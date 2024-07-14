Радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці, бажаю швидкого одужання, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський з жахом дізнався про замах на колишнього президента США Дональда Трампа під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії.
Про це Зеленський написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати. Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу - учасника мітингу. Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою", - зазначив Зеленський
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом Трамп заявив, що поранений у вухо і втратив багато крові.
От блін, яка можливість була
Шкода хлопчину
диктаторів кровопивць людожерів треба вбивати ще на підльоті, поки не встиг накоїти великої біди
Ходять чутки, що він возить за собою петріот.
Знаючи перелякану натуру боневтика, я навіть можу припустити, що за ним таскають цілий арсенал і бригаду охорони
На початку каденції Рейгана в нього теж стріляли, зачепили. Але це привело до агонії ссср.
Цей випадок миттєво підійме рейтинг Трампа і це факт.
міг би на собі відіграти...