікті, це ж був їхній план, підняти рейтинг, а трамп випередив. Тепер знову виховувати щось..
показати весь коментар
14.07.2024 08:59 Відповісти
в ОПі постановщики до такого рівня не дотягують, це все одно що порівнювати "квартал-95" з голівудом.
показати весь коментар
14.07.2024 09:03 Відповісти
Так нашому виборцю до дупи, якшо когось хтось грохне. Хоча он з Ющенко зарацювало
показати весь коментар
14.07.2024 11:59 Відповісти
Я ЖИВ! Я ЛЕГІТІМЕН! а кругом адні підараси! так шта галасуйте за міня! Снімайте меня, снімайте более лутше, давайте еще пару дублей сделаем!

показати весь коментар
14.07.2024 09:00 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 09:21 Відповісти
Голівудська постанова,перевірена у кіно сцена на замах зробить вдруге шахрая та злочинця президентом Америки.
показати весь коментар
14.07.2024 09:02 Відповісти
наш зе!поц, з шефіром лажанув.
міг би на собі відіграти...
показати весь коментар
14.07.2024 09:07 Відповісти
Непогано лизонув старенького,молодчик Володя! До речі,пора вже виходити на арену Мані Захаровій та кацапорозвідці з їх нєопровєржимімі даннимі ,що замах здійснило ....ГУР....
показати весь коментар
14.07.2024 09:07 Відповісти
Зате тобі начхати на насильства та вбивства власного народу тцкунами!
показати весь коментар
14.07.2024 09:29 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 09:40 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 11:16 Відповісти
Рояль Зеленському, хай зіграє своїм "смичком" заради "швидкого одужання" Трампа, а головне прольє бальзам своєї віртуозної гри на диряве вухо кандидата.
показати весь коментар
14.07.2024 10:14 Відповісти
Міг би послати Трампу пластир для вуха.
показати весь коментар
14.07.2024 10:19 Відповісти
Ну, на самого-то отважного Зелю были уже десятки покушений.
показати весь коментар
14.07.2024 11:38 Відповісти
Єрмаку до такої самодіяльності далеко. Хоча в нашій країні якби скоіли замах н кандидата в президенти, то всім похєр було би
показати весь коментар
14.07.2024 11:57 Відповісти
шлюпка!
показати весь коментар
14.07.2024 12:12 Відповісти
"На єво мєстє должен бил бить я" (Зеленський)
показати весь коментар
14.07.2024 13:07 Відповісти
 
 