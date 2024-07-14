Радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці, бажаю швидкого одужання, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський з жахом дізнався про замах на колишнього президента США Дональда Трампа під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії.

Про це Зеленський написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати. Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу - учасника мітингу. Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою", - зазначив Зеленський

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом Трамп заявив, що поранений у вухо і втратив багато крові.